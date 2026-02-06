2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
Gyõr, 2025. július 10.Dolgozók az Audi Hungaria gyõri gyárában 2025. július 10-én. Ezen a napon az Audi Q3 modell sorozatgyártásának elindítása alkalmából rendeztek ünnepséget.MTI/Máthé Zoltán
HRCENTRUM

Nulla százalékos béremelést ajánlott a győre Audi-gyár: lyukra futhatnak a tárgyalások a szakszervezettel?

Pénzcentrum
2026. február 6. 09:36

Az Audi Hungaria győri gyárában megkezdődtek a bértárgyalások: a munkáltató elzárkózik az alapbéremeléstől és több juttatás fenntartásától, miközben a szakszervezet a foglalkoztatásbiztonság erősítését és a meglévő bérelemek megvédését tekinti elsődlegesnek.

Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) közlése szerint február 4-én tartották a bérmegállapodásról szóló tárgyalások nyitó fordulóját a győri autógyárban. A találkozón a vállalat képviselői egyértelművé tették álláspontjukat: nem támogatják az alapbérek emelését, és úgy vélik, hogy sem az egyszeri juttatások, sem a választható béren kívüli elemek (VBK) jelenlegi rendszere nem tartható fenn a jövőben - írta a 24.hu.

A munkáltatói delegációt vezető Németh Kinga szerint "különösen fontos, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel erősítsük vállalatunk jövőképességét annak érdekében, hogy eséllyel pályázhassunk új termékekért". Hozzátette: "Célunk a regionális munkaerőpiachoz mért magasabb bérszínvonal csökkentése. Ennek értelmében a vállalatvezetés a jelenlegi helyzetben nem látja lehetőségét az alapbéremelésnek és az egyszeri kifizetésnek, valamint nem tartja fenntarthatónak a VBK-t a továbbiakban."

A szakszervezeti oldal részéről Zsidi Dávid, a tárgyalódelegáció vezetője határozottan elutasította a munkáltató összes felvetését. Kiemelte: "Legfontosabb tárgyalási témáink közé tartozik a munkatársak foglalkoztatásbiztonságának feltételei, a járműgyárban tapasztalható leterheltség csökkentése, a bérelemek védelme, a jövedelmi szint megtartása és fejlesztése, továbbá egyéb szociális jellegű intézkedések." Hozzátette, hogy delegációjuk e pontok mentén javasolja a bértárgyalások folytatását, ugyanakkor leszögezte: a felek induló álláspontjai jelenleg messze állnak egymástól.

Jelenleg az Audi Hungaria Zrt. dolgozóira egy kétéves bérmegállapodás vonatkozik, amelyet 2024 tavaszán kötöttek, és 2026. március végéig marad érvényben. A megállapodás értelmében 2024 áprilisától 6 százalékkal, 2025 áprilisától pedig további 4 százalékkal emelkedik az alapbér.

Az AHFSZ stratégiai döntést hozott arról, hogy a tárgyalások kezdeti szakaszában nem hoz nyilvánosságra konkrét bérkövetelést. Értelmezésük szerint ez szélesebb mozgásteret ad számukra az egyeztetések során, és lehetővé teszi a gyorsabb előrehaladást a megállapodás irányába.

Az európai autóipar jelenlegi nehéz helyzetében a szakszervezet elsődleges célja a munkavállalók állásának védelme, és olyan garanciák elérése, amelyek korlátozzák az esetleges elbocsátásokat. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a gyártási folyamatok nagy intenzitásából fakadó terhek mérséklésére, és olyan műszakrend kialakítására törekednek, amely jobban egyensúlyba hozza a dolgozók munkahelyi kötelezettségeit és magánéletét.

Az érdekképviselet ragaszkodik a jelenlegi kompenzációs csomag valamennyi eleméhez – beleértve az alap- és mozgóbért, a választható juttatásokat, valamint a különféle bónuszokat –, és célja ezek értékének megőrzése, hosszabb távon pedig növelése.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
