A légiforgalmi irányítás világszerte kritikus munkaerőhiánnyal küzd: Európában akár ezer irányító is hiányozhat.
Nulla százalékos béremelést ajánlott a győre Audi-gyár: lyukra futhatnak a tárgyalások a szakszervezettel?
Az Audi Hungaria győri gyárában megkezdődtek a bértárgyalások: a munkáltató elzárkózik az alapbéremeléstől és több juttatás fenntartásától, miközben a szakszervezet a foglalkoztatásbiztonság erősítését és a meglévő bérelemek megvédését tekinti elsődlegesnek.
Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) közlése szerint február 4-én tartották a bérmegállapodásról szóló tárgyalások nyitó fordulóját a győri autógyárban. A találkozón a vállalat képviselői egyértelművé tették álláspontjukat: nem támogatják az alapbérek emelését, és úgy vélik, hogy sem az egyszeri juttatások, sem a választható béren kívüli elemek (VBK) jelenlegi rendszere nem tartható fenn a jövőben - írta a 24.hu.
A munkáltatói delegációt vezető Németh Kinga szerint "különösen fontos, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel erősítsük vállalatunk jövőképességét annak érdekében, hogy eséllyel pályázhassunk új termékekért". Hozzátette: "Célunk a regionális munkaerőpiachoz mért magasabb bérszínvonal csökkentése. Ennek értelmében a vállalatvezetés a jelenlegi helyzetben nem látja lehetőségét az alapbéremelésnek és az egyszeri kifizetésnek, valamint nem tartja fenntarthatónak a VBK-t a továbbiakban."
A szakszervezeti oldal részéről Zsidi Dávid, a tárgyalódelegáció vezetője határozottan elutasította a munkáltató összes felvetését. Kiemelte: "Legfontosabb tárgyalási témáink közé tartozik a munkatársak foglalkoztatásbiztonságának feltételei, a járműgyárban tapasztalható leterheltség csökkentése, a bérelemek védelme, a jövedelmi szint megtartása és fejlesztése, továbbá egyéb szociális jellegű intézkedések." Hozzátette, hogy delegációjuk e pontok mentén javasolja a bértárgyalások folytatását, ugyanakkor leszögezte: a felek induló álláspontjai jelenleg messze állnak egymástól.
Jelenleg az Audi Hungaria Zrt. dolgozóira egy kétéves bérmegállapodás vonatkozik, amelyet 2024 tavaszán kötöttek, és 2026. március végéig marad érvényben. A megállapodás értelmében 2024 áprilisától 6 százalékkal, 2025 áprilisától pedig további 4 százalékkal emelkedik az alapbér.
Az AHFSZ stratégiai döntést hozott arról, hogy a tárgyalások kezdeti szakaszában nem hoz nyilvánosságra konkrét bérkövetelést. Értelmezésük szerint ez szélesebb mozgásteret ad számukra az egyeztetések során, és lehetővé teszi a gyorsabb előrehaladást a megállapodás irányába.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az európai autóipar jelenlegi nehéz helyzetében a szakszervezet elsődleges célja a munkavállalók állásának védelme, és olyan garanciák elérése, amelyek korlátozzák az esetleges elbocsátásokat. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a gyártási folyamatok nagy intenzitásából fakadó terhek mérséklésére, és olyan műszakrend kialakítására törekednek, amely jobban egyensúlyba hozza a dolgozók munkahelyi kötelezettségeit és magánéletét.
Az érdekképviselet ragaszkodik a jelenlegi kompenzációs csomag valamennyi eleméhez – beleértve az alap- és mozgóbért, a választható juttatásokat, valamint a különféle bónuszokat –, és célja ezek értékének megőrzése, hosszabb távon pedig növelése.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap.
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
A munkahely vonzerejét továbbra is elsősorban a versenyképes fizetés és juttatási csomag, a munka-magánélet egyensúlya és a rugalmas munkavégzés határozza meg.
Az új technológiák bevezetése annak a több százmillió dolláros beruházási programnak a része, amellyel a kávéóriás igyekszik visszaszerezni vásárlóit.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Az amerikai munkaerőpiacon 2034-ig több mint 5,2 millió új munkahely jöhet létre, ám a növekedés messze nem egyenletes.
A rangsor szerint Magyarország a nominális minimálbér alapján a mezőny alsó harmadában, vásárlóerő alapján pedig a középmezőny alsó részén helyezkedik el.
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Baja Sándor a Portfolio-n a 2026-os közép-kelet-európai vállalati kilátásokat és munkaerőpiaci trendeket elemzi, kiemelve béremelést, létszámmozgásokat és az MI szerepét.
THE SHIFT 2026: nemzetközi sztárok, iparági viták és fiatal hangok az Eiffel Műhelyházban - mi lesz a marketing jövője?
2026. február 18-án az Eiffel Műhelyház ad otthont a THE SHIFT 2026 konferenciának. Az egész napos esemény célja, hogy őszintén megvitassák, merre tart a marketing...
Nem mindenhol az idősebbek keresnek többet: van, ahol a fiatalok verik meg százezrekkel a tapasztaltabbakat.
Itt a végső döntés a december 24-i munkaszüneti napról szóló népszavazásról: minden eldőlt, nincs helye fellebbezésnek
Nem gyűlt össze a szükséges számú aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezéshez.
Lassuló ütemben, de tovább nőttek a bérek 2025-ben: a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére 2290 forintra emelkedett, ami 7,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt.
Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat.
Ez ám a meglepetés a magyar postásoknak! Bejelentette Nagy Márton, a vártnál nagyobb béremelést kapnak
Jelentősen emelkedik a béren kívüli juttatás is: a cafeteria évi keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra nő.
A magyarországi kiskereskedelmi ágazatban 2026-ra olyan béremelési hullám indult el, amely érdemben meghaladja a várható, 3–4 százalékos inflációt.
Akár 30 ezer dolgozót is elküld idén a UPS, miközben tovább szűkíti az Amazonnak nyújtott szállítási szolgáltatásait
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
A fővárosban magasabbak a bérek, de magasabbak az árak is: megnéztük, mire elég ma Budapesten a nettó átlagfizetés.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Európában átlagosan 33 nap fizetett szabadság jár évente, de hatalmas különbségek vannak országok és régiók szerint.
A Nike 775 munkavállalót bocsát el az Egyesült Államokban, a cél az automatizáció gyorsítása a gyártásban.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!