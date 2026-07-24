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Sport

Viccboxot művel a profi bunyósok két legnagyobbja: ennyi volt a százmilliós meccsüknek?

Pénzcentrum
2026. július 24. 19:43

A felhozómérkőzések egyértelmű célja, hogy a felek formába lendüljenek a régóta beharangozott, novemberre tervezett, és több mint 100 millió dolláros bevételt ígérő összecsapásuk előtt - közölte a The Guardian.

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Két brit nehézsúlyú klasszis, Tyson Fury és Anthony Joshua is visszatér a szorítóba ezen a hétvégén, ráadásul mindketten viszonylag könnyű ellenfelekkel szemben mérkőznek meg - egymás ellen a tervek szerint novemberben öklöznek majd.

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A két ökölvívó elmúlt évei meglehetősen visszafogottan teltek: Fury két év és kilenc hónap alatt mindössze egyetlen győzelmet aratott, amikor áprilisban pontozással legyőzte az orosz Arszlanbek Mahmudovot. Joshua szintén csak egyszer diadalmaskodott az elmúlt két év és négy hónap során, amikor decemberben egy fárasztó, ötmenetes küzdelemben eltörte a korábbi youtuber, Jake Paul állkapcsát.

Vereségeik azonban még ennél is emlékezetesebbek maradtak, hiszen Fury 2024-ben kétszer is alulmaradt Olekszandr Uszikkal szemben, míg Joshuát ugyanezen év szeptemberében Daniel Dubois négyszer küldte padlóra, mielőtt az ötödik menetben kiütötte volna.

Elsőként Fury lép ringbe péntek este Thaiföldön. Pattayában, mintegy 1500 néző előtt méri össze erejét a 46 éves, meglehetősen korlátozott képességű lengyel Mariusz Wach-hal. Wach tizennégy éve Vlagyimir Klicskótól kapott ki egy világbajnoki címmérkőzésen, azóta pedig további tizenkét vereséget szenvedett el, legutóbb például két éve az akkor mindössze 19 esztendős Moses Itaumától.

A mérkőzés presztízse olyan alacsony, hogy sehol sem közvetítik élőben, csupán Fury Netflixen futó, "At Home with the Furys" című reality-műsorának harmadik évadában láthatják majd a nézők - hónapok múlva.

Fury a mérkőzésből származó bevételt a helyi éhező és hajléktalan gyermekek támogatására ajánlotta fel. Ennek elismeréseként a WBC elnöke, ifjabb Mauricio Sulaimán bejelentette, hogy a szervezet a meccs után átadja a bokszolónak az első Humanitárius címet. Fury vélhetően kímélni fogja ellenfelét a ringben, hogy minél több időt tölthessen aktív mozgással.

Joshua visszatérése szakmai szempontból jóval jelentősebb. A brit ökölvívó karácsony után egy nigériai balesetben veszítette el két közeli barátját, Sina Ghamit és Latif Ayodelét, ami után komolyan felmerült a kérdés, hogy lesz-e még egyáltalán kedve a folytatáshoz. Szombat késő este az albán Kristian Prenga ellen lép ringbe Dzsiddában.

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– nyilatkozta Joshua.

Promótere, Barry Hearn szerint Joshua az elmúlt tizennégy évben egyszer sem tűnt ennyire felkészültnek és motiváltnak. Fia, Eddie Hearn szintén a sportoló mentális erejét dicsérte a személyes tragédiát követően. Bár a DAZN közvetítőcsatorna Prengát veretlen, 21–0-s mérleggel rendelkező kiütőművészként reklámozza, ellenfelei jórészt ismeretlenek voltak, ráadásul korábban már kikapott a mindössze egyetlen győzelmet felmutató holland Giovanni Auriemmától is.

Fury szerdán Thaiföldön a tőle megszokott stílusban kétségbe vonta, hogy a Joshua elleni mérkőzés egyáltalán létrejön-e, riválisát pedig egyszerűen gyenge állú csodabogárnak nevezte. Ez a megnyilvánulás azonban valószínűleg csak a szokásos Fury-féle blöff, hiszen a hatalmas pénzügyi tét miatt a két felhozómérkőzést követően várhatóan hamarosan hivatalosan is bejelentik a brit ökölvívás eddigi legnagyobb érdeklődéssel kísért összecsapásának időpontját és helyszínét.
Címlapkép: Getty Images
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