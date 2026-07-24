2026. július 24. péntek Kinga, Kincső
23 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rendkívüli! Önvezető autók jelennek meg a magyar utakon: most jelentették be, hol találkozhatunk velük
HelloVidék

Rendkívüli! Önvezető autók jelennek meg a magyar utakon: most jelentették be, hol találkozhatunk velük

HelloVidék
2026. július 24. 09:15

Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két, önvezetési képességekkel rendelkező tesztjármű jelenik meg, de nem emberi felügyelet nélkül közlekednek majd - közölte csütörtökön közösségi oldalán a város polgármestere.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Balaicz Zoltán, a város polgármestere az Autóipari Próbapálya Zala Kft. új projektvezetője, Lerchner István tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy Zalaegerszeg ezzel újabb fontos állomáshoz érkezik a jövő közlekedési technológiáinak fejlesztésében. A közúti kísérleti tesztelés célja az elektromos, igényvezérelt és önvezető közlekedési rendszerek, valamint az ezek működéséhez szükséges digitális infrastruktúra fejlesztése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A város útjain két, jól felismerhető, zöld-fehér, illetve zöld-fekete színű, ÖNVEZETŐ JÁRMŰ felirattal ellátott tesztautó közlekedik majd. A tesztelés kezdetben meghatározott útvonalakon történik, a működési terület pedig a tapasztalatok és az eredmények alapján fokozatosan bővülhet - ismertette a polgármester.

Hangsúlyozta, hogy a tesztjárművek nem közlekednek emberi felügyelet nélkül. Mindkét autóban folyamatosan jelen lesz egy megfelelően képzett biztonsági járművezető, aki figyelemmel kíséri a jármű működését, és "szükség esetén azonnal át tudja venni az irányítást".

A városi tesztek során valós közlekedési környezetben vizsgálják és ellenőrzik az autonóm funkciók működését. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra és útburkolati jelekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, a környező járművek mozgására, valamint a váratlan közlekedési szituációkra - sorolta Balaicz Zoltán. Hozzáfűzte, hogy a program hosszabb távú célja, hogy a megszerzett tapasztalatok hozzájáruljanak az önvezető technológiák biztonságos és üzemszerű alkalmazásához, többek között a jövő robottaxi-szolgáltatásainak megalapozásához.

A projekt technológiai partnere a járműirányítási rendszerek, a szenzortechnológia és a felhőalapú közlekedésirányítás területén nemzetközileg elismert Mobileye Global Inc., a program szakmai validációja pedig a TÜV Rheinland közreműködésével történik. A Mobileye autonóm rendszereivel felszerelt járművek 2025-ben világszerte több mint 200 ezer kilométert teljesítettek közúti forgalomban balesetmentesen - olvasható a bejegyzésben.

A városvezető kiemelte: a közúti tesztelést minden esetben szigorú előkészítés előzi meg, a járműveket először zárt tesztpályán vizsgálják, különös tekintettel a kritikus közlekedési helyzetekre. Közúti forgalomba csak az előzetes műszaki, szoftveres és biztonsági ellenőrzések, valamint a szükséges kockázatelemzések után kerülhetnek. A tesztelés a magyarországi jogszabályoknak megfelelően, kijelölt közúti szakaszokon, normál forgalmi körülmények között történik. A teszteket a ZalaZONE végzi saját, speciálisan képzett biztonsági járművezetőivel.

Balaicz Zoltán a Zalaegerszegen közlekedőktől azt kéri, hogy amikor a tesztjárművekkel találkoznak, közlekedjenek a megszokott szabályok szerint, ne próbálják szándékosan tesztelni vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, ne kövessék indokolatlanul közel a járműveket, fokozott figyelemmel, türelemmel és együttműködéssel segítsék a program biztonságos lebonyolítását. A járművek a közlekedés többi résztvevőjéhez hasonlóan vesznek részt a forgalomban, ezért nincs szükség rendkívüli manőverekre vagy megkülönböztetett közlekedési magatartásra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A polgármester felidézte, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter néhány nappal ezelőtt nyilatkozott az önvezető gépjárművek fontosságáról, azok fejlesztéséről, teszteléséről és terjedéséről. Elmondta, hogy határozottan támogatja az önvezető autók és robottaxik elterjedését, mivel a technológiát "drámaian" biztonságosabbnak tartja az emberi sofőröknél. A miniszter véleménye szerint az önvezető járművek néhány éven belül a magyar utakon is megjelenhetnek, és tömeges elterjedésükkel jelentősen csökkenthető lesz a közúti balesetek és halálesetek száma. Az önvezető taxikról elmondta: sok helyen nyilván nagy zavart fog okozni a gazdaságban, de nem attól, hogy a kormány behozza, hanem a technológiai fejlődés révén, ahogy a lovas kocsikat felváltották az autók. Vitézy Dávid szerint az a fontos, hogy Magyarország egy innovatív, erre a típusú gazdasági fejlődésre felkészült ország legyen, amelynek az előnyeit le tudja aratni.

A témáról rendszeresen egyeztet Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel is, a fejlesztésben és a tesztelésben pedig kulcsszerepe van a zalaegerszegi ZalaZONE Járműipari Tesztpályának.

Balaicz Zoltán ehhez hozzátette: Zalaegerszeg az elmúlt években a járműipari kutatás-fejlesztés, az intelligens közlekedési rendszerek és az autonóm mobilitás egyik meghatározó európai helyszínévé vált. Ez a program tovább erősíti a város szerepét, és hozzájárul ahhoz, hogy Zalaegerszeg a jövő közlekedési megoldásainak nemzetközileg is elismert referenciahelyszíne legyen.

Címlapfotó: Facebook
#közlekedés #autó #elektromos autó #teszt #technológia #autóipar #innováció #jármű #hellovidék #vitézy dávid #zalaegerszeg

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:30
09:20
09:15
09:03
Pénzcentrum
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
Most dőlhet el, ki keres vagyonokat a sztárrészvényeken: ez lenne 2026 legnagyobb pénzcsinálója?
Milliók rezsijét írhatja át az EU: teljesen új energiapolitika készül, lesznek meglepetések a rezsicsökkentésben
Alattomos veszélyt rejt rengeteg magyar otthona: sokan nem is tudják, mi betegíti meg őket folyamatosan
Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs
NAPTÁR
Tovább
2026. július 24. péntek
Kinga, Kincső
30. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Árverezik a legendás vidéki szállodát: egy budapesti panellakás áráért vihetik a 37 szobás hotelt
2
4 napja
Rá sem lehet majd ismerni: milliárdos EU-s pénzből alakítják át a dunántúli város központját
3
1 hete
Eladó Tihany legendás étterme: már 100 milliót engedtek az árából, mégsem kell senkinek
4
5 napja
Egyre nagyobb a gond a Dunánál: hamarosan olyan dolog történhet, amire a történelemben még nem volt példa
5
1 hete
Rettentő invazív növény szabadult el Magyarországon: ha ilyen nő a kertedben, azonnal lépni kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Automatikus folyószámla hitel
bankszámlához kapcsolódó hitel, amely a pénz elfogyása esetén automatikusan biztosítja a fedezetet a költségekre, a következő befizetés és jóváírás ezt a hitelt törleszti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 24. 06:58
Megrohamozták a magyarok a mozipénztárakat: mindenki erre a filmre kíváncsi, ilyen az Avatar óta nem volt
Pénzcentrum  |  2026. július 24. 06:30
Lehúzza a rolót? Eladó Miskolc legendás szállodája: 41 szoba és konferenciaterem jár a milliárdos üzlethez + Videó
Agrárszektor  |  2026. július 24. 09:02
Földrengést észleltek: több magyar is érezhette a mozgást