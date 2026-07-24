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Közelkép egy felismerhetetlen kaukázusi férfiról, aki taxisofőrként dolgozik.
Utazás

Így trükköznek a viteldíjjal a fővárosi taxisok: meglepő dolgokat rögzítettek a hatóságok a budapesti razzián

Pénzcentrum
2026. július 24. 20:05

Közös akcióban ellenőrizte a budapesti taxisokat a rendőrség, a Budapesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság július közepén. A közel hetven ellenőrzött sofőr közül senki sem bizonyult ittasnak, ám egy körözött személyt elfogtak, tíz esetben pedig utazási és fizetési szabálytalanságok miatt kellett intézkedniük.

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A július 17-én és 18-án, a főváros több kerületében megtartott ellenőrzés során a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai minden megállított sofőrt megszondáztattak, és az alkoholtesztek kivétel nélkül negatív eredményt hoztak. Egy járművezetőt azonban elfogtak a rendőrök, mert kiderült, hogy egy korábbi szabálysértési elzárás végrehajtása miatt körözést adtak ki ellene.

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A közlekedési szabályok megsértése miatt mindössze egyetlen közigazgatási bírságot szabtak ki a biztonsági öv használatának elmulasztásáért. A hatóságok ezenfelül tíz esetben vettek fel jegyzőkönyvet szolgáltatási hiányosságok miatt, mivel az ellenőrök eltérő tarifahasználatot, szabálytalan viteldíjat, fizetési nehézségeket, valamint a bankkártyás terminál hiányát állapították meg  - írta meg a 24.hu.
Címlapkép: Getty Images
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