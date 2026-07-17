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Ítélkezési szünet 2026: ezekben a hetekben nem tart ülést a bíróság, nem születik ítélet, állnak az ügyek

Pénzcentrum
2026. július 17. 18:32

Az ítélkezési szünet a bíróságokon és az alkotmánybíróságon megszokott gyakorlat, olyan időszakot jelent, melynek időtartamára nem lehet tárgyalást kitűzni. A vonatkozó törvény értelmében az ítélkezési szünet időszaka alapvetően minden évben ugyanakkor van, azonban a dátumokat befolyásolhatják az ítélkezési szünet előtti vagy utáni pirosbetűs ünnepnapok, áthelyezett pihenőnapok és hétvégék.

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A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján  2026. július 15. és 2026. augusztus 20. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok – főszabály szerint – nem tartanak tárgyalásokat (azonban például soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható) - írja honlapján az Országos Bírósági Hivatal. 

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A polgári eljárásokban – bizonyos kivételektől eltekintve – az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, emiatt nem kell tehát aggódni. A határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is, - egyebek mellett - soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, végrehajtási perekben és egyes nemperes eljárásokban (például cégeljárás, csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás).

Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti.

Az egyes bíróságokon a kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitvatartanak, az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendéről az adott bíróság honlapján lehet tájékozódni.

Az Alkotmánybíróságon is szünetel az ítélkezés

Az Alkotmánybíróság 2026. július 20-tól augusztus 28-ig ítélkezési szünetet tart - írja honlapján a hivatal. Az ítélkezési szünet időtartama az Ügyrend 55. § (4) bekezdése alapján az Ügyrendben meghatározott határidőkbe nem számít bele. Nem érinti ugyanakkor az ítélkezési szünet az Abtv.-ben és egyéb törvényekben megállapított, egyebek mellett az alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló határidőket - közölték.

Nem csak nyáron, télen is szünetre megy a bíróság

A Magyar Ügyvédi Kamara a közösségi médiában közzétett posztja szerint Magyarországon 2009-től írja elő jogszabály az úgynevezett „törvénykezési szünetet”, amely egy eljárási határidők számítására vonatkozó rendelkezésként jelent meg az akkor hatályos Polgári Perrendtartásban, mely szabályt a jelenleg hatályos jogszabály is tartalmazza, de már „ítélkezési szünet” megnevezéssel. Ennek lényege, hogy az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig, valamint december 24-től január 1-ig terjedő időszaka, azaz az ítélkezési szünet, melynek idejére tárgyalást kitűzni sem lehet.

Fontos, hogy ez nem jelenti a bírósági igazságszolgáltatási tevékenység teljes leállását, mert az ítélkezési szünetre vonatkozó szabályokat nem lehet alkalmazni, ha pl. a törvény valamely eljárásra vagy percselekményre soron kívül történő eljárást ír elő, mint például az ideiglenes intézkedés elbírálása körében, vagy a különös eljárások között szintén soron kívüli sajtó-helyreigazítási perben, a végrehajtási perben, a halasztó hatályú igényperben. Szintén ilyen per lehet egyes munkaügyi perek köre és bizonyos származási perek is. A Pp. szerint az ítélkezési szünet szabályai szintén nem alkalmazhatóak, ha azt a felek közösen kérték, illetve ha a törvény – a fentieken túl más esetekben is - azt egyébként kizárja - írták a posztban.

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Magyarországon egyébként már 2009 előtt is ismert volt a nyári tárgyalásmentes időszak fogalma, de ezt jogszabály kifejezetten nem rögzítette, nem működött az országban egységesen. Fontos tudni, hogy

a nyári ítélkezési szünet kezdő napja, július 15. a bírók és igazságügyi alkalmazottak ünnepnapja is, és ezen a napon zárva tartanak a bíróságok.

"A magyarországihoz hasonló, kifejezett ítélkezési szünet egyébként nem tekinthető Európa-szerte általános jelenségnek: de a tágabban vett régió országai közül pl. Szlovákiában, Szlovéniában vagy Romániában is létezik nyári bírósági szünet, amelyben a magyar szabályozáshoz hasonlóan fő szabály szerint polgári ügyekben nem tartanak tárgyalást, és a határidők is kedvezőbben számítandók.

Ehhez képest pl. Ausztriában, Németországban vagy Csehországban nincs olyan általános, jogszabályban is rögzített nyári ítélkezési szünet, mint Magyarországon" - írták a posztban.
Címlapkép: Getty Images
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