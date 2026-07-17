A szóvivői és kommunikációs vezetői pozíciójának megszüntetése után hetekig vívódott, maradjon‑e, végül a távozás mellett döntött.
Ítélkezési szünet 2026: ezekben a hetekben nem tart ülést a bíróság, nem születik ítélet, állnak az ügyek
Az ítélkezési szünet a bíróságokon és az alkotmánybíróságon megszokott gyakorlat, olyan időszakot jelent, melynek időtartamára nem lehet tárgyalást kitűzni. A vonatkozó törvény értelmében az ítélkezési szünet időszaka alapvetően minden évben ugyanakkor van, azonban a dátumokat befolyásolhatják az ítélkezési szünet előtti vagy utáni pirosbetűs ünnepnapok, áthelyezett pihenőnapok és hétvégék.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2026. július 15. és 2026. augusztus 20. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok – főszabály szerint – nem tartanak tárgyalásokat (azonban például soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható) - írja honlapján az Országos Bírósági Hivatal.
A polgári eljárásokban – bizonyos kivételektől eltekintve – az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, emiatt nem kell tehát aggódni. A határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is, - egyebek mellett - soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, végrehajtási perekben és egyes nemperes eljárásokban (például cégeljárás, csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás).
Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti.
Az egyes bíróságokon a kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitvatartanak, az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendéről az adott bíróság honlapján lehet tájékozódni.
Az Alkotmánybíróságon is szünetel az ítélkezés
Az Alkotmánybíróság 2026. július 20-tól augusztus 28-ig ítélkezési szünetet tart - írja honlapján a hivatal. Az ítélkezési szünet időtartama az Ügyrend 55. § (4) bekezdése alapján az Ügyrendben meghatározott határidőkbe nem számít bele. Nem érinti ugyanakkor az ítélkezési szünet az Abtv.-ben és egyéb törvényekben megállapított, egyebek mellett az alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló határidőket - közölték.
Nem csak nyáron, télen is szünetre megy a bíróság
A Magyar Ügyvédi Kamara a közösségi médiában közzétett posztja szerint Magyarországon 2009-től írja elő jogszabály az úgynevezett „törvénykezési szünetet”, amely egy eljárási határidők számítására vonatkozó rendelkezésként jelent meg az akkor hatályos Polgári Perrendtartásban, mely szabályt a jelenleg hatályos jogszabály is tartalmazza, de már „ítélkezési szünet” megnevezéssel. Ennek lényege, hogy az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig, valamint december 24-től január 1-ig terjedő időszaka, azaz az ítélkezési szünet, melynek idejére tárgyalást kitűzni sem lehet.
Fontos, hogy ez nem jelenti a bírósági igazságszolgáltatási tevékenység teljes leállását, mert az ítélkezési szünetre vonatkozó szabályokat nem lehet alkalmazni, ha pl. a törvény valamely eljárásra vagy percselekményre soron kívül történő eljárást ír elő, mint például az ideiglenes intézkedés elbírálása körében, vagy a különös eljárások között szintén soron kívüli sajtó-helyreigazítási perben, a végrehajtási perben, a halasztó hatályú igényperben. Szintén ilyen per lehet egyes munkaügyi perek köre és bizonyos származási perek is. A Pp. szerint az ítélkezési szünet szabályai szintén nem alkalmazhatóak, ha azt a felek közösen kérték, illetve ha a törvény – a fentieken túl más esetekben is - azt egyébként kizárja - írták a posztban.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Magyarországon egyébként már 2009 előtt is ismert volt a nyári tárgyalásmentes időszak fogalma, de ezt jogszabály kifejezetten nem rögzítette, nem működött az országban egységesen. Fontos tudni, hogy
a nyári ítélkezési szünet kezdő napja, július 15. a bírók és igazságügyi alkalmazottak ünnepnapja is, és ezen a napon zárva tartanak a bíróságok.
"A magyarországihoz hasonló, kifejezett ítélkezési szünet egyébként nem tekinthető Európa-szerte általános jelenségnek: de a tágabban vett régió országai közül pl. Szlovákiában, Szlovéniában vagy Romániában is létezik nyári bírósági szünet, amelyben a magyar szabályozáshoz hasonlóan fő szabály szerint polgári ügyekben nem tartanak tárgyalást, és a határidők is kedvezőbben számítandók.
Ehhez képest pl. Ausztriában, Németországban vagy Csehországban nincs olyan általános, jogszabályban is rögzített nyári ítélkezési szünet, mint Magyarországon" - írták a posztban.
Súlyos kezdőbérrel csábítják ezeket a szakembereket Magyarországon: mutatjuk, kik kereshetnek akár havi 2,5 milliót
Az informatikai munkaerőpiacon egyre keresettebbek azok a pályamódosító junior szakemberek, akik más területekről érkezve váltottak karriert.
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
A túl meleg és a túl hideg iroda is ronthatja a teljesítményt: mutatjuk, hány fok számít ideálisnak.
Így kaszálnak bődületes összegeket a legnépszerűbb videósok: kiderült, mennyi pénz vándorol a számlájukra
A YouTube hőskora, amikor még munka mellett, egy garázsból videózva is világhírnévre lehetett szert tenni, lényegében véget ért.
Nem csak Szijjártóra csaptak le a kínaiak: rengeteg magyar ex-diplomata ejtőernyőzött zsíros állásokba
Egyre több egykori magyar diplomata vállal felsővezetői pozíciót a hazánkban megtelepedő vagy a magyar–kínai közeledést támogató ázsiai vállalatoknál.
A parlamentekben nő a női képviselők aránya. A jogi egyenlőség számos területen miért várat magára? Mutatjuk!
Rengeteg fiatalt csap arcul a valóság: ezért nem lesz soha akkora vagyonuk, mint szüleiknek, nagyszüleiknek
A Z-generáció tagjai az 1950-es évek óta nem látott bérrobbanást tapasztalnak meg, ám ez a statisztikai siker csak egy illúzió. Mutatjuk, miért.
Kőkemény vita robbant ki Magyarországon: tényleg rosszat tesz a családoknak a legnépszerűbb adókedvezmény?
Az utóbbi időben az anyák szja-mentessége a magyar családpolitika egyik sarkalatos eleme lett.
A kormány június elején hatályba lépett szigorítása, amely drasztikusan korlátozza a harmadik országbeli vendégmunkások alkalmazását, komoly zavart és tiltakozást váltott ki a hazai iparban.
Évek óta megy a huzavona, legyen-e december 24-e munkaszüneti nap.
Az áruházak a sztrájk alatt végig nyitva tartottak, pénteken csak a budaörsi árukiadó zárt be idő előtt.
Itt az új rendelet: minimum 16 százalékkal kérhetnek ezután többet a szakik, emelkedett a rezsióradíj
A korábbi rendelet 6764 forintban határozta meg az építőipari rezsióradíj legkisebb mértékét, ez közel 16 százalékkal 7830 forintra nő. És ebben még nincs benne a...
Döbbenetes dolog derült ki a magyar melósokról: hiába veszik fel őket, az utolsó pillanatban egyszerűen felszívódnak?
A magyarországi vállalatok továbbra is komoly kihívásokkal szembesülnek a fizikai munkavállalók toborzásában.
A frissen elkészült első Magyar Senior Index szerint a 45 év feletti álláskeresők 92,6 százaléka tapasztal koralapú kirekesztést, miközben a vállalatok többsége sem az AI‑átmenetre,...
Pofátlanul jó pénzt fizetnek, mégsem kell senkinek a meló a Balatonnál: lasszóval vadásszák a diákokat a magyar tengernél
A balatoni szezonban pultosokat, hostesseket, eladókat és csomagolókat is keresnek, több helyen 3000 forintos órabért is kínálnak.
Drasztikus átrendeződés a magyar álláspiacon: bizonyos szakmákban égnek a vonalak, míg máshol szinte teljesen leállt a toborzás
Javult a munkaerőpiaci helyzet a második negyedévben: országosan több állást hirdettek meg a cégek, mint egy évvel korábban.
Milliókat érhet ez a munkahelyváltás Magyarországon: diploma nem kell, rengeteg embert keresnek – az AI sem váltja ki
Az AI sok szakmát kiválthat, de a villanyszerelőkre továbbra is nagy a kereslet, ráadásul a bérek is vonzóak.
A magyar munkaerőpiacban ma több százezer ember dolgozna többet vagy rugalmasabban, ha lenne rá valódi, alacsony belépési küszöbű lehetőség.
Nem semmi fizetésért keres dolgozókat újabb magyarországi éttermébe a Popeyes: garantált béremelést is ígérnek
Hamarosan megnyit a Popeyes újabb magyarországi étterme, a dolgozókat bruttó félmillió forint körüli fizetéssel keresik.