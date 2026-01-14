2026. január 14. szerda Bódog
Gyõr, 2025. július 10.Dolgozó az Audi Hungaria gyõri gyárában 2025. július 10-én. Ezen a napon az Audi Q3 modell sorozatgyártásának elindítása alkalmából rendeztek ünnepséget.MTI/Máthé Zoltán
Autó

Komoly leépítés jön a győri Audi-gyárnál: hiába a termelési rekord, rengeteg állás szűnik meg

Pénzcentrum
2026. január 14. 13:17

Az Audi Hungaria versenyképességének javítása érdekében nem tölti be a megüresedő pozíciókat, ami 2026-ban mintegy kétszáz, főként mérnöki és irodai munkakört érinthet, miközben a győri gyár termelési mutatói kimagaslóak a konszernen belül.

A győri Audi Hungaria a hatékonyság és versenyképesség erősítésére hivatkozva döntött úgy, hogy nem tölti be a fluktuáció és nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat, valamint azokat sem, ahol a feladatkörök megszűnnek. Bár a vállalat nem közölt pontos számokat, információink szerint ez a lépés 2026-ban körülbelül kétszáz munkavállalót érinthet, elsősorban a gyártás hátterét biztosító indirekt területeken dolgozó mérnököket és adminisztratív munkatársakat - írja a Telex.

A döntés meglepőnek tűnhet annak fényében, hogy a győri üzem kiemelkedő termelési adatokkal büszkélkedhet. A 2025-ös hivatalos számokat márciusban teszik közzé, de belső források szerint a magyarországi gyár mind a motor-, mind a járműgyártásban kiugróan jó eredményeket ért el a Volkswagen konszernen belül. Az Audi Q3 harmadik generációjának és a Cupra Terramar modellnek köszönhetően a járműgyár teljes kapacitással, három műszakban működik, annak ellenére is, hogy a Q3 gyártásán Ingolstadttal osztozik.

Kapcsolódó cikkeink:

A most bejelentett karcsúsítás előjelei már korábban megmutatkoztak. Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke tavaly ősszel a Telexnek adott interjújában utalt erre: "Öt év múlva kell pályáznunk új járműtípusok gyártására, és szeretném, ha akkor az Audi Hungaria minden szempontból optimális működéssel, struktúrával tudna a startvonalhoz állni a többi pályázóval szemben."

A vállalaton belül a most zajló átszervezést a "harminc plusz program" részeként emlegetik, amely a 2030-as versenyképességi célokat szolgálja. Ez azért is kulcsfontosságú, mert a jelenlegi modellek - amelyekből naponta 770 darab készül el (60% Audi Q3, 40% Cupra Terramar) - 2030-ig kifutnak, és a cseh, szlovák, valamint lengyel gyárak versenyképességi mutatói már most felzárkóztak a győri üzem mellé.

A versenyhelyzetet tovább árnyalja, hogy míg korábban a magyar bérek alacsonyabbak voltak a régió többi országához képest, ez a különbség a kilencezer fős szakszervezet sikeres bértárgyalásainak köszönhetően mára megszűnt, sőt, megfordult. Az idén esedékes újabb bértárgyalások várhatóan sokkal nehezebbek lesznek, mint a korábbiak.

A konkurenciaharc nemcsak a termelést érinti. A győri Audi 2023-ban létrehozta leányvállalatát, amely beszerzési, pénzügyi és IT szolgáltatásokat nyújt a konszern vállalatainak, ám ezen a területen is erősödik a verseny, különösen a lengyel szolgáltatóközpontok részéről.

Lőre Péter, az Audi Hungaria vállalati kommunikáció és külkapcsolatok vezetője a Telexnek adott válaszában hangsúlyozta: "A vállalat jövőbeli versenyképességének alapvető feltétele költségeink további csökkentése, valamint folyamataink és szervezeti struktúráink optimalizálása. Ez elengedhetetlen új termékek és projektek elnyeréséhez, különösen a konszern más gyártókapacitásaival folytatott erős versenyben."

A vállalat nem közöl pontos számokat az érintett munkakörökről, mivel belső szabályzatuk szerint a dolgozóknak fel kell ajánlani a gyáron belüli más lehetőséget, mielőtt elbocsátanák őket. Tavaly nyáron már volt példa hasonló átszervezésre, amikor a motorgyárban felszabaduló munkatársaknak járműgyári pozíciókat ajánlottak fel, amit nem mindenki fogadott el.

A legfrissebb adatok szerint az Audi Hungariánál a műszaki fejlesztésen 650-700 mérnök dolgozik, az Audi Hungaria Ahead Kft.-nél pedig körülbelül 500 irodai munkatársat foglalkoztatnak. A győri Audi teljes munkavállalói létszáma a 2025. szeptemberi adatok alapján 11.626 fő, amely szám lassan, de folyamatosan csökken.

Az Audi működése alapvetően meghatározza Győr gazdasági életét. A több mint 11 ezer munkavállaló ugyanennyi családot jelent a térségben, a beszállítókkal együtt pedig mintegy 50 ezer ember megélhetése függ az autóipartól. A győri Széchenyi István Egyetem számos mérnökképzése az Audira épül, a vállalat iparűzési adója a város költségvetésének alapját képezi, és a helyi építőipar is számíthat az audis munkavállalók keresletére.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
