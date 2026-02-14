A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.
Áll a bál a magyarországi Audinál: ennek így nagyon nem lesz jó vége - hogy ajánlhatták ezt a dolgozóknak?
Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) határozottan elutasítja a vállalat nullaszázalékos béremelési ajánlatát és a juttatások megvágását. Zsidi Dávid AHFSZ-elnök a Telexnek adott interjújában részletezte a szakszervezet álláspontját és tárgyalási stratégiáját.
Az Audi Hungaria vezetése február elején nullaszázalékos béremelési ajánlattal és a juttatások csökkentésével kezdte a 2026-os béralku-tárgyalásokat Győrben. A szakszervezet azonban felkészült erre a forgatókönyvre is, és határozottan elutasította a javaslatot.
"Azonnal tudtam reagálni, hogy ez nem lehet az irány. Mint a szakszervezeti delegáció vezetője azonnal és határozottan leszögeztem, hogy az egyik ponttal sem értünk egyet, és maximálisan kiállunk a bizalmi értekezleten elfogadott céljaink mellett" - nyilatkozta Zsidi Dávid, az AHFSZ elnöke.
A szakszervezet idén új tárgyalási stratégiát alkalmaz: nem a nyilvánosság előtt folytatják a követelés-ajánlat sorozatot, és konkrét számokat egyelőre nem közölnek. A tárgyalásokra egy több mint húszfős munkacsoport készíti fel őket, és első alkalommal a GKI Gazdaságkutató Zrt. szakértőivel is együttműködnek, akik hiteles adatokat szolgáltatnak a hazai és közép-európai iparágról.
Az AHFSZ céljai között szerepel a foglalkoztatásbiztonság erősítése, az egyéni leterheltség csökkentése, a bérelemek védelme, valamint a jövedelmi szint megtartása és fejlesztése. A jelenlegi bérmegállapodás március 31-ig érvényes, így a tárgyalófeleket egyelőre nem sürgeti az idő.
Zsidi hangsúlyozta, hogy az Audi győri munkavállalói nemcsak a bérekben, hanem rugalmasságban, megbízhatóságban és minőségben is kiemelkedőek a régióban. "Én ki merem mondani, hogy a győri munkavállalók a legjobbak régiós összehasonlításban" - fogalmazott.
A szakszervezeti vezető szerint a tárgyalások egyik kihívása, hogy a motor- és járműgyártásban dolgozók eltérő problémákkal küzdenek. Míg a járműgyártásban magas a kapacitáskihasználtság, a motorgyárban a munkahelyek biztonsága jelenti a fő kérdést.
A dolgozók meglepődtek a vállalat ajánlatán, hiszen az Audi harminc éves győri jelenléte alatt eddig csak felfelé ívelő statisztikák voltak jellemzőek. Zsidi kiemelte az Audi egyik sajátosságát: ha egy területen megszűnik egy munkahely, a vállalatnak kötelezően másik pozíciót kell felajánlania az érintett dolgozónak.
Az AHFSZ Magyarország legnagyobb vállalati szakszervezete közel 8000 taggal. A szervezet 2023-ban bizalmi válságon ment keresztül, de az új vezetés jelentős lépéseket tett a bizalom helyreállítására: átalakították a házipénztár-kezelést és az utalási rendszert, bevezették a kártyás fizetést, és új beszerzési szabályzatot fogadtak el.
A korábbi pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatban Zsidi elmondta, hogy a nyomozás lezárult, a vádemelés megtörtént, és az első tárgyalásra várhatóan 2024 első felében kerül sor. A szakszervezet minden erőfeszítést megtesz az okozott kár megtéríttetésére.
Zsidi Dávid korábban logisztikai tervezőként dolgozott az Audinál, szakmai pályafutása során végigjárta a ranglétrát az autószerelői gyakorlattól kezdve. Hat éve szakszervezeti bizalmi, 2024 januárjában járműgyári elnökhelyettes, majd 2025 áprilisában az AHFSZ elnöke lett.
