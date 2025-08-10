Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját

A 2025. 32. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze, a fizetések alakulásától a lakáspiaci helyzeten át egészen a munkaerőpiaci kihívásokig. Emellett szó esik jelentős személyiségek visszavonulásáról és várható változásokról a közlekedésben és az energiaellátásban is.

Ebben a heti összefoglalóban 2025. 32. hetének legolvasottabb és legfontosabb cikkeiből szemezgettünk, hogy képet adjunk a magyar társadalom és gazdaság aktuális legégetőbb kérdéseiről.

Megvizsgáltuk, milyen valóságot takarnak a bérstatisztikák, milyen hatásokkal jár a lakáspiac nyári fellendülése, kik és hol keresnek igazán jól fizikai munkában, valamint mit jeleznek a legfrissebb munkaerőpiaci és közlekedési változások. Továbbá L. Ritók Nóra bejelentette visszavonulását, megvizsgáltuk a postai dolgozók kereseti helyzetét, és azt is, hogy várható-e árstop a tűzifára. Ha elolvasnád a cikket kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

Benéztünk a számok mögé, sehogy sem jön ki a matek: sok magyar melós érezheti magát átverve?

2025 májusában ismét emelkedtek a magyarországi fizetések: a bruttó átlagkereset 702 800, a nettó pedig 483 000 forintra nőtt, ami éves szinten közel 8%-os bővülést jelent. Bár a statisztikai mutatók kedvezőek, a reálkeresetek csupán 3,2%-kal emelkedtek, így a vásárlóerő növekedése továbbra is visszafogott. A mediánkeresetek változása árnyaltabb képet ad a lakosság anyagi helyzetéről, rámutatva a társadalmon belüli jövedelmi különbségekre – a számok mögé nézve kirajzolódik, hogy a bérnövekedés hatása közel sem ér el mindenkit egyformán. Magyarországon nőtt legnagyobb mértékben a polgárok vagyona Európában az elmúlt évben a UBS multinacionális befektetési bank új jelentése szerint. A helyi pénznemben mért növekedés 18,6 százalékos volt, amit Litvánia és Svédország követett a rangsorban.

Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet

Augusztusban beindul a lakásbérleti piac, hiszen a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után tömegek keresnek kiadó lakást vagy szobát a budapesti és vidéki egyetemi városokban. A kereslet hirtelen megugrik, az árak emelkednek, a jó ajánlatokat pedig percek alatt elviszik. A fiatalok sokszor először találkoznak az ingatlanpiac valóságával, ahol gyorsnak, körültekintőnek és előrelátónak kell lenni. Összeszedtük, mire kell figyelni, mire számíthatnak a diákok és mik a legolcsóbb albérletek jelenleg a fővárosban.

Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája

A legjobban kereső fizikai dolgozók az energetikai és bányászati ágazatokban dolgoznak, sokan közülük vidéki ipari központokban. A KSH első negyedéves béradatait megvizsgálva kiderült, hogy a toplista élén a Tolna vármegyei energiaipari munkások állnak, akik átlagosan nettó 753 ezer forintot vittek haza – valószínűleg a Paksi Atomerőműnek köszönhetően. Magas bérek jellemzik Csongrád-Csanád és Zala megyét is, főként bányászatban és energetikában. Győr-Moson-Sopron szintén kiemelkedik: itt több iparágban is versenyképes jövedelmet kínálnak a fizikai munkásoknak.

Visszavonul L. Ritók Nóra: "Nem tudjuk alátámasztani a kormányzati sikerkommunikációt"

"Nem elég egy ember élete" – 25 év után hátralép a napi operatív munkától L. Ritók Nóra, a Prima Primissima közönségdíjas pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója. Az ország egyik legsúlyosabb társadalmi problémája, a generációs szegénység ellen létrehozott komplex modellje ma már hivatkozási alap szakmai körökben – itthon és külföldön is. A Pénzcentrumnak adott interjúban őszintén beszél a kudarcokról, a rendszerhibákról, a kiégés veszélyeiről és a közösség erejéről. Bár visszavonul az operatív vezetéstől, stratégiai kérdésekben, kommunikációban és ügyképviseletben továbbra is aktív marad – mert, mint mondja, a probléma generációk alatt keletkezett, így a megoldása sem fér bele egyetlen ember munkában töltött életébe.

Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon

Sokan terveznek autós nyaralást, ám az egyes európai országok gyakorlata között jelentős eltérés mutatkozhat autópálya díjak, sebességi határok, alkoholfogyasztás, mobiltelefon használat, a céges autóknál közjegyzői okiratot, ország elhagyási engedélyt kérhetnek, akad, ahol már a felhajtáskor kell a matrica és akad, ahol a vásárlás időpontjától egy órával korábban már érvényesnek tekintik. Még a jóhiszemű, ám hibázó sofőrökkel szemben is repülhetnek a súlyos büntetések.

Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat

Egyes foglalkozások esetében pontosan lehet tudni, milyen bérezésre számíthatnak a dolgozók, nyilvános a bértábla, van hivatalos bérstatisztika, valamilyen közvetlen forrás, amelyből lehet következtetni a várható keresetre. Más hivatásoknál azonban homály fedi a fizetéseket, vagy legalábbis kevesebben tudnak arról, mennyit keres egy pap, egy könyvtáros, vagy egy postás. A Pénzcentrum most a papok fizetése után a postások bérezését vizsgálta a KSH-tól kért adatok alapján, hogy valós képet kapjunk a keresetekről. Mutatjuk, mit közölt lapunkkal a statisztikai hivatal az adatvédelmi korlátokat betartva és mit lehet más forrásból tudni a postások fizetéséről.

Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben? Megszólalt az Agrárminisztérium, minden egy irányba mutat

Az Agrárminisztérium szerint a jelenlegi piaci helyzet nem indokol kormányzati beavatkozást a tűzifa és más faalapú fűtőanyagok árának szabályozásába. A tárca a Pénzcentrum kérdésére azt közölte: a kínálat megfelelő, és az erdőgazdálkodók akciókkal, rövid kiszolgálási idővel szolgálják ki a vásárlókat. Közben a KSH adatai alapján a brikett ára egy év alatt közel 15 százalékkal, a tűzifa ára pedig több mint 3 százalékkal emelkedett. Két év távlatában viszont mindkét terméknél összességében enyhe árcsökkenés látszik.