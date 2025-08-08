Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat

Egyes foglalkozások esetében pontosan lehet tudni, milyen bérezésre számíthatnak a dolgozók, nyilvános a bértábla, van hivatalos bérstatisztika, valamilyen közvetlen forrás, amelyből lehet következtetni a várható keresetre. Más hivatásoknál azonban homály fedi a fizetéseket, vagy legalábbis kevesebben tudnak arról, mennyit keres egy pap, egy könyvtáros, vagy egy postás. A Pénzcentrum most a papok fizetése után a postások bérezését vizsgálta a KSH-tól kért adatok alapján, hogy valós képet kapjunk a keresetekről. Mutatjuk, mit közölt lapunkkal a statisztikai hivatal az adatvédelmi korlátokat betartva és mit lehet más forrásból tudni a postások fizetéséről.

A Pénzcentrum az egyes hivatások - mint például a tanárok, ápolók, orvosok, papok, könyvtárosok, vagy akár a postások - megítélése kapcsán évről évre felmérést végez, melyből kiderül, mennyire tartják olvasóink elismertnek, társadalmilag hasznosnak és hogy inkább túlfizetettnek vagy alulfizetett tartják azokat. Amikor a KSH publikálja az éves bérstatisztikákat, össze szoktuk vetni a felmérésben érintett szakmák megítélését a valódi bérekkel, mennyire fedik a tények olvasóink véleményét. Nem minden hivatásról közölnek azonban pontos béradatot: ilyen például a papok, lelkészek, egyházi foglalkozásúak esete - ennek a témának már külön cikket szenteltünk - vagy a postásoké. Most utóbbi foglalkozás esetében kutattunk, mit lehet tudni a bérezésről.

A KSH a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetét foglalkozások szerint közlő adatsorában megtalálhatunk számos hivatást FEOR-szám alapján is, a bizonyos foglalkozásokra vonatkozó adatokat azonban nem tesznek így közzé, hiába tartozik hozzá FEOR-szám. Ilyen például az összes vallási foglalkozás, de sem a Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású (FEOR-4227), de a Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató) (FEOR-4135) munkakörű dolgozók béréről nincs nyilvános adat. Ezért adatigénylést nyújtottunk be a KSH-hoz, azonban a hivatal szerint az általunk kért foglalkozások átlagkereseti adatai adatvédelmi okok miatt nem szerepelnek a nyilvánosan elérhető táblában. Arról tájékoztatták lapunkat, hogy magasabb aggregáltsági szinten bocsáthatók rendelkezésre a kért foglalkozások más foglalkozásokkal együttesen vett átlagos értéke. Ezeket az adatokat rendelkezésünkre is bocsátotta a KSH.

Mit jelent ez? Azt, hogy ahelyett, hogy a KSH elárulta volna, mennyi egy postahivatali dolgozó, vagy postai kézbesítő bére, azt közölte, mennyi együttesen az Irodai szaknyilvántartási foglalkozások (FEOR-413), valamint az Ügyfélkapcsolati foglalkozások (FEOR-422) átlagkeresete. Előbbi kategóriához tartoznak még a

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó (563 554 Ft/hó),

4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó (624 136 Ft/hó),

4133 Könyvtári, levéltári nyilvántartó (437 150 Ft/hó),

4134 Humánpolitikai adminisztrátor (735 064 Ft/hó), és az

4136 Iratkezelő, irattáros (454 180 Ft/hó)

munkakörök is a

4135 Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató)

mellett, amiről nem lehet tudni, milyen az átlagbér. A KSH lapunkkal közölt adatai alapján az Irodai szaknyilvántartási foglalkozások (FEOR-413) munkakörben 2024-ben havi bruttó 574 525 forintot lehetett keresni. Kérdés, hogy az átlagot mennyire húzzák le a levéltárosok, irattárosok, és mennyire inkább a postások.

Az Ügyfélkapcsolati foglalkozások kategóriába pedig az

4221 Utazásszervező, tanácsadó (574 038 Ft/hó),

4222 Recepciós (454 399 Ft/hó),

4223 Szállodai recepciós (495 674 Ft/hó),

4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató (592 649 Ft/hó),

4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója (582 462 Ft/hó),

4226 Lakossági kérdező, összeíró (382 924 Ft/hó), és a

4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (610 785 Ft/hó)

munkakörök mellett a

4227 Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású

is, amely munkakörnél egyedül nem ismerhető meg a bér adatvédelmi okokból. Az Ügyfélkapcsolati foglalkozások (FEOR-422) átlagkeresete együtt pedig bruttó 552 943 forint volt havonta a tavalyi év során. Kérdés, hogy a postahivatali dolgozók ezt éppen lefelé, vagy felfelé húzzák. A 2023-as bérekhez képest az átlagbérek egyébként a fent nevezett foglakozásokban együttesen 11,6-12,1 százalékkal nőttek, míg 2019-hez viszonyítva 70,1-76,8 százalékos növekedés történt.

A fentiekből jól érzékelhető, ha a postahivatali dolgozókat egy kalap alá veszik a szállodai recepciósokkal, vagy a kézbesítőket az irattárosokkal vagy levéltári nyilvántartókkal, mennyire lesz pontos a postásokra nézve a KSH által közölt átlagbér adat. Ezt érdemes látni, és ezeket a számokat ennek tudatában értelmezni.

Viszonyításképpen 2024-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 646 635 Ft/fő/hó volt, mely 13,2 százalékkal haladta meg az előző évi átlagbért.

Mennyit keres egy postás valójában?

Ahogy hangsúlyoztuk, a KSH által lapunkkal közölt aggregált adatokra nehéz támaszkodni, hiszen számos más foglalkozás bérezését együtt közölték velünk, nem csak külön a postások fizetését. Ha azonban szétnézünk a Magyar Posta karrier oldalán konkrétabb számokat is találunk. Hirdetésből rengeteg van, de a pontos fizetést viszonylag kevésben tüntették fel.

Egy kerékpáros kézbesítő Budapesten, vagy Dunakeszin például bruttó 447 800 forint havi bérre számíthat és 3 hónapot követően bruttó 30 ezer Ft/hó cafeteria juttatásra. Az "Amit kínálunk" rész a hirdetésben eleve úgy indul, hogy "Bejelentett, jogszerű foglalkoztatás, biztos jövedelem", ez is azt tükrözi, hogy Magyarországon a bejelentett, nem fekete munka még mindig mint előny és nem alapkövetelményként szerepel a hirdetésekben még állami szerveknél is. Felsorolják többek között továbbá a munkaruha juttatást, munkába járási támogatást, lakáscélú támogatásokat, a csoportos élet- és balesetbiztosítást, a szabad hétvégéket és ünnepnapokat is.

Egy segédmotoros kézbesítő már bruttó 485 800 forintot is kaphat havonta az Örkény, vagy Tápiószecső munkavégzési helyeken. Több esetben azonban nem látható különbség: kerékpáros, elektronikus kerékpáros vagy segédmotoros kiszállítás esetén is 447 800 forint havi bérezésű pozíció hirdetésére leltünk Budapesten és vidéken is. Egy gépkocsis kézbesítő pedig már bruttó 497 800 forintra is számíthat havonta, bár ez az összeg csak egy hirdetésben jelent meg. A kézbesítők esetében számos hirdetésben nincsenek ilyen konkrét összegek, csak elvétve találni olyat, amiben feltüntetik a bérezést. A Mobilposta kezelők esetében is egy helyen találtunk információt az elérhető bruttó jövedelemről, ami 468 ezer Ft/hó.

A postai ügyfélszolgálati ügyintéző munkakör esetén azonban még ennyi információ sem található a bérekről. A hirdetésekben szerepel a 30 ezer forintos cafeteria, de a havi alapilletmény nem. Ezek a munkakörök jellemzően többműszakosak (nappali, délutános), de egyműszakos és részmunkaidős hirdetéseket is találni. Ebben a munkakörben feltehetően teljesítménybért is fizethetnek például eladott sorsjegyek után, azonban ha a KSH statisztikáiból indulunk ki, nem valószínű, hogy többet keresnének a kézbesítőknél a hivatali dolgozók.

A vezető pozíciókba is számos dolgozót keresnek országszerte, a hirdetések nagyrészt nem jelölik meg a várható bért. Egy helyen találtunk bruttó 545 ezer forintos összeget a postavezető pozícióban (Úri), máshol 574 100 forint az ajánlat (Dunabogdány). A főpénztárosok is hasonló bérezésre számíthatnak abból kiindulva, hogy több helyen együtt hirdetik a két pozíciót.

Az egyik leginkább alulfizetett, el nem ismert szakma a postásoké

A Pénzcentrum idei kutatása alapján a postás hivatás az egyik legkevésbé elismert azok közül a szakmák közül, amelyekről olvasóink véleményt mondhattak. Csak a szociális munkások, a könyvtárosok és közmunkások munkája kevésbé elismert az olvasóink véleménye szerint. Társadalmi hasznosság szempontjából pedig a középmezőnyben vannak, közvetlenül a hulladékkezelők és a bolti eladók mögött, valamint a katonák és újságírók előtt.

Ami pedig a bérezést illeti, az egyik leginkább alulfizetettnek tartott szakma a postásoké. A válaszadóink szerint csak az ápolók, szociális munkások és óvodapedagógusok alulfizetettebbek a postásoknál, akik így közvetlenül előzik a tanárokat és még a közmunkásokat is. A postásokat túlfizetettnek csak elenyésző számú válaszadónk tartotta. Ez nem is csoda a fentiek tükrében, hiszen a kézbesítők és hivatali dolgozók bruttó 500 ezer forintot sem keresnek meg, miközben az átlagbér már súrolta tavaly a bruttó 650 ezer forintot havonta.