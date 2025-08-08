A mai inflációs adat legkellemetlenebb meglepetése az élelmiszer áremelkedés.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
Egyes foglalkozások esetében pontosan lehet tudni, milyen bérezésre számíthatnak a dolgozók, nyilvános a bértábla, van hivatalos bérstatisztika, valamilyen közvetlen forrás, amelyből lehet következtetni a várható keresetre. Más hivatásoknál azonban homály fedi a fizetéseket, vagy legalábbis kevesebben tudnak arról, mennyit keres egy pap, egy könyvtáros, vagy egy postás. A Pénzcentrum most a papok fizetése után a postások bérezését vizsgálta a KSH-tól kért adatok alapján, hogy valós képet kapjunk a keresetekről. Mutatjuk, mit közölt lapunkkal a statisztikai hivatal az adatvédelmi korlátokat betartva és mit lehet más forrásból tudni a postások fizetéséről.
A Pénzcentrum az egyes hivatások - mint például a tanárok, ápolók, orvosok, papok, könyvtárosok, vagy akár a postások - megítélése kapcsán évről évre felmérést végez, melyből kiderül, mennyire tartják olvasóink elismertnek, társadalmilag hasznosnak és hogy inkább túlfizetettnek vagy alulfizetett tartják azokat. Amikor a KSH publikálja az éves bérstatisztikákat, össze szoktuk vetni a felmérésben érintett szakmák megítélését a valódi bérekkel, mennyire fedik a tények olvasóink véleményét. Nem minden hivatásról közölnek azonban pontos béradatot: ilyen például a papok, lelkészek, egyházi foglalkozásúak esete - ennek a témának már külön cikket szenteltünk - vagy a postásoké. Most utóbbi foglalkozás esetében kutattunk, mit lehet tudni a bérezésről.
A KSH a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetét foglalkozások szerint közlő adatsorában megtalálhatunk számos hivatást FEOR-szám alapján is, a bizonyos foglalkozásokra vonatkozó adatokat azonban nem tesznek így közzé, hiába tartozik hozzá FEOR-szám. Ilyen például az összes vallási foglalkozás, de sem a Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású (FEOR-4227), de a Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató) (FEOR-4135) munkakörű dolgozók béréről nincs nyilvános adat. Ezért adatigénylést nyújtottunk be a KSH-hoz, azonban a hivatal szerint az általunk kért foglalkozások átlagkereseti adatai adatvédelmi okok miatt nem szerepelnek a nyilvánosan elérhető táblában. Arról tájékoztatták lapunkat, hogy magasabb aggregáltsági szinten bocsáthatók rendelkezésre a kért foglalkozások más foglalkozásokkal együttesen vett átlagos értéke. Ezeket az adatokat rendelkezésünkre is bocsátotta a KSH.
Mit jelent ez? Azt, hogy ahelyett, hogy a KSH elárulta volna, mennyi egy postahivatali dolgozó, vagy postai kézbesítő bére, azt közölte, mennyi együttesen az Irodai szaknyilvántartási foglalkozások (FEOR-413), valamint az Ügyfélkapcsolati foglalkozások (FEOR-422) átlagkeresete. Előbbi kategóriához tartoznak még a
- 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó (563 554 Ft/hó),
- 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó (624 136 Ft/hó),
- 4133 Könyvtári, levéltári nyilvántartó (437 150 Ft/hó),
- 4134 Humánpolitikai adminisztrátor (735 064 Ft/hó), és az
- 4136 Iratkezelő, irattáros (454 180 Ft/hó)
munkakörök is a
- 4135 Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató)
mellett, amiről nem lehet tudni, milyen az átlagbér. A KSH lapunkkal közölt adatai alapján az Irodai szaknyilvántartási foglalkozások (FEOR-413) munkakörben 2024-ben havi bruttó 574 525 forintot lehetett keresni. Kérdés, hogy az átlagot mennyire húzzák le a levéltárosok, irattárosok, és mennyire inkább a postások.
Az Ügyfélkapcsolati foglalkozások kategóriába pedig az
- 4221 Utazásszervező, tanácsadó (574 038 Ft/hó),
- 4222 Recepciós (454 399 Ft/hó),
- 4223 Szállodai recepciós (495 674 Ft/hó),
- 4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató (592 649 Ft/hó),
- 4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója (582 462 Ft/hó),
- 4226 Lakossági kérdező, összeíró (382 924 Ft/hó), és a
- 4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (610 785 Ft/hó)
munkakörök mellett a
- 4227 Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású
is, amely munkakörnél egyedül nem ismerhető meg a bér adatvédelmi okokból. Az Ügyfélkapcsolati foglalkozások (FEOR-422) átlagkeresete együtt pedig bruttó 552 943 forint volt havonta a tavalyi év során. Kérdés, hogy a postahivatali dolgozók ezt éppen lefelé, vagy felfelé húzzák. A 2023-as bérekhez képest az átlagbérek egyébként a fent nevezett foglakozásokban együttesen 11,6-12,1 százalékkal nőttek, míg 2019-hez viszonyítva 70,1-76,8 százalékos növekedés történt.
A fentiekből jól érzékelhető, ha a postahivatali dolgozókat egy kalap alá veszik a szállodai recepciósokkal, vagy a kézbesítőket az irattárosokkal vagy levéltári nyilvántartókkal, mennyire lesz pontos a postásokra nézve a KSH által közölt átlagbér adat. Ezt érdemes látni, és ezeket a számokat ennek tudatában értelmezni.
Viszonyításképpen 2024-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 646 635 Ft/fő/hó volt, mely 13,2 százalékkal haladta meg az előző évi átlagbért.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mennyit keres egy postás valójában?
Ahogy hangsúlyoztuk, a KSH által lapunkkal közölt aggregált adatokra nehéz támaszkodni, hiszen számos más foglalkozás bérezését együtt közölték velünk, nem csak külön a postások fizetését. Ha azonban szétnézünk a Magyar Posta karrier oldalán konkrétabb számokat is találunk. Hirdetésből rengeteg van, de a pontos fizetést viszonylag kevésben tüntették fel.
Egy kerékpáros kézbesítő Budapesten, vagy Dunakeszin például bruttó 447 800 forint havi bérre számíthat és 3 hónapot követően bruttó 30 ezer Ft/hó cafeteria juttatásra. Az "Amit kínálunk" rész a hirdetésben eleve úgy indul, hogy "Bejelentett, jogszerű foglalkoztatás, biztos jövedelem", ez is azt tükrözi, hogy Magyarországon a bejelentett, nem fekete munka még mindig mint előny és nem alapkövetelményként szerepel a hirdetésekben még állami szerveknél is. Felsorolják többek között továbbá a munkaruha juttatást, munkába járási támogatást, lakáscélú támogatásokat, a csoportos élet- és balesetbiztosítást, a szabad hétvégéket és ünnepnapokat is.
Egy segédmotoros kézbesítő már bruttó 485 800 forintot is kaphat havonta az Örkény, vagy Tápiószecső munkavégzési helyeken. Több esetben azonban nem látható különbség: kerékpáros, elektronikus kerékpáros vagy segédmotoros kiszállítás esetén is 447 800 forint havi bérezésű pozíció hirdetésére leltünk Budapesten és vidéken is. Egy gépkocsis kézbesítő pedig már bruttó 497 800 forintra is számíthat havonta, bár ez az összeg csak egy hirdetésben jelent meg. A kézbesítők esetében számos hirdetésben nincsenek ilyen konkrét összegek, csak elvétve találni olyat, amiben feltüntetik a bérezést. A Mobilposta kezelők esetében is egy helyen találtunk információt az elérhető bruttó jövedelemről, ami 468 ezer Ft/hó.
A postai ügyfélszolgálati ügyintéző munkakör esetén azonban még ennyi információ sem található a bérekről. A hirdetésekben szerepel a 30 ezer forintos cafeteria, de a havi alapilletmény nem. Ezek a munkakörök jellemzően többműszakosak (nappali, délutános), de egyműszakos és részmunkaidős hirdetéseket is találni. Ebben a munkakörben feltehetően teljesítménybért is fizethetnek például eladott sorsjegyek után, azonban ha a KSH statisztikáiból indulunk ki, nem valószínű, hogy többet keresnének a kézbesítőknél a hivatali dolgozók.
A vezető pozíciókba is számos dolgozót keresnek országszerte, a hirdetések nagyrészt nem jelölik meg a várható bért. Egy helyen találtunk bruttó 545 ezer forintos összeget a postavezető pozícióban (Úri), máshol 574 100 forint az ajánlat (Dunabogdány). A főpénztárosok is hasonló bérezésre számíthatnak abból kiindulva, hogy több helyen együtt hirdetik a két pozíciót.
Az egyik leginkább alulfizetett, el nem ismert szakma a postásoké
A Pénzcentrum idei kutatása alapján a postás hivatás az egyik legkevésbé elismert azok közül a szakmák közül, amelyekről olvasóink véleményt mondhattak. Csak a szociális munkások, a könyvtárosok és közmunkások munkája kevésbé elismert az olvasóink véleménye szerint. Társadalmi hasznosság szempontjából pedig a középmezőnyben vannak, közvetlenül a hulladékkezelők és a bolti eladók mögött, valamint a katonák és újságírók előtt.
Ami pedig a bérezést illeti, az egyik leginkább alulfizetettnek tartott szakma a postásoké. A válaszadóink szerint csak az ápolók, szociális munkások és óvodapedagógusok alulfizetettebbek a postásoknál, akik így közvetlenül előzik a tanárokat és még a közmunkásokat is. A postásokat túlfizetettnek csak elenyésző számú válaszadónk tartotta. Ez nem is csoda a fentiek tükrében, hiszen a kézbesítők és hivatali dolgozók bruttó 500 ezer forintot sem keresnek meg, miközben az átlagbér már súrolta tavaly a bruttó 650 ezer forintot havonta.
A digitális korban szocializálódott Z-generáció belépése a munkaerőpiacra alapjaiban formálja át a vállalati elvárásrendszereket.
Az Alkotmánybíróság elutasította a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazási kérdés hitelesítése elleni panaszokat.
A változás értelmében azoknak rövidül a munkaidejük, akik közelebb vannak a nyugdíjkorhatár eléréséhez, januárban lép majd életbe.
Bár a statisztikai mutatók kedvezőek, a reálkeresetek csupán 3,2%-kal emelkedtek, így a vásárlóerő növekedése továbbra is visszafogott.
A legjobban kereső fizikai dolgozók az energetikai és bányászati ágazatokban dolgoznak, sokan közülük vidéki ipari központokban.
A mesterséges intelligencia által generált önéletrajzok és motivációs levelek egyre gyakoribbak, de a toborzók könnyen felismerik ezeket,
Rengeteg dolgozót küld el a magyar csúcsmilliárdos cége: a mesterséges intelligencia veszi át a helyüket
A lépést a cég azzal indokolta, hogy a jövőben még erőteljesebben támaszkodnak az automatizációra és a mesterséges intelligencia (AI) által kínált megoldásokra.
Magyarországon ma körülbelül 120 ezer külföldi dolgozik vendégmunkásként, és közülük mintegy 40 ezer fő ukrán állampolgár.
Nem mindennapi módon toboroz munkaerőt a Penny: egy biciklitárolóra kihelyezett táblán hirdeti, hogy áruösszekészítőt keres
Ősszel nemcsak az iskolakezdés, hanem a cégek toborzási hulláma is elindul, ilyenkor azonban megszaporodnak az állásinterjúk és velük együtt a stressz és szorongás is.
Gyenge júliusi adatok érkeztek az amerikai munkaerőpiacról: a vártnál jóval kevesebb új munkahely jött létre.
A fiatalabb generációk számára a vállalati kultúra és értékek legalább olyan fontosak, mint a fizetés.
A kormány 15 százalékos béremelést jelentett be a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők számára.
A mentálhigiénikus képzés akár már 1–2 év alatt elvégezhető, és havi bruttó 375 947 forintos átlagfizetéssel lehet benne elhelyezkedni.
Az idei szezonban Budapesten havonta 126 órát, a vidéki egyetemi városokban 70-110 órát kell ledolgoznia egy átlagos diáknak egy albérlet összegének előteremtéséhez.
A magyarok egyre nagyobb részének kihívás, hogy kijöjjön a jövedelméből, a lakosság 27 százaléka egyáltalán nem képes megtakarítani.
A Pepco németországi leányvállalata fizetésképtelenné vált, ami akár több tucat üzlet bezárását és mintegy 500 munkavállaló elbocsátását eredményezheti.
A 2025 első negyedéves adatok alapján továbbra is drámai különbségek jellemzik a magyarországi fizetéseket.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.