Mostantól állandó alapjövedelmet kapnak, akik ebben a szakmában dolgoznak: ennyi pénzt kapnak

Írország állandó alapjövedelem-programot indított művészek számára, hogy enyhítse anyagi gondjaikat, és több idejük legyen az alkotómunkára - jelentette be kedden Patrick O'Donovan ír kulturális miniszter.

A kormány vállalta, hogy az alapjövedelemre pályázó, véletlenszerűen kiválasztott 2000 alkotóművésznek három éven keresztül heti 325 eurót (123 000 forintot) folyósít. A mostani döntést egy szintén hároméves tesztidőszak előzte meg, amely még 2022-ben indult azzal a céllal, hogy a koronavírus-járványt követően segítsen a művészeknek kilábalni a lezárások okozta nehéz gazdasági helyzetből.

A kísérleti szakasz résztvevői arról számoltak be, hogy a támogatás enyhítette anyagi gondjaikat, és lehetővé tette, hogy több időt fordítsanak az alkotómunkára. Hasonló kísérletre San Franciscóban és New Yorkban is volt példa, de az ír kulturális miniszter hangsúlyozta, hogy Írország az első, ahol állandósították ezt a rendszert.

Ez egy hatalmas lépés előre, amit más országok nem tettek meg

- húzta alá O'Donovan, és azt is hozzátette, hogy idővel szeretnék növelni a jogosultak számát.

A tesztidőszakban meghirdetett 2000 helyre több mint 8000-en jelentkeztek. A tapasztalatok szerint a támogatás csökkentette a művészek körében a mélyszegénység kockázatát, mérsékelte a szorongást és a kiegészítő jövedelemre való rászorultságot. A programra a kormány nettó 72 millió eurót (27 milliárd forintot) szánt, és a költséghatékonysági elemzés szerint ez meg is térült, egyebek mellett az egyéb szociális segélyek iránti igény csökkenése révén.

A program élesben bizonyította, mi történik, ha az emberek létbizonytalanság helyett stabilitást kapnak

- mondta el Peter Power zeneszerző, a Nemzeti Kampány a Művészetekért (NCFA) csoport tagja. Az alapjövedelemben részesült művészek több időt töltöttek alkotással, és kevesebb időt kellett fordítaniuk olyan munkákra, amelyeket csak a "túlélés" miatt vállaltak, sokan engedhették meg maguknak, hogy kizárólag a saját művészeti tevékenységükből tartsák el magukat - fejtette ki Power.