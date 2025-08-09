Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak

Miközben a balatoni szezonmunkák többsége 2 000–2 800 forintos nettó órabérrel kecsegtet, Horvátországban ugyanazért a munkáért 1 000–1 400 eurós (azaz 398–557 ezer forintos) havi nettó fizetést is kaphatnak a dolgozók, de a komolyabb pozíciókban akár 796 ezer forintnak megfelelő 2 000 euró is elérhető. Ráadásul a horvát munkáltatók gyakran szállást és étkezést is biztosítanak, míg a Balatonnál ez ritkább, és a feketemunka, túlóraterhelés, valamint a be nem jelentett foglalkoztatás sem számít ritkaságnak. A Pénzcentrum most annak járt utána, anyagilag és munkavállalói szempontból hol éri meg jobban dolgozni 2025 nyarán: a magyar tengernél, vagy az igazin.

A Pénzcentrum rendszeresen foglalkozik a balatoni és horvát turizmus fogyasztói áraival, de kevésbé részleteztük eddig a munkavállalók számára elérhető munka‑ és bérviszonyokat. Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy a munkabérek tekintetében hogyan állnak a szezonális lehetőségek egyik vagy másik térségben. Az európai nyári szezonban a turizmus fellendülése miatt mindkét régióban erős munkaerő‑kereslet jellemző, és hiába magas a balatoni vendégforgalom, a hazai bérek, körülmények és bejelentettség kérdéseinek előnyei‑hátrányai erősen eltérnek.

Balaton vagy horvát tengerpart?

A balatoni szezonmunkák nettó órabére, diákoknak vagy kezdőknek jellemzően 2 000‑2 500 Ft/óra körül mozog, ami havi szinten akár 300–400 ezer forintot is jelenthet. A hirdetések alapján például Balatonvilágoson 2 800 Ft/óra nettó felszolgálói fizetést kínálnak, ami havi szinten (160 óra esetén) 450–500 ezer forint nettó jövedelmet jelenthet, de a diákmunka kategóriában ritkán jár szállás vagy étkezés. Tihany mellett az órabér 2 500–3 500 Ft/óra bruttó, mely nettóban 1 600–2 200 Ft körül lehet, de itt legalább részben biztosított szállás és napi étkezés is jár.

A hazai munkahelyek esetében azonban komoly kritikák fogalmazódnak meg a közösségi médiában. Például sok helyen feketén vagy csak részlegesen bejelentett munkát kínálnak, napi 12–16 órás túlórákat kérnek, heti egy szabadnapot adnak, és az állandó feszültség, stressz, vendégigény jelentős. Személyes beszámolók szerint a mosogatók vagy más fizikai munkakörökben dolgozók korlátozott bejelentést kapnak, alacsony órabért, és extrém terhelést élnek át. A következő táblázatban összeszedtünk néhány jelenleg is elérhető álláshirdetést és összehasonlítottuk őket néhány alapvető szempont alapján.

Horvátországban a turizmusban dolgozó szezonális munkavállalók nettó havi fizetése jellemzően 1 000 és 1 400 euró között mozog, ami a jelenlegi, 2025. augusztusi árfolyamon (398,18 Ft = 1 €) számolva 398 180–557 452 forintnak felel meg. Ezek az összegek elsősorban felszolgálókra, kisegítő személyzetre, szobalányokra, kisebb éttermi beosztásokra vonatkoznak. Ennél jóval magasabb jövedelemre számíthatnak azok, akik speciálisabb vagy vezető pozíciókat töltenek be – például szakácsként, recepciósként, étteremvezetőként, szállodai menedzserként – ahol a fizetés elérheti az 1 500–2 000 eurót havonta, vagyis 597 270–796 360 forintot nettóban, a jelenlegi árfolyam alapján.

Fontos hozzátenni, hogy a horvát munkáltatók jelentős része a fizetésen túl természetbeni juttatásokat is biztosít: ezek közül a leggyakoribb az ingyenes szállás és napi egyszeri vagy kétszeri étkezés. Továbbá a vendéglátásban dolgozók sok esetben borravalóra is számíthatnak, ami további, nem elhanyagolható jövedelmi forrást jelent.

A horvát turizmusban alkalmazott dolgozók többsége legálisan, írásos szerződéssel kerül foglalkoztatásra, így a munkavállalók nagyobb jogbiztonságban dolgozhatnak, mint sok magyarországi szezonmunkánál.

A törvényben meghatározott horvát bruttó minimálbér 2025-ben 970 euró, amelyből a nettó összeg hozzávetőleg 753 euró, vagyis 299 867 forint. A vendéglátóiparban azonban a kollektív szerződések révén külön iparági bérminimum is létezik, amely 880–980 euró bruttó között alakul. Ez nagyjából 700–800 euró nettó jövedelmet jelent, ami átváltva 278 726–318 544 forintnak felel meg havonta. Ez az összeg jellemzően a kezdő vagy kevésbé képzett pozíciókban dolgozók alapbére, és nem tartalmazza a fent említett juttatásokat vagy jattot.

Hol éri meg dolgozni?

Különbséget jelent, hogy Horvátország az EU részeként – magyar állampolgárok számára külön engedély nélkül – munkavállalásra nyitott környezet, míg a nem‑EU állampolgárok számára vízum szükséges. EU‑s magyar munkavállalóként azonban csak be kell regisztrálni, és munkaszerződéssel dolgozni, ami stabil jogi státuszt és legális munkakörnyezetet jelent.

Anyagi számítás tekintetében, ha valaki Balatonon felszolgálói vagy mosogató jellegű munkában dolgozik heti 6 napban napi 10 órában, nettó 2 400 Ft/óra átlaggal havi bruttó ~240 ezer Ft és nettó ~200 ezer Ft eredménnyel számolhat. Ezzel szemben a horvát kisegítő munkakörben havi 1 000–1 400 €, azaz kb. 370–520 ezer Ft nettó összeg jöhet ki, és ha ehhez még szállás, étkezés és jatt is társul,

a tiszta haszon jelentősen magasabb lehet.

A munkakörnyezet minősége szempontjából sok balatoni helynél gyakorított extrém túlmunka, 12–16 órás napok, gyakori feketemunkára utaló jelek miatt a fizetés végösszege valójában jobban elvész a túlhajtás és esetleges nem kifizetés révén. Horvátországban viszont írásban szerzett munkaszerződés, biztosított kolléga‑védelem, kollektív bérminimum, valamint járulékos juttatások (szállás, étkezés, jatt) hálózata teszi kiszámíthatóbbá a jövedelmet.

Előnye viszont a Balatonnál esetlegesen az otthon közelsége, a nyelvi könnyedség. Ugyanakkor ha anyagi szempont a legfontosabb, a horvát lehetőségek vezetnek. Egy szezon alatt akár kétszer akkora nettó bevétel érhető el, és a költségek (különösen, ha szállás–étkezés ingyenes) minimálisak.

Összefoglalva, ha valaki rövid távú nyári munkát keres, és fontos számára az azonnali kezdés, magyar nyelvű környezet, akkor a Balaton lehet opció. Ugyanakkor bérszínvonal, munkakörülmények, jogi biztonság és összes megtakarítás szempontjából Horvátország 2025‑ben sokkal előnyösebb lehet magyar állampolgárok számára. A szezon második felére tervezett bérigény, fásultság, feketemunka‑kockázat mind drasztikusan visszavetik a balatoni lehetőséget. Horvátország viszont keresleti hiány miatt aktívan kínál magasabb bért, tisztességes munkaviszonyt és további juttatásokat.

Ezért magyar fiataloknak, diákoknak vagy pályakezdőknek, akik nyelvtudással rendelkeznek, erősen ajánlott inkább a horvát adriai part mentén szezonális munkát vállalni, ha a cél a magasabb nettó jövedelem és viszonylag magasabbnak tekinthető munkavállalói biztonság.