Donald Trump új, jelentős vámtarifákat vezetett be számos kereskedelmi partnerre, ami a globális gazdaság legnagyobb átalakulását jelentheti közel egy évszázada.
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
2025 első félévében súlyos veszteségeket könyvelhettek el a legnagyobb német autógyártók, miközben az Egyesült Államokkal kiéleződő kereskedelmi konfliktus több milliárd eurós kárt okozott az iparágban. A BMW, a Mercedes-Benz, az Audi, a Porsche és a Volkswagen is jelentős profitcsökkenésről számolt be és nem tudni hol van még a vége. Mutatjuk, miként állnak az elmúlt egy év alapján a legnagyobb német autóipari cégek.
A BMW 2025 első félévében 4,02 milliárd eurós nettó profitot ért el, ami 29 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A cég szerint az amerikai importvámok önmagukban 1,25 százalékponttal csökkentették az üzemi eredményhányadot. Bár a BMW rendelkezik USA-beli gyártókapacitással, ez sem volt elég ahhoz, hogy teljesen elkerülje a vámterheket.
Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója a Financial Times-nak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a vámháború körüli pánik „túl van dimenzionálva”. A cégvezető szerint bár az amerikai lépések valóban hatással vannak az iparágra, de a stratégiai fókusznak továbbra is a termékminőségen, nem pedig a „politikai széljáráson" kell lennie.
A vállalat ugyanakkor elismerte, hogy a vámintézkedések miatt 2025 második negyedévében az autógyártásból származó EBIT-marzsuk 5,4%-ra csökkent, ez ugyan még a célzott 5–7%-os sávon belül van, alacsonyabb az elemzői várakozásoknál. Zipse azonban hangsúlyozta: a BMW nem módosítja éves célkitűzéseit, és bízik abban, hogy a piac stabilizálódik az év második felében.
A Mercedes-Benz helyzete még súlyosabb: 2025 első hat hónapjában 56 százalékkal csökkent a nyeresége. A vállalat vissza is vonta egész éves pénzügyi iránymutatását, hivatkozva a „megugró költségekre” és a geopolitikai bizonytalanságra.
„Globális termelési jelenlétünk intelligens kihasználásával alkalmazkodunk az új geopolitikai valósághoz” – mondta Ola Kaellenius vezérigazgató, hozzátéve: a Mercedes a „Next Level Performance” program keretében fokozza költséghatékonysági erőfeszítéseit.
A Volkswagen-csoport, amely az Audit és a Porschét is magába foglalja, szintén komoly veszteségeket szenvedett el. Az első negyedévben a VW üzemeltetési profitja 37 százalékkal esett vissza, a teljes első félévben pedig 1,3 milliárd euróra rúgtak a vámokból eredő többletköltségek.
- Az Audi különösen sérülékeny, mivel jelenleg nem rendelkezik saját gyártóüzemmel az Egyesült Államokban. Ennek következtében 37,5 százalékos profitcsökkenést könyveltek el.
- A Porsche is visszavágta éves előrejelzését, miután április és május hónapokban 300 millió euró extra költséget kellett elkönyvelniük az új vámok miatt.
Kevésbé derűlátó hangot ütött meg a Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume, aki bejelentette: a cég kénytelen volt visszavágni 2025-ös üzleti előrejelzését, miután az év első felében 15 milliárd dollárnyi vámköltség nehezedett a konszern vállára.
A teljes cégcsoport célzott EBIT-marzsát 5,5–6,5%-ról 4–5%-ra csökkentették. A VW-n belüli prémium márkák, különösen a Porsche és az Audi komoly veszteségeket könyveltek el: a Porsche második negyedéves eredménye több mint 90%-kal zuhant, míg az Audi 64%-os visszaesést szenvedett el. A vállalatnál most költségcsökkentési intézkedések bevezetését sürgetik.
Blume úgy fogalmazott:
Nem számíthatunk arra, hogy ezek a tarifák hamar eltűnnek. Ennek megfelelően gyorsítanunk kell a költségcsökkentési programokat, és újra kell gondolnunk a befektetési stratégiát az amerikai piacon.
Az Opel hivatalosan nem közölt részletes féléves eredményeket, mivel a Stellantis-csoport tagja, amely viszont felfüggesztette saját pénzügyi útmutatását a vámháború kitörése után. A piaci elemzők szerint az Opelt is érzékenyen érintette az új vámrendszer, különösen mivel exportorientált európai márkáról van szó.
Vámháború: politikai alku, amit az autógyártók fizetnek meg
Az Egyesült Államok 2025 áprilisától 25 százalékos vámot vetett ki az EU-ból importált autókra, amit májusban további 2,5 százalékkal toldottak meg. Ez a lépés különösen a német prémiumgyártókat sújtotta, mivel ők dominálják az amerikai luxusautó-piacot.
Július végén ugyan megszületett egy EU–USA kompromisszum, amely 15 százalékra csökkentette a vámokat, de ez még mindig jóval magasabb, mint a korábbi 2,5 százalékos szint. Az alku ára ráadásul az volt, hogy az EU vállalta: 600 milliárd dollár értékben fog amerikai beruházásokat támogatni, miközben az autógyártók költségei tartósan megemelkedtek.
A vámháború hatása nem maradt el az exportstatisztikákban sem, hiszen a német autóipari export április és május között 23,5 százalékkal esett vissza éves összevetésben. A Német Autóipari Szövetség (VDA) becslése szerint az iparág akár 5 millió jármű gyártását is elveszítheti 2025-ben világszerte a kereskedelmi akadályok miatt.
A müncheni ifo gazdaságkutató szerint az autóipari hangulatindex -31,8 pontra zuhant májusban, ami a legrosszabb érték 2020 óta. A cégek befektetéseket halasztanak el, leállítanak fejlesztéseket, és újraértékelik globális stratégiájukat.
A kínai visszaesés magával viszi a német autóipart is
Kövesi Károly, a Portfolio szakértője szerint a német autógyártók egyre nagyobb bajban vannak Kínában. Bár a világ legnagyobb autópiacáról van szó, amely a UBS becslése szerint még mindig a német gyártók adózás előtti eredményének 30–45 százalékát adja, az utóbbi időben gyökeres változások történtek.
A kínai gazdaság gyengélkedése (különösen az ingatlanszektor válsága) érezhetően visszavetette az autóipari keresletet. A helyi kormányzat ugyan ösztönző csomagokkal próbálja fellendíteni a fogyasztást, de a külföldi autógyártók nem lehetnek nyugodtak: a piacon egyre élesebb verseny alakul ki a helyi, sokszor technológiailag fejlettebb vagy jóval olcsóbb modelleket kínáló kínai márkák és a német prémiumgyártók között.
A legfrissebb adatok szerint 2024 első hét hónapjában a külföldi autómárkák piaci részesedése Kínában történelmi mélypontra, 37 százalékra süllyedt a 2020-as 64 százalékról. A német gyártók esetében még nagyobb a visszaesés: piaci részesedésük kevesebb mint 15 százalék, szemben a négy évvel ezelőtti 25 százalékkal. A BMW, a Mercedes-Benz és az Audi eladásai egyaránt visszaestek a kínai piacon: 2024-ben a BMW 13,4%-kal, a Mercedes 7%-kal, míg az Audi közel 11%-kal kevesebb autót értékesített Kínában az előző évhez képest, a trend pedig 2025-ben is folytatódik.
Az ok kettős: egyrészt a kínai gazdaság megingása és a lakossági fogyasztás visszafogottsága csökkenti az autóvásárlási hajlandóságot, másrészt a kínai gyártók, élükön a BYD-vel, az Xpenggel és a Nio-val, elképesztő tempóban nyernek teret a hazai piacon.
Ezek a cégek nemcsak versenyképes árú, de technológiailag is fejlettebb elektromos járműveket kínálnak, sokszor rövidebb fejlesztési ciklusokkal, gyorsabb szoftverfrissítéssel, lokalizált szolgáltatásokkal és az állami támogatások maximális kihasználásával. Az eredmény: a kínai márkák piaci részesedése folyamatosan nő, miközben a nyugati (azon belül elsősorban a német) gyártók egyre inkább tért veszítenek.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a nyugati márkák egy része még mindig a belső égésű motorokra építette kínai stratégiáját, és csak most igyekszik felzárkózni a helyi igényekhez. Ezzel szemben a kínai gyártók már túlnyomórészt tisztán elektromos portfólióval vannak jelen. Ráadásul, egyre inkább expanzióra készülnek Európában is, újabb piaci kihívás elé állítva a német óriásokat.
A legnagyobb kihívás talán az, hogy a német cégek számára Kína eddig a méretgazdaságosságot is biztosította, amely lehetővé tette a prémium modellek költséghatékony gyártását globálisan. Most azonban, ahogy a kínai kereslet és részesedés csökken, ezek az előnyök is eltűnhetnek, ami hosszabb távon strukturális átalakulásokat kényszeríthet ki a német autóiparban.
Mi jöhet még?
Az autógyártók többsége az amerikai piacra szánt modelljeinek helyi gyártását tervezi bővíteni – az Audi például új gyártóüzem építését jelentette be az USA-ban. Emellett költségcsökkentő programok és értékesítési csatornák diverzifikációja is napirenden van.
A vámtarifák miatti veszteségek hatása várhatóan a következő negyedévekben is érezhető lesz, különösen ha a politikai helyzet továbbra is instabil marad. Az autóipari részvények már most több mint 15 százalékos átlagos esést szenvedtek el a frankfurti tőzsdén 2025 első félévében, ami annyit tehet, hogy a befektetők sem hisznek a gyors helyreállásban.
