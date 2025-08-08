2025. augusztus 8. péntek László
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Praid, Romania - February 15, 2006: Tourists visiting the underground salt mine of Praid, known for its purported healing effect on respiratory and allergic illnesses
Utazás

Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki

Gosztola Judit
2025. augusztus 8. 05:34

Bár országosan emelkedett a turisztikai szálláshelyek forgalma 2025 júniusában, nem minden régió profitált egyformán a fellendülésből. A Pénzcentrum vizsgálatai szerint a növekedés nem volt egységes: miközben országosan többen utaztak, akadtak olyan vármegyék, ahol kevesebb vendég fordult meg, mint egy évvel korábban. Pedig ezek a térségek izgalmas látnivalókat kínálnak, és jelentős turisztikai fejlesztések is zajlanak bennük – mégis, valamiért nem tudtak lépést tartani a trendekkel. Cikkünkben megnéztük, mely régiók a belföldi turizmus nyertesei és vesztesei 2025 nyarának elején.

Az adatok alapján dübörög a belföldi turizmus: a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, júniusi számai szerint a vendégéjszakák száma nőtt idén nyáron, legalábbis az elején, a júliusi adatokra még szeptember 3-ig kell várni. És mivel az időjárás nem a megszokott arcát mutatta, a kánikula visszafogott volt, lehetnek érdekességek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Megnéztük, mely régiók vonzották nyár elején a legtöbb látogatót, ott milyen fejlesztéseket hajtottak végre, és hová jutott kevesebb turista. 

Előzetesen érdemes tudni, hogy 2025 júniusában több, mint 32 ezer turisztikai szálláshely (amiből majdnem 30 ezer magánszálláshely) fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1019 szálloda és 1161 panzió volt nyitva június egy részében vagy egészében.

Az itt keletkezett összes bruttó árbevétel 107,6 milliárd forint volt, 9,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával is többet költöttek, mint egy éve, 3,9 milliárdot: ez a bevételek kb. 3,62%-a. Egy korábbi, a Balatonról szóló anyagunkban foglalkoztunk a témával, ott egy déli parti vendéglátós elmondta, hogy elképesztő összegek ülnek ezekben a zsebekben, van aki 700 ezer-1 millió forintot is tartalékol SZÉP-kártyán. Nem hiába hangsúlyozzák állami szervek is, bankok is gyakran, hogy ezeket a pénzeket el kellene költeni, nagy szüksége lenne rá a szektornak, valahogy még sincs rá hajlandóság. Arra tippelnek a szakmában, hogy sokan tartalékolnak most inkább, de elképzelhető, hogy a júliusi, augusztusi adatok mást mutatnak majd. 

A június nagy nyertesei

A hivatalos közlés szerint belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest Szegeden és térségében nőtt a legnagyobb mértékben (18%-kal), és egyedül a Mátra–Bükk turisztikai térségben csökkent (1,5%-kal). A Balatonnál 1,7%-kal nagyobb, Budapesten 1,2%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

Habár az iskolai tanév tovább tart egy héttel, ami miatt panaszkosnak is a szálláshelyek és a vendéglátósok, a Balaton környéke, a tópart továbbra is éllovas: júniusban ez volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 1,043 millió vendégéjszakát regisztráltak.  

Az összes utazót tekintve, belföldit és külföldit is, 2025 júniusában Magyarország minden turisztikai régiójában emelkedett a vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb növekedést Pest megyében mérték, több mint 10%-kal több turista érkezett, mint 2024 júniusában. Ezt követi a Dél-Dunántúl és Közép-Dunántúl, mindkettő közel 7%-os bővüléssel. Budapesten ugyan szintén nőtt a vendégszám, de csak 3,23%-kal, ami a legalacsonyabb arány a régiók között.

A három nagy vesztes

2025 júniusában, bár országosan emelkedett a turisztikai szálláshelyek vendégforgalma, három vármegyében visszaesés történt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb arányú csökkenést Tolna vármegyében regisztrálták, ahol a vendégszám 9,41%-kal esett vissza. Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben enyhébb, de szintén negatív irányú változás volt tapasztalható – előbbiben 1,27%-os, utóbbiban pedig 1,15%-os csökkenéssel. Ez arra utal, hogy a régiók közötti turisztikai teljesítmény nem egységes, és helyi tényezők, kínálat vagy infrastrukturális adottságok is jelentősen befolyásolhatják az adott térség forgalmát.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Tolna vármegyében a „Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” zajlik, amely a megye vízi és kerékpáros turisztikai infrastruktúráját hivatott fejleszteni. A projekt célja, hogy a Sió-csatorna mentén olyan vonzó környezet alakuljon ki, amely a természetjárókat és a vízitúrázókat egyaránt megszólítja. Bár a konkrét attrakciók még nem szerepelnek részletezve, a régió meglévő turisztikai kínálata megalapozza a növekedési lehetőséget. A Gemenci erdő vadlesei, kisvasútja és természetfotózásra alkalmas tájai jelentős vonzerőt képviselnek, ahogyan a Szekszárdi borvidék borfesztiváljai és pincelátogatásai is. További értéket ad a térséghez a Tamási termálfürdő, valamint a Simontornyai vár és a horgászatra, kajakozásra is alkalmas vizes élőhelyek.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több mint húsz turisztikai projekt indult el 2024–2025 között a TOP Plusz program támogatásával. Ezek a fejlesztések főként a kerékpáros, lovas és vízi turizmus feltételeit javítják, különösen a Tisza mentén, Nyugat-Borsodban, a Bükk hegységben, az Aggteleki-karszt térségében és a Bodrogközben. A beruházások célja az aktív turizmus hálózatos fejlesztése, a meglévő attrakciók elérhetőségének és kihasználtságának növelése.

Ám a megye már jelenleg is gazdag turisztikai kínálattal bír: az Aggteleki-cseppkőbarlang UNESCO világörökségi helyszínként nemzetközi vonzerő, a miskolctapolcai Barlangfürdő pedig különleges termálélményt nyújt. Lillafüred, a Diósgyőri vár, a Tokaji borvidék részei és a Zemplén Kalandpark olyan pontjai a megyének, amelyek komoly fejlesztési potenciált hordoznak magukban.

Bács-Kiskun vármegyében szintén több jelentős turisztikai és közösségi beruházás zajlik. Dusnokon látogatóközpontot alakítanak ki a helyi turizmus élénkítése érdekében, míg a Duna-völgyi főcsatorna mentén aktív turizmusra építő fejlesztések valósulnak meg Baja, Császártöltés és környékén – vízitúra-útvonalak és erdőfürdő programok kialakításával. A megyébe több mint 100 milliárd forintnyi uniós forrás érkezik a régió településeinek fejlesztésére.

Bács-Kiskun már most is számos vonzó helyszínnel rendelkezik: Kecskemét szecessziós belvárosa, a Kiskunsági Nemzeti Park változatos élővilága, Baja gasztronómiai rendezvényei, Kalocsa népművészete és a Bugaci puszta hagyományőrző programjai olyan egyedi élményeket kínálnak, amelyek megalapozhatják a jövőbeli turisztikai növekedést.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #ksh #június #régió #turisztika #szálláshelyek #vármegyék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:34
21:58
21:03
20:45
20:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 7.
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
2025. augusztus 7.
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
2025. augusztus 7.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
2025. augusztus 7.
TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!
2025. augusztus 7.
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 8. péntek
László
32. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tényleg üres idén nyáron a Balaton, vagy csak megy a pánikkeltés? Megnéztük, mi az igazság
2
2 hete
Már szórják a gigabírságokat a horvát tengerparton: kevesen tudják, ezt tilos!
3
2 hete
Hivatalos: ez a világ legjobb országa, csak kevés magyar jut el ide
4
7 napja
Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország
5
2 hete
Így verik át külföldön a magyar turistákat: te ne dőlj be ezeknek az olcsó trükköknek!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Mágneskártya
az adatok mágnescsíkon tárolódnak, kevésbé biztonságos mint a chip kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 19:03
TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 17:56
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 8. 06:01
Durva lódarázs miatt van pánikhangulat idehaza: ezt jó, ha tudod róla