Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint.
Most már biztos: egyre kevesebb magyar számíthat fizetésemelésre 2026-ban
Egy a vállalati szektor döntéshozói körében végzett felmérésből a 2026-os üzleti várakozások mellett a legjelentősebb HR-kihívásokra is fény derül.
A hazai vállalatok 2026-ra visszafogott optimizmussal tekintenek: 44% számít árbevétele növekedésére, miközben 35% stabil árbevétellel számol. Mindössze a cégek tizede kalkulál bevétele csökkenésével, amely közel azonos a tavalyi értékkel (9%).
A növekedést várók 69%-a 4–10%-os bővüléssel kalkulál, vagyis továbbra is a mérsékelt, fenntartható növekedés a legjellemzőbb forgatókönyv. Ugyanakkor 11% bizonytalan, ami arra utal, hogy egyes szektorokban a gazdasági kilátások továbbra sem egyértelműek.
Régiós összevetésben ugyanakkor a magyar vállalatok várakozásai a legkedvezőbbek. Romániában mindössze a cégek harmada, Csehországban pedig kevesebb, mint kétötöde számít árbevétele növekedésére 2026-ban – igaz, utóbbi piacon így is meghaladják a 2025-ös értéket. Romániában 9%-kal csökkent 2025-höz képest azok aránya, akik növekedést várnak, ezek a cégek a bevétel stabilizálódását várók táborát erősítik, amely közel ezzel azonos mértékben nőtt. Mindkét piacon rendkívül magas, a hazai érték duplája a bizonytalanok aránya, igaz, némileg nálunk is nőtt azok száma, akik nem tudják mire számítsanak 2026-ban. Ez akár arra is utalhat, hogy a hazai vállalatok alkalmazkodása az elmúlt évek gazdasági sokkjaihoz előrehaladottabb, és bár az óvatosság erősödött, a tervezés kiszámíthatóbb pályán zajlik, mint a régió egy részében.
Ágazati bontásban az FMCG, a szolgáltató szektor és az élettudományok a legbizakodóbbak, míg az autóipar és az üzleti szolgáltató központok (BSS) körében visszafogottabb várakozások jellemzők. A feldolgozóiparban a növekedést várók aránya stabil, de az óvatosság erősödött.
Kisebb mértékben az élelmiszeripar, gyorsuló mértékben a szolgáltató szektor és a gyógyszeripar számít emelkedő árbevételekre. Makrogazdasági szempontból jó hír, hogy az üzleti szolgáltató szektor és az IT ismét a létszámbővülés éllovasai lehetnek. Ennek a jelentősége az, hogy nem kis részben exportorientált iparágak, az átlagfizetések pedig jelentősen meghaladják a nemzetgazdasági átlagot
– mutatott rá Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezetője.
Magas bérnyomás, növekvő költségek, fókuszban a hatékonyság
Az üzleti kihívások között továbbra is a bérköltségek jelentik a legnagyobb strukturális terhet: a vállalatok 70%-a sorolja ezt a legnagyobb kihívások közé. A 2026-os válaszok ugyanakkor azt mutatják, hogy a fókusz egyre inkább a teljes költségszerkezetre és a bevételi oldalt érintő kockázatokra helyeződik át. A működési költségek emelkedését 2025-höz képest jelentősen többen azonosítják kihívásként (52% a korábbi 46%-hoz képest), de a legmarkánsabban azok aránya nőtt, akik a kereslet csökkenését tekintik üzleti kockázatnak (48%) – ez 13%-os emelkedés a tavalyihoz képest.
Ezzel párhuzamosan a folyamathatékonyság és a produktivitás kérdését 2026-ban némileg kevesebben említették, mint egy évvel korábban, ami arra utal, hogy a vállalatok egy része rövid távon már végrehajtotta a szükséges hatékonyságnövelő lépéseket. Ugyanakkor ez a terület továbbra is meghatározó stratégiai alap marad, különösen a tartós bér- és költségnyomás kezelésében.
Csökkenő létszámbővítési szándék, több „csendes racionalizálás”
A létszámtervek 2026-ban visszafogott képet mutatnak: a cégek csupán 26%-a tervez bővítést. Ugyanakkor nőtt azok aránya, akik nem pótolják a távozó munkavállalókat (17%), illetve 12% leépítéssel is számol, míg 45% változatlan létszámmal tervez.
A toborzási aktivitás leginkább az IT, az üzleti szolgáltató és az energetikai szektorban erős, míg a termeléshez, logisztikához és ügyfélszolgálathoz kötődő területeken csökken a kereslet. 2026-ra 4%-kal, 77%-ra nőtt azok aránya, akik az üzleti növekedés miatt létszámbővítést terveznek.
2026-ban a mérnöki és IT/technológiai pozíciók iránti kereslet jelentősen nő, miközben a termelési, logisztikai és ügyfélszolgálati munkakörök iránti igény visszaesik. Ez a trend egyértelműen jelzi a magasabb hozzáadott értékű, digitális kompetenciákat igénylő szerepkörök felértékelődését.
„A nagyobb hozzáadott értékű műszaki állások iránti kereslet növekedése valószínűleg a fejlesztési központoknak köszönhető, hiszen a termelésben, logisztikában, beszerzésben dolgozók iránti kereslet megcsappant. Az értékesítők iránti igény is lefelé tendál, a marketinges szakmát sem ajánlanám a pályaválasztóknak továbbra sem. Jó hír a HR-eseknek: őket is többen keresik” – foglalta össze Baja Sándor.
A vállalatok többsége ugyanakkor továbbra is jelentős toborzási nehézségekre számít ezekben a pozíciókban, a szükséges munkatapasztalat prognosztizálható hiánya miatt.
Irreális bérigények és tapasztalathiány nehezítik a toborzást
A toborzás legnagyobb akadálya 2026-ban is az irreális fizetési elvárás, amelyet a válaszadók 89%-a jelölt meg – ez 6 százalékpontos növekedés az előző évhez képest.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A limitált vagy hiányzó releváns munkatapasztalat problémáját ugyanakkor kevesebben említették, mint egy évvel korábban (–8 százalékpont), ennek ellenére továbbra is a második leggyakoribb toborzási akadály maradt (69%). A nem megfelelő nyelvtudás (33%), a home office iránti elvárások (33%) és a munka-magánélet egyensúlyával kapcsolatos igények (24%) szintén jelentős szerepet játszanak a toborzási nehézségekben.
Béremelés: általános, de visszafogottabb
2026-ban a válaszadó vállalatok 97%-a tervez béremelést, ugyanakkor a béremelések mértéke tovább mérséklődik. A leggyakoribb emelési sáv 6–8%, mind a szellemi, mind a fizikai dolgozók körében.
11%-nál nagyobb béremeléssel csak elenyésző számú cég számol, miközben a munkavállalói elvárások továbbra is meghaladják a munkaadói terveket, így a bérfeszültség továbbra is jelen van a piacon. A bérfeszültséget tovább erősíti, hogy mind a fizikai, mind a szellemi munkavállalók bérvárakozásai érdemben meghaladják a vállalati terveket. A szakadék különösen a kék galléros szegmensben markáns, ahol a cégek döntően 4–8%-os emeléssel számolnak, miközben a munkavállalók 91%-a kétszámjegyűnél nagyobb növekedést tartana reálisnak. A fehér galléros pozíciókban inkább egy strukturált, de tartós eltolódás látható a magasabb bérigények irányába. Érdekes adat, hogy mindkét munkavállalói csoportban érdemi arányban jelennek meg a 20% feletti béremelési igények – a fizikai dolgozók esetében kiemelkedően magas, 37% ez az arány.
Mitől vonzó a munkahely 2026-ban?
A hazai vállalatok HR-döntéshozói továbbra is úgy látják, hogy egy munkahely legfontosabb vonzereje a versenyképes fizetés és juttatási csomag (95%), ezt követi a munka-magánélet egyensúlya (77%) és a rugalmas munkavégzés lehetősége (70%).
A juttatások között továbbra is dominálnak a pénzügyi elemek, ugyanakkor egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségbiztosítási megoldások, a wellbeing programok, valamint a képzések és mentorprogramok.
A wellbeing és készségfejlesztési juttatások terén 2026-ban egyértelmű erősödés látható. A képzések és tréningprogramok aránya 70%-ról 79%-ra nőtt egy év alatt, és az egyik legnagyobb növekedés a vizsgált elemek között. Ezzel párhuzamosan tovább erősödnek az egészséget és mentális jóllétet támogató megoldások is: az egészség- és wellbeing programokat kínáló cégek aránya 55%-ról 61%-ra, míg a coaching- és mentorprogramokat alkalmazóké 50%-ról 56%-ra emelkedett.
Ebben a környezetben a tréningek, a magánegészségügyi megoldások és a mentális támogatást nyújtó programok célzott, költséghatékony eszközként jelennek meg: egyszerre támogatják a teljesítményt, csökkentik a kieséseket és növelik a megtartást anélkül, hogy tovább növelnék a fix bérterheket.
Home office: nincs nagy mozgás
A home office kapcsán nem várható jelentős változás idén sem, úgy tűnik, a 2020-as „HO boom” óta ez a munkavégzési forma megtalálta a helyét a hazai vállalati kultúrában. A cégek 91%-a nem tervez módosítást 2026-ban, míg a legelterjedtebb modell továbbra is a heti két nap otthoni munkavégzés, míg a teljesen rugalmas vagy teljesen remote megoldások továbbra is ritkák.
Egyre nagyobb bizalom az AI iránt
A mesterséges intelligencia munkahelyi alkalmazhatóságának megítélése tovább javult: 37% már aktívan támogatja és bővíti az AI használatát, míg további 35% nyitott az alkalmazására bizonyos területeken. Jelentősen csökkent azok aránya, akik nem rendelkeznek világos elképzeléssel az AI szerepéről.
A vállalatok elsősorban adminisztratív, HR-, marketing- és menedzsment területeken tervezik alkalmazni a technológiát. A többség úgy véli, hogy az AI nem csökkenti a munkahelyek számát, inkább átalakítja a munkavégzés módját.
A dinamikus bővülést az is jelzi, hogy a cégek fele vezetett már be AI képzéseket a dolgozói számára és 39% tervezi ezt (2024-ben ez az érték még csak 25% és 29% volt).
Nulla százalékos béremelést ajánlott a győre Audi-gyár: lyukra futhatnak a tárgyalások a szakszervezettel?
Az Audi Hungaria győri gyárában megkezdődtek a bértárgyalások: a munkáltató elzárkózik az alapbéremeléstől és több juttatás fenntartásától.
A légiforgalmi irányítás világszerte kritikus munkaerőhiánnyal küzd: Európában akár ezer irányító is hiányozhat.
Búcsút mondhat a béremelésének rengeteg magyar dolgozó? Kiderült, ezt tervezik a munkahelyek 2026-ban
A kutatás több mint 300 magyarországi vállalat HR és vezető szakembereinek válaszai alapján készült, és több ágazat várakozásait mutatja.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
Van, ahol öt év alatt még az infláció felét sem hozta a fizetésemelés – mutatjuk, kik jártak a legrosszabbul.
Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló
A jászapáti vásár 2026-ban is minden hónap első vasárnapján lesz, ez alól a húsvéti hosszú hétvége sem kivétel, a mindenszentek napja viszont igen.
A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap.
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
A munkahely vonzerejét továbbra is elsősorban a versenyképes fizetés és juttatási csomag, a munka-magánélet egyensúlya és a rugalmas munkavégzés határozza meg.
Az új technológiák bevezetése annak a több százmillió dolláros beruházási programnak a része, amellyel a kávéóriás igyekszik visszaszerezni vásárlóit.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Az amerikai munkaerőpiacon 2034-ig több mint 5,2 millió új munkahely jöhet létre, ám a növekedés messze nem egyenletes.
A rangsor szerint Magyarország a nominális minimálbér alapján a mezőny alsó harmadában, vásárlóerő alapján pedig a középmezőny alsó részén helyezkedik el.
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Baja Sándor a Portfolio-n a 2026-os közép-kelet-európai vállalati kilátásokat és munkaerőpiaci trendeket elemzi, kiemelve béremelést, létszámmozgásokat és az MI szerepét.
THE SHIFT 2026: nemzetközi sztárok, iparági viták és fiatal hangok az Eiffel Műhelyházban - mi lesz a marketing jövője?
2026. február 18-án az Eiffel Műhelyház ad otthont a THE SHIFT 2026 konferenciának. Az egész napos esemény célja, hogy őszintén megvitassák, merre tart a marketing...
Nem mindenhol az idősebbek keresnek többet: van, ahol a fiatalok verik meg százezrekkel a tapasztaltabbakat.
Itt a végső döntés a december 24-i munkaszüneti napról szóló népszavazásról: minden eldőlt, nincs helye fellebbezésnek
Nem gyűlt össze a szükséges számú aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezéshez.
Lassuló ütemben, de tovább nőttek a bérek 2025-ben: a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére 2290 forintra emelkedett, ami 7,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt.
Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat.
Ez ám a meglepetés a magyar postásoknak! Bejelentette Nagy Márton, a vártnál nagyobb béremelést kapnak
Jelentősen emelkedik a béren kívüli juttatás is: a cafeteria évi keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra nő.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!