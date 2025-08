Orvosi rendelőkben portyáznak a kiberbűnözők: nyomtalanul fosztják ki a magyar betegeket

Egyre több az egészségügyi rendszerek és más egészségügyi szolgáltatók elleni kibertámadás Európában, ami hazánkat sem kerülte el. Ezek fokozott és komoly kockázatokat jelentenek az adatok biztonsága, a betegellátás folyamatossága és a közegészségügyi infrastruktúra megbízhatósága számára. A Régiók Európai Bizottsága legutóbbi plenáris ülésén ezért felszólította az uniós tagállamokat, hogy teljes mértékben vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat az egészségügyi rendszerek védelmét szolgáló kiberbiztonsági stratégiák kidolgozásába és végrehajtásába.

Durva fenyegetésekkel néznek szembe a kórházak és az egészségügyi rendszerek, különösen a pénzügyi haszonszerzés céljából támadó zsarolóvírus-hackerek részéről. Ma már nem csak a kórházas sorozatokban jelenik meg, hogy a kiberbűnözők olyan intézményeket támadnak meg célzottan, ahol az adatvesztés vagy az IT-rendszerek megbénulása akár közvetlenül is veszélyeztetheti az emberéleteket, így a szervezetek gyakrabban kénytelenek váltságdíjat fizetni a működés helyreállítása érdekében. A támadók jellemzően zsarolóprogramokat használnak, amelyek titkosítják a teljes kórházi informatikai rendszert, beleértve a betegadatokat, laboreredményeket, képalkotó diagnosztikai felvételeket, sőt a műtéti ütemezéseket is. Ezáltal az adminisztratív működés, de az akut betegellátás is lebénulhat.

Súlyos következményekkel járhat egy kibertámadás

Az egészségügy különösen kiszolgáltatott a kibertámadásokkal szemben. A kapcsolódó rendszerek ugyanis gyakran elavult szoftvereken futnak, hiányos a szektor IT-biztonsági kapacitása, és az orvosi személyzet nincs kiképezve a kiberfenyegetések felismerésére vagy elhárítására. Emellett az olyank, orvostechnikai eszközök, mint például infúziós pumpák, EKG-monitorok vagy internetkapcsolattal rendelkező röntgengépek újabb és újabb behatolási pontokat kínálnak a támadóknak.

Az ilyen támadások súlyos következményekkel járhatnak:

késlekedhet a sürgősségi betegellátás,

műtétek maradhatnak el, és

hosszú távon sérülhet a betegek magánszférája, ha érzékeny egészségügyi adatokat szivárogtatnak ki.

A támadások másodlagos hatása a társadalmi bizalom megingása, ami gátolhatja a digitális egészségügy további fejlődését. Az Európai Bizottság adatai szerint az elmúlt négy évben az egészségügyi szektor vált a legtöbbet támadott ágazattá az Európai Unióban. Az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynökségének (ENISA) 2024-ben közzétett felmérése szerint az egészségügyi, oktatási és szociális szektorban működő vállalatoknak mégis csak mintegy a negyede tartott képzést vagy figyelemfelkeltő kampányt a kiberbiztonsággal kapcsolatban az elmúlt tizenkettő hónapban.

Rosszindulatú szereplők célpontjai

A Régiók Európai Bizottsága által júliusban elfogadott véleményben a helyi vezetők hangsúlyozzák az átfogó intézkedések sürgős szükségességét a növekvő kiberfenyegetések ellensúlyozása érdekében. Emellett kiemelten fontosnak tartják az informatikai rendszerek védelmét szolgáló fokozott gyakorlatok és eljárások, valamint az egészségügyi ágazatban a képzések fokozását.

Az egészségügyben a kiberbiztonság nem kizárólag technikai kérdés, hanem ennél sokkal több. Egy kulcsfontosságú biztonsági kihívás, amellyel helyi, regionális, nemzeti és európai szinten is foglalkozni kell, mivel a kórházak és egészségügyi intézmények a fokozott geopolitikai feszültségek idején könnyen a rosszindulatú szereplők, például államilag támogatott hackercsoportok, bűnszervezetek vagy politikailag motivált támadók célpontjává válhatnak

– fogalmazta meg Daniela Cîmpean, Nagyszeben Megyei Tanács elnöke, a kapcsolódó vélemény kidolgozója a Régiók Európai Bizottsága (CoR) plenáris ülésén, amelyre a Pénzcentrum is meghívást kapott.

Hangsúlyozta, az egészségügyi rendszerek és más egészségügyi szolgáltatók elleni kibertámadások a kezelés késleltetését, a sürgősségi ellátás megzavarását és a betegek bizalmának aláásását kockáztatják.

A helyi és régiós vezetők az ülésen sürgették az Európai Unió kritikus ellenálló képességről szóló irányelvének azonnali átültetését a nemzeti jogba. A jogszabály még 2023-ban lépett hatályba, de még azóta sem hajtotta végre minden tagállam. A Régiók Európai Bizottsága felszólította az Európai Bizottságot, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást minden olyan országgal szemben, amely nem tartotta be a határidőt. Ez 2024. október 17-e volt.

A kiberbiztonság az egészségügyben helyi, regionális, nemzeti és európai biztonsági kérdés. Aggaszt minket, hogy a bizottság által javasolt cselekvési tervből annak ellenére hiányzik a regionális és helyi szint, hogy a kórházakat a tagállamok kétharmadában regionálisan vagy helyi szinten irányítják. A helyi és regionális önkormányzatokat teljes körben be kell vonni a feladat végrehajtásába, a digitalizáció finanszírozásának egyértelművé tételére, valamint a regionális szakértők európai kiberbiztonsági hálózatokhoz való hozzáférésének biztosítására. A kórházak védelme egyértelmű befektetést jelent a polgárok bizalmába, illetve az Európai Unió demokratikus ellenálló képességébe

– hangsúlyozta az ülésen Daniela Cîmpean.

Az elfogadott ajánlások a helyi és regionális szint nagyobb figyelembevételét is szorgalmazzák, és sürgetik az Európai Bizottságot, hogy tegye egyértelműbbé a helyi és regionális önkormányzatok egészségügyi ágazatban a digitális rendszerek megerősítésére irányuló munkáját támogató finanszírozási lehetőségeket. Arra is felkérik Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a regionális önkormányzatok által kijelölt szakértők részvételét az európai információbiztonsági vezetők hálózatában.

Veszélyes online elektronikus egészségügyi adatok

Eközben az egészségügy digitalizációja elérte azt a pontot, hogy az eHealth Indicator Study közelmúltban publikált tanulmánya szerint az uniós polgárok közel 80 százaléka fér hozzá online elektronikus egészségügyi adataihoz az alapellátásban. Mindez azt mutatja, hogy ez a sérülékenység már nemcsak intézményi, hanem egyéni szinten is valós és közvetlen.

Miért veszélyes mindez? Mert bár az egészségügyi digitalizáció kétségtelenül javítja az ellátás hatékonyságát és a betegjogok érvényesülését, eközben egyre nagyobb adatmennyiséget tesz elérhetővé hálózaton keresztül, ami kibővíti a potenciális támadási felületet:

A személyes egészségügyi adatok rendkívül érzékenyek, visszaélés esetén maradandó pszichológiai, szociális vagy gazdasági következményeket okozhatnak (pl. biztosítási diszkrimináció, célzott manipuláció, megzsarolás).

A páciensek online elérése (például EESZT-portálon, egészségappokon keresztül) új belépési pontokat nyit meg a támadók előtt, többek között adathalász kampányokkal vagy hamisított egészségügyi portálokkal.

Az intézmények közötti adatmegosztás, különösen ha több országot vagy rendszert is érint) gyakran biztonsági résekhez vezethet, ha nem egységesen védettek az adatcsatornák.

A bizalomvesztés kockázata: ha az állampolgárok attól tartanak, hogy adataik illetéktelen kezekbe kerülhetnek, elzárkózhatnak az e-egészségügyi megoldásoktól, ami hátráltathatja a rendszer fejlődését.

Az eHealth Indicator Study jelentés az EU27-országok (valamint Izland és Norvégia) aktuális állapotáról szóló értékelés legfrissebb eredményeit mutatja be a digitális évtized e-egészségügyi célkitűzésének elérése felé.

2030-ra az uniós polgárok száz százaléka hozzáférhet majd az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokhoz.

A szakemberek úgy vélik, az egészségügyi adatok és a digitális egészségügyi technológiák használata nagy potenciállal rendelkezik a polgárok egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítására, az egészségügyi ellátás minőségének és hatékonyságának növelésére, személyre szabott megközelítések kidolgozására, valamint a kutatás és az innováció támogatására.

Több hiányosságot is jelez a magyar e-egészségügyben

Magyarország 2022 óta kibővítette az online hozzáférési szolgáltatáson keresztül elérhető adatok körét, így már az állampolgárok hozzáférhetnek az allergiákkal, aktuális egészségügyi problémákkal, valamint orvosi eszközökkel/implantátumokkal kapcsolatos adatokhoz is. A korábbna említett jelentés országspecifikus vizsgálata szerint az e-keretrendszer által vizsgált adattípusok közül jelenleg egyedül az orvosi képalkotó felvételek nem elérhetők a felhasználók számára.

A jelentés megjegyzi, hogy további fejlesztésként bővült az EgészségAblak mobilalkalmazás funkcióköre: míg korábban csak a digitális COVID-igazolványok és teszteredmények elérését biztosította, most már lehetővé teszi az Elektronikus Egészségügyi Nyilvántartás (EHR) dokumentumainak és e-receptjeinek megtekintését is.

Magyarország e-egészségügyi érettségének főbb hiányosságai a jelentés szerint:

jelenleg nem lehet (előzetesen) bejelentett elektronikus azonosítóval (eID) hitelesíteni a felhasználót a rendszerbe való bejelentkezéskor,

továbbá az online hozzáférési szolgáltatás nem felel meg a webes akadálymentesítési irányelveknek.

A szakemberek javaslatai: