2026. február 2.
-1 °C Budapest
Epsom London UK, március21 2021, Starbucks Coffee Shop Branding Logo emberek nélkül
HRCENTRUM

Ennél a multinál dolgozol? A mesterséges intelligencia miatt veszélybe kerülhet az állásod

Pénzcentrum
2026. február 2. 16:48

Az amerikai Starbucks egyre több helyen mesterséges intelligenciára bízza a drive-thru ablakoknál a rendelésfelvételt, miközben a háttérben digitális asszisztensek és automata leltározó rendszerek segítik a baristák és az üzletek munkáját.

Az új technológiák bevezetése annak a több százmillió dolláros beruházási programnak a része, amellyel az 55 éves kávéóriás a gyenge értékesítési évek után igyekszik visszaszerezni vásárlóit. Az erőfeszítések kezdenek beérni: a vállalat a múlt héten két év után először számolt be növekvő forgalomról az amerikai üzletekben. Ez különösen fontos, mert az Egyesült Államok adja a bevételek mintegy 70 százalékát - írja a BBC.

A részvényárfolyam ennek ellenére 5 százalékkal esett, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a kiadások – köztük az 500 millió dolláros létszámbővítés – rontják a nyereségességet. Brian Niccol vezérigazgató szerint azonban a tartós forgalomnövekedés idővel ezt a problémát is orvosolja. A cég három év alatt 2 milliárd dollárnyi megtakarítást ígér, ezért a technológiai beruházások kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a jobb eladások nagyobb profitot is hozzanak.

Niccol 2024-ben érkezett a vállalathoz, amikor a Starbucks erős nyomás alatt állt. A vásárlók belefáradtak a sorozatos áremelésekbe, erősödött a verseny, ráadásul bojkotthívások is érték a márkát a szakszervezeti viták és az izraeli–gázai háborúval kapcsolatos állásfoglalása miatt. Az 52 éves vezető – aki korábban a Chipotle Mexican Grill sikeres átalakításával vált ismertté – gyors lépésekbe kezdett: leállította az áremeléseket, egyszerűsítette a menüt, és négyperces célidőt szabott a rendelések elkészítésére. Emellett a Starbucks több ezer vállalati pozíciót megszüntetett, bezárta a gyengén teljesítő egységeket, és eladta kínai üzletágának jelentős részét.

Niccol szerint a cég korábban túlságosan a hatékonyságra és a technológiára összpontosított, és közben eltávolodott attól, hogy közösségi kávézóként működjön. Az élmény javítása érdekében a dolgozóknak ismét kézzel kell felírniuk a vendégek nevét a poharakra. Az üzleteket barátságos fotellekkel, új festéssel és kerámiabögrékkel újítják fel, üzletenként mintegy 150 ezer dolláros költséggel, a program pedig várhatóan négy évig tart. Ugyanakkor szigorúbb szabályokat is bevezettek: egységesebb munkaruha-előírásokat, és azt a rendelkezést, hogy a mosdókat csak vásárlás után lehet használni.

Bár a vezetés nyilvánosan a személyes kapcsolat fontosságát hangsúlyozza, Niccol nem lát ellentmondást a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazásában. Szerinte a technológia csökkenti a súrlódásokat a kiszolgálásban. A cég többek között olyan chatbotot tesztel, amely a vendég hangulata alapján ajánl italokat. A drive-thru ablakoknál pedig olyan rendszert próbálnak ki, amely átveszi a rendelésfelvételt, hogy a dolgozók jobban a vendégekre és a kávékészítésre koncentrálhassanak.

Az áremeléseket a vállalat nem zárja ki, de Niccol szerint ez az utolsó eszköz, amelyhez hozzányúlna. Úgy véli, hogy az infláció mérséklődése és a kávéárak stabilizálódása is segíti majd a céget. Donald Trump elnök tavaly levette a kávét a vámokkal sújtott termékek listájáról, ami tovább enyhítette a költségnyomást. A közösségi médiában is mérséklődött a márkaellenes hangulat, bár a szakszervezeti viták továbbra is terhelik a vállalatot: a szervezők szerint Niccol szándékosan húzza a tárgyalásokat.

A konfliktus ráirányította a figyelmet a vezérigazgató távmunkamegállapodásaira, magánrepülő-használatára és javadalmazására is. Niccol 2024-ben 97 millió, tavaly pedig 30 millió dolláros kompenzációs csomagot kapott, miközben az átlagos alkalmazott évente körülbelül 17 300 dollárt keres. A vezérigazgató azt mondja, nyitott a párbeszédre, de konkrét határidőt nem jelölt meg egy esetleges megállapodásra.

Niccol a befektetőknek egyértelművé tette, hogy a cég nem akar visszavenni a munkaerőre fordított kiadásokból, mert meggyőződése szerint nem elsősorban a kávé, hanem a kávézókban megélt élmény teszi egyedivé a Starbucksot. Úgy fogalmazott: "Az emberek vágynak ezekre a találkozóhelyekre. Mindegy, hogy valaki nyolc vagy nyolcvan éves, az otthonon és a munkahelyen kívüli harmadik hely mindig fontos lesz."
Címlapkép: Getty Images
