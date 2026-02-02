A mostani, vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit célzó hitelkonstrukció mellett márciustól megnyílik egy, a földhő hasznosítását elősegítő hitelprogram is.
Ennél a multinál dolgozol? A mesterséges intelligencia miatt veszélybe kerülhet az állásod
Az amerikai Starbucks egyre több helyen mesterséges intelligenciára bízza a drive-thru ablakoknál a rendelésfelvételt, miközben a háttérben digitális asszisztensek és automata leltározó rendszerek segítik a baristák és az üzletek munkáját.
Az új technológiák bevezetése annak a több százmillió dolláros beruházási programnak a része, amellyel az 55 éves kávéóriás a gyenge értékesítési évek után igyekszik visszaszerezni vásárlóit. Az erőfeszítések kezdenek beérni: a vállalat a múlt héten két év után először számolt be növekvő forgalomról az amerikai üzletekben. Ez különösen fontos, mert az Egyesült Államok adja a bevételek mintegy 70 százalékát - írja a BBC.
A részvényárfolyam ennek ellenére 5 százalékkal esett, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a kiadások – köztük az 500 millió dolláros létszámbővítés – rontják a nyereségességet. Brian Niccol vezérigazgató szerint azonban a tartós forgalomnövekedés idővel ezt a problémát is orvosolja. A cég három év alatt 2 milliárd dollárnyi megtakarítást ígér, ezért a technológiai beruházások kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a jobb eladások nagyobb profitot is hozzanak.
Niccol 2024-ben érkezett a vállalathoz, amikor a Starbucks erős nyomás alatt állt. A vásárlók belefáradtak a sorozatos áremelésekbe, erősödött a verseny, ráadásul bojkotthívások is érték a márkát a szakszervezeti viták és az izraeli–gázai háborúval kapcsolatos állásfoglalása miatt. Az 52 éves vezető – aki korábban a Chipotle Mexican Grill sikeres átalakításával vált ismertté – gyors lépésekbe kezdett: leállította az áremeléseket, egyszerűsítette a menüt, és négyperces célidőt szabott a rendelések elkészítésére. Emellett a Starbucks több ezer vállalati pozíciót megszüntetett, bezárta a gyengén teljesítő egységeket, és eladta kínai üzletágának jelentős részét.
Niccol szerint a cég korábban túlságosan a hatékonyságra és a technológiára összpontosított, és közben eltávolodott attól, hogy közösségi kávézóként működjön. Az élmény javítása érdekében a dolgozóknak ismét kézzel kell felírniuk a vendégek nevét a poharakra. Az üzleteket barátságos fotellekkel, új festéssel és kerámiabögrékkel újítják fel, üzletenként mintegy 150 ezer dolláros költséggel, a program pedig várhatóan négy évig tart. Ugyanakkor szigorúbb szabályokat is bevezettek: egységesebb munkaruha-előírásokat, és azt a rendelkezést, hogy a mosdókat csak vásárlás után lehet használni.
Bár a vezetés nyilvánosan a személyes kapcsolat fontosságát hangsúlyozza, Niccol nem lát ellentmondást a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazásában. Szerinte a technológia csökkenti a súrlódásokat a kiszolgálásban. A cég többek között olyan chatbotot tesztel, amely a vendég hangulata alapján ajánl italokat. A drive-thru ablakoknál pedig olyan rendszert próbálnak ki, amely átveszi a rendelésfelvételt, hogy a dolgozók jobban a vendégekre és a kávékészítésre koncentrálhassanak.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az áremeléseket a vállalat nem zárja ki, de Niccol szerint ez az utolsó eszköz, amelyhez hozzányúlna. Úgy véli, hogy az infláció mérséklődése és a kávéárak stabilizálódása is segíti majd a céget. Donald Trump elnök tavaly levette a kávét a vámokkal sújtott termékek listájáról, ami tovább enyhítette a költségnyomást. A közösségi médiában is mérséklődött a márkaellenes hangulat, bár a szakszervezeti viták továbbra is terhelik a vállalatot: a szervezők szerint Niccol szándékosan húzza a tárgyalásokat.
A konfliktus ráirányította a figyelmet a vezérigazgató távmunkamegállapodásaira, magánrepülő-használatára és javadalmazására is. Niccol 2024-ben 97 millió, tavaly pedig 30 millió dolláros kompenzációs csomagot kapott, miközben az átlagos alkalmazott évente körülbelül 17 300 dollárt keres. A vezérigazgató azt mondja, nyitott a párbeszédre, de konkrét határidőt nem jelölt meg egy esetleges megállapodásra.
Niccol a befektetőknek egyértelművé tette, hogy a cég nem akar visszavenni a munkaerőre fordított kiadásokból, mert meggyőződése szerint nem elsősorban a kávé, hanem a kávézókban megélt élmény teszi egyedivé a Starbucksot. Úgy fogalmazott: "Az emberek vágynak ezekre a találkozóhelyekre. Mindegy, hogy valaki nyolc vagy nyolcvan éves, az otthonon és a munkahelyen kívüli harmadik hely mindig fontos lesz."
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Az amerikai munkaerőpiacon 2034-ig több mint 5,2 millió új munkahely jöhet létre, ám a növekedés messze nem egyenletes.
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Baja Sándor a Portfolio-n a 2026-os közép-kelet-európai vállalati kilátásokat és munkaerőpiaci trendeket elemzi, kiemelve béremelést, létszámmozgásokat és az MI szerepét.
THE SHIFT 2026: nemzetközi sztárok, iparági viták és fiatal hangok az Eiffel Műhelyházban - mi lesz a marketing jövője?
2026. február 18-án az Eiffel Műhelyház ad otthont a THE SHIFT 2026 konferenciának. Az egész napos esemény célja, hogy őszintén megvitassák, merre tart a marketing...
Nem mindenhol az idősebbek keresnek többet: van, ahol a fiatalok verik meg százezrekkel a tapasztaltabbakat.
Itt a végső döntés a december 24-i munkaszüneti napról szóló népszavazásról: minden eldőlt, nincs helye fellebbezésnek
Nem gyűlt össze a szükséges számú aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezéshez.
Lassuló ütemben, de tovább nőttek a bérek 2025-ben: a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére 2290 forintra emelkedett, ami 7,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt.
Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat.
Ez ám a meglepetés a magyar postásoknak! Bejelentette Nagy Márton, a vártnál nagyobb béremelést kapnak
Jelentősen emelkedik a béren kívüli juttatás is: a cafeteria évi keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra nő.
A magyarországi kiskereskedelmi ágazatban 2026-ra olyan béremelési hullám indult el, amely érdemben meghaladja a várható, 3–4 százalékos inflációt.
Akár 30 ezer dolgozót is elküld idén a UPS, miközben tovább szűkíti az Amazonnak nyújtott szállítási szolgáltatásait
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
A fővárosban magasabbak a bérek, de magasabbak az árak is: megnéztük, mire elég ma Budapesten a nettó átlagfizetés.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Európában átlagosan 33 nap fizetett szabadság jár évente, de hatalmas különbségek vannak országok és régiók szerint.
A Nike 775 munkavállalót bocsát el az Egyesült Államokban, a cél az automatizáció gyorsítása a gyártásban.
Százezernyi magyar fizetése csökkenhet fű alatt 2026-ban: erről kevés dolgozó tudott, nagyon ki fognak akadni
A hazai vállalatok többsége idén is béremelésre készül, de a tervezett növekedés mértéke elmarad a tavalyi várakozásoktól.
Minimálisan ugyan, de csökkent az álláshirdetések száma 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest.
A fiatal munkavállalók körében a munkanélküliség gyorsabban emelkedett az országos átlagnál: novemberben már 13,7 százalékon állt, ami 2020 óta a legmagasabb érték.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
A Kununu platform új áttekintést tett közzé az osztrák fizetésekről, melyből kiderült, mely szakmák és cégek fizetnek a legjobban Ausztriában.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!