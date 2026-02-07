Adóbevallás 2026: közeleg a határidő - Így zajlik az szja bevallás Ügyfélkapu és DÁP használatával, nyomtatványok, tudnivalók egy helyen

Az adóbevallás 2026-ban is egy olyan teendő, amelyet minden dolgozónak el kell végeznie tavasszal. A NAV adóbevallás tervezet 2026-ban is automatikusan elkészül. A legfontosabb, hogy a tervezetet idén is május 20-ig lehet átnézni, módosítani, valamint jóváhagyni. Vannak azonban az szja adóbevallás kapcsán más fontos feladatok is, ezekkel is érdemes tisztában lenni, a határidőket beírni a naptárba. Cikkünkben összegyűjtöttünk minden fontos határidőt, beütemezhető teendőt papíralapú, illetve online adóbevallás esetén; kitérünk az adó 1% felajánlásokra és a családi adókedvezmény 2026-os változásaira is.

Fontos változásokat is hozott 2026 adóbevallás téren, január 1-től a háromgyermekes anyák SZJA-mentessége mellett a 40 év alatti kétgyermekes anyák is adómentességet kaptak, és megduplázták a családi adókedvezmény mértékét. A családi kedvezmények kiterjesztése nagymértékben csökkenti a fizetendő SZJA-t a családos dolgozóknál. Ez pedig csak az szja bevallás 2026-os változásai közül.

2026-ban is elkészíthető az adóbevallás Ügyfélkapu+ vagy DÁP segítségével, de kérhető postai úton is. A NAV adóbevallás tervezet 2026-os postázását viszont kérelmezni kell, az nem automatikus. Fontos az is, hogy az adó 1%-okról is nyilatkozni kell májusig, illetve a családi adókedvezmény 2026 évi folyósítása is függhet az adóbevallástól.

Az adóbevallás 2026-ban is mindenkinek kötelező

A személyi jövedelemadó 2026 évében változatlan formában egy olyan általános tehertípus, amelyet a magyar magánszemélyek, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók kötelesek megfizetni személyi jövedelmeik után. Az szja törvény értelmében az általánosan 15% mértékű személyi jövedelemadó alapját képezi a magánszemély összes jövedelme, amelybe beleértendő a munkáltatótól kapott bruttó fizetése, az ingatlanvagyona értékesítéséből származó jövedelme, a vállalkozói jövedelme, sőt, többek között a kamatokból, osztalékokból származó jövedelme, illetve a munkáltató által levont adóelőleg is.

Az szja befizetése alkalmazotti munkaviszonyban automatikus levonás formájában történik, míg a vállalkozóknál az adózás módja az alkalmazott adózási formától függ. A személyi jövedelemadó fizetés kapcsán minden adóalanyt érint az éves NAV szja adóbevallás, amelynek tárgya mindig az előző év, jelen esetben a 2025-ös munkaév jövedelme. Erről kell számot adni az adóbevallás 2026-os határidejéig. A legtöbb dolgozó esetében ez csak annyit jelent, hogy jóváhagyják a NAV adóbevallás tervezet megküldött változatát, vannak azonban esetek, mikor szükség lehet módosításra.

2026 adóbevallás határidő terén nem hoz változást

A NAV adóbevallás 2026 határidő terén továbbra is május 20-a a legfontosabb dátum. Emellett viszont nem árt más határidőkkel is tisztában lenni az adóbevallás tervezet küldése, postázása, kiegészítése kapcsán. A legfontosabb adóbevallási dátumok a következők:

2026. február 2. A munkáltatók, kifizetők átadják a dolgozóknak a 2025. évi jövedelmükről szóló összesített igazolást. (Ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz!)

A munkáltatók, kifizetők átadják a dolgozóknak a 2025. évi jövedelmükről szóló összesített igazolást. (Ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz!) 2026. február 16. A magánszemélyek megkapják a kedvezményre jogosító igazolásokat. (Ezeket sem kell beküldeni a NAV-hoz!)

A magánszemélyek megkapják a kedvezményre jogosító igazolásokat. (Ezeket sem kell beküldeni a NAV-hoz!) 2026. március 15. Elérhetők az adóbevallási tervezetek a személyes tárhelyen – Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgár mobilalkalmazás (DÁP) azonosítással.

Elérhetők az adóbevallási tervezetek a személyes tárhelyen – Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgár mobilalkalmazás (DÁP) azonosítással. 2026. március 16. Eddig kérhető a NAV által készített bevallási tervezet postázása.

Március 16-a után már csak személyesen kérhető a NAV ügyfélszolgálatain a papíralapú tervezet.

2026. április 30. Eddig a határidőig továbbítja a NAV az adózók által igényelt papíralapú adóbevallási tervezeteket.

Eddig a határidőig továbbítja a NAV az adózók által igényelt papíralapú adóbevallási tervezeteket. 2026. május 20. Az szja-bevallás benyújtásának és az szja befizetésének határideje (magánszemélyek, áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók). Az 1+1 százalékos rendelkezések benyújtási határideje.

A legfontosabb határidő tehát 2026-ban is május 20-a, eddig lehet nyilatkozni az adó 1%-ról, intézni az adóbevallási teendőket!

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Mit tartalmaz a NAV adóbevallás tervezet 2026-ban?

Az adóbevallás tervezet egy olyan nyomtatvány, amelyen a NAV feltünteti az adóalany szja-köteles jövedelmeit és azok adóját, az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét, a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és a fizetendő szociális hozzájárulási adót, továbbá az ekho szerint leadózott jövedelmeket (gyakorlatilag minden, a személyi jövedelemadó alapját képező jövedelmet felsorolnak a tervezeten).

Hogyan kérhető a papíralapú NAV adóbevallás tervezet postázása 2026-ban?

Azok a magyar állampolgárok, akik még 2026-ban sem rendelkeznek Ügyfélkapu+ és/vagy DÁP regisztrációval, vagy nem szeretnék digitális úton jóváhagyni/módosítani a tervezetet, postai úton még mindig tudják intézni adóbevallási ügyeiket. Az adóbevallás Ügyfélkapu nélkül is kérhető papíralapon is, ennek sokféle módja van:

SMS-ben a +36 30 344 4304-es telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJA [szóköz] adóazonosítójel [szóköz] ééééhhnn),

a NAV honlapjáról elérhető webűrlapon,

az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) bejelentkezés nélküli használatával elérhető űrlapon (Kérelem/BEVTERVK),

a NAV honlapjáról letölthető „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon (BEVTERVK), itt a kitöltési útmutató

levélben, kötetlen formában (adóazonosító jel és születési dátum megadásával),

a NAV ügyfélszolgálatán személyesen vagy

a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül (NAV Infóvonal: 1819).

Fontos, hogy március 16. után már csak személyesen kérhető a NAV ügyfélszolgálatain a papíralapú tervezet. Az adóbevallás tervezet papíralapon április 30-ig kerül feladásra, így várhatóan napokon belül (a postai ügyintézés tipikusan 2-4 munkanap) megérkezik, tértivevényes küldemény formájában.

Abban az esetben, ha valaki sem az adóbevallás NAV tervezetét, sem a webes kitöltési lehetőséget nem akarja használni, az szja bevallási kötelezettségnek az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával, illetve a papíron kitöltött 25SZJA-bevallás benyújtásával tud eleget tenni. Az adó bevallás papíralapú kitöltéshez az üres szja-bevallás nyomtatvány és a 2026-os kitöltési útmutató a NAV honlapjáról is letölthető vagy a NAV ügyfélszolgálatain érhető el.

Hová küldik ki a papíralapú adóbevallás tervezetet?

Ha valakinek van értesítési tárhelye (https://kau.gov.hu, https://magyarorszag.hu), azonban a Rendelkezési Nyilvántartásban úgy rendelkezett, hogy a hatóság ne elektronikusan tartsa vele a kapcsolatot, akkor a NAV a Rendelkezési Nyilvántartásban megadott kapcsolattartási címre küldi a bevallási tervezetet. (Ez az adat ellenőrizhető belépés után.) Ha valaki bejelentett a NAV-hoz levelezési címet, akkor oda érkezik a küldemény. Ezek hiányában a NAV az érintettek állandó lakcímére küldi a bevallási tervezetet.

Szükség esetén a bejelentett adatok egyeztethetők a NAV Infóvonal (1819-es telefonszám) 2. menüpontjában, ha valaki rendelkezik a TEL-nyomtatványon kért ügyfél-azonosító számmal (PIN-kóddal), vagy a NAV ügyfélszolgálatán személyesen.

Online adóbevallás Ügyfélkapu nélkül 2026-ban

Az adóbevallás Ügyfélkapu nélkül, illetve DÁP regisztráció nélkül is elkészíthető online, legalábbis a nyomtatvány kitöltése. Viszont ha nem tudjuk magunkat elektronikusan azonosítani, akkor a bevallást kinyomtatva, papír alapon tudjuk benyújtani. Igaz, nem kell várnunk, hogy a tervezetet postázzák, viszont az online kitöltött bevallást postán kell eljuttatnunk a NAV-hoz. Az adóbevallás online kitöltésre idén is az eSZJA 2026 évi regisztráció nélküli online felületén van lehetőség.

Hová kell postázni a kész bevallást? Az szja bevallást az adózó állandó lakcíme szerint illetékes vármegyei vagy fővárosi kerületi Nemzeti Adó- és Vámhivatal levelezési címére kell elküldenünk. A NAV szja bevallás 2026 postacímek listája kapcsán érdemes tudnunk, hogy vármegyénként jellemzően egy postacímre küldhetjük be az adóbevallásunkat, a fővárosi kerületekből érkező szja bevallásokat pedig tömbösítve kezeli a vámhivatal.

E-adóbevallás 2026: az adóbevallás online menete, az eSZJA kitöltése

Az eSZJA 2026-os felületen lehetőség van a digitális bevallás beadására is, ehhez azonban KAÜ-azonosítás, Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztráció szükséges. Erről a felületről át lehet lépni az ONYA oldalára is, mely a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazása. Itt is DÁP-on keresztül vagy Ügyfélkapu plusz belépés segítségével tudjuk magunkat azonosítani.

Az adóbevallási tervezet 2025. március 15-től elektronikus formában érhető el az eSZJA-portálon. A „Belépés”-re kattintva DÁP mobilalkalmazás használatával vagy Ügyfélkapu+ kétfaktoros azonosítással belépve a személyes tárhelyre megtekinthető, módosítható a bevallási tervezet, és az adó 1+1 százaléka is felajánlható.

A NAV a tervezetek publikálása után, azok elérhetőségéről tárhely értesítést küld március 15. után, ez több napot is igénybe vehet. Viszont a NAV Ügyfélkapu tárhelyre nem küld üzenetet az adóbevallási tervezet elkészültéről, ha valaki március 15. előtt már benyújtotta a 25SZJA-bevallását.

Gondot okozhat az elfelejtett Ügyfélkapu+ jelszó

Ha valaki nem sűrűn használja az Ügyfélkaput, akkor lehetséges, hogy jelszava lejárt, vagy elfelejtette azt. Ahhoz, hogy ismét érvényes jelszava legyen, az ügyfélkapu weboldalán az „Elfelejtett jelszó” űrlapot kell kitölteni. Az űrlapon meg kell adnia a felhasználónevét és a regisztrációkor rögzített e-mail-címét. A rendszer az ügyfélkapus e-mail-címre egy új, egyszer használatos kódot küld a kérést követően. Ezután a küldött instrukciókat követve ismételten használni tudja az ügyfélkaput.

Viszont azoknak, akiknek a jelszava már több mint 60 napja lejárt, az ügyfélkapu aktiválására lesz szükségük. Ehhez személyesen kell megjelenni a NAV bármely központi ügyfélszolgálatán, bármelyik kormányablakban vagy a konzuli képviseleteken. A személyes megjelenéstől nem lehet eltekinteni, mivel a személyazonosság igazolása feltétlenül szükséges az aktiváláshoz.

Mi a teendő az adóbevallás tervezettel?

Akinek van elektronikus hozzáférése és egyetért az adóbevallási tervezettel, akkor nincs vele teendő: a tervezete 2026. május 20-ával érvényes bevallásává válik. Ha valaki nem ért egyet a bevallási tervezet adataival, akkor a tervezetet az elektronikus felületen módosítania kell és be kell adnia. Abban az esetben is módosítani, kiegészíteni kell a tervezetet, ha valaki

egyéni vállalkozó (kivéve, ha 2025-ben tevékenységét végig szüneteltette, vagy az egész évben katás vállalkozó volt),

mezőgazdasági őstermelő vagy

áfás magánszemély.

Ezekben az esetekben a tervezetet azokkal az adatokkal kell kiegészíteni, amelyről a NAV-nak nincs információja. Ezt meg lehet tenni az eSZJA-portálon. Az online felületre belépve (eSZJA / Belépés) a „Bevallás 2025. évről” csempe jelzi a bevallás állapotát. Az „Átnézem” gombra kattintva megtekintheti bevallását. A módosítás, kiegészítés gombot választva megnyílik a kitöltőprogram.

A webes kitöltőprogram bal oldalán megjelenő panelben található egy témakörlista, ez tartalomjegyzékként segíti a navigálást a bevallás kitöltésében az egyes témakörök között. A témakörcsoportok a leggyakoribb jövedelemtípusokat kiemelve sorolják fel az egyes jövedelmek bevallására szolgáló sorokat, mezőket. A témakör kiválasztásával megjelennek a kitöltéshez szükséges sorok, amelyek azonnal kitölthetők.

A témakörlista felett található egy kulcsszavas kereső, amely segítségével nem csak az adóügyi kifejezésekre, hanem kulcsszóként definiált, a köznyelvben használt szavakra, valamint az egyes bevallási sorok számának megadásával is lehet keresni. A felület jobb alsó sarkában található „TOVÁBBI FUNKCIÓK” ikon megnyitásával a segítő tippekre kattintva egy rövid bemutató is megtekinthető a nyomtatvány

szerkesztéséhez, módosításához szükséges legfontosabb eszközökről. Ha valaki elvégezte a szükséges módosításokat, kiegészítéseket, és azokat el is mentette, a „Tovább a beadáshoz”, majd a „Beadás” gomb megnyomásával küldheti be a NAV-hoz a módosított tervezetet. Ezután a bevallás státusza „Beadott” lesz, a Profil oldalon a státusz alatt pedig az „Ön sikeresen beküldte az adóbevallását” felirat válik láthatóvá.

Ha valaki nem módosítja, nem egészíti ki a tervezetet, az jóváhagyás nélkül is a bevallásává válik 2026. május 20-ával, kivéve az őstermelők, az áfás magánszemélyek, a 2025-ben szja szerint adózó egyéni vállalkozók esetében, nekik ugyanis önállóan kell bevallást benyújtaniuk, amit megtehetnek az adóbevallási tervezet kiegészítésével és benyújtásával is.

Akinek nincs elektronikus hozzáférése, annak sincs teendője, ha egyetért a papíralapon megkapott bevallási tervezetben foglaltakkal: nem kell azt aláírni, sem visszaküldeni. Csak abban az esetben, ha nem ért egyet a postán megküldött bevallás tartalmával, akkor a 25SZJA-bevallást kell benyújtania 2026. május 20-ig, mivel a papíralapon kapott tervezetet javítani nem lehet!

Lehet-e módosítani a bevallást beadás után?

Aki már jóváhagyta a NAV által készített bevallási tervezetet elektronikusan, viszont elfelejtet bizonyos jövedelmeket, befizetett előleget feltüntetni, az még egyszer nem tudja módosítani a kész bevallást. Mivel a bevallási tervezet jóváhagyását követően a bevallási tervezet érvényes bevallássá válik, az adót, adóalapot érintő módosításra csak önellenőrzés útján van lehetőség.

Ehhez egy 25SZJA-bevallást kell benyújtania elektronikusan vagy papíralapon, a nyomtatvány főlapján az önellenőrzést jelölve. Az önellenőrzés a webes kitöltőprogramban is elvégezhető. Az önellenőrzésnek van plusz költsége is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET NAV önellenőrzési pótlék: így történik a pótlékszámítás, ennyi a pótlék mértéke 2025-ben NAV pótlékszámítás 2025: tudd meg, mennyi az önellenőrzési pótlék mértéke 2025 évében és melyik NAV önellenőrzési pótlék számlaszám fogadja az önellenőrzési pótlék utalását!

Mikor kell módosítani az adóbevallást?

Bizonyos esetekben az adóbevallás tervezetet nem elég ebben az előre elkészített formában feltölteni, ugyanis szükséges lehet az adóbevallás tervezet módosítása és/vagy kiegészítése is. A személyi jövedelemadó bevallás kiegészítés és módosítás tipikus esetei közé tartozik, ha az adózó áfafizetésre kötelezett magánszemélynek, egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági őstermelőnek minősül, illetve, ha a felsoroltak közül bármelyik érvényes a jövedelmeire nézve:

fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

csereügyletből származó jövedelmet szerzett;

a munkáltatónak/kifizetőnek tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,

nem kifizetőtől származó vagy olyan bevételt szerzett, ami után maga állapítja meg az az adót vagy az adóelőleget;

jogosult a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában;

az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírságot kell fizetnie;

jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;

az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el a jóváhagyott osztalékadójával szemben;

ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;

valamely bevétele után szocho előleget kell fizetnie;

valamely bevétele után az ekho szerinti adózást választotta, és a kifizetőtől az ekho megállapítását, bevallását és megfizetését átvállalta;

ha az adóját a törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (vagy lehet) megállapítani;

ha nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett mentességről szóló nyilatkozatot.

Egyéni vállalkozó adóbevallás 2026: mire figyeljen az egyéni vállalkozó?

Az egyéni vállalkozóknak, áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az őstermelőknek ugyanúgy megérkezik az szja adó bevallás tervezet a digitális tárhely felületére (vagy papíralapon postai úton, ha így kérik), azonban esetükben mindenképpen módosítani kell az adóbevallást az elmúlt adóévben szerzett különféle jövedelmeiknek megfelelően! Ettől eltekintve az említett adóalanyokra ugyanazok az szja bevallás határidők és teendők vonatkoznak 2026 évében is, mint másokra.

Az adó 1% felajánlása 2026-ban

Ugyanúgy, ahogy a korábbi években, idén is a május 20-ai szja bevallás határidő az adó 1%-áról való rendelkező nyilatkozat benyújtásának a határideje is. Az adófelajánlás lényege, hogy befizetett személyi jövedelemadónk 1%-ával támogathatunk egy általunk választott civil szervezetet, az adó további 1%-át pedig egy vallási közösség vagy egy kiemelt költségvetési irány (idén ez a Nemzeti Tehetség Program) támogatására fordíthatjuk. Ez a támogatás a befizetett szja-ból kerül kifizetésre, az adózónak nem okoz többletköltséget!

A 2026-ban felajánlásra jogosult civil szervezetek listája itt, a technikai számmal rendelkezők - jórészt vallási közösségek - listája pedig itt érhető el. A közzétett listát a NAV folyamatosan frissíti.

A 2026-os rendelkezőévben tett szja 1%-os felajánlásokból kizárt civil kedvezményezettekről szintén vezet listát a NAV. Fontos, hogy ne rutinból ajánljuk fel az adónkat mindig ugyanannak a szervezetnek, hanem előtte ellenőrizzük, fogadnak-e az adóévben ajánlást. Ha esetleg nem találjuk a civil szervezetet a jogosultak listájában, akinek a felajánlást megtennénk, nézzük meg a kizárt szervezetek listájában.

A felajánlás menete

Az adófelajánlásról tett nyilatkozatunkat benyújthatjuk az adóbevallás részeként és az adóbevallástól függetlenül is:

elektronikus úton az eSZJA felületén,

az ÁNYK-ban (a bevallással együtt, az EGYSZA-lap kitöltésével)

és külön is, a 25EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Az adó 1 % felajánlás papíralapú benyújtása történhet egyrészt

az szja bevallással együtt, az adóbevallás EGYSZA-lapjának kitöltésével,

az eSZJA 2026 kitöltőprogramjával elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozaton,

a 25EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton,

továbbá május 10-ig leadható a nyilatkozat lezárt borítékban a munkáltatónál, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. Amennyiben ezt az opciót választjuk, a borítékot a leragasztás helyén alá kell írnia a felajánlónak. Ha meghatalmazott nyújtja be a nyilatkozatot, a meghatalmazást is csatolni kell!

Családi adókedvezmény 2026-ban

A családi adókedvezmény egy olyan havi rendszerességű családtámogatás, amelyet az összevont adóalapból (az szja alapjából, nem pedig az szja-ból) lehet érvényesíteni. A juttatás számítása során az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számát veszik alapul: minél több ilyen személy van a családban, annál magasabb összegű kedvezményre jogosult az eltartó (tipikusan a szülő).

A családi adókedvezmény annak a személynek jár, aki a családi pótlék 2026 évi juttatására is jogosult. 2026. január 1-től emelkedett a családi adókedvezmény nettó összege:

1 gyermek után havonta 20 000 Ft (133 340 Ft adóalap kedvezmény);

2 gyermek után gyermekenként 40 000 Ft, összesen 80 000 Ft (266 660 Ft adóalap kedvezmény);

3 vagy több gyermek után gyermekenként 66 000 Ft - 3 gyermekre összesen tehát 198 000 Ft, (3 gyermeknél 440 000 Ft adóalap kedvezmény), 4 gyermekre 264 000 Ft, 5 gyermekre 330 000 Ft;

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után pedig havi nettó 20 000 Ft (66 670 Ft adóalap kedvezmény)

jár az arra jogosult családoknak. A családi adókedvezménnyel kapcsolatos minden fontos tudnivalóról ebben a cikkben írtunk részletesen:

EZ IS ÉRDEKELHET Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá Családi adókedvezmény 2026: a családi adókedvezmény kalkulátor megmutatja, mennyi a családi adókedvezmény összege. Milyen családi adókedvezmény nyilatkozat kell az igényléshez?

Adóelőleg-nyilatkozatokra vonatkozó szabályok változásai

A kedvezmények év közben adóelőleg-nyilatkozattal, az adóév végén pedig a bevallásban megtett nyilatkozattal érvényesíthetők. Nem kell új nyilatkozatot tennie annak az anyának, aki 2026. január 1-től a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére vonatkozóan folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat tett. Ha az anya a három gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítését kérte 2025. október 1-jét követően, akkor a kifizető azt folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatnak tekinti mindaddig, amíg az anya újabb nyilatkozatot nem tesz.

Bővült a folytatólagosan tehető adóelőleg-nyilatkozatok köre. Folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat tehető

a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,

a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye,

a két gyermeket nevelő anyák kedvezménye,

a személyi kedvezmény,

az első házasok kedvezményének

érvényesítésekor. A folytatólagos adóelőleg-nyilatkozattal a magánszemély arra kéri a kifizetőt, hogy a nyilatkozatot mindaddig változatlan tartalommal vegye figyelembe, amíg nem tesz új nyilatkozatot, vagy nem kéri a korábban tett nyilatkozatának mellőzését.

ANYACSKA- az új típusú, összevont adóelőleg-nyilatkozat lehetősége anyáknak

2026. január 1-től az anyakedvezményt érvényesítő anya összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehet, melyen kérheti a választott anyakedvezmény (két-, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye) és a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény figyelembevételét a kifizetőtől. Összevont nyilatkozatot csak munkáltató vagy rendszeres bevételt juttató kifizető felé lehet megtenni.

A nyilatkozat az ANYACSKA jelű adóelőleg-nyilatkozaton tehető meg. Ezt az összevont adóelőleg-nyilatkozatot azonban csak az anyakedvezmények szempontjából tekinti folytatólagos nyilatkozatnak a kifizető. Az online adóelőleg-nyilatkozat egyszerre több munkáltató, kifizető felé is megtehető, akár azonos, akár eltérő tartalommal. Online nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatokat nem szükséges kinyomtatni, azokat a NAV küldi meg a foglalkoztatók felé.

Érvényesítési sorrend 2026. január 1-től

Ha 2026. január 1-től a gyermeket nevelő anya jogosultsága az egyes anyakedvezmények valamelyikére több egymást követően érvényesíthető jogcímen az év egészében fennáll, a kedvezményt az év egészére az év első napján érvényesíthető kedvezmény jogcíme alapján veheti igénybe.

Ha az anya az év első napján több jogcímen is jogosult kedvezményre, az anya döntése szerinti kedvezményt lehet igénybe venni. Az anyakedvezményt érvényesítő jogosult a családi kedvezményt családi járulékkedvezmény formájában veheti igénybe a kifizető részére adott adóelőleg-nyilatkozat alapján.

Más SZJA-változások 2026-ban

2026-tól vehető igénybe az Otthontámogatás, a közfeladatokat ellátó foglalkoztatottakat évente nettó 1 millió forintos lakáscélú munkáltatói kölcsöntörlesztési támogatás illeti meg. Ez a juttatás nem adómentes, a támogatást a munkáltatóknak kell megigényelnie a Magyar Államkincstártól, a kifizetőt pedig a béren kívüli juttatásokra irányadó közterhek terhelik: 15% szja és 13% szocho. A részmunkaidőben dolgozók és évközi munkakezdés esetén arányosítani kell.)

Adómentes a pedagógus továbbképzésének más személy által viselt költsége vagy annak megtérítése, ideértve a képzési díjat, az étkezést, az utazást és a szállást is. Az adómentesség átmeneti szabályként a 2024. december 31. után nyújtott juttatásokra is alkalmazható.

A béren kívüli juttatások köre kiegészül a rendvédelmi lakhatási támogatással, amelyet rendvédelmi szerv nyújthat a foglalkoztatott részére lakásbérleti díj megfizetéséhez. Lakáscélú hitel törlesztésére nem használható, viszont a lakhatási támogatás szabályai vonatkoznak rá, így legfeljebb havi 150 000 Ft, évente összesen 1 800 000 Ft összegben adható.

A normál átalányadó költségátalány 40%-ról 45%-ra nő, ez az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányadának lépcsőzetes emelésének első lépése. 2026. január 1-jétől 40 százalékról 45 százalékra, 2027. január 1-jétől 45 százalékról 50 százalékra fog nőni.

A kriptoeszközökkel végzett ügyletek adózása során az adott év jövedelmét az éves nyereség vagy veszteség alapján kell megállapítani, vagyis az adott évi bevételeket és az igazolt költségeket együtt kell elszámolni. A korábbi években vásárolt kriptoeszközök beszerzési költsége önállóan nem különíthető el és nem érvényesíthető. 2026-tól kedvező változás, hogy megszűnik a kripto veszteségek elszámolására vonatkozó kétéves időkorlát: a korábbi években keletkezett, bevallott veszteségek időbeli korlát nélkül beszámíthatók az éves adóbevallásban. Ehhez azonban pontos nyilvántartást kell vezetni, és az eddig fel nem használt veszteséget a tárgyévi bevallásban tájékoztató adatként fel kell tüntetni. Az új szabály már a 2025. adóévről szóló bevallásban is alkalmazható.

Adómentessé válik a pénzkölcsönből vagy pénzügyi lízingszerződésből származó követelés elengedése akkor is, ha arra haláleset, rokkantság vagy egyedi méltányosság alapján kerül sor. Az adómentesség a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által – egyezség keretében is – elengedett tartozásokra is kiterjed, amennyiben az Szja tv. 1. számú mellékletének 7.21. pontja szerint történik az elengedés.

Adómentes a Magyarországon nyilvántartott sportfióktelep által foglalkoztatott személy külföldi kiküldetésére fizetett napidíj. Sportfióktelepnek minősül a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert nemzetközi sportszervezet jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal rendelkező szervezeti egysége.

Az adózó különböző típusú járművekre eltérő költségelszámolási módszereket alkalmazhat 2026-tól. A választás járműtípusonként egységes, és a teljes adóévre vonatkozik.