Lecsapnak a Temura, Sheinre a magyar hatóságok: ezt mindenkinek tudnia kell, aki onnan vásárolna

Országos, összehangolt ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a harmadik országból érkező, online piactereken értékesített termékek vizsgálatára. A cél az, hogy kiszűrjék azokat az árucikkeket, amelyek egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelenthetnek a magyar családok számára.

A hatóságok tapasztalata szerint az Európai Unión kívülről rendelt termékeknél jóval magasabb a nem megfelelőségi arány, különösen az online platformokon keresztül vásárolt áruk esetében. Az elmúlt években ugrásszerűen nőtt a nemzetközi piacterekről történő rendelés, ezért indokolttá vált a legismertebb oldalak célzott vizsgálata.

A közös akció keretében próbavásárlással 100 terméket szereztek be a Temu, a SHEIN, az AliExpress és az Alibaba felületeiről. A kiválasztott termékeket laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá. Amennyiben egy árucikk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak vagy veszélyesnek bizonyul, kezdeményezik annak eltávolítását a platformról.

A két hatóság 50-50 terméket ellenőriz. A fogyasztóvédelmi hatóság főként játékokat, elektronikai cikkeket és gyakran rendelt háztartási termékeket vizsgál, például plüssfigurákat, műanyag játékokat, bébi csörgőket, LED lámpákat, töltőket, ventilátorokat, hajszárítókat és piperetáskákat. A népegészségügyi központ azokra a termékekre koncentrál, amelyek vegyi anyag tartalmuk miatt jelenthetnek kockázatot, így ékszereket, illatosítókat, műanyag termékeket és különféle háztartási vegyipari árucikkeket elemez.

Az eredményeket a következő hetekben folyamatosan közzéteszik. A vizsgálat célja, hogy a veszélyes vagy megtévesztő termékeket kiszűrjék a piacról, és erősítsék a tudatos vásárlói magatartást a harmadik országból érkező áruk esetében.