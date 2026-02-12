A kínai hatóságok határozott lépéseket tettek az autóiparban dúló árháború megfékezésére, megtiltották az önköltség alatti értékesítést.
Lecsapnak a Temura, Sheinre a magyar hatóságok: ezt mindenkinek tudnia kell, aki onnan vásárolna
Országos, összehangolt ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a harmadik országból érkező, online piactereken értékesített termékek vizsgálatára. A cél az, hogy kiszűrjék azokat az árucikkeket, amelyek egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelenthetnek a magyar családok számára.
A hatóságok tapasztalata szerint az Európai Unión kívülről rendelt termékeknél jóval magasabb a nem megfelelőségi arány, különösen az online platformokon keresztül vásárolt áruk esetében. Az elmúlt években ugrásszerűen nőtt a nemzetközi piacterekről történő rendelés, ezért indokolttá vált a legismertebb oldalak célzott vizsgálata.
A közös akció keretében próbavásárlással 100 terméket szereztek be a Temu, a SHEIN, az AliExpress és az Alibaba felületeiről. A kiválasztott termékeket laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá. Amennyiben egy árucikk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak vagy veszélyesnek bizonyul, kezdeményezik annak eltávolítását a platformról.
A két hatóság 50-50 terméket ellenőriz. A fogyasztóvédelmi hatóság főként játékokat, elektronikai cikkeket és gyakran rendelt háztartási termékeket vizsgál, például plüssfigurákat, műanyag játékokat, bébi csörgőket, LED lámpákat, töltőket, ventilátorokat, hajszárítókat és piperetáskákat. A népegészségügyi központ azokra a termékekre koncentrál, amelyek vegyi anyag tartalmuk miatt jelenthetnek kockázatot, így ékszereket, illatosítókat, műanyag termékeket és különféle háztartási vegyipari árucikkeket elemez.
Az eredményeket a következő hetekben folyamatosan közzéteszik. A vizsgálat célja, hogy a veszélyes vagy megtévesztő termékeket kiszűrjék a piacról, és erősítsék a tudatos vásárlói magatartást a harmadik országból érkező áruk esetében.
2026. január végére a tavalyi év novemberéhez képest 27 csirkehús-termék ára mérséklődött átlagosan 10,6 százalékkal.
A kakaó világpiaci ára drámai zuhanáson ment keresztül: a tavaszi, tonnánkénti 12 ezer dolláros rekordszintről mintegy 4 ezer dollárra esett vissza.
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben
A modern kiskereskedelem gyorsan változó környezete közepette egyre erőteljesebben kirajzolódik egy új paradigmaváltás: a „slow retail” trendje.
A Tesco‑Global Zrt. „Start a jövőért” programjának részeként rendezett aranyzseton-húzás különleges nyereményjátékot kínál a vásárlóknak.
A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.
A vállalat vezetése szerint a nehéz időszak után fordulat következhet a globális luxuspiacon.
A szakhatóság laboratóriuma webáruházaktól a bevásárlóközpontokig széles körben gyűjt mintákat, hogy kiszűrje a veszélyes termékeket.
Az IKEA visszahívja bizonyos NYMÅNE típusú falilámpáit, mert egy gyártási hiba miatt a kábelszigetelés nem megfelelő, és használat közben áramütésveszélyt okozhat.
Mi a fene történik a cukkini árával a magyar boltokban? Olyan zöldséghorror van, amire rég volt már példa az üzletekben
Bő egy hónap alatt másfélszeresére drágult a cukkini Magyarországon; igazából aranyáron mérik.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: rengeteg új magyar településre szállítanak ki mostantól, itt a friss lista
A Kifli.hu teljes kínálata elérhetővé válik az új kiszállítási területen, több mint 15 ezer termékkel.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
A 2026-os rendezvény ismét alkalmat ad arra, hogy együtt keressük a válaszokat a kiskereskedelem jövőjét formáló kérdésekre.
A gyorsan növekvő helyi kereskedelmi piacon a Wolt most átfogó akciótervvel próbálja rendezni a működését és a hatósági elvárásokhoz igazítani a szolgáltatásait.
Mindenki ezekért a termékekért van most oda: a Lidl robbantotta is rájuk az akciót, lesz ám nagy sorbanállás
A TikTokon felkapott édességek és üdítők költöznek be a Lidl polcaira.
Ezt sokan nem látják vásárláskor a boltok polcainál: most kiderült, mennyivel drágultak valójában a termékek itthon
A teljes inflációs kosárban szereplő szolgáltatások 6,7 százalékos drágulása jelentősen meghaladta a bolti árindex értékét.
Vége a trükközésnek a robotkasszánál: olyan dolgot vezetett be a Spar, ami egyből lebuktatja a mérleggel ügyeskedőket
A rendszer offline objektumfelismerést alkalmaz, és csak akkor készít képet, amikor a vásárló terméket helyez a mérlegre.
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk
Két év alatt közel 73 százalékkal drágult Magyarországon a mogyorós tejcsokoládé.
Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról.
Az árrésstop akár a választásokig is maradhat, miközben a boltosok szerint már most is vállalhatatlan terheket ró a kiskereskedelemre.
