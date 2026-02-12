2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Toronto, Kanada - 2025. április 18.: Kínai e-kereskedelmi alkalmazások okostelefonon - Temu, Shein és AliExpress.
Vásárlás

Lecsapnak a Temura, Sheinre a magyar hatóságok: ezt mindenkinek tudnia kell, aki onnan vásárolna

Pénzcentrum
2026. február 12. 12:27

Országos, összehangolt ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a harmadik országból érkező, online piactereken értékesített termékek vizsgálatára. A cél az, hogy kiszűrjék azokat az árucikkeket, amelyek egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelenthetnek a magyar családok számára.

A hatóságok tapasztalata szerint az Európai Unión kívülről rendelt termékeknél jóval magasabb a nem megfelelőségi arány, különösen az online platformokon keresztül vásárolt áruk esetében. Az elmúlt években ugrásszerűen nőtt a nemzetközi piacterekről történő rendelés, ezért indokolttá vált a legismertebb oldalak célzott vizsgálata.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közös akció keretében próbavásárlással 100 terméket szereztek be a Temu, a SHEIN, az AliExpress és az Alibaba felületeiről. A kiválasztott termékeket laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá. Amennyiben egy árucikk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak vagy veszélyesnek bizonyul, kezdeményezik annak eltávolítását a platformról.

Kapcsolódó cikkeink:

A két hatóság 50-50 terméket ellenőriz. A fogyasztóvédelmi hatóság főként játékokat, elektronikai cikkeket és gyakran rendelt háztartási termékeket vizsgál, például plüssfigurákat, műanyag játékokat, bébi csörgőket, LED lámpákat, töltőket, ventilátorokat, hajszárítókat és piperetáskákat. A népegészségügyi központ azokra a termékekre koncentrál, amelyek vegyi anyag tartalmuk miatt jelenthetnek kockázatot, így ékszereket, illatosítókat, műanyag termékeket és különféle háztartási vegyipari árucikkeket elemez.

Az eredményeket a következő hetekben folyamatosan közzéteszik. A vizsgálat célja, hogy a veszélyes vagy megtévesztő termékeket kiszűrjék a piacról, és erősítsék a tudatos vásárlói magatartást a harmadik országból érkező áruk esetében.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #webáruház #fogyasztóvédelem #online kereskedelem #online vásárlás #kína #veszélyes #tudatos vásárlás #hatósági ellenőrzés #temu #shein

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:27
12:15
11:57
11:49
11:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 12.
Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
4 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
3
1 hónapja
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
4
1 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
5
1 hónapja
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító részvénytársaság
részvénytársasági formában működő biztosító.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 11:49
Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij a háború végéről: végre közel lehet a béke?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 10:23
Itt van Gulyás Gergely bejelentése az árrésstopról: erre kell készülni a magyarországi boltokban
Agrárszektor  |  2026. február 12. 11:32
Döntött a kormány: ez vár a magyarokra május végéig