Az Országos Mentőszolgálat egy különleges esetről számolt be közösségi oldalán, amely egy kisgyermek balesetével végződött.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Az amerikai munkaerőpiacon 2034-ig több mint 5,2 millió új munkahely jöhet létre, ám a növekedés messze nem egyenletes: néhány szakma kiugróan sok állást termel, miközben más területek fokozatosan háttérbe szorulnak. Az előrejelzések szerint az egészségügy, a technológia és az alapvető szolgáltatások húzzák a következő évtizedet HR-fronton. Mindezek ráadásul olyan trendek mentén, amelyek a fejlett világ egészében, így Magyarországon is bekövetkezhetnek.
Az amerikai munkaerőpiac a következő évtizedben látványos átalakuláson megy keresztül: a becslések szerint 2034-ig több mint 5,2 millió nettó új munkahely jön létre az Egyesült Államokban. A növekedés súlypontja egyértelműen az egészségügy, a technológia és az alapvető szolgáltatások felé tolódik.
A trendeket egyszerre hajtja a társadalom elöregedése, a technológiai alkalmazkodás felgyorsulása, valamint a fogyasztói igények átalakulása. Ennek eredményeként a következő tíz évben milliós nagyságrendben jelennek meg új állások, elsősorban az egészségügyi ellátásban, a digitális gazdaságban és a szolgáltató szektorban.
A jövő munkái
A lenti rangsor azt mutatja meg, mely szakmákban jöhet létre a legtöbb új állás 2034-ig, az adatok forrása a U.S. Bureau of Labor Statistics előrejelzése.
Ahogy látjuk, a lista egyértelműen egészségügyi munkakörök állnak. Az idősödő amerikai társadalom és a hosszú távú gondozás iránti igény növekedése miatt az otthoni ápolók és személyi gondozók száma önmagában közel 740 ezer fővel bővülhet, ami a teljes nettó munkahely-teremtés mintegy 14 százalékát adja.
Szintén gyorsan nőhet a regisztrált ápolók, az orvosi asszisztensek, valamint az egészségügyi intézményvezetők száma is. Bár a bérek ezekben a pozíciókban jelentősen eltérnek, az egészségügy egyszerre kínál nagy volumenű állásteremtést és hosszú távon is stabil keresletet.
Azt is látjuk az adatokból, hogy a technológiai szektor továbbra is a leggyorsabban növekvő és legjobban fizető területek közé tartozik. A szoftverfejlesztők száma a várakozások szerint több mint 267 ezerrel nőhet.
Hasonlóan erős bővülés várható az adattudósok és az információbiztonsági elemzők körében is, ami jól mutatja, hogy a vállalatok továbbra is komoly erőforrásokat fordítanak adatkezelésre és kiberbiztonságra. A technológiához kötődő vezetői pozíciók, mint például az IT-rendszerekért felelős menedzserek, szintén a gyorsan növekvő állások közé tartoznak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az egészségügy és a tech mellett persze számos alapvető szolgáltatói és logisztikai munkakör is jelentős szerepet játszhat majd az állásbővülésekben. Az árufeltöltők, rendelés-összekészítők, gyorséttermi dolgozók, szakácsok és kamionsofőrök iránti kereslet is számottevően nőhet a jövőben.
Mi jöhet itthon?
Persze az Egyesült Államok lélekszáma és gazdasági súlya messze meghaladja a legtöbb országét, ugyanakkor a mögötte álló folyamatok korántsem egyediek. Az amerikai társadalom is elöregedő, működése klasszikus kapitalista-demokratikus modellre épül, munkaerőpiacát pedig ugyanazok a technológiai, demográfiai és fogyasztói trendek formálják, mint a fejlett világ más országaiban. Éppen ezért az ott kirajzolódó irányok jó eséllyel Európában, így Magyarországon is megjelennek, még ha eltérő tempóban és léptékben is.
Ezt a gondolkodásmódot tükrözi egy 2025 végén készült, országosan reprezentatív magyar felmérés is, amelyben a lakosságot arról kérdezték, mely szakmákat tartják a leginkább jövőállónak. A kutatás szerint az olyan STEM-területeken dolgozók, mint a mérnökök, informatikusok, AI-fejlesztők és kiberbiztonsági szakértők munkáját a válaszadók 43 százaléka tartja hosszú távon pótolhatatlannak. A szintén STEM-körbe sorolható orvosok és állatorvosok esetében ez az arány 42 százalék.
A megkérdezettek ugyanakkor még ennél is stabilabb jövőt látnak a fizikai szakmákban és a személyi szolgáltatásokban: az olyan munkaköröket, mint az asztalos vagy a villanyszerelő, 47 százalék, míg például a fodrászokat 46 százalék tartja igazán jövőbiztosnak. A rangsor végén a gépjárművezetés (16 százalék) és az adminisztratív munkakörök (9 százalék) szerepelnek, amelyeket a többség már most is a leginkább veszélyeztetettnek lát az automatizáció és a technológiai fejlődés miatt.
A rangsor szerint Magyarország a nominális minimálbér alapján a mezőny alsó harmadában, vásárlóerő alapján pedig a középmezőny alsó részén helyezkedik el.
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Baja Sándor a Portfolio-n a 2026-os közép-kelet-európai vállalati kilátásokat és munkaerőpiaci trendeket elemzi, kiemelve béremelést, létszámmozgásokat és az MI szerepét.
THE SHIFT 2026: nemzetközi sztárok, iparági viták és fiatal hangok az Eiffel Műhelyházban - mi lesz a marketing jövője?
2026. február 18-án az Eiffel Műhelyház ad otthont a THE SHIFT 2026 konferenciának. Az egész napos esemény célja, hogy őszintén megvitassák, merre tart a marketing...
Nem mindenhol az idősebbek keresnek többet: van, ahol a fiatalok verik meg százezrekkel a tapasztaltabbakat.
Itt a végső döntés a december 24-i munkaszüneti napról szóló népszavazásról: minden eldőlt, nincs helye fellebbezésnek
Nem gyűlt össze a szükséges számú aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezéshez.
Lassuló ütemben, de tovább nőttek a bérek 2025-ben: a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére 2290 forintra emelkedett, ami 7,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt.
Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat.
Ez ám a meglepetés a magyar postásoknak! Bejelentette Nagy Márton, a vártnál nagyobb béremelést kapnak
Jelentősen emelkedik a béren kívüli juttatás is: a cafeteria évi keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra nő.
A magyarországi kiskereskedelmi ágazatban 2026-ra olyan béremelési hullám indult el, amely érdemben meghaladja a várható, 3–4 százalékos inflációt.
Akár 30 ezer dolgozót is elküld idén a UPS, miközben tovább szűkíti az Amazonnak nyújtott szállítási szolgáltatásait
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
A fővárosban magasabbak a bérek, de magasabbak az árak is: megnéztük, mire elég ma Budapesten a nettó átlagfizetés.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Európában átlagosan 33 nap fizetett szabadság jár évente, de hatalmas különbségek vannak országok és régiók szerint.
A Nike 775 munkavállalót bocsát el az Egyesült Államokban, a cél az automatizáció gyorsítása a gyártásban.
Százezernyi magyar fizetése csökkenhet fű alatt 2026-ban: erről kevés dolgozó tudott, nagyon ki fognak akadni
A hazai vállalatok többsége idén is béremelésre készül, de a tervezett növekedés mértéke elmarad a tavalyi várakozásoktól.
Minimálisan ugyan, de csökkent az álláshirdetések száma 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest.
A fiatal munkavállalók körében a munkanélküliség gyorsabban emelkedett az országos átlagnál: novemberben már 13,7 százalékon állt, ami 2020 óta a legmagasabb érték.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
A Kununu platform új áttekintést tett közzé az osztrák fizetésekről, melyből kiderült, mely szakmák és cégek fizetnek a legjobban Ausztriában.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!