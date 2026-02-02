Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád

Az amerikai munkaerőpiacon 2034-ig több mint 5,2 millió új munkahely jöhet létre, ám a növekedés messze nem egyenletes: néhány szakma kiugróan sok állást termel, miközben más területek fokozatosan háttérbe szorulnak. Az előrejelzések szerint az egészségügy, a technológia és az alapvető szolgáltatások húzzák a következő évtizedet HR-fronton. Mindezek ráadásul olyan trendek mentén, amelyek a fejlett világ egészében, így Magyarországon is bekövetkezhetnek.

A trendeket egyszerre hajtja a társadalom elöregedése, a technológiai alkalmazkodás felgyorsulása, valamint a fogyasztói igények átalakulása. Ennek eredményeként a következő tíz évben milliós nagyságrendben jelennek meg új állások, elsősorban az egészségügyi ellátásban, a digitális gazdaságban és a szolgáltató szektorban.

A jövő munkái

A lenti rangsor azt mutatja meg, mely szakmákban jöhet létre a legtöbb új állás 2034-ig, az adatok forrása a U.S. Bureau of Labor Statistics előrejelzése.

Ahogy látjuk, a lista egyértelműen egészségügyi munkakörök állnak. Az idősödő amerikai társadalom és a hosszú távú gondozás iránti igény növekedése miatt az otthoni ápolók és személyi gondozók száma önmagában közel 740 ezer fővel bővülhet, ami a teljes nettó munkahely-teremtés mintegy 14 százalékát adja.

Szintén gyorsan nőhet a regisztrált ápolók, az orvosi asszisztensek, valamint az egészségügyi intézményvezetők száma is. Bár a bérek ezekben a pozíciókban jelentősen eltérnek, az egészségügy egyszerre kínál nagy volumenű állásteremtést és hosszú távon is stabil keresletet.

Azt is látjuk az adatokból, hogy a technológiai szektor továbbra is a leggyorsabban növekvő és legjobban fizető területek közé tartozik. A szoftverfejlesztők száma a várakozások szerint több mint 267 ezerrel nőhet.

Hasonlóan erős bővülés várható az adattudósok és az információbiztonsági elemzők körében is, ami jól mutatja, hogy a vállalatok továbbra is komoly erőforrásokat fordítanak adatkezelésre és kiberbiztonságra. A technológiához kötődő vezetői pozíciók, mint például az IT-rendszerekért felelős menedzserek, szintén a gyorsan növekvő állások közé tartoznak.

Az egészségügy és a tech mellett persze számos alapvető szolgáltatói és logisztikai munkakör is jelentős szerepet játszhat majd az állásbővülésekben. Az árufeltöltők, rendelés-összekészítők, gyorséttermi dolgozók, szakácsok és kamionsofőrök iránti kereslet is számottevően nőhet a jövőben.

Mi jöhet itthon?

Persze az Egyesült Államok lélekszáma és gazdasági súlya messze meghaladja a legtöbb országét, ugyanakkor a mögötte álló folyamatok korántsem egyediek. Az amerikai társadalom is elöregedő, működése klasszikus kapitalista-demokratikus modellre épül, munkaerőpiacát pedig ugyanazok a technológiai, demográfiai és fogyasztói trendek formálják, mint a fejlett világ más országaiban. Éppen ezért az ott kirajzolódó irányok jó eséllyel Európában, így Magyarországon is megjelennek, még ha eltérő tempóban és léptékben is.

Ezt a gondolkodásmódot tükrözi egy 2025 végén készült, országosan reprezentatív magyar felmérés is, amelyben a lakosságot arról kérdezték, mely szakmákat tartják a leginkább jövőállónak. A kutatás szerint az olyan STEM-területeken dolgozók, mint a mérnökök, informatikusok, AI-fejlesztők és kiberbiztonsági szakértők munkáját a válaszadók 43 százaléka tartja hosszú távon pótolhatatlannak. A szintén STEM-körbe sorolható orvosok és állatorvosok esetében ez az arány 42 százalék.

A megkérdezettek ugyanakkor még ennél is stabilabb jövőt látnak a fizikai szakmákban és a személyi szolgáltatásokban: az olyan munkaköröket, mint az asztalos vagy a villanyszerelő, 47 százalék, míg például a fodrászokat 46 százalék tartja igazán jövőbiztosnak. A rangsor végén a gépjárművezetés (16 százalék) és az adminisztratív munkakörök (9 százalék) szerepelnek, amelyeket a többség már most is a leginkább veszélyeztetettnek lát az automatizáció és a technológiai fejlődés miatt.