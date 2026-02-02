2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
jövő munkái, ápoló, egészségügy, orvos
HRCENTRUM

Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád

Pénzcentrum
2026. február 2. 16:03

Az amerikai munkaerőpiacon 2034-ig több mint 5,2 millió új munkahely jöhet létre, ám a növekedés messze nem egyenletes: néhány szakma kiugróan sok állást termel, miközben más területek fokozatosan háttérbe szorulnak. Az előrejelzések szerint az egészségügy, a technológia és az alapvető szolgáltatások húzzák a következő évtizedet HR-fronton. Mindezek ráadásul olyan trendek mentén, amelyek a fejlett világ egészében, így Magyarországon is bekövetkezhetnek.

Az amerikai munkaerőpiac a következő évtizedben látványos átalakuláson megy keresztül: a becslések szerint 2034-ig több mint 5,2 millió nettó új munkahely jön létre az Egyesült Államokban. A növekedés súlypontja egyértelműen az egészségügy, a technológia és az alapvető szolgáltatások felé tolódik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A trendeket egyszerre hajtja a társadalom elöregedése, a technológiai alkalmazkodás felgyorsulása, valamint a fogyasztói igények átalakulása. Ennek eredményeként a következő tíz évben milliós nagyságrendben jelennek meg új állások, elsősorban az egészségügyi ellátásban, a digitális gazdaságban és a szolgáltató szektorban.

A jövő munkái

A lenti rangsor azt mutatja meg, mely szakmákban jöhet létre a legtöbb új állás 2034-ig, az adatok forrása a U.S. Bureau of Labor Statistics előrejelzése.

Ahogy látjuk, a lista egyértelműen egészségügyi munkakörök állnak. Az idősödő amerikai társadalom és a hosszú távú gondozás iránti igény növekedése miatt az otthoni ápolók és személyi gondozók száma önmagában közel 740 ezer fővel bővülhet, ami a teljes nettó munkahely-teremtés mintegy 14 százalékát adja.

Szintén gyorsan nőhet a regisztrált ápolók, az orvosi asszisztensek, valamint az egészségügyi intézményvezetők száma is. Bár a bérek ezekben a pozíciókban jelentősen eltérnek, az egészségügy egyszerre kínál nagy volumenű állásteremtést és hosszú távon is stabil keresletet.

Azt is látjuk az adatokból, hogy a technológiai szektor továbbra is a leggyorsabban növekvő és legjobban fizető területek közé tartozik. A szoftverfejlesztők száma a várakozások szerint több mint 267 ezerrel nőhet.

Hasonlóan erős bővülés várható az adattudósok és az információbiztonsági elemzők körében is, ami jól mutatja, hogy a vállalatok továbbra is komoly erőforrásokat fordítanak adatkezelésre és kiberbiztonságra. A technológiához kötődő vezetői pozíciók, mint például az IT-rendszerekért felelős menedzserek, szintén a gyorsan növekvő állások közé tartoznak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az egészségügy és a tech mellett persze számos alapvető szolgáltatói és logisztikai munkakör is jelentős szerepet játszhat majd az állásbővülésekben. Az árufeltöltők, rendelés-összekészítők, gyorséttermi dolgozók, szakácsok és kamionsofőrök iránti kereslet is számottevően nőhet a jövőben.

Mi jöhet itthon?

Persze az Egyesült Államok lélekszáma és gazdasági súlya messze meghaladja a legtöbb országét, ugyanakkor a mögötte álló folyamatok korántsem egyediek. Az amerikai társadalom is elöregedő, működése klasszikus kapitalista-demokratikus modellre épül, munkaerőpiacát pedig ugyanazok a technológiai, demográfiai és fogyasztói trendek formálják, mint a fejlett világ más országaiban. Éppen ezért az ott kirajzolódó irányok jó eséllyel Európában, így Magyarországon is megjelennek, még ha eltérő tempóban és léptékben is.

Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok – óriási a fordulat
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok – óriási a fordulat
Nem mindenhol az idősebbek keresnek többet: van, ahol a fiatalok verik meg százezrekkel a tapasztaltabbakat.

Ezt a gondolkodásmódot tükrözi egy 2025 végén készült, országosan reprezentatív magyar felmérés is, amelyben a lakosságot arról kérdezték, mely szakmákat tartják a leginkább jövőállónak. A kutatás szerint az olyan STEM-területeken dolgozók, mint a mérnökök, informatikusok, AI-fejlesztők és kiberbiztonsági szakértők munkáját a válaszadók 43 százaléka tartja hosszú távon pótolhatatlannak. A szintén STEM-körbe sorolható orvosok és állatorvosok esetében ez az arány 42 százalék.

A megkérdezettek ugyanakkor még ennél is stabilabb jövőt látnak a fizikai szakmákban és a személyi szolgáltatásokban: az olyan munkaköröket, mint az asztalos vagy a villanyszerelő, 47 százalék, míg például a fodrászokat 46 százalék tartja igazán jövőbiztosnak. A rangsor végén a gépjárművezetés (16 százalék) és az adminisztratív munkakörök (9 százalék) szerepelnek, amelyeket a többség már most is a leginkább veszélyeztetettnek lát az automatizáció és a technológiai fejlődés miatt.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #egészségügy #magyarország #egyesült államok #állás #munkaerőpiac #technológia #usa #automatizáció #elöregedés #mesterséges intelligencia #kiberbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:22
16:15
16:03
15:46
15:34
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.02.02 10:23
Ma már nem trendi trénernek lenni. És mi mégis trénerképzést indítunk.
Mondjuk ki. Ma nem trendi trénernek lenni. Volt idő, amikor ez a szakma magas presztízsű volt. Szel...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
hrdoktor  |  2026.01.14 12:39
Pingvinjárás: így csökkenthető az elesés kockázata csúszós járdán
Jelentősen megnehezíti a munkába járást, ha az ónos eső síkossá és csúszóssá teszi a járdákat. Ilyen...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. február 2.
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
2026. február 2.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
2026. február 2.
Késések, nem működő mosdó, áremelkedés: a MÁV szerint minden rendben van
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 2. hétfő
Karolina, Aida
6. hét
Február 2.
A szerzetesek világnapja
Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2.
A vizes élőhelyek napja
Február 2.
Tutu nap (Balettszoknya nap)
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér
2
2 hónapja
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
3
3 hete
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
4
1 hete
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
5
2 hónapja
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
PÉNZÜGYI KISOKOS
PPP - Public Private Partnership
Az állami és a magánszféra együttműködése közcélú beruházások megvalósításában. A magánszféra anyagi érdekeltsége révén vesz részt benne partnerként, például autópálya-építésben.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 16:15
Komoly változások élesednek több hazai nagybanknál is: minden számlatulajdonost érint a dolog
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 14:01
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
Agrárszektor  |  2026. február 2. 15:28
Nem csitul a járvány: újabb fertőzött állatokat találtak ebben a térségben