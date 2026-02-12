A prototípus már 7400 km/órás sebességet ért el, de a rendszer még kísérleti stádiumban van.
Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
Hiába a 100 milliárdos akcióterv, a vendéglátóhelyek egy része hoppon maradt: a január végén megjelent rendelet szerint a támogatások kizárólag a szigorúan definiált „éttermekre” vonatkoznak. A besorolási szabályok miatt rengeteg hely automatikusan kiesett, habár tegnap óta hivatalosan is tudjuk, a cukrászdák mégis bekerülhetnek. A többi kategória sorsa továbbra is bizonytalan.
2026. január 30-án megjelent a kormányrendelet, amely részletezi a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által bejelentett, nagyságrendileg 100 milliárd forintos támogatási csomagot a vendéglátóipar számára. A cél a szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása – derül ki a miniszter korábbi megszólalásaiból.
A rendelet indoklása szerint szükség van a vendéglátás megerősítésére, hiszen a turizmus stratégiai ágazat, amely jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez. A kormány ezért több adókedvezményt vezet be: az éttermi vendéglátás formájában adott reprezentációs juttatások egy része mentesül a közterhek alól, és 2 százalékra csökken az éttermi szolgáltatások után fizetendő turizmusfejlesztési hozzájárulás. Emellett a pálinka reprezentációs vagy üzleti ajándékként történő juttatása is adómentessé válik, ha az adóraktárból közvetlenül vásárolt, zárjeggyel ellátott termékről van szó.
A friss jogszabály azonban egy fontos részletet is tartalmaz: a kedvezmények kizárólag azokra a vendéglátóhelyekre vonatkoznak, amelyeket a hatóság „étterem” üzlettípusként tart nyilván.
Az (1) bekezdés alkalmazásában étterem: az a vendéglátó üzlet, amelyet a helyi kereskedelmi hatóság a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontja szerinti üzlettípusként vett nyilvántartásba;
- olvasható a Magyar Közlönyben.
A definíció szigorú: az étterem olyan vendéglátóhely, amely melegételt kínál, rendelkezik főzőkonyhával, vendégtérrel, és biztosítja a helyben fogyasztás lehetőségét. A besorolás ráadásul önbevalláson alapul, így azok a vállalkozások, amelyek évekkel ezelőtt rosszul sorolták be magukat, például büféként vagy gyorsétteremként, azok most automatikusan kimaradnak a támogatási körből.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A fent említett 210/2009-es rendelet összesen 11 vendéglátóhely-típust különböztet meg:
- Étterem
- Büfé
- Cukrászda
- Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely
- Italüzlet, bár
- Zenés‑táncos szórakozóhely
- Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
- Gyorsétterem
- Rendezvényi étkeztetés
- Alkalmi vendéglátóhely
- Mozgó vendéglátóhely
A rendelet február 1-jén lépett hatályba, így a vendéglátóhelyeknek érdemes mielőbb ellenőrizniük, hogy a nyilvántartásban milyen üzlettípusként szerepelnek. A besorolás ugyanis nem csupán adminisztratív kérdés: a támogatási csomagból való részesülés múlhat rajta. Azt nem tudjuk, van-e mód utólagos átsorolásra.
A KSH legfrissebb, 2025. június 30-i adatai alapján összesen 42 332 vendéglátóhely működött Magyarországon, ám ezek közül messze nem mindegyik fér hozzá a támogatási csomaghoz. A statisztika szerint 3 752 cukrászda van az országban – ők február 11-től már biztosan részesülnek a kedvezményekből –, ugyanakkor a 6 928 munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző vendéglátóhely, valamint a 10 425 italüzlet, kávézó és zenés-táncos szórakozóhely továbbra is kimarad. A legnagyobb csoportot az „étterem, büfé, gyorsétterem” kategória adja 21 227 egységgel, de mivel a KSH ezeket összevontan közli, nem tudni pontosan, hogy ebből hány felel meg a jogszabályban meghatározott szűk „étterem” definíciónak. A támogatási kör így a teljes vendéglátóiparhoz képest továbbra is csak egy részhalmazt érint.
A cukrászdák mégis bekerültek
Február 11-én azonban új fejlemény érkezett: a kormány bejelentette, hogy a vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti. A Magyar Cukrász Ipartestület kezdeményezésére a kabinet elfogadta az ágazat kérését, így több mint 3 ezer cukrászda részesülhet a támogatásból, amely 2026-ban várhatóan 9–12 milliárd forintot jelent számukra. A többi vendéglátóhely-típusról ugyanakkor továbbra sem esett szó, így egyelőre csak az éttermek és a cukrászdák részei biztosan az akciótervnek.
A Pénzcentrum 2026. február 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hajnali pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, így napközben javulnak a látási viszonyok.
Hírünk a világban: magyar turista rongált meg egy 5000 éves templomot Máltán, börtönbüntetés lehet a vége
A rongáló komoly büntetésre számíthat, az ilyen eseteket nagyon komolyan veszik a helyi hatóságok: 2023-ban egy olasz férfit börtönbüntetésre és kemény pénzbírságra ítéltek ugyanezért.
A Pénzcentrum 2026. február 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk.
Miközben az ország túlnyomó részén eső várható, a főváros térségében és az Északi-középhegységben akár havazhat is.
A Pénzcentrum 2026. február 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 33. Turizmus Évadnyitó Gálán Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke 12+1 pontban vázolta fel, milyen feladatok várnak a döntéshozókra a következő években.
Kiderítették, a magyarok többsége hova utazna el szívesen télen: nem kis meglepetést hozott az eredmény
A mesterséges intelligencia a téli sportokhoz kapcsolódó vásárlásokban is megjelent.
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
Érdekesség, hogy a Ryanair nemcsak a budapesti, hanem a Wizz Air Gdansk-Dubrovnik útvonalára is ráindított júniustól.
A Pénzcentrum 2026. február 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a friss széltérkép: hamarosan erős lökések érik el Magyarországot - itt lesz a legdurvább a légörvény
Az elkövetkező napokban országszerte változékony, kora tavasziasan hűvös időjárás várható.
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás
A jövő hét elején átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, de szerdától visszatérnek a 10 Celsius-fok körüli maximum-hőmérsékletek
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt –
A Pénzcentrum 2026. február 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vasárnap estétől markáns időjárási megosztottság alakul ki Magyarországon
A japán cserebogár horvátországi felbukkanása komoly aggodalomra ad okot a magyar hatóságoknak.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás