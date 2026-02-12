2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
12 °C Budapest
Fazekak főnek a tűzhelyen az étterem konyhájában a vacsoraszerviz előtt
Utazás

Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából

Gosztola Judit
2026. február 12. 10:01

Hiába a 100 milliárdos akcióterv, a vendéglátóhelyek egy része hoppon maradt: a január végén megjelent rendelet szerint a támogatások kizárólag a szigorúan definiált „éttermekre” vonatkoznak. A besorolási szabályok miatt rengeteg hely automatikusan kiesett, habár tegnap óta hivatalosan is tudjuk,  a cukrászdák mégis bekerülhetnek. A többi kategória sorsa továbbra is bizonytalan.

2026. január 30-án megjelent a kormányrendelet, amely részletezi a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által bejelentett, nagyságrendileg 100 milliárd forintos támogatási csomagot a vendéglátóipar számára. A cél a szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása – derül ki a miniszter korábbi megszólalásaiból.

A rendelet indoklása szerint szükség van a vendéglátás megerősítésére, hiszen a turizmus stratégiai ágazat, amely jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez. A kormány ezért több adókedvezményt vezet be: az éttermi vendéglátás formájában adott reprezentációs juttatások egy része mentesül a közterhek alól, és 2 százalékra csökken az éttermi szolgáltatások után fizetendő turizmusfejlesztési hozzájárulás. Emellett a pálinka reprezentációs vagy üzleti ajándékként történő juttatása is adómentessé válik, ha az adóraktárból közvetlenül vásárolt, zárjeggyel ellátott termékről van szó.

A friss jogszabály azonban egy fontos részletet is tartalmaz: a kedvezmények kizárólag azokra a vendéglátóhelyekre vonatkoznak, amelyeket a hatóság „étterem” üzlettípusként tart nyilván.

Az (1) bekezdés alkalmazásában étterem: az  a  vendéglátó üzlet, amelyet a  helyi kereskedelmi hatóság a  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.  (IX. 29.) Korm.  rendelet 4.  számú melléklet 1.  pontja szerinti üzlettípusként vett nyilvántartásba;

 - olvasható a Magyar Közlönyben.

A definíció szigorú: az étterem olyan vendéglátóhely, amely melegételt kínál, rendelkezik főzőkonyhával, vendégtérrel, és biztosítja a helyben fogyasztás lehetőségét. A besorolás ráadásul önbevalláson alapul, így azok a vállalkozások, amelyek évekkel ezelőtt rosszul sorolták be magukat,  például büféként vagy gyorsétteremként, azok most automatikusan kimaradnak a támogatási körből.

A fent említett 210/2009-es rendelet összesen 11 vendéglátóhely-típust különböztet meg:

  1. Étterem
  2. Büfé
  3. Cukrászda
  4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely
  5. Italüzlet, bár
  6. Zenés‑táncos szórakozóhely
  7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
  8. Gyorsétterem
  9. Rendezvényi étkeztetés
  10. Alkalmi vendéglátóhely
  11. Mozgó vendéglátóhely

A rendelet február 1-jén lépett hatályba, így a vendéglátóhelyeknek érdemes mielőbb ellenőrizniük, hogy a nyilvántartásban milyen üzlettípusként szerepelnek. A besorolás ugyanis nem csupán adminisztratív kérdés: a támogatási csomagból való részesülés múlhat rajta. Azt nem tudjuk, van-e mód utólagos átsorolásra.

A KSH legfrissebb, 2025. június 30-i adatai alapján összesen 42 332 vendéglátóhely működött Magyarországon, ám ezek közül messze nem mindegyik fér hozzá a támogatási csomaghoz. A statisztika szerint 3 752 cukrászda van az országban – ők február 11-től már biztosan részesülnek a kedvezményekből –, ugyanakkor a 6 928 munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző vendéglátóhely, valamint a 10 425 italüzlet, kávézó és zenés-táncos szórakozóhely továbbra is kimarad. A legnagyobb csoportot az „étterem, büfé, gyorsétterem” kategória adja 21 227 egységgel, de mivel a KSH ezeket összevontan közli, nem tudni pontosan, hogy ebből hány felel meg a jogszabályban meghatározott szűk „étterem” definíciónak. A támogatási kör így a teljes vendéglátóiparhoz képest továbbra is csak egy részhalmazt érint.

A cukrászdák mégis bekerültek

Február 11-én azonban új fejlemény érkezett: a kormány bejelentette, hogy a vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti. A Magyar Cukrász Ipartestület kezdeményezésére a kabinet elfogadta az ágazat kérését, így több mint 3 ezer cukrászda részesülhet a támogatásból, amely 2026-ban várhatóan 9–12 milliárd forintot jelent számukra. A többi vendéglátóhely-típusról ugyanakkor továbbra sem esett szó, így egyelőre csak az éttermek és a cukrászdák részei biztosan az akciótervnek.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #kormány #adókedvezmény #turizmus #támogatás #vendéglátás #gazdaság #kormányrendelet #nagy márton #vendéglátóhelyek #orosz-ukrán háború

