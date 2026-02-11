Fénysebességnél is gyorsabban változik a munka világa: aki lemarad, foghatja a fejét

A digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a munka világát, és folyamatosan új tudást követel a munkavállalóktól. A munkaerőhiány miatt egyre több vállalat szembesül a kihívással, hogy a folyamatos működés biztosítása érdekében képzéssel is tennie kell azért, hogy megfelelő minőségű emberek álljanak rendelkezésére.

Két jelentős hazai és egy erdélyi oktatási vállalatban szerzett tulajdont a Prohuman csoport, melyeket összeolvasztva a jövőben Prohuman Learning Solutions néven működtet. Tulajdonába került a Maker’s Red Box pedagógiai programcsomagot fejlesztő vállalat. Termékük számos nemzetközi oktatástechnológiai elismerésben részesült az elmúlt években, fejlett és fejlődő országokban egyaránt használják iskolák, felzárkóztató vagy tehetséggondozó programok kompetencia fejlesztő eszközként vagy természettudományos tananyagként.

A felvásárlásban érintett másik két vállalat, a korábban EdTech brand alatt működő Modern Oktatási Eszközök Kft. és EdTech Transsylvania Srl. széles termék- és szolgáltatásportfolióval közel 400 magyar nyelven oktatató intézményben aktív a robotika, alkotópedagógia és STEAM (természettudományok, informatika, műszaki tudományok, művészetek, matematika) területen.

A munka világa annyira gyorsan változik a digitalizációnak, robotikának és AI-nak köszönhetően, hogy az oktatási intézmények nem tudják ezt teljes mértékben lekövetni. Emiatt a piaci szereplőknek is komoly felelőssége van a munkaerő képzésében, hiszen ők látják testközelből, milyen tudásra lehet, van szükség ma. Különösen igaz ez a humán szolgáltatókra, hiszen egyrészről számos szegmensben jelen vannak, másrészről alapvető üzleti érdekünk, hogy évek, évtizedek múlva is megfelelő számban és megfelelő minőségben, azaz megfelelő készségekkel és tudással felvértezve biztosítsunk a vállalkozásoknak embereket a folyamatos működés biztosításához

– mondta el Zakor Sándor, a Prohuman csoport elnöke.

Hozzátette: „A Prohuman csoport nem most kezdett el foglalkozni az oktatással. Hosszú évek óta szorosan együttműködtünk a most felvásárolt vállalatokkal, és mivel stratégiai célunk az oktatásfejlesztés, logikus lépés volt az akvizíció. Ha képzés terén lemarad Magyarország és a magyar munkaerőpiac, a gazdasági versenyben is le fog. Ezzel a lépéssel még aktívabb szerepet szeretnénk vállalni a hazai munkaerő fejlesztésében, a reskilling és upskilling területen. Mostantól konkrét oktatási és fejlesztési programok biztosításával is tudjuk támogatni ügyfeleinket, a legkülönbözőbb területeken működő vállalatokat. Olyan programokkal, melyek a munkaerőpiac legfontosabb kihívását, a kompetenciamérést és az dolgozók fejlesztését helyezik a középpontba.”

A nemzetközi terjeszkedés mellett a vállalat idehaza is több szegmensben hajtott végre felvásárlásokat, elsősorban az outsourcing és az üzleti szolgáltatások piacán, hogy a hagyományos HR-szolgáltatásokon túl magasabb hozzáadott értékű megoldásokat kínálhasson ügyfeleinek. A tavalyi létesítménygazdálkodási és contact center akvizíciókat követően a mostani bővülés újabb mérföldkő a cégcsoport növekedési stratégiájában.