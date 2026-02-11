A rendvédelmi ágazat civil dolgozói egyszeri, bruttó 400 ezer forintos juttatásban részesülnek a Belügyminisztérium költségvetéséből.
Fénysebességnél is gyorsabban változik a munka világa: aki lemarad, foghatja a fejét
A digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a munka világát, és folyamatosan új tudást követel a munkavállalóktól. A munkaerőhiány miatt egyre több vállalat szembesül a kihívással, hogy a folyamatos működés biztosítása érdekében képzéssel is tennie kell azért, hogy megfelelő minőségű emberek álljanak rendelkezésére.
Két jelentős hazai és egy erdélyi oktatási vállalatban szerzett tulajdont a Prohuman csoport, melyeket összeolvasztva a jövőben Prohuman Learning Solutions néven működtet. Tulajdonába került a Maker’s Red Box pedagógiai programcsomagot fejlesztő vállalat. Termékük számos nemzetközi oktatástechnológiai elismerésben részesült az elmúlt években, fejlett és fejlődő országokban egyaránt használják iskolák, felzárkóztató vagy tehetséggondozó programok kompetencia fejlesztő eszközként vagy természettudományos tananyagként.
A felvásárlásban érintett másik két vállalat, a korábban EdTech brand alatt működő Modern Oktatási Eszközök Kft. és EdTech Transsylvania Srl. széles termék- és szolgáltatásportfolióval közel 400 magyar nyelven oktatató intézményben aktív a robotika, alkotópedagógia és STEAM (természettudományok, informatika, műszaki tudományok, művészetek, matematika) területen.
A munka világa annyira gyorsan változik a digitalizációnak, robotikának és AI-nak köszönhetően, hogy az oktatási intézmények nem tudják ezt teljes mértékben lekövetni. Emiatt a piaci szereplőknek is komoly felelőssége van a munkaerő képzésében, hiszen ők látják testközelből, milyen tudásra lehet, van szükség ma. Különösen igaz ez a humán szolgáltatókra, hiszen egyrészről számos szegmensben jelen vannak, másrészről alapvető üzleti érdekünk, hogy évek, évtizedek múlva is megfelelő számban és megfelelő minőségben, azaz megfelelő készségekkel és tudással felvértezve biztosítsunk a vállalkozásoknak embereket a folyamatos működés biztosításához
– mondta el Zakor Sándor, a Prohuman csoport elnöke.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Hozzátette: „A Prohuman csoport nem most kezdett el foglalkozni az oktatással. Hosszú évek óta szorosan együttműködtünk a most felvásárolt vállalatokkal, és mivel stratégiai célunk az oktatásfejlesztés, logikus lépés volt az akvizíció. Ha képzés terén lemarad Magyarország és a magyar munkaerőpiac, a gazdasági versenyben is le fog. Ezzel a lépéssel még aktívabb szerepet szeretnénk vállalni a hazai munkaerő fejlesztésében, a reskilling és upskilling területen. Mostantól konkrét oktatási és fejlesztési programok biztosításával is tudjuk támogatni ügyfeleinket, a legkülönbözőbb területeken működő vállalatokat. Olyan programokkal, melyek a munkaerőpiac legfontosabb kihívását, a kompetenciamérést és az dolgozók fejlesztését helyezik a középpontba.”
A nemzetközi terjeszkedés mellett a vállalat idehaza is több szegmensben hajtott végre felvásárlásokat, elsősorban az outsourcing és az üzleti szolgáltatások piacán, hogy a hagyományos HR-szolgáltatásokon túl magasabb hozzáadott értékű megoldásokat kínálhasson ügyfeleinek. A tavalyi létesítménygazdálkodási és contact center akvizíciókat követően a mostani bővülés újabb mérföldkő a cégcsoport növekedési stratégiájában.
Egy friss felmérés szerint Magyarországon a béremelések üteme jelentősen lassul.
Hamarosan életbe lép az uniós bértranszparencia-szabályozás, amelyre a hazai vállalatoknak már most készülniük kell.
Adóbevallás 2026: közeleg a határidő - Így zajlik az szja bevallás Ügyfélkapu és DÁP használatával, nyomtatványok, tudnivalók egy helyen
Több apróbb változást hozott 2026 adóbevallás terén, de a magánszemélyek számára az szja bevallás határideje idén is május 20-a. Mutatjuk a fontos dátumokat, teendőket, dokumentumokat.
Egy felmérésből a 2026-os üzleti várakozások mellett a legjelentősebb HR-kihívásokra is fény derül.
Nulla százalékos béremelést ajánlott a győre Audi-gyár: lyukra futhatnak a tárgyalások a szakszervezettel?
Az Audi Hungaria győri gyárában megkezdődtek a bértárgyalások: a munkáltató elzárkózik az alapbéremeléstől és több juttatás fenntartásától.
A légiforgalmi irányítás világszerte kritikus munkaerőhiánnyal küzd: Európában akár ezer irányító is hiányozhat.
Búcsút mondhat a béremelésének rengeteg magyar dolgozó? Kiderült, ezt tervezik a munkahelyek 2026-ban
A kutatás több mint 300 magyarországi vállalat HR és vezető szakembereinek válaszai alapján készült, és több ágazat várakozásait mutatja.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
Van, ahol öt év alatt még az infláció felét sem hozta a fizetésemelés – mutatjuk, kik jártak a legrosszabbul.
Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló
A jászapáti vásár 2026-ban is minden hónap első vasárnapján lesz, ez alól a húsvéti hosszú hétvége sem kivétel, a mindenszentek napja viszont igen.
A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap.
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
A munkahely vonzerejét továbbra is elsősorban a versenyképes fizetés és juttatási csomag, a munka-magánélet egyensúlya és a rugalmas munkavégzés határozza meg.
Az új technológiák bevezetése annak a több százmillió dolláros beruházási programnak a része, amellyel a kávéóriás igyekszik visszaszerezni vásárlóit.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Az amerikai munkaerőpiacon 2034-ig több mint 5,2 millió új munkahely jöhet létre, ám a növekedés messze nem egyenletes.
A rangsor szerint Magyarország a nominális minimálbér alapján a mezőny alsó harmadában, vásárlóerő alapján pedig a középmezőny alsó részén helyezkedik el.
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Baja Sándor a Portfolio-n a 2026-os közép-kelet-európai vállalati kilátásokat és munkaerőpiaci trendeket elemzi, kiemelve béremelést, létszámmozgásokat és az MI szerepét.
THE SHIFT 2026: nemzetközi sztárok, iparági viták és fiatal hangok az Eiffel Műhelyházban - mi lesz a marketing jövője?
2026. február 18-án az Eiffel Műhelyház ad otthont a THE SHIFT 2026 konferenciának. Az egész napos esemény célja, hogy őszintén megvitassák, merre tart a marketing...
Nem mindenhol az idősebbek keresnek többet: van, ahol a fiatalok verik meg százezrekkel a tapasztaltabbakat.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás