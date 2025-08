Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon

Sokan terveznek autós nyaralást, ám az egyes európai országok gyakorlata között jelentős eltérés mutatkozhat autópálya díjak, sebességi határok, alkoholfogyasztás, mobiltelefon használat, a céges autóknál közjegyzői okiratot, ország elhagyási engedélyt kérhetnek, akad, ahol már a felhajtáskor kell a matrica és akad, ahol a vásárlás időpontjától egy órával korábban már érvényesnek tekintik. Még a jóhiszemű, ám hibázó sofőrökkel szemben is repülhetnek a súlyos büntetések.

A Pénzcentrum megkeresésére a LeasePlan szakértői elmondták: nagyon figyelni kell a sebesség korlátozási szabályok betartására. Bár Magyarországon 130 km/h a megengedett sebesség az autópályán, több európai országban ennél jóval alacsonyabb a határ. Máltán csak 80 km/h, Norvégiában, Cipruson és Hollandiában 100 km/h, míg Lettországban és Svédországban 110 km/h. Belgiumban, Írországban, Svájcban és Portugáliában 120 km/h az engedélyezett sebesség.

Lengyelországban és Bulgáriában 140 km/h a plafon, Németországban pedig bizonyos szakaszokon nincs korlátozás – bár az ajánlott tempó itt is 130 km/h. Franciaországban az időjárás befolyásolja a határokat: esőben 100km/h, ködben csupán 50 km/h a megengedett maximális tempó. Észtországban nyáron 110 km/h-val, télen 90 km/h-val közlekedhetünk az autópályákon.

A sebességmérő kamerák – kicsit érthetetlen okból - Európa minden országában másképp néznek ki, nem könnyű kiszúrni azokat. Olaszországban például traffipax nem egyszer postaládának tűnik, ráadásul Itáliában van a legtöbb belőlük az egész öreg kontinensen, a dobogós helyet még Málta és Belgium foglalja el.

Autópálya-használati díj

Ebben a tekintetben is számos eltérés van az európai országok között. Magyarországon és több más európai országban (például Romániában és Szlovákiában) elektronikus rendszer működik, de míg a felhajtástól számítva 60 percünk van arra, hogy megvásároljunk egy matricát, Szlovákiában előzetes regisztráció szükséges. Ausztriában az új digitális és a hagyományos matricás rendszer van érvényben, ahol már a felhajtáskor 120 eurós pótdíjjal számolhatunk, ha megfeledkeztünk a díjfizetésről. Németországban a személyautók ingyen használhatják az autópályát, a legtöbb európai országban pedig lehetetlen tévedni, hiszen kapus rendszer van érvényben (például Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Horvátországban).

Hihetetlen szabályok

Hiába vásároltuk meg időben az autópálya matricát és tartottuk be a sebességkorlátozást, Ausztriában azért is komoly büntetést kaphatunk, ha nem tartottuk be a követési távolságot, ami 0,2 és 0,4 másodperc, azaz 130 km/óránál 7 m és 14 m között van. A gyorshajtásért járó büntetés összege sokkal magasabb lehet az IG-L jelzéssel ellátott szakaszokon is, mivel ezeken az utakon a korlátozás környezetvédelmi célt szolgál – hangsúlyozták a Pénzcentrumnak a LeasePlan szakértői.

Olaszországban az autópályák közel egyharmadán mérik az elhaladó autók átlagsebességét. Franciaországban pedig kifejezetten figyelik, és adott esetben kiállítják a forgalomból az autópályán azokat, akik nem tartják a jobbra tartási kötelezettséget. Romániában nemrégiben bővítették a KRESZ-t az agresszív vezetés fogalmával, amelybe beletartozik a veszélyes megközelítés, az indokolatlan fékezés, a leszorítás, a villogás, a dudálás, a forgalmi sávok közötti cikázás vagy például a motor hangos „túráztatása” – ezekért mind komoly pénzbüntetést kaphatunk.

Vannak egészen váratlan szabályok, például Franciaországban, Spanyolországban, Svájcban a szemüveget viselőknek vezetés közben mindig maguknál kell tartaniuk egy pótszemüveget. Amennyiben ezt nem tudja a járművezető bemutatni, bírságra számíthat. A legtöbb országban csak 1,35 méternél magasabb gyermekek ülhetnek normál ülésen, ülésmagasító használata nélkül. Egyes esetekben azonban a gyerekeknek ennél is magasabbnak kell lenniük. Észtországban pedig olyan fa-, vagy műanyagtömböket kell tudni bemutatni, amelyeket az autó kerekei alá lehet helyezni, hogy azok megakadályozzák a hátragurulást.

Portugáliában például tilos menetrögzítő kamerát használni, és számos országban a napellenző vonala alatt semmilyen, a szabad kilátást gátló használati eszköz nem lehet a szélvédőre rögzítve. Ha tehát az okostelefont a szélvédőre szokta valaki helyezni, érdemes új helyet találni neki az utazás előtt.

Bírságok az Európai Unióban

Az Európai Unióban nincs egységes szabályozás a büntetések területén, így az egyes országok maguk döntenek a bírságok nagyságáról és a büntetési tételekről. A tagállamok között kölcsönös jogsegélynyújtás van érvényben olyan cselekmények esetében, amelyek a megkereső, illetve a megkeresett állam nemzeti joga szerint is büntetendőnek minősülnek. Az információ megosztás nyolc esetben használható: gyorshajtás; biztonsági öv vagy bukósisak használatának mellőzése; piros lámpa figyelmen kívül hagyása; ittas vagy kábítószer hatása alatti vezetés; tiltott sáv használata; mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz szabálytalan használata vezetés közben.

Ha a sofőr nem ért egyet a bírsággal, a bírságot kiszabó ország internetes oldalán az ügyintézési szám beírásával általában be lehet tekinteni az ügy adataiba (különös tekintettel a gépjárműről készült fotókra).

Külföldi nyaralás céges autóval

A LeasePlan szakértői szerint, ha céges autóval történő utazás során a cég biztosít üzemanyagkártyát, ajánlott annak külföldi használati feltételeiről is tájékozódni az utazás előtt. Általánosságban is érvényes, a nem saját kocsival történő utazás esetén igazolni kell a jogos használatot. A Hrpower arra hívja fel a figyelmet, hogy külföldi utazásnál mindig tanácsos tájékozódni, hogy a célországban a határátlépésnél szükséges-e céges autókhoz kapcsolódóan közjegyző által hitelesített meghatalmazást, esetleg nemzetközi jogosítványt bemutatni. Ráadásul vannak olyan országok, amelyek ország-elhagyási engedélyt is kérnek. Ezen dokumentumok és iratok igénylésének átfutási ideje több munkanapot is igénybe vehet, így utazás előtt már minimum két héttel érdemes elindítani a folyamatot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A felmérések szerint a cégautót használók 18%-a nem fordít megfelelő figyelmet gépjárműve felkészítésére, pedig nem érdemes halogatni a szükséges javításokat, mert egy idegen országban, idegen nyelven sokkal nehezebb intézkedni. Az esetleges balesetek kezelésében pedig segíthet, az utazás előtt annak ellenőrzése, hogy a céges autó assistance szoláltatása kiterjed-e a külföldi mentésekre.

Ha a céges autó használója jogosulatlannak véli az esetleges büntetést, úgy a jogorvoslati kérelem benyújtásához neki kell bizonyítékot szolgáltatni. Ilyen helyzetekre nem árt a parkolójegyek, autópálya matricák, illetve az ezekről szóló visszaigazolásokat vagy fényképes másolatokat. A hatóság hivatalos határozata nélkül ugyanis a flottakezelő nem tudja a rendszerben leállítani a kifizetési folyamatot, mivel nem tartozik a hatáskörébe a bírság jogosságának felülvizsgálata.

A nemzetközi szabályozások értelmében az országok átadják egymásnak a tulajdonosi, illetve üzembentartói adatokat, így a külföldön elkövetett szabálysértések nem maradnak büntetlenül. Idővel a bírságok befutnak a flottakezelőhöz és így az ügyfelekhez is. Az adatszolgáltatás során a lízingcég a vele szerződésben álló vállalat adatait adja át, amelyet a hatóság megkeres a sofőr kilétével kapcsolatban.

Az elévülés kérdése

Nem ritka, hogy évekkel korábban elkövetett közlekedési vétségről érkezik felszólítás. Az olasz büntetéseket például gyakran egy év elteltével postázzák, mivel Olaszországban a külföldi állampolgárokat érintő közlekedési bírságok kiszabásának, és megküldésének határideje a jogsértés időpontjától számítva 360 nap, a követeléskezelőnek pedig a szabálysértés típusától függően 5-10 év áll rendelkezésére a bírság behajtására szintén a korábban említett dátumtól kezdődően. De olyan is előfordul, hogy más országokban akár 6-7 évvel ezelőtti bírságokat hajtanak be a hatóságok, amelyek ráadásul a különböző adminisztrációs költségek miatt az idő elteltével hatalmasra is nőhetnek. Ezt is az eltérő jogszabályi környezet okozza, így nem lehet alapozni a hazai 5 éves elévülési időre.

Fontos a műszaki felkészítés is

Az Autóklub szakértői arra figyelmeztetnek, hogy nyaralás előtt feltétlenül ellenőrizzük a gumiabroncsok nyomását, és hogy nincsenek-e sérülések rajtuk. Hasonlóképp kell eljárni az olajszint esetében is, mert ha túl alacsony, a motor károsodhat. Nem csak a téli hideg, de a nyári forróság is kihatással van az akkumulátor teljesítményére. Ezért javasolt az utazás előtt műszeresen is ellenőriztetni és amennyiben szükséges cseréltetni az akkumulátort.

Nagy kánikulában különösen fontos, hogy a motor megfelelően tudja hűteni magát. Mindenképp ellenőrizni kell a hűtővíz szintjét. Szerencsére ez gyakorlatilag minden benzinkútnál feltölthető. A látni és látszani elv alapján a világítás hibamentes működése elengedhetetlen, ezért gondosan kell ellenőrizni, hogy az összes fényszóró, index és hátsó lámpa működik-e. A hosszú úton nagyon fontos, hogy jól lássanak minket. Az utazási kényelem szempontjából elengedhetetlen a légkondicionáló berendezés megfelelő hatásfoka és tisztasága. A biztonságos használat érdekében az átvizsgálást szakműhelyben érdemes elvégeztetni és szintén szakműhelyben javasolt ellenőrizni a fékrendszer hibamentes működését.

A németországi környezetvédelmi zónák

Az Autóklub szakértői arra figyelmeztetnek, hogy Németország számos településén évek óta léteznek úgynevezett környezetvédelmi zónák, melyekbe előre beszerezhető a zóna színével megegyezhető környezetvédelmi plakettel szabad csak behajtani. A bírság az engedély nélkül behajtó autósnak akár 80 euró + eljárási díj is lehet. Plakett szükséges számos nagyváros (Berlin, München, Frankfurt stb) és kisebb-nagyobb település belső részein kijelölt zónákhoz.

Magas káros anyag kibocsátású autók nem kaphatnak Németországban sem zöld, sem sárga, sem piros plakettet, tehát ezekkel nem szabad a környezetvédelmi zónákba behajtani. Berlin város hivatalos honlapján: ( www.berlin.de ) ismertetik a berlini környezetvédelmi zónák elhelyezkedését, sőt azt is, hogy a külföldi autók környezetvédelmi besorolásuk vagy első forgalomba helyezésük dátuma szerint milyen plakettet kaphatnak Németországban. A további németországi zónák behajtási feltételei az adott város honlapjáról tudhatók meg.