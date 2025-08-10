Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben? Megszólalt az Agrárminisztérium, minden egy irányba mutat

Az Agrárminisztérium szerint a jelenlegi piaci helyzet nem indokol kormányzati beavatkozást a tűzifa és más faalapú fűtőanyagok árának szabályozásába. A tárca a Pénzcentrum kérdésére azt közölte: a kínálat megfelelő, és az erdőgazdálkodók akciókkal, rövid kiszolgálási idővel szolgálják ki a vásárlókat. Közben a KSH adatai alapján a brikett ára egy év alatt közel 15 százalékkal, a tűzifa ára pedig több mint 3 százalékkal emelkedett. Két év távlatában viszont mindkét terméknél összességében enyhe árcsökkenés látszik.

Az erdei fatermékek árát elsősorban a kereslet és kínálat alakulása határozza meg, és az Agrárminisztérium adatai szerint a jelenlegi piaci helyzet nem indokol kormányzati beavatkozást a tűzifa, brikett vagy egyéb faalapú fűtőanyagok árának vagy forgalmának szabályozásába - közölte a tárca amikor a Pénzcentrum arról érdeklődött, tervezi-e a kormány, hogy a 2025-ös fűtési szezonra beavatkozik a fűtőanyagok árába akár a már korábban is alkalmazott hatósági árral, akár más eszközzel.

Hozzátették, az állami- és magán-erdőgazdálkodók megfelelő készletekkel, kedvező árakkal, időszakos akciókkal és jelenleg rövid kiszolgálási határidővel várják a tűzifa iránt érdeklődőket.

A Kormány az idei évben is közvetetten hozzájárul a szociálisan rászorulók tűzifabeszerzésének könnyítéséhez, hiszen az önkormányzatok számára meghirdetett szociális tüzelőanyag-program keretében az 5000 fő alatti településeken élő, szociálisan rászoruló állampolgárok kérhetnek segítséget. A pályázatot 2025. április 30-ig lehetett benyújtani, és összesen 2.358 önkormányzat részesült támogatásban

- közölte az AM.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen hatással volt az erdészetekre az aszályhelyzet, és mindez mit okozhat a tűzifa piacán, a minisztérium arról beszélt, bár a szélsőséges időjárási jelenségek – például az erdőállományok klimatikus száradása, illetve a viharkárok (széldöntés, széltörés stb.) – hatással vannak az erdők állapotára, az ezekből származó faanyag jellemzően csak energetikai célra hasznosítható.

Az időjárási tényezők azonban jelenleg nem gyakorolnak érdemi befolyást a tűzifa árakra vagy elérhetőségre

- húzták alá.

Emlékezetes, az első tűzifaprogramnak nevezett intézkedést a 2022-es rezsiemelés idején jelentette be a kormányzat. A hatósági árakat 10 köbméternyi mennyiségig a lakossági vásárlók vehették igénybe, a különböző fafajták (fenyő, lágylombos, keménylombos) 19 ezer, illetve 30 ezer forintba kerültek erdei köbméterenként - ebben nem volt benne a fa kiszállításának díja és a darabolás sem. A program 2023 áprilisában szűnt meg, azóta nem hoztak hasonló intézkedést.

Mennyi a tűzifa ára 2025-ben?

A KSH legfrissebb adatai szerint 2023 januárja és 2025 júniusa közötti időszakban a brikett és az egységes fűrészelt tűzifa ára is jelentős ingadozáson ment keresztül, ugyanakkor az adatok alapján jól kirajzolódnak bizonyos tendenciák. A brikett ára 2023 januárjában még 20 920 forint volt 100 kilogrammonként, míg 2025 júniusára ez az érték 20 030 forintra csökkent, vagyis két év alatt mintegy 890 forinttal, azaz kb. 4,25 százalékkal mérséklődött az ár. Ezzel szemben a tűzifa ára 2023 januárjában 8 700 forint volt, míg 2025 júniusában már 8 210 forint – ez szintén csökkenést jelent, körülbelül 490 forinttal, azaz 5,63 százalékkal.

Ha csak az egyéves időtávot vizsgáljuk, azaz 2024 júniusát hasonlítjuk össze 2025 júniusával, azt látjuk, hogy a brikett ára nőtt: 2024 júniusában 17 430 forint volt, míg 2025 júniusában 20 030 forint, tehát egy év alatt 2 600 forinttal (több mint 14,9 százalékkal) emelkedett. A tűzifa ára ebben az időszakban szintén emelkedett: 2024 júniusában 7 950 forint volt, 2025 júniusára pedig 8 210 forintra nőtt, ami közel 3,3 százalékos áremelkedés.

A trendeket figyelve elmondható, hogy mindkét termék ára 2023-ban fokozatosan csökkent, és 2024 közepére elérte mélypontját. A brikett például 2023 januárjától 2024 júniusáig mintegy 3 490 forinttal lett olcsóbb (20 920-ról 17 430 forintra), a tűzifa ára pedig eközben közel 750 forinttal csökkent (8 700 7 950). Ez a csökkenés valószínűleg a kereslet mérséklődésének, enyhébb téli időjárásnak vagy piaci korrekcióknak tudható be.

2024 második felétől azonban újra emelkedő trend figyelhető meg. A brikett ára egy év alatt erőteljesen nőtt, és 2025-re ismét megközelítette a két évvel korábbi szintet. A tűzifánál ez az emelkedés mérsékeltebb volt, de szintén stabil felfelé ívelő mozgás látszik. Összességében a két év alatt inkább enyhén csökkenő vagy stagnáló árak jellemezték a tűzifát, míg a brikett esetében a csökkenést egy határozott visszapattanás követte.

Hogy válasszunk tűzifát 2025-ben?

Tűzifa vásárlásakor nemcsak az ár számít, hanem számos más szempont is, amelyek figyelmen kívül hagyása könnyen kellemetlen meglepetésekhez vezethet. Az egyik legfontosabb tényező a fa nedvességtartalma: a frissen kivágott, úgynevezett nyers fa sokkal rosszabb hatásfokkal ég, kevesebb hőt ad le, és fokozottan károsítja a kéményt, mivel égés közben több korom és kátrány keletkezik. Érdemes ezért szárított, legalább egy éve hasított és szellős helyen tárolt fát vásárolni, ha a cél az azonnali felhasználás.

A fafajta is sokat számít. A keményfák – mint a tölgy, bükk, akác – hosszabb ideig, nagyobb hőleadással égnek, így hatékonyabbak a fűtés szempontjából, mint a puhább fafajták, például a nyár vagy fenyő. Bár a puhafák általában olcsóbbak, gyorsabban elégnek, így több kell belőlük, és emiatt hosszú távon nem feltétlenül gazdaságosabbak. Fontos az is, hogy a vásárló pontosan tudja, milyen fát kap – sajnos előfordul, hogy a fa fajtáját vagy mennyiségét illetően a kereskedők nem teljesen korrektek.

Sokan a nyári hónapokban szerzik be az azévi tüzelőt, ami több szempontból is előnyös. Egyrészt ilyenkor jellemzően kedvezőbbek az árak, mint az őszi-téli fűtési szezon kezdetekor, amikor megnő a kereslet. Másrészt, ha a fa még nem teljesen száraz, a nyári hónapok alatt még van ideje kiszáradni, így a fűtési szezon kezdetére már megfelelő állapotban lehet. A korán megvásárolt fa ráadásul nem utolsó pillanatban érkezik, így a szállítás, tárolás is nyugodtabban, tervezhetőbben zajlik.

A mennyiség kérdésében is érdemes körültekintően eljárni. A tűzifát jellemzően térfogat (mázsa, köbméter) vagy súly alapján árulják, ám ezek nem mindig összehasonlíthatók, főként a nedvességtartalom miatt. A vizes fa nehezebb, így ha súlyra vesszük, könnyen előfordulhat, hogy kevesebb hasznos tüzelőanyagot kapunk a pénzünkért. A legjobb, ha lehetőség van száraz, hasított, kalodában mérhető fa vásárlására, ami átláthatóbb és kevésbé félrevezető.

Végül nem szabad megfeledkezni a megbízható eladó kiválasztásáról sem. Célszerű helyi, ismert termelőtől vagy tűzifa-kereskedőtől vásárolni, akit korábbi tapasztalatok vagy mások ajánlása alapján választunk. A túl olcsó ajánlatokkal érdemes óvatosan bánni – gyakran ezek mögött silány minőség, becsapás vagy akár illegális fakitermelés állhat. A megfelelő körültekintéssel azonban hosszú távon is biztonságosan és gazdaságosan lehet megoldani a téli fűtést.

Így vernek át a fanepperek

A tűzifavásárlás során nem ritkák a különböző átverések, különösen a fűtési szezon előtti hónapokban, amikor megnő a kereslet, és sokan gyorsan, „jó áron” szeretnének tüzelőt beszerezni. Az egyik leggyakoribb trükk, amikor nedves fát adnak el szárazként. A frissen vágott fa akár 40-50% nedvességtartalommal is rendelkezhet, és emiatt jóval nehezebb, mint a légszáraz, 15-20%-os nedvességtartalmú fa. A vevő tehát súlyra fizet, de valójában kevesebb hasznos tüzelőt kap, mert az éghető anyag aránya sokkal kisebb.

Szintén gyakori átverés, hogy nem a megrendelt fafajt szállítják ki. A keményfák (bükk, tölgy, akác) ára magasabb, viszont hosszabb ideig és hatékonyabban égnek, ezért keresettebbek is. Egyes eladók azonban ezek helyett olcsóbb, gyorsan égő puhafát (például nyárfát vagy fenyőt) adnak át, különösen akkor, ha a vásárló nem ért a fához, és nehezen tudja azonosítani az anyagot. Előfordul az is, hogy vegyes tüzelőt kínálnak „keményfaként”, amiben némi jó minőségű fa mellett sok értéktelenebb darab is van.

A mennyiséggel is gyakran trükköznek. Ha a fa nem kalodában vagy mérlegeléssel kerül átadásra, nehéz ellenőrizni, valóban megérkezett-e az ígért mennyiség. A „szórt köbméter” például sokkal lazább rakodás, mint a „mázsált” vagy „rakott köbméter”, így ugyanaz az érték papíron kevesebb valódi fát jelenthet. A tűzifát gyakran terepjáró utánfutón, platón szállítják, így a vásárlónak gyakorlatilag lehetetlen megmondania, pontosan mennyi fát kapott.

A legbiztosabb védekezés az átverések ellen, ha ismert, megbízható eladótól vásárolunk, lehetőleg számlával vagy írásos visszaigazolással. Kalodában mért, száraz tüzelő a legátláthatóbb forma, és érdemes kérni a fa származásáról szóló igazolást is. A túl olcsó ajánlatokkal mindig érdemes óvatosnak lenni: a piaci árnál jelentősen alacsonyabb ár sokszor minőségi vagy mennyiségi csalást takar. A tűzifa hosszú távú beruházás, így fontos, hogy a vásárlás körültekintően történjen.