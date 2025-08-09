Az idei toplistát a kígyóuborka, a fürtös cherry paradicsom és az étkezési paprika vezeti.
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
2025 nyara fordulópont lehet a magyar energiaszektor történetében. A klímaváltozás okozta aszályos időszakok és hőhullámok egyre nagyobb nyomást helyeznek a hazai energiatermelés kulcsszereplőire, köztük a Paksi Atomerőműre is. Az energiaszektorban közvetlen hatású jelenség a folyók csökkenő vízhozama, amely nemcsak a hőerőművek működését nehezíti, de az atomerőművek hűtővíz-utánpótlását is veszélyezteti.
A Duna vízállása 2025-ben több alkalommal is rendkívül alacsony mértéket ért el. A nyári hőhullámok következtében Budapest térségében a lehullott csapadék az átlag mindössze 17%-a volt. Ennek eredményeképp jelentősen csökkent a hőerőművek hűtőkapacitása, több szállítási ágazat (pl. dunai uszályozás) működése pedig lelassult. Az alacsony vízállás következtében a teherhajók rakományuk több mint felét hátrahagyják, és csak 30-40%-os kapacitással tudnak működni. Ez azért is probléma, mert a szállítási díjak akár 100%-kal is emelkedhetnek, mivel felárat számítanak fel, ha egy hajó nem tud teljesen megrakva kifutni.
Schaffhauser Tibor éghajlatkutató korábban több alkalommal is felhívta a figyelmet arra, hogy a „kevés víz” problémakör több szektorra is negatív hatással lehet; ilyenek az ipari folyamatok vízellátásának és az ellátásbiztonságnak a problémái; a mezőgazdasági vízigényének kielégítése, amely az élelmezésbiztonság kihívásait erősítik; a biológiai sokféleség és ezen keresztül az ökoszisztéma szolgáltatások romlásának folyamata; a lakosság ellátásának nehezedése és a vízminőség csökkenésének kérdései. Az erdő- és mezőgazdasági tüzek növekedése pedig szintén a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások csökkenését, illetve az élelmezésbiztonság csökkenését vonhatják maguk után.
Befolyásolja az energiatermelést is
Érdemes még megemlíteni a klímaváltozás energiaszektorra gyakorolt negatív hatásait is, amelyek elsősorban a vízerőművek termelésének csökkenését, illetve a Paksi Atomerőmű hűtővízzel kapcsolatos kihívások növekedését foglalják magukba.
Komoly kihívások elé néz Magyarország egyik legfontosabb energiatermelő létesítménye – írja elemzésében Schaffhauser Tibor éghajlatkutató, aki szerint a klímaváltozás egyre szorosabbra fűzi a kapcsolatot a vízállapot-változások és az energiaellátás biztonsága között.
A Paksi Atomerőmű működése nagymértékben függ a Duna vizétől, hiszen annak hűtővízét használja a reaktorok hűtésére. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban ez a kapcsolat egyre sérülékenyebb. Schaffhauser Tibor szerint a klímaváltozás által felerősített jelenségek. Például, az aszályos időszakok és a hőhullámok közvetlen hatást gyakorolnak az erőmű működésére.
Az egyik legsúlyosabb példa 2018-ban történt, amikor a Duna vízhozama annyira lecsökkent, hogy az erőműnek 3-as fokozatú intézkedéseket kellett életbe léptetnie, sőt, kisegítő szivattyúkat is be kellett vetni. Hasonló helyzet állt elő 2019-ben, majd 2022-ben és 2023-ban is, amikor a tartós hőség miatt a folyó vízhőmérséklete átlépte a 25°C-os határértéket, ez a biztonsági protokollok szerint már kockázatot jelent az erőmű hűtőrendszere szempontjából.
Három fő veszélyforrás az energiabiztonságra
Schaffhauser Tibor elemzése alapján a klímaváltozás három fő veszélyforrást jelent az ország energiainfrastruktúrájára:
- Infrastruktúra-sérülések: A felsővezetékek, transzformátorok és elosztó állomások egyre gyakrabban sérülnek meg extrém időjárási események következtében.
- Termelési zavarok: Az atomerőművek – különösen nyáron – a hűtővíz hiánya miatt gyakrabban kénytelenek csökkenteni vagy szüneteltetni a termelést.
- Kereslet-kínálat egyensúlytalanság: A hőhullámok idején megnövekszik a lakossági áramfogyasztás, miközben a termelés is akadozhat, ez komoly feszültséget jelent az energiarendszerben.
Nemcsak környezeti, de geopolitikai kérdés is
A kutató hangsúlyozza: a fosszilis energiahordozók kivezetése és a zöld átállás felgyorsítása nemcsak környezeti szempontból fontos, hanem stratégiai jelentőségű lépés is. A megújuló energiákba történő beruházás az ország szuverenitását is növeli, hiszen csökkenti a külföldi energiaforrásoktól való függőséget.
Schaffhauser Tibor figyelmeztetése világos: a jövő energiaellátása már nemcsak gazdasági vagy technológiai kérdés, hanem a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás egyik kulcsterülete. Az atomerőművek biztonságos és fenntartható működése érdekében már most alkalmazkodni kell az új környezeti feltételekhez, különben energiaellátási zavarokra és komoly társadalmi-gazdasági következményekre is számíthatunk.
A meleg telek sem hoznak jobb jövőt
Szabó Péter éghajlatkutató szerint egyértelmű jelei vannak annak, hogy a nyári hónapokban drasztikusan nő a hűtési energiaigény Budapesten. Szerinte a hőhullámokkal járó melegedés már nemcsak környezet-egészségügyi, de energiapolitikai kihívást is jelent, különösen a városi terekben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Szabó Péter elemzése szerint Budapest bel- és külterületén is jól nyomon követhető a május és szeptember közötti hűtési foknapok növekedése, különösen a belvárosi térségekben. A HungaroMet székház (Margit körút közelében) mérései alapján a hűtési igény már évek óta jóval meghaladja a pestszentlőrinci külvárosi állomás adatait, és ez a különbség egyre csak nő.
A szakértő szerint ez elsősorban a napi csúcshőmérsékletek városi területeken tapasztalható intenzívebb emelkedésének tudható be, amit az urbanizáció, az épületsűrűség, valamint a légkondicionálók kültéri egységeinek hőleadása is súlyosbít. A trend különösen az elmúlt 15 évben vált hangsúlyossá.
A felmelegedés új egyensúlyi helyzetet teremt, de milyen áron?
Az éghajlatkutató szerint az éghajlatváltozás hatására Magyarországon átalakulóban van a lakossági energiafelhasználás szerkezete. A telek enyhébbé válásával csökken a fűtési igény, ugyanakkor a nyári hőhullámok, valamint a városi hősziget-hatás miatt, különösen az Alföldön és a nagyvárosokban, drasztikusan megnőtt a hűtési igény.
A szakértő rámutat: az 1970–80-as évekhez képest sok háztartás éves energiafelhasználása már most is jelentősen magasabb, még akkor is, ha figyelmen kívül hagyjuk a légkondicionálók beszerzési költségeit. Amennyiben nem történik érdemi kibocsátáscsökkentés, a század végére a téli és nyári energiaigények kiegyenlítődhetnek, sőt, a nyári hűtési igény akár túl is lépheti a téli fűtési igényt, főként az Alföld délkeleti térségeiben.
Szabó Péter éghajlatkutató szerint több komoly kockázattal kell számolni a közeljövőben az éghajlatváltozás és az egyre növekvő nyári hűtési igény kapcsán. Egyrészt a nyári csúcsterhelés időszaka gyakran egybeesik hőhullámokkal és száraz időszakokkal, ami a vízhiány miatt veszélyezteti az energiatermelés és -elosztás folyamatát, és elkerülhetetlenné teszi a kapacitások bővítését. Másrészt a városi környezetben koncentrálódó hűtési igény túlterheli az elektromos hálózatokat, így a rendszer korszerűsítése és megerősítése sürgető feladat.
Emellett komoly anyagi terhet jelenthet a háztartások számára a légkondicionálók beszerzése és üzemeltetése, különösen az alacsonyabb jövedelmű családok esetében, akik nem feltétlenül engedhetik meg maguknak ezeknek az eszközöknek a használatát. További probléma, hogy bár a beltéri hűtés mérsékli a hőstresszt, ezzel egyidejűleg növelheti a légúti megbetegedések kockázatát, és a kültérbe kibocsátott hő tovább súlyosbítja a városi hőszigethatást. Végül Szabó Péter arra is felhívja a figyelmet, hogy még a csökkenő fűtési igény – ami önmagában kedvező jelenség – is csak akkor jelent valódi előnyt, ha ezzel párhuzamosan megtörténik a villamosenergia-alapú fűtési rendszerek kiépítése, valamint a fűteni és hűteni egyaránt képes berendezések széles körű elterjesztése.
Szabó Péter kiemeli: a hőmérséklet-emelkedés és az ahhoz kapcsolódó energiarendszeri kihívások nem csupán helyi szinten kezelhetők, a megoldás kulcsa a globális kibocsátáscsökkentésben rejlik. Enélkül a városok egyre inkább saját hőtermelésük és energiaigényük csapdájába esnek – társadalmi, gazdasági és egészségügyi következményekkel.
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
Augusztusban beindul az albérletpiac, hiszen a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után tömegek keresnek kiadó lakást vagy szobát a budapesti és vidéki egyetemi városokban.
Az ingatlanok dinamikus áremelkedése mögött jócskán elmarad a fizetőképesség és a reálbérek 3-4% közé tehető lassú növekedése.
Az első fél évben 5129 új lakás épült Magyarországon, ami 15%-kal elmarad az egy évvel korábbitól, ugyanakkor a kiadott építési engedélyek száma 43%-kal ugrott meg.
A hétvégére visszatér a kánikula és napról napra melegebb lesz, vasárnap már 33-38 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet.
Augusztus elsejével hatályba lépett a helyi önazonosság védelméről szóló törvény jogvédelmi eszközeinek alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 240/2025. (VII. 31.) Kormányrendelet.
A kereslet ugyan megugrott, az árak egyelőre nem álltak komoly növekedési pályára az Otthon Start bejelentése és a részletek megismerése után
Gazdátlanul rohad le a magyar csúcsmilliárdos luxusvillája: kutyának sem kell, pedig csak a telek százmilliókat ér
Egykor a magyar gazdasági elit központi alakja volt, ma már csak kifosztott villája emlékeztet Kapolyi László hajdani hatalmára.
2025 első félévében látványosan eltértek egymástól az egyes ingatlantípusok értékesítési idejei Magyarországon.
Alig pár nap telt el a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése óta, máris megindult a szokásos nyári albérletvadászat Budapesten.
Óriási bumm készül a magyar lakáspiacon: olaj a tűzre az Otthon Start, erre aligha voltunk felkészülve
Bár kevesebb lakás készült el 2025 első félévében, mint tavaly, a jelek szerint fordulhat a trend: az egyik építőnyaggyártó szerint megindult az élénkülés.
Nem kellett a Kormányinfóig várni, rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: rengeteg magyart érint, itt vannak a részletek
Felállítjuk az Otthon Start Programirodát. Részletek délután, a kormányinfón! - közölte Orbán Viktor a Facebookon.
A kormány módosította az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium épület felújításának határidejét, valamint döntött a Kúria és a Legfőbb Ügyészség jövőbeli elhelyezéséről.
Az Otthon Start Program szeptemberi indulása jelentős hatással lesz az ingatlanpiac belső dinamikájára, különösen a vásárlási motivációk szempontjából.
Az ország olcsóbb részein többnyire 10-20 millió forinttal kell számolnia annak, aki családi ház építésére alkalmas telket szeretne venni.
Egyre nagyobb érdeklődés mellett megindult a helyezkedés a lakáspiac keresleti oldalán a kedvezményes hitel miatt.
A háromszintes, 850 négyzetméteres ingatlan a város egyik legbiztonságosabb lakóparkjában található, ára berendezéssel együtt 850 millió forint, anélkül 790 millióba kerül.
Az ügy elképesztően bonyolult, de az érintett ügyvédek már nem praktizálnak.
Miért nőtt ekkorát a különbség a fizetések és a lakásárak között? És vajon melyik országokban a legdrámaibb a lakhatási költségek emelkedése Európában? Mutatjuk!
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.