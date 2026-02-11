Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük

Gluténmentes, laktózmentes, allergénmentes. Ma már alig találni olyan élelmiszerboltot vagy éttermet, ahol ezek a címkék ne jelennének meg. De vajon valóban egyre többen érintettek ételallergiában, vagy inkább a diagnózisok és az érzékenység növekedéséről van szó? A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, mekkora a probléma valójában, és hogyan formálja át az ételallergia az egészségügyet és az élelmiszerpiacot.

Egyre többen érintettek vagy csak többen tudnak róla? A nemzetközi adatok alapján az ételallergiák és ételintoleranciák előfordulása világszerte emelkedik. Egyes becslések szerint a fejlett országokban a lakosság 5-10 százaléka él valamilyen igazolt ételallergiával, míg az ételintoleranciák ennél is szélesebb kört érintenek. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján Magyarországon is sok százezres, akár milliós nagyságrendű lehet azok száma, akik étkezéshez köthető kellemetlen vagy egészségkárosító tüneteket tapasztalnak.

Fontos különbséget tenni az allergia és az intolerancia között: előbbi immunológiai reakció, utóbbi emésztési probléma, eltérő kockázatokkal és következményekkel. Az ételallergiával élők számára az étkezés folyamatos odafigyelést igényel. Egy rosszul címkézett termék vagy egy nem megfelelően elkészített étel súlyos, akár életveszélyes reakciót is kiválthat.

Az ételallergiák terjedése komoly gazdasági hatással jár. A speciális, allergénmentes termékek piaca globálisan több tízmilliárd dolláros üzletté nőtte ki magát, és évről évre bővül. Magyarországon is egyre több gyártó és vendéglátóhely reagál a keresletre, ugyanakkor az ilyen termékek gyakran drágábbak. A CHART by Pénzcentrum szerint ez újfajta egyenlőtlenséget is teremthet, hiszen az egészségmegőrzés költségei nem mindenki számára azonos szinten elérhetők.

