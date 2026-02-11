A részvénypiac forgalma 19,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
Gluténmentes, laktózmentes, allergénmentes. Ma már alig találni olyan élelmiszerboltot vagy éttermet, ahol ezek a címkék ne jelennének meg. De vajon valóban egyre többen érintettek ételallergiában, vagy inkább a diagnózisok és az érzékenység növekedéséről van szó? A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, mekkora a probléma valójában, és hogyan formálja át az ételallergia az egészségügyet és az élelmiszerpiacot.
Egyre többen érintettek vagy csak többen tudnak róla? A nemzetközi adatok alapján az ételallergiák és ételintoleranciák előfordulása világszerte emelkedik. Egyes becslések szerint a fejlett országokban a lakosság 5-10 százaléka él valamilyen igazolt ételallergiával, míg az ételintoleranciák ennél is szélesebb kört érintenek. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján Magyarországon is sok százezres, akár milliós nagyságrendű lehet azok száma, akik étkezéshez köthető kellemetlen vagy egészségkárosító tüneteket tapasztalnak.
Fontos különbséget tenni az allergia és az intolerancia között: előbbi immunológiai reakció, utóbbi emésztési probléma, eltérő kockázatokkal és következményekkel. Az ételallergiával élők számára az étkezés folyamatos odafigyelést igényel. Egy rosszul címkézett termék vagy egy nem megfelelően elkészített étel súlyos, akár életveszélyes reakciót is kiválthat.
Az ételallergiák terjedése komoly gazdasági hatással jár. A speciális, allergénmentes termékek piaca globálisan több tízmilliárd dolláros üzletté nőtte ki magát, és évről évre bővül. Magyarországon is egyre több gyártó és vendéglátóhely reagál a keresletre, ugyanakkor az ilyen termékek gyakran drágábbak. A CHART by Pénzcentrum szerint ez újfajta egyenlőtlenséget is teremthet, hiszen az egészségmegőrzés költségei nem mindenki számára azonos szinten elérhetők.
A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.
Itt az újabb menzabotrány: szennyezett sóval készült ételt találtak, kevésen múlt, hogy nem szolgálták fel
A jelenséget a konyhai személyzet is észrevette, ezért értesítették a cég vezetőjét, aki azonnal kivizsgálta az esetet.
Kedden reggel csőtörés miatt szennyvíz ömlött a Szent János Kórház 17-es épületében működő fül-orr-gégészeti ambulancia várójába.
Becslésük szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 450 ezer ilyen esetről lehet szó.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Prof. dr. Rózsa Balázs az agykutatásról, egy világújdonságot jelentő berendezésről, és a karrierjéről beszél.
Pozitív elmozdulás körvonalazódik a Magyar Orvosi Kamara és a Belügyminisztérium között immár három éve tartó feszült viszonyban.
Vajon melyik európai országokban a legsúlyosabb a kiégés? És miért szerepel Magyarország az élmezőnyben? Mutatjuk!
Bangladesi kutatók egy új, denevérekből származó vírust azonosítottak, amely a Nipah-fertőzéshez hasonló tüneteket okoz.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
Nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, de a rejtett áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni.
Hónapok óta nem kapható Magyarországon az esszenciális tremor kezelésében alapgyógyszernek számító Huma-Pronol.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
Mi számít műhibának, mikor perelhető egy eset, és mire számíthat a beteg? Ügyvédek magyarázzák el a valóságot.
Egy Indiából származó alapanyagban rákkeltő anyag előanyagát mutatták ki határérték felett, ezért a magyar hatóságok azonnali termékvisszahívást rendeltek el.
Magyarországon súlyos influenzajárvány tombol, amely elsősorban a gyermekeket érinti:
2026 januárjától teljesen betiltották az e-cigaretták és vape eszközök behozatalát és forgalmazását, a szabályszegőkre pedig súlyos, akár több millió forintos bírságok és börtönbüntetés is várhat.
Az adatok azt mutatják, hogy a rendszer fő finanszírozója továbbra is az állam, de egyes területeken jelentős a lakossági közvetlen költés.
Most érkezett: vizsgálatot indít a hatóság azok ellen, akik a kiszolgáltatottaknak ígérnek gyógyulást
A hatóság a kormányhivatalokkal együtt vizsgálja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek valótlan gyógyhatást ígérnek.
Péntektől látogatási tilalmat rendeltek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház valamennyi telephelyén
A visszahívás oka, hogy az egyik összetevőben mikrobiológiai nem megfelelőséget, úgynevezett cereulid toxint mutattak ki.
