Itt a kormány bejelentése: óriási változás jön a fizetős parkolásban, minden zónát érint
Március 16-tól megszűnik a mobilparkolás után fizetendő kényelmi díj Magyarországon – jelentette be közösségi oldalán Solymár Károly Balázs, infokommunikációért felelős államtitkár. Az intézkedés célja, hogy a mobiltelefonos parkolás költsége megegyezzen a parkolóautomatás fizetés díjával.
A jelenlegi rendszerben a parkolási díjon felül külön kényelmi díjat számoltak fel azoknak, akik mobiltelefonon indították a parkolást. Az új szabályozás ezt a többletköltséget szünteti meg, így a digitális fizetési megoldások használata nem jár plusz kiadással az autósok számára.
Az államtitkár közlése szerint az intézkedés éves szinten mintegy 3,5 milliárd forintot hagyhat az autósoknál. Ez egy korábbi változtatást követ: 2025 szeptemberében az e-matrica vásárlásánál is eltörölték a kényelmi díjat, ami becslések szerint évi 2,5 milliárd forintos megtakarítást jelentett a járműtulajdonosoknak. A két lépés együttes hatása így megközelítheti az évi 6 milliárd forintot.
gyszerű online nyilatkozattal mentesülhetnek a gépjárműadó megfizetése alól az arra jogosultak.
A rezsivédelmi intézkedések egyszeri, energiaszektorra kivetett különadóval történő finanszírozása a szakmai szervezetek szerint az üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
2025-ben tovább romlott a budapesti közlekedés az egyik legnagyobb navigációs cég friss éves adatai szerint.
Érik a botrány, népszerű Renault-modelleket tilthatnak be Európában: eladási stop és visszahívás is jöhet
Értékesítési tilalom és akár tömeges visszahívás is fenyegeti a Renault-t egy szabadalmi jogvita miatt. A cég fellebbez, miközben peren kívüli megállapodás is körvonalazódhat.
A kőolajvállalatok szerint ezek az üzemanyagok növelik a teljesítményt, csökkentik a fogyasztást és csendesebbé teszik a motort. De mi igaz ebből?
A BYD szegedi üzemében hamarosan megkezdődik az Atto 2 tisztán elektromos változatának összeszerelése is a Dolphin Surf után.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium új KRESZ-tervezete két kategóriába sorolná a motoros rollereket
Több mint 22 milliárd eurós leírást jelentett be a Stellantis, miután visszafogja elektromosautó-ambícióit a gyengébb kereslet és a kedvezőtlen amerikai szabályozási környezet miatt.
A Használtautó.hu adatai szerint 2026 januárjában erős átrendeződés indult a 6000 kilométernél kevesebbet futott, 2024 és 2026 közötti évjáratú autók piacán.
Egyre közelebb a zöld lámpa: kulcsfontosságú gyorsforgalmi út épülhet meg a magyar vidéken, erre sokan vártak már
A Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzési eljárást indított egy mintegy 41 kilométer hosszú gyorsforgalmi út megépítésére és üzemeltetésére Vas vármegyében.
Figyelem! Tűzveszélyes autókat hív vissza a Ford: Magyarországon is kedvelt modell érintett, azonnal lépni kell
A Ford világszerte több mint 850 ezer járművet hív vissza tűzveszély miatt, az 1,5 literes EcoBoost motor hibája okán.
A fővárosban telepített traffiboxok januárban összesen 437 gyorshajtót rögzítettek négy budapesti kerületben.
A vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.
A budapesti utak állapota kritikusra romlott: a téli időjárás miatt naponta akár ezer új kátyú is keletkezhet.
Visszafogott forgalommal indult 2026 januárja a magyar autópiacon: a forgalomba helyezett személyautók száma elmaradt az egy évvel korábbitól.
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
Az iX3 iránt akkora a kereslet, hogy a BMW már a 2026-os év végéig lekötötte a modell gyártókapacitását.
Szakértői becslések szerint a sebességhatár emelése akár meg is duplázhatja a halálesetek számát a gyorsforgalmi utakon.
