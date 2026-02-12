2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Parkolási probléma. Zsúfolt parkolás. Parkolás tiltott helyen. Az út szélén parkoló autók. Modern városi életmód járművek parkolási problémákkal.
Autó

Itt a kormány bejelentése: óriási változás jön a fizetős parkolásban, minden zónát érint

Pénzcentrum
2026. február 12. 10:34

Március 16-tól megszűnik a mobilparkolás után fizetendő kényelmi díj Magyarországon – jelentette be közösségi oldalán Solymár Károly Balázs, infokommunikációért felelős államtitkár. Az intézkedés célja, hogy a mobiltelefonos parkolás költsége megegyezzen a parkolóautomatás fizetés díjával.

A jelenlegi rendszerben a parkolási díjon felül külön kényelmi díjat számoltak fel azoknak, akik mobiltelefonon indították a parkolást. Az új szabályozás ezt a többletköltséget szünteti meg, így a digitális fizetési megoldások használata nem jár plusz kiadással az autósok számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az államtitkár közlése szerint az intézkedés éves szinten mintegy 3,5 milliárd forintot hagyhat az autósoknál. Ez egy korábbi változtatást követ: 2025 szeptemberében az e-matrica vásárlásánál is eltörölték a kényelmi díjat, ami becslések szerint évi 2,5 milliárd forintos megtakarítást jelentett a járműtulajdonosoknak. A két lépés együttes hatása így megközelítheti az évi 6 milliárd forintot.

 
Címlapkép: Getty Images
#autó #digitális #kormány #parkolás #megtakarítás #magyarország #mobil #intézkedés #autósok #autópálya-matrica #fizetős parkolás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:34
10:23
10:18
10:10
10:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 12.
Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
1 hónapja
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
3 napja
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
4
1 hónapja
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
5
3 hete
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 10:23
Itt van Gulyás Gergely bejelentése az árrésstopról: erre kell készülni a magyarországi boltokban
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 10:01
Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
Agrárszektor  |  2026. február 12. 10:31
Ezért nem választják a fiatalok az agráriumot: gyorsabb sikert akarnak