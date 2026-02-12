Itt a kormány bejelentése: óriási változás jön a fizetős parkolásban, minden zónát érint

Március 16-tól megszűnik a mobilparkolás után fizetendő kényelmi díj Magyarországon – jelentette be közösségi oldalán Solymár Károly Balázs, infokommunikációért felelős államtitkár. Az intézkedés célja, hogy a mobiltelefonos parkolás költsége megegyezzen a parkolóautomatás fizetés díjával.

A jelenlegi rendszerben a parkolási díjon felül külön kényelmi díjat számoltak fel azoknak, akik mobiltelefonon indították a parkolást. Az új szabályozás ezt a többletköltséget szünteti meg, így a digitális fizetési megoldások használata nem jár plusz kiadással az autósok számára.

Az államtitkár közlése szerint az intézkedés éves szinten mintegy 3,5 milliárd forintot hagyhat az autósoknál. Ez egy korábbi változtatást követ: 2025 szeptemberében az e-matrica vásárlásánál is eltörölték a kényelmi díjat, ami becslések szerint évi 2,5 milliárd forintos megtakarítást jelentett a járműtulajdonosoknak. A két lépés együttes hatása így megközelítheti az évi 6 milliárd forintot.