A magyar gazdaság teljesítménye és az uniós források beáramlása közötti kapcsolat jóval összetettebb annál, mint amit a közösségi médiában terjedő leegyszerűsített grafikonok sugallnak.
Rossz hír rengeteg táppénzre menőnek: komoly szigorításokat hoztak, itt vannak a részletek
Romániában az ombudsman alkotmánybírósághoz fordult, miután a kormány februártól eltörölte a betegszabadság első napjára járó juttatást, ami jelentős tiltakozást váltott ki a civil szervezetek körében - írja a G7.
A tavaly december 31-én megjelent, 2027 végéig érvényes kormányrendelet értelmében a munkáltatók ezentúl csak a betegszabadság második és hatodik napja közötti időszakra fizetnek táppénzt, míg az állami finanszírozás a hetedik naptól indul. Korábban a munkáltató az első öt napra biztosította a juttatást, az állam pedig a hatodik naptól vette át a finanszírozást.
A költségvetési megszorításokat végrehajtó román kormány ettől az intézkedéstől évi egymilliárd lej (közel 75 milliárd forint) megtakarítást remél. A megtakarítás részben abból származik, hogy az öt napnál hosszabb betegszabadságoknál egy nappal kevesebb állami forrást kell kifizetni, részben pedig abból, hogy várhatóan csökkenni fog a rövid időtartamú betegszabadságok száma.
A kormány álláspontja szerint túl sok az olyan egy-két napos hiányzás, amely mögött valójában nincs betegség, csak orvosi igazolás. A civil és betegszervezetek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedés következtében növekedni fog a betegen is dolgozni kénytelen munkavállalók száma, és különösen az alacsony keresetűeket sújtja majd érzékenyen akár egyetlen napi táppénz elvesztése is.
Az ombudsman alkotmánybírósági beadványában azzal érvel, hogy a járulékfizetés az alkotmány szerint jogot biztosít az ellátásra, és ez nem függhet attól, hogy melyik naptári napról van szó.
Románia egyébként az EU-ban az egyik legalacsonyabb betegszabadság-igénybevételi aránnyal rendelkezik, mindössze a munkavállalók 2,6 százaléka megy táppénzre. Az ország GDP-jének csupán 0,3 százalékát költötte betegszabadságok finanszírozására, ami egy főre vetítve évi 23 eurót jelent - ez messze a legalacsonyabb érték az Európai Unióban.
Végre egy jó hír: Írország állandó alapjövedelem-programot indított művészek számára.
Hamarosan életbe lép az uniós bértranszparencia-szabályozás, amelyre a hazai vállalatoknak már most készülniük kell.
Adóbevallás 2026: közeleg a határidő - Így zajlik az szja bevallás Ügyfélkapu és DÁP használatával, nyomtatványok, tudnivalók egy helyen
Több apróbb változást hozott 2026 adóbevallás terén, de a magánszemélyek számára az szja bevallás határideje idén is május 20-a. Mutatjuk a fontos dátumokat, teendőket, dokumentumokat.
Egy felmérésből a 2026-os üzleti várakozások mellett a legjelentősebb HR-kihívásokra is fény derül.
Nulla százalékos béremelést ajánlott a győre Audi-gyár: lyukra futhatnak a tárgyalások a szakszervezettel?
Az Audi Hungaria győri gyárában megkezdődtek a bértárgyalások: a munkáltató elzárkózik az alapbéremeléstől és több juttatás fenntartásától.
A légiforgalmi irányítás világszerte kritikus munkaerőhiánnyal küzd: Európában akár ezer irányító is hiányozhat.
Búcsút mondhat a béremelésének rengeteg magyar dolgozó? Kiderült, ezt tervezik a munkahelyek 2026-ban
A kutatás több mint 300 magyarországi vállalat HR és vezető szakembereinek válaszai alapján készült, és több ágazat várakozásait mutatja.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
Van, ahol öt év alatt még az infláció felét sem hozta a fizetésemelés – mutatjuk, kik jártak a legrosszabbul.
Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló
A jászapáti vásár 2026-ban is minden hónap első vasárnapján lesz, ez alól a húsvéti hosszú hétvége sem kivétel, a mindenszentek napja viszont igen.
A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap.
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
A munkahely vonzerejét továbbra is elsősorban a versenyképes fizetés és juttatási csomag, a munka-magánélet egyensúlya és a rugalmas munkavégzés határozza meg.
Az új technológiák bevezetése annak a több százmillió dolláros beruházási programnak a része, amellyel a kávéóriás igyekszik visszaszerezni vásárlóit.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Az amerikai munkaerőpiacon 2034-ig több mint 5,2 millió új munkahely jöhet létre, ám a növekedés messze nem egyenletes.
A rangsor szerint Magyarország a nominális minimálbér alapján a mezőny alsó harmadában, vásárlóerő alapján pedig a középmezőny alsó részén helyezkedik el.
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Baja Sándor a Portfolio-n a 2026-os közép-kelet-európai vállalati kilátásokat és munkaerőpiaci trendeket elemzi, kiemelve béremelést, létszámmozgásokat és az MI szerepét.
THE SHIFT 2026: nemzetközi sztárok, iparági viták és fiatal hangok az Eiffel Műhelyházban - mi lesz a marketing jövője?
2026. február 18-án az Eiffel Műhelyház ad otthont a THE SHIFT 2026 konferenciának. Az egész napos esemény célja, hogy őszintén megvitassák, merre tart a marketing...
Nem mindenhol az idősebbek keresnek többet: van, ahol a fiatalok verik meg százezrekkel a tapasztaltabbakat.
