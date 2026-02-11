2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
Overworked Medical nurse resting at stairs of Hospital, drinking coffee or tea, having problems at her work. Copy space
HRCENTRUM

Rossz hír rengeteg táppénzre menőnek: komoly szigorításokat hoztak, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. február 11. 09:49

Romániában az ombudsman alkotmánybírósághoz fordult, miután a kormány februártól eltörölte a betegszabadság első napjára járó juttatást, ami jelentős tiltakozást váltott ki a civil szervezetek körében - írja a G7.

A tavaly december 31-én megjelent, 2027 végéig érvényes kormányrendelet értelmében a munkáltatók ezentúl csak a betegszabadság második és hatodik napja közötti időszakra fizetnek táppénzt, míg az állami finanszírozás a hetedik naptól indul. Korábban a munkáltató az első öt napra biztosította a juttatást, az állam pedig a hatodik naptól vette át a finanszírozást.

A költségvetési megszorításokat végrehajtó román kormány ettől az intézkedéstől évi egymilliárd lej (közel 75 milliárd forint) megtakarítást remél. A megtakarítás részben abból származik, hogy az öt napnál hosszabb betegszabadságoknál egy nappal kevesebb állami forrást kell kifizetni, részben pedig abból, hogy várhatóan csökkenni fog a rövid időtartamú betegszabadságok száma.

A kormány álláspontja szerint túl sok az olyan egy-két napos hiányzás, amely mögött valójában nincs betegség, csak orvosi igazolás. A civil és betegszervezetek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedés következtében növekedni fog a betegen is dolgozni kénytelen munkavállalók száma, és különösen az alacsony keresetűeket sújtja majd érzékenyen akár egyetlen napi táppénz elvesztése is.

Az ombudsman alkotmánybírósági beadványában azzal érvel, hogy a járulékfizetés az alkotmány szerint jogot biztosít az ellátásra, és ez nem függhet attól, hogy melyik naptári napról van szó.

Románia egyébként az EU-ban az egyik legalacsonyabb betegszabadság-igénybevételi aránnyal rendelkezik, mindössze a munkavállalók 2,6 százaléka megy táppénzre. Az ország GDP-jének csupán 0,3 százalékát költötte betegszabadságok finanszírozására, ami egy főre vetítve évi 23 eurót jelent - ez messze a legalacsonyabb érték az Európai Unióban.
Címlapkép: Getty Images
