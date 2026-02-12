Zelenszkij szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen.
Kizárták az olimpiáról a lázadó ukrán szánkóst: sokba került a sisakvita
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kizárta Vlagyiszlav Heraszkovics ukrán szánkóst a téli olimpiáról, mert nem volt hajlandó lecserélni a sisakját, amelyen az orosz invázió során elesett ukrán sportolók arcképei láthatók - számolt be a BBC.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt a vitáról: a NOB kedden figyelmeztette Herszakovicsot, hogy a felszerelés nem felel meg az olimpiai chartának, ám ő szerdán ismét felvette. A versenyző a BBC-nek azt mondta: úgy érzi, joga van hordani. Kirsty Coventry, a NOB elnöke csütörtökön személyesen kereste fel Heraszkovicsot a cortinai szánkópályán, de a szervezet közleménye szerint a sportoló "semmilyen kompromisszumra nem volt hajlandó".
A NOB felajánlotta, hogy fekete karszalag viselésével emlékezhet az elhunyt sportolókra a futamok alatt, sisakját pedig a vegyes zónában, sajtótájékoztatókon és a közösségi médiában mutathatja be. Hangsúlyozták: "a versenyzés helyszíne szent és sérthetetlen". Az olimpiai charta 50.2-es szabálya tiltja a demonstrációkat, valamint a politikai, vallási vagy faji propagandát az olimpiai helyszíneken.
Heraszkovics szerint az ő megemlékezése nem különbözik más sportolók gesztusaitól. Példaként említette Maxim Naumov műkorcsolyázót, aki kedden szülei fényképét mutatta fel a kameráknak – ők egy washingtoni légikatasztrófában vesztették életüket.
A sisakon többek között Alina Peregudova tinédzser súlyemelő, Pavlo Iscsenko ökölvívó és Olekszij Loginov jégkorongozó arcképe látható. Heraszkovics elmondta, hogy közülük többen a barátai voltak. Az edzésidők alapján a versenyzőnek reális esélye lett volna az éremszerzésre is.
