2026. február 12.
12 °C Budapest
Utah Olympic Park, Utah, USA
Sport

Kizárták az olimpiáról a lázadó ukrán szánkóst: sokba került a sisakvita

Pénzcentrum
2026. február 12. 12:15

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kizárta Vlagyiszlav Heraszkovics ukrán szánkóst a téli olimpiáról, mert nem volt hajlandó lecserélni a sisakját, amelyen az orosz invázió során elesett ukrán sportolók arcképei láthatók - számolt be a BBC.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt a vitáról: a NOB kedden figyelmeztette Herszakovicsot, hogy a felszerelés nem felel meg az olimpiai chartának, ám ő szerdán ismét felvette. A versenyző a BBC-nek azt mondta: úgy érzi, joga van hordani. Kirsty Coventry, a NOB elnöke csütörtökön személyesen kereste fel Heraszkovicsot a cortinai szánkópályán, de a szervezet közleménye szerint a sportoló "semmilyen kompromisszumra nem volt hajlandó".

A NOB felajánlotta, hogy fekete karszalag viselésével emlékezhet az elhunyt sportolókra a futamok alatt, sisakját pedig a vegyes zónában, sajtótájékoztatókon és a közösségi médiában mutathatja be. Hangsúlyozták: "a versenyzés helyszíne szent és sérthetetlen". Az olimpiai charta 50.2-es szabálya tiltja a demonstrációkat, valamint a politikai, vallási vagy faji propagandát az olimpiai helyszíneken.

Heraszkovics szerint az ő megemlékezése nem különbözik más sportolók gesztusaitól. Példaként említette Maxim Naumov műkorcsolyázót, aki kedden szülei fényképét mutatta fel a kameráknak – ők egy washingtoni légikatasztrófában vesztették életüket.

A sisakon többek között Alina Peregudova tinédzser súlyemelő, Pavlo Iscsenko ökölvívó és Olekszij Loginov jégkorongozó arcképe látható. Heraszkovics elmondta, hogy közülük többen a barátai voltak. Az edzésidők alapján a versenyzőnek reális esélye lett volna az éremszerzésre is.
Címlapkép: Getty Images
