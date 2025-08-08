Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők

Magyarországon soha nem volt még ilyen magas az illegális dohánytermékek aránya, mint 2024-ben. A hamisított cigaretták nemcsak gazdasági károkat okoznak, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelentenek. A Chart by Pénzcentrum új epizódjában feltárjuk a hazai dohányfeketepiac működését és következményeit.

Az elmúlt években fokozatosan nőtt az illegális dohánytermékek aránya Magyarországon, 2024-re pedig elértük a történelmi csúcsot: a becslések szerint az éves fogyasztás 13,5%-át hamisított vagy csempészett cigaretták teszik ki. Ez nemcsak közegészségügyi szempontból aggasztó, hanem komoly gazdasági károkat is okoz az államnak. A legfrissebb KPMG-jelentés szerint hazánk ezzel bekerült az Európai Unió öt legrosszabbul teljesítő tagállama közé az illegális dohánytermékek arányát tekintve. A hazai 13,5%-os arány messze meghaladja az uniós 8,2%-os átlagot, ami jól mutatja, milyen súlyos a probléma.

A Chart by Pénzcentrum friss epizódjában szakértők segítségével mutatjuk be, hogyan működik a dohánytermékek feketepiaca Magyarországon, és milyen hatásai vannak ennek a társadalomra, az egészségügyre, illetve az állami költségvetésre. A videóból az is kiderül, hogyan vált Magyarország cél-, tranzit- és forrásponttá a régió illegális dohánykereskedelmében.

[VIDEÓ IDE]

A becslések szerint az illegális dohánykereskedelem 2024-ben több mint 62 milliárd forint bevételkiesést okozott a magyar költségvetésnek. A hamisított termékek gyakran nem esnek át hatósági vizsgálaton, így jelentős mértékben eltérhetnek a legális cigaretták minőségétől – gyakran sokkal több káros anyagot tartalmaznak. Emellett az alacsonyabb ár és az ellenőrizetlen származás miatt a fogyasztók is komolyabb egészségügyi kockázatoknak vannak kitéve, amely hosszú távon tovább terheli a már így is túlterhelt egészségügyi rendszert.

A hazai feketepiac legfőbb forrásai Ukrajna, Szerbia és Fehéroroszország. Különösen érintettek a keleti határmenti megyék, például Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar, ahol a földrajzi közelség miatt könnyebben hozzáférhetők ezek a termékek. Magyarország hármas szerepe – mint célország, tranzitútvonal és gyártási központ – egyre súlyosabb problémát jelent, amit komplex, regionális szintű megoldásokkal lehet csak kezelni.

Döbbenetes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban a YouTube-csatornánkon!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.