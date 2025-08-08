2025. augusztus 8. péntek László
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyarországon egyre több az illegális cigaretta – és ez most már adatokban is jól látszik
Vásárlás

Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők

Jeki Gabriella
2025. augusztus 8. 19:01

Magyarországon soha nem volt még ilyen magas az illegális dohánytermékek aránya, mint 2024-ben. A hamisított cigaretták nemcsak gazdasági károkat okoznak, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelentenek. A Chart by Pénzcentrum új epizódjában feltárjuk a hazai dohányfeketepiac működését és következményeit.

Az elmúlt években fokozatosan nőtt az illegális dohánytermékek aránya Magyarországon, 2024-re pedig elértük a történelmi csúcsot: a becslések szerint az éves fogyasztás 13,5%-át hamisított vagy csempészett cigaretták teszik ki. Ez nemcsak közegészségügyi szempontból aggasztó, hanem komoly gazdasági károkat is okoz az államnak. A legfrissebb KPMG-jelentés szerint hazánk ezzel bekerült az Európai Unió öt legrosszabbul teljesítő tagállama közé az illegális dohánytermékek arányát tekintve. A hazai 13,5%-os arány messze meghaladja az uniós 8,2%-os átlagot, ami jól mutatja, milyen súlyos a probléma.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Chart by Pénzcentrum friss epizódjában szakértők segítségével mutatjuk be, hogyan működik a dohánytermékek feketepiaca Magyarországon, és milyen hatásai vannak ennek a társadalomra, az egészségügyre, illetve az állami költségvetésre. A videóból az is kiderül, hogyan vált Magyarország cél-, tranzit- és forrásponttá a régió illegális dohánykereskedelmében.

[VIDEÓ IDE]

A becslések szerint az illegális dohánykereskedelem 2024-ben több mint 62 milliárd forint bevételkiesést okozott a magyar költségvetésnek. A hamisított termékek gyakran nem esnek át hatósági vizsgálaton, így jelentős mértékben eltérhetnek a legális cigaretták minőségétől – gyakran sokkal több káros anyagot tartalmaznak. Emellett az alacsonyabb ár és az ellenőrizetlen származás miatt a fogyasztók is komolyabb egészségügyi kockázatoknak vannak kitéve, amely hosszú távon tovább terheli a már így is túlterhelt egészségügyi rendszert.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A hazai feketepiac legfőbb forrásai Ukrajna, Szerbia és Fehéroroszország. Különösen érintettek a keleti határmenti megyék, például Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar, ahol a földrajzi közelség miatt könnyebben hozzáférhetők ezek a termékek. Magyarország hármas szerepe – mint célország, tranzitútvonal és gyártási központ – egyre súlyosabb problémát jelent, amit komplex, regionális szintű megoldásokkal lehet csak kezelni.

Döbbenetes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban a YouTube-csatornánkon!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#pénzcentrum.hu #dohánybolt #cigaretta #illegális #nemzeti dohánybolt #e-cigaretta #dohányzás #dohány #cigi #dohánytermék #chart #feketepiac #ízesített cigaretta #dohánytermékek #nemzeti dohányboltok #töltött cigi #cigi árak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:45
18:38
18:31
18:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 8.
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
2025. augusztus 8.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 8.
Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély
2025. augusztus 8.
Évtizedek óta nem kapott akkora pofont Putyin, mint most: ez minden tervét keresztül húzza?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 8. péntek
László
32. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ennyi volt, sokak kedvenc boltja húzza le a rolót végleg: az árrésstop volt az utolsó csepp a pohárban
2
1 hónapja
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
3
1 hónapja
Legendás IKEA hasonmás termékkel tarol a Lidl: ilyen akció még sosem volt, óriási roham várható
4
1 hete
Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban szeptembertől: ennek sokan nem fognak örülni
5
1 hónapja
Máris eljött a könyörtelen dinnye sokk a magyar boltokban: ezt bizony nem teszik zsebre a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törvényes képviselő
Az a természetes személy, aki a kiskorú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú nevében jogszabály alapján (szülő), vagy határozat alapján (gyám, gondnok) eljár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 18:45
Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 18:38
Évtizedek óta nem kapott akkora pofont Putyin, mint most: ez minden tervét keresztül húzza?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 8. 18:37
Döbbenet: újra elérte Magyarországot a kanadai erdőtüzek füstje