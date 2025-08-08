Jelenleg körülbelül 40 ezer idős ember vár férőhelyre valamilyen otthonba, a várakozási idő 1,5 év is lehet. Ez táptalajt ad az engedély nélkül működő otthonok...
Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők
Magyarországon soha nem volt még ilyen magas az illegális dohánytermékek aránya, mint 2024-ben. A hamisított cigaretták nemcsak gazdasági károkat okoznak, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelentenek. A Chart by Pénzcentrum új epizódjában feltárjuk a hazai dohányfeketepiac működését és következményeit.
Az elmúlt években fokozatosan nőtt az illegális dohánytermékek aránya Magyarországon, 2024-re pedig elértük a történelmi csúcsot: a becslések szerint az éves fogyasztás 13,5%-át hamisított vagy csempészett cigaretták teszik ki. Ez nemcsak közegészségügyi szempontból aggasztó, hanem komoly gazdasági károkat is okoz az államnak. A legfrissebb KPMG-jelentés szerint hazánk ezzel bekerült az Európai Unió öt legrosszabbul teljesítő tagállama közé az illegális dohánytermékek arányát tekintve. A hazai 13,5%-os arány messze meghaladja az uniós 8,2%-os átlagot, ami jól mutatja, milyen súlyos a probléma.
A Chart by Pénzcentrum friss epizódjában szakértők segítségével mutatjuk be, hogyan működik a dohánytermékek feketepiaca Magyarországon, és milyen hatásai vannak ennek a társadalomra, az egészségügyre, illetve az állami költségvetésre. A videóból az is kiderül, hogyan vált Magyarország cél-, tranzit- és forrásponttá a régió illegális dohánykereskedelmében.
[VIDEÓ IDE]
A becslések szerint az illegális dohánykereskedelem 2024-ben több mint 62 milliárd forint bevételkiesést okozott a magyar költségvetésnek. A hamisított termékek gyakran nem esnek át hatósági vizsgálaton, így jelentős mértékben eltérhetnek a legális cigaretták minőségétől – gyakran sokkal több káros anyagot tartalmaznak. Emellett az alacsonyabb ár és az ellenőrizetlen származás miatt a fogyasztók is komolyabb egészségügyi kockázatoknak vannak kitéve, amely hosszú távon tovább terheli a már így is túlterhelt egészségügyi rendszert.
A hazai feketepiac legfőbb forrásai Ukrajna, Szerbia és Fehéroroszország. Különösen érintettek a keleti határmenti megyék, például Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar, ahol a földrajzi közelség miatt könnyebben hozzáférhetők ezek a termékek. Magyarország hármas szerepe – mint célország, tranzitútvonal és gyártási központ – egyre súlyosabb problémát jelent, amit komplex, regionális szintű megoldásokkal lehet csak kezelni.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
