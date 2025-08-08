Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet

Augusztusban beindul a lakásbérleti piac, hiszen a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után tömegek keresnek kiadó lakást vagy szobát a budapesti és vidéki egyetemi városokban. A kereslet hirtelen megugrik, az árak emelkednek, a jó ajánlatokat pedig percek alatt elviszik. A fiatalok sokszor először találkoznak az ingatlanpiac valóságával, ahol gyorsnak, körültekintőnek és előrelátónak kell lenni. Összeszedtük, mire kell figyelni, mire számíthatnak a diákok és mik a legolcsóbb albérletek jelenleg a fővárosban.

A legnagyobb nyomás augusztus közepétől szeptember elejéig van a piacon. Ekkor több tízezer diák, sokszor a szüleikkel együtt, versenyez ugyanazokért az albérletekért. Az ingatlanszakértők szerint a többség 100-150 ezer forintos havi bérleti díjban gondolkodnak, de Budapesten nagyon nehéz ilyen áron külön garzont találni, főleg jó közlekedéssel és biztonságos környéken.

A belvárosi kerületekben 200 ezer forint alatt ritka a korrekt állapotú, egyszobás lakás. Ehhez jön a rezsi, ami a rezsiárának emelkedése óta újra fontos tényező lett, és a két-három havi kaució, amit előre kell letenni.

Szoba vagy közös albérlet: kompromisszum nélkül nincs siker

A legtöbb egyetemista végül szobát bérel, vagy barátokkal, ismerősökkel közösen vesz ki nagyobb lakást. Így a havi költség akár 100 ezer forint alatt is maradhat fejenként. A közös bérlésnél azonban fontos tisztázni a szabályokat, például ki hozhat vendéget, ki fizeti a közös költségeket, és hogyan lehet felmondani a szerződést.

Egy másik fontos tényező a szerződés. Mindenképp írásban kell megkötni, és figyelni kell arra, hogy az albérlő ne csak szóban kapjon ígéreteket. A bérleti díjat banki utalással érdemes fizetni, a kaucióról pedig legyen nyoma, mikor és milyen feltételekkel lehet visszakapni.

A fővárosban a legdurvább az árverseny, de a vidéki nagyvárosokban (pl: Debrecenben, Szegeden, Pécsett vagy Győrben) is erősen érezhető a roham. Ezekben a városokban az elmúlt években rengeteg újépítésű lakás jelent meg, de ezek többsége prémium kategóriás és drága. A régi panel- vagy téglalakások a legkeresettebbek, főleg ha közel vannak magához az egyetemhez.

Piaci szakértők szerint a különbség főleg az árakban és a tempóban van. Budapesten egy jó albérletre akár 30-40 érdeklődő is jelentkezik egy nap alatt, vidéken jellemzően lassabb a piac, de ott is gyorsan elkelnek a jó helyek.

Így reagál a piac

Augusztusban mindig látványosan drágulnak az albérletek. Ez részben a kereslet miatt van, részben pedig a tulajdonosok is tudják, hogy ilyenkor többet kérhetnek. Aki most kezd keresni, az könnyen szembesülhet azzal, hogy ugyanaz a lakás júliusban még 10-20 ezer forinttal olcsóbb volt.

A másik tipikus piaci reakció, hogy sok lakást csak rövid távra hirdetnek meg, vagy egyéves szerződésre, amit a tanév végén nem biztos, hogy meg lehet hosszabbítani. Ez kiszolgáltatottá teszi a bérlőket, akiknek júniusban újra elölről kell kezdeniük a keresést.

Az Otthon Start is megdobhatja a keresletet?

A Duna House vezető elemzője, Szegő Péter szerint a 3%-os Otthon Start program nemcsak azok számára hozhat változást, akik saját lakást szeretnének vásárolni, hanem az albérletpiacon is érezhető hatása lehet. A szakértő szerint a hatás kettős: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata. Ez pedig hosszabb távon akár az árak mérséklődéséhez is vezethet.

Az Otthon Start egyik célcsoportja éppen azokból a fiatal felnőttekből áll, akik most albérletben élnek. Ha ők a támogatást felhasználva saját lakáshoz jutnak, akkor kevesebb bérlő marad a piacon. A Duna House számításai szerint, ha például a budapesti bérlők 10 százaléka – nagyjából 20 ezer ember – vásárolna ingatlant, akkor a bérleti díjak akár 16–17 százalékkal is csökkenhetnek. Ez mostani árak mellett 40 ezer forint körüli havi megtakarítást jelenthet egy átlagos fővárosi albérlet esetében.

A másik oldalról nézve a piac kínálata is bővülhet. A támogatott hitelek vonzóvá tehetik a lakásvásárlást a befektetők számára is, akik kiadásra vásárolnak. Így több lehet a kiadó lakás, különösen a jó elhelyezkedésű, közepes méretű ingatlanok között, amelyekre a legnagyobb a kereslet a diákok és fiatal pályakezdők körében.

Szegő Péter szerint ugyanakkor a befektetőknek nemcsak a kedvező hitelkamatokat kell figyelembe venniük, hanem azt is, hogy mekkora kereslet várható a bérleti piacon, és milyen hozamot érhetnek el. Ha például egy lakás nehezen kiadható – mert túl nagy, rossz helyen van, vagy korszerűtlen –, akkor a bevétel elmaradhat a várttól, és ez növeli a kockázatot.

Szerkezeti átalakulás jöhet

„Az albérleti piac szerkezeti átrendeződése is megkezdődött. Az Otthon Start kedvező finanszírozási lehetőséget teremt, de annak, aki kiadásra vásárol, alaposan fel kell mérnie a bérleti piaci keresletet és a várható hozamokat” – mondta Szegő Péter.

A Duna House adatai szerint Budapesten jelenleg a befektetési céllal vásárlók átlagosan 88 millió forintot költenek egy ingatlanra, míg vidéken ez az összeg 36 millió forint körül alakul. Aki most akar belépni a kiadói piacra, annak nemcsak jó döntést kell hoznia a vásárlásnál, de a bérlők igényeit is jól kell ismernie.

„A szeptemberi tanévkezdés rövid távon várhatóan ismét bérlői hullámot hoz, de a középtávú kilátások szerint az Otthon Start a bérleti szegmens újraárazását is elindíthatja. Ehhez pedig a befektetőknek is alkalmazkodniuk kell majd” – tette hozzá a szakértő.

A kereslet élénk

„A nyári hónapok hagyományosan aktív időszakot jelentenek az albérletpiacon, de a felvételi eredmények kihirdetése minden évben egy újabb lökést ad a keresletnek. Ez különösen igaz a belvárosi és belvároshoz közeli kerületekre, ahol a hallgatók próbálnak minél közelebb kerülni az egyetemi élethez” – mondta korábban Ben Ezra Orran, a Central Home szakértője, aki elsősorban budapesti belvárosi ingatlanokra specializálódott.

A szakértő szerint a kisebb, egyszobás lakások iránt a legnagyobb most is az érdeklődés, ezekért átlagosan 180 ezer forint körüli havi bérleti díjat kérnek. A kétszobás lakások bérleti díja már 280 ezer forint körül alakul. A kereslet ugyanakkor ezek mellett is élénk; a legjobb lakásokat akár egy napon belül elviszik.

„A most felvételt nyert diákoknak érdemes minél hamarabb megkezdeniük a keresést, mert a legjobb adottságú és ár-érték arányú ingatlanok gyorsan elkelnek. Különösen a kék metró vonalán fekvő városrészek – mint például a VIII., IX. vagy XIII. kerület egyes részei – lehetnek népszerűek, mivel ezek jó közlekedéssel, de még valamivel megfizethetőbb árakkal bírnak a klasszikus belvároshoz képest” – tette hozzá Ben Ezra Orran.

„Egyelőre még korai lenne pontos számokkal előállni arra vonatkozóan, hogyan alakulnak majd a következő hetek, de biztos, hogy a mostani beáramló kereslet érezhető hatással lesz a piacra. Aki gyorsan és tudatosan keres, még találhat jó lehetőségeket, de a kivárás jelen környezetben kockázatos lehet” – figyelmeztetett a Central Home szakértője.

A legolcsóbb ajánlatok

Nézzünk néhány példát arról, melyek a legolcsóbb albérletek a fővárosban. Az első lakás Angyalföldön található, a Tomori Köznél. Az ingatlan augusztusi beköltözéssel elérhető, nem dohányzó bérlőt keresnek. A lakás a kék metró vonalán, a Gyöngyösi úti megálló közelében található, a Duna Plaza szomszédságában, így kiválóan megközelíthető.

A lakás teljesen felszerelt: rendelkezik hűtőszekrénnyel, mosógéppel, gáztűzhellyel, villanytűzhellyel, mikróval, valamint gardróbbal. Mindössze 150 ezer forintba kerül ez a 38 négyzetméteres ingatlan.

Fotó: Alberlet.hu Tomori Köz, Angyalföld

A következő ingatlan szintén a XIII. kerületben helyezkedik el, ezúttal a Victor Hugo utcában. Szintén 150 ezer forint a havi bérleti díj mindössze 19 négyzetméterért. Mint írták, kiadó egy 1 szobás studió lakás kíváló infrastrukturával. Az inglatan a Váci út és a Nyugati pályaudvar közelségében helyezkedik el az ingatlan,magasföldszinti, udvari kilátással. A lakás bútorozott és gépesített. (hűtőszekrény, elektromos főzőlap,mosógép). A közös költség 26 500 forint.

Fotó: Alberlet.hu Victor Hugo utca, Angyalföld

A harmadik ingatlan a legolcsóbb, hiszen csupán 130 ezer forintnyi bérleti díjat kérnek el a 18. kerületi Gyömrő útnál. Elsősorban diákoknak, fiataloknak kiadó hosszú távra maximum 2 főnek egy 22 m2-es, 1.emeleti, 1 szobás fiatalos lakás saját fürdőszobával. A kiadó azonban kiköti, hogy 2 fő esetén a 140 ezer forint a havi bérleti díj. A házban további közös helységek használhatók, mint a konyha, mosókonyha, közös kert, kerti sütögető.

Fotó: Alberlet.hu Gyömrői út

Most nézzünk 3 egyetemi várost (Debrecen, Győr, Szeged), ahonnan 1-1 példát hozunk a legolcsóbb albérletekre.

Szegeden a legolcsóbb szóbajöhető ingatlan 110 ezer forintért kiadó a Gát utcában. A leírás alapján egy panellakásról van szó és 35 négyzetméterről nem dohányozó lakók számára.

Forrás: Ingatlan.com, Szeged Gát Utca

Győrben egy téglalakást találtunk havi 116 ezer forintért, amely 30 négyzetméteres és az Orgona utcában található. Mint írták, családi házas övezetben, parkosított zárt udvarral és zárt parkolási lehetőséggel, a kapunyitás távirányítós elektromos rendszerrel. Kerékpár tárolóval és elektromos kerékpár töltési lehetőséggel.

Forrás: Ingatlan.com, Győr Orgona utca

Debrecenben már magasabb áron kínálnak lakásokat. A legolcsóbb választás, amely kép alapján is beazonosítható, 140 ezer forintért található a Damjanich utcában. Ezért cserébe egy 25 négyzetméteres egyszobás lakást kaphatunk. A leírás alapján „nincs közös költség, nincs közvetítői jutalék. Gáz-cirkó fűtés, rendkívül alacsony a rezsi! A lakás remek környezetben helyezkedik el a Nagyerdőn, egy rendezett lakóparkban, nagyon közel a Campus, a belváros, tömegközlekedés."

Forrás: Ingatlan.com, Debrecen Damjanich utca

Mire figyeljen egy kezdő albérlő?

A szakértők több szempontot is kiemeltek, hogy mire érdemes figyelni, ha valaki albérletbe szeretne költözni.

Ne ugorjon rá az első lehetőségre, de ne is halogassa a döntést.

Mindig legyen írásos szerződés, akár közjegyzői nyilatkozattal kiegészítve.

Nézze meg személyesen a lakást, és ne utaljon pénzt előre ismeretlen hirdetőnek.

Számoljon a rejtett költségekkel: közös költség, rezsi, internet, bútorozás.

Készüljön fel arra, hogy az első hónap költsége többszázezer forint is lehet: bérleti díj + kaució + költözés.

A lakhatás ma az egyik legnagyobb kiadás egy egyetemista életében. Aki szerencsés, kollégiumban lakhat, de a legtöbben albérletbe kényszerülnek. Érdemes időben lépni, körültekintően keresni és nem elkapkodni a döntést, mert egy rossz választás hosszú hónapokra megkeserítheti a diákéveket.

