A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
A középiskola-választás sok családban komoly feszültséget és szorongást hozhat felszínre, és gyakran nem egyértelmű, hogy ki éli meg nagyobb teherként: maga a diák vagy inkább a szülők. A Pénzcentrum a témával kapcsolatban Király Barnabás szakpszichológust kérdezte, aki részletesen beszélt arról, milyen szorongások jelennek meg ebben az élethelyzetben, de szó esett az identitáskeresésről és a kudarctól való félelemről is. A szakember kitért arra is, hogy a szülők gyakran hosszú távú, sorsdöntő kérdésként tekintenek az iskolaválasztásra, míg a gyerekek inkább megfelelési elvárásokkal küzdenek. Az interjúból az is kiderül, hogyan lehet csökkenteni a gyerekekre nehezedő terhelést, valamint hogy hol húzódik a határ a szülői nyomásgyakorlás és iránymutatás között.
A középiskola-választás időszaka sok gyerek és szülő számára érzelmileg az egyik legmegterhelőbb pont az iskolai évek során. Sok szülő úgy érezheti, ha most rossz döntés születik, az meghatározza majd a gyerek jövőjét, miközben magára az érintettre is hatalmas teher nehezedhet. Király Barnabás kérdésünkre először elmondta, hogy a középiskola-választással kapcsolatos szorongások sokfélék lehetnek, és fontos kérdés az is, hogy valójában ki szorong leginkább: maga a gyerek vagy inkább a szülők. A szakember tapasztalatai szerint a szülők és a gyerekek eltérő módon élik meg nehézként ezt az időszakot.
Mint kifejtette, a gyerekeknél gyakran jelenik meg a teljesítményszorongás, például az attól való félelem, hogy nem lesznek elég jók abban az iskolában, ahová készülnek, de ehhez kapcsolódik a megfelelési kényszer is: a gyerekek sokszor szeretnének bizonyítani tanáraiknak, a szüleiknek, vagy akár az osztálytársaiknak is. Gyakori szorongásforrásként említette a szakember a kortársaktól, barátoktól való elszakadást is, hiszen a gyerekek addig egy megszokott közegben voltak, ahol jó esetben baráti kapcsolataik is kialakultak, és az iskolaváltásnál tarthatnak attól, hogy az új közegben egyedül maradnak, nem találnak majd új barátokat.
Mindemellett az iskolaválasztáshoz kapcsolódhat identitásszorongás is. A szakpszichológus hangsúlyozta, hogy 13–15 éves korban az identitás még nem kiforrott, ennek ellenére a gyerekek úgy érezhetik, mintha egy egész életre szóló döntést kellene meghozniuk, és ez az elvárás önmagában is erősen nyomasztó lehet. Mint mondta, mindezt tovább erősítheti a kudarctól való félelem: mi történik, ha nem veszik fel őket, ha nem sikerül jól a felvételi, ha lefagynak – ezek a félelmek pedig szorosan összekapcsolódnak a teljesítményszorongással.
Rátérve a szülők szorongására, a szakember kiemelte, hogy a szülők gyakran úgy tekintenek a középiskola-választásra, mint egy hosszú távra szóló, sorsdöntő elhatározásra, és elsősorban a jövőt tartják szem előtt: azt, hogy mi lesz majd a gyerekeikkel, hogyan alakul az életük – ők ebből a szempontból szoronganak jellemzően, de összességében mindkét fél esetében jelen van a stressz és a szorongás, csak eltérő hangsúlyokkal és megélési formákban.
Nagy lehet a teher a gyerekeken
A szakpszichológus szerint a középiskola-választással járó pszichés terhelés mértéke nagyban függ attól, hogy családi és iskolai szinten hogyan kezelik ezt a helyzetet. Mint megjegyezte, ha az otthoni és iskolai kommunikáció azt sugallja, hogy ez az élet első és legfontosabb döntése, amely az egész jövőt meghatározza, és elvárás a „jó” választás, az könnyen erős szorongáshoz vezethet. Ha viszont a szülők és a pedagógusok is úgy tekintenek erre, mint egy fontos, de nem végleges döntésre, a teher jelentősen csökkenhet.
A szakember szerint sokat segít, ha az iskolaválasztás egy folyamat részeként jelenik meg, nem pedig egyszeri, hirtelen meghozandó döntésként. Hozzátette, hogy bár ezen a ponton a pálya- és iskolaválasztás valóban egy konkrét döntésben csúcsosodik ki – mely intézmények kerülnek a jelentkezési lapra –, ideális esetben ezt hosszabb előkészítő folyamat előzi meg, melynek része a gyerek önismeretének alakulása is: annak átgondolása, miben ügyes, mire képes, mi az, ami belső motivációt jelent számára. Emellett ugyanilyen fontosak a szülők, tanárok, a tágabb család és akár a barátok visszajelzései és megfigyelései arról, hogy milyen területeken mozog otthonosan, mi az, ami természetesen és jól megy neki.
„Ha ezek a szempontok fokozatosan tisztázódnak, és a család tudatosan készül erre a döntésre, az jelentősen csökkentheti a szorongást mind a gyerek, mind a szülők számára” – összegezte a szakpszichológus.
Reális az elvárás?
Azt is szerettük volna megtudni, hogy mennyire reális elvárás egy 13–15 éves gyerektől, hogy a középiskola kiválasztása kapcsán jó döntést hozzon. A szakember szerint mindez értelmezés kérdése: ha a jó döntést úgy definiáljuk, hogy a gyerek elsőre pontosan megtalálja azt a középiskolát, amely minden szempontból tökéletesen illeszkedik hozzá, és ez az elvárás megjelenik benne vagy a szülőkben, az nem feltétlenül reális, és a gyerekre hatalmas terhet helyez. Ha viszont a döntés megengedőbb keretben értelmeződik, az erősségekre épít, és magában foglalja az újragondolás, az irányváltás lehetőségét, valamint azt az üzenetet, hogy ez nem egy életre szóló választás, akkor a teher mértéke jelentősen csökken a szakpszichológus szerint.
Bizonyos értelemben reális elvárás, hogy egy ilyen idős gyerek képes legyen döntést hozni, hiszen rendelkezik valamennyi önismerettel, össze tudja vetni saját képességeit a kortársaiéval, barátaiéval, és van egy alapvető realitásérzéke. Ugyanakkor ebben érdemes őt támogatni, akár családi környezetben, akár szakember bevonásával, hogy meg tudja fogalmazni és fel tudja ismerni a saját erősségeit
– fejtette ki Király Barnabás.
A szakember szerint ugyanakkor előfordulhat az, hogy valaki még nem érett meg arra, hogy egy ilyen súlyú döntést meghozzon – ennek pedig több jele is lehet. Az egyik, amikor különféle tünetek jelzik, hogy a gyerek érzelmileg még nem áll készen a döntésre, mert túl nagy stresszt és szorongást él meg. A szakpszichológus szerint ilyenkor megjelenhetnek alvásproblémák, pszichoszomatikus tünetek – például fej- vagy hasfájás testi ok nélkül –, hirtelen motivációvesztés, illetve gyakoribbá válhatnak a konfliktusok a szülőkkel, osztálytársakkal vagy tanárokkal. Mint mondta, ezek arra utalhatnak, hogy a gyerek nem tudja megfelelően kezelni azt a terhelést, amely ezzel a döntési helyzettel jár.
A másik pedig maga a döntéshez szükséges érettség kérdése. A szakember elmondta, hogy amennyiben a gyerek önismerete nagyon alacsony, nem tudja megfogalmazni saját erősségeit, nehézségeit, érdeklődési körét, és nincs legalább egy minimális jövőképe, akkor várhatóan még nem áll készen erre a választásra. Ilyen esetekben elsősorban támogatásra van szüksége ahhoz, hogy ezek a szempontok fokozatosan tisztázódjanak.
Iránymutatás vs. nyomásgyakorlás
Az is érdekelt minket, hogy hol van az egészséges határ a szülői iránymutatás és a túlzott nyomásgyakorlás között. A szakpszichológus szerint ezt nehéz megtalálni, mint mondta, vannak családok, ahol a szülői elvárások rendkívül erősek: például generációk óta meghatározott pályák – orvos, ügyvéd – öröklődnek, és a gyerekre a szülők nyomást gyakorolhatnak, hogy folytassák a családi hagyományt. Más esetekben viszont a szélsőséges elhanyagolás is előfordulhat, amikor a szülőt nem érdekli, mit tesz a gyereke, csak „csináljon valamit”.
Az ideális középút a kettő között van. Fontos figyelembe venni a gyerek önismeretét, képességeit, érdeklődését, motivációját, valamint a szorongás mértékét és a döntési folyamatban betöltött szerepét, de ugyanilyen fontos a szülők önismerete. Az ideális megoldás az, amikor a szülő támogat, javasol, és segít kiemelni a gyerek erősségeit, de nem nyomja egy kijelölt út irányába. Fontos továbbá figyelembe venni, hogy ez a döntés a családi rendszert is érinti: ha a szülő hosszú távon nem tud őszintén támogatni valamit, amivel nem ért egyet, az a stressz és elégedetlenség révén a gyerek számára is érzékelhetővé válik
– hívta fel a figyelmet a szakember.
Fontos az erősségek felismerése
A szakpszichológus azt is megjegyezte, hogy szerinte az oktatási rendszer nem segíti a gyerekeket abban, hogy felismerjék saját erősségeiket és érdeklődésüket. Mint hozzáfűzte, az iskolák még mindig tantárgyakra bontva oktatnak, és jegyekkel értékelnek, ami a szakember szerint két szempontból is problémás: egyrészt a tantárgyi teljesítmény a való életben nem egy az egyben hasznosítható tudást jelent; például egyéni vállalkozóként a könyveléshez matematikára, gazdaságtanra és informatikára is szükség van, de ezek összehangolása már nem tantárgyi bontásban történik. Másrészt a jegyek túlzottan leegyszerűsítik a teljesítményt: egy ötös nem ad teljes képet arról, hogy miért azt a jegyet kapta a gyerek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Király Barnabás megjegyezte, hogy a pályaválasztási tanácsadás során gyakran azzal kezdenek, hogy mely tantárgyak érdeklik a gyereket, majd részletesebben megkérdezik tőlük, hogy mi az, ami valóban leköti őket, mihez van természetes affinitásuk, és mi megy számukra könnyen, mi nehezebben. Az iskolai támogatás részeként a szakpszichológus szerint hasznos lehet például osztályfőnöki órákon ilyen témákról beszélgetni, valamint részletesebb visszajelzéseket adni a teljesítményről is.
„Ezentúl önismereti, csoportos alkalmak szervezése is segíthet, ahol a gyerekek egymásnak is adhatnak visszajelzést” – jelezte. A szakember azt is hozzáfűzte, fontos, hogy a pályaválasztásról való gondolkodást ne csak az iskolai teljesítményre korlátozzuk, hanem a szabadidős tevékenységekre is kiterjesszük, ugyanis a gyerekek szabadidőben választott elfoglaltságai, hobbijai rendkívül informatívak lehetnek arról, milyen készségeik és motivációik vannak, és milyen irányban érdemes támogatni őket.
Kapaszkodó a döntéshez
Király Barnabás kérdésünkre arról is beszélt, hogy leggyakrabban azok a diákok (és szüleik) keresik meg, akik bizonytalanok abban, merre induljanak tovább, és úgy érzik, nincs kapaszkodójuk a döntéshez.
Ilyenkor a közös munka célja az, hogy tágítsuk azt a gondolkodási keretet, amelyben a gyerek és a család a lehetőségeket szemléli, és több irány váljon elképzelhetővé. Ezekben a beszélgetésekben gyakran megjelenik az a szorongás is, hogy a középiskola-választás egy túl nagy súlyt kapó döntésnek tűnik
– mutatott rá a szakember. Hozzátette, hogy ritkábban, de előfordul az is, amikor a gyerek sok területen tehetséges és sikeres, és éppen az okoz neki nehézséget, hogy a számos erősség közül melyik irányba induljon el, milyen területre specializálódjon.
Az esetleges kudarc feldolgozása
Minden felkészülés és tanulás ellenére előfordulhat és elő is fordul, hogy a gyerekeket nem veszik fel az áhított középiskolába. Érdekelt minket, hogy ez milyen nyomot hagyhat a gyerekekek önbizalmán, és hogyan lehet feldolgozni a kudarcot.
A szakpszichológus szerint általában a feldolgozás természetes folyamatként zajlik, de fontos, hogy a fókusz ne az önértékelés rombolására, hanem a tanulási lehetőségekre irányuljon.
Kritikus szempont, hogy a kudarcot ne úgy éljék meg, hogy „én kevés vagyok” vagy „nem vagyok elég jó”, mert ezek a gondolatok hosszú távon mély nyomot hagyhatnak a gyerekekben. Sokkal jobb megközelítés, ha a gyerek úgy látja: „most nem sikerült, de ez csak egy helyzet, és nem minősít engem, mint személyt”. Ebből a perspektívából lehet elemezni az okokat: mi vezetett a kudarchoz, min lehet változtatni a jövőben, és hogyan lehet felkészülni a hasonló helyzetekre. Ez a folyamat nemcsak tanulási lehetőséget kínál, hanem növeli a kontrollérzetet is
– részletezte Király Barnabás.
A szakember szerint emellett a szülők és a környezet reakciója kulcsfontosságú: ha csalódottságot vagy szégyent mutatnak, az mélyen beépülhet a gyerek önértékelésébe, ugyanakkor szerinte fontos hangsúlyozni, hogy a középiskola-választás csupán az életút egy része, a pályák módosíthatók, az átmenetek lehetségesek.
Király Barnabás szerint a középiskola-választás előtt álló gyerekek szüleinek érdemes szem előtt tartani, hogy a gyerek lelki biztonsága sokkal fontosabb, mint az iskola presztízse vagy a választás „tökéletessége”. A szakember szerint ha a gyerek támogatva érzi magát, és megvan az önbizalma a döntési folyamat során, hosszú távon sokkal többre juthat, mintha stressz, szorongás vagy erőltetés révén kerülne egy számára nem megfelelő intézménybe.
Kitért arra is, hogy a döntés előtt érdemes figyelembe venni a gyerek érdeklődési körét, értékrendjét, motivációit, valamint készségeit és képességeit a soft skillek területén is, ezekből rendszert alkotni, és ennek alapján meghozni a döntést.
„Érdemes külső segítséget is igénybe venni, különösen akkor, ha a szorongás vagy a stressz mértéke magas, vagy ha a gyerek és a család bizonytalan a döntési folyamatban. A Pedagógiai és Pszichológiai Szakszolgálat is nyújt lehetőséget pálya- és iskolaválasztási tanácsadásra, emellett számos szakember foglalkozik ezzel a területtel” – mutatott rá.
A pályaválasztás előtt állók számára ma már nem az a legfontosabb kérdés, hogy mely szakmát váltja ki az AI, hanem, hogy hol marad nélkülözhetetlen az...
Az oktatási szférát érintő korrupciós botrányok nem érnek véget: jelenleg öt büntetőeljárás zajlik tankerületi központok és iskolák ügyében.
Teljesen átírja a kormány az Otthon Startot és a CSOK Pluszt: elképesztő lakásvásárlási lehetőségek jönnek
Már az építés alatt álló új lakásokra is felvehető lesz az Otthon Start és a CSOK Plusz támogatott hitel a kormány által előkészített rendelet szerint.
A pedagógusok idei 10 százalékos béremelésének fedezetét rosszul számolták ki központilag?
Komoly szigorítást hoztak Ausztriában: szedheti a sátorfáját rengeteg kivándorló magyar, ha ezt nem teljesítik
A statisztikai adatok szerint 2025-ben mintegy 10 ezer migráns hagyta félbe a nyelvtanfolyamokat.
2026. február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre az E-felvételiben. Itt vannak a részletek.
A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott Hajdú-Biharban
A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy mely szakoknál mennyi idő alatt térül meg a felsőoktatásban töltött idő a diploma után
Az Oktatási Hivatal friss adatai szerint tovább folytatódik a nyelvvizsgázók számának drasztikus visszaesése Magyarországon.
A vitatott kérdésre végül minden tanuló automatikusan megkapta a maximális pontszámot.
Érettségi 2026: itt vannak a követelmények, fontos időpontok, a jelentkezés menete - Közép és emelt szintű feladatok, megoldások
A Pénzcentrum összegyűjtötte a 2026-ban aktuális legfontosabb tudnivalókat: cikkünkben megtalálhatók az elmúlt évek legfontosabb vizsgatárgyainak feladatlapjai és megoldásai is.
A kormány tervei szerint a 2025/2026-os tanév tavaszi félévétől minden hazai szakképző intézményben megkezdődik a mesterséges intelligencia oktatása.
Pedagógus bértábla 2026: mutatjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2026-ban, hogyan alakul a tanári fizetés 2026 évében? Mit kell tudni a tanárbérek, pedagógus bérpótlékok kapcsán?
Rengeteg iskola húzza le a rolót az ítéletidő miatt Magyarországon: rendkívüli hószünetet rendeltek el
Hétfőre 27 középiskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, 40 intézményben online oktatásra tértek át elsősorban a fűtési problémák miatt
Ne maradj le: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, ezt minden szülőnek tudnia kell
Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap.
Kiderült, sokmilliárdos lyuk tátong a magyar iskolák kasszájában: ettől fog letérdelni az oktatási rendszer?
A kormány az év végén ismét két ütemben nyújtott rendkívüli támogatást az intézményeknek.
Alig kezdődött el az oktatás az iskolákban, közbeszólt a havazás: tanítás szünet, szombati tanítási nap jöhet?
Már rég volt példa arra, hogy az extrém hóhelyzet Magyarországon rendkívüli tanítási szünet elrendelését tette volna szükségessé.
Fontos határidő közeleg a magyar iskolákban: ezt írja be először minden szülő és diák a 2026-os naptárba
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tanulók feladatokat oldanak meg anélkül, hogy átlátnák, mit és miért kér a vizsga.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás