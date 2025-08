A Suzuki a múlté? Ez a márka kenterbe veri a japánokat Magyarországon: rengeteg kocsit adnak el

A magyar újautó-piac továbbra is lendületben van: 2025 júliusában közel 26 százalékkal több új személyautót helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban. Az év eddigi legnagyobb nyertese egyértelműen a Ford, amely 64 százalékos növekedést produkált az előző évhez képest. A modellek rangsorát a Suzuki S-Cross vezeti, mögötte a Skoda Octavia és a Suzuki Vitara zárja a dobogót. A statisztikák szerint egyre több városi SUV és crossover kerül a magyar utakra.

10 809 új személyautót helyeztek forgalomba júliusban Magyarországon, ez igen decens eredmény, ugyanis az előző év azonos hónapjában ez a szám csak 8522 volt, azaz majdnem 26 százalékos a növekedés. Sőt, a Datahouse friss adatai szerint 2023 júliusához viszonyítva az előző hónapban majdnem 30 százalékkal emelkedett a forgalomba helyezések száma.

Éves alapon 76 910 jártunk a hónap végén, ami 2024 január-júliushoz képest 7 százalékos növekedést jelent, 2023 első 7 hónapjához viszonyítva pedig több mint 18 százalékkal emelkedett a forgalomba helyezések száma.

A márkák közül a júliust a Toyota nyerte 1120 forgalomba helyezéssel, második a Suzuki 1074 darabbal, a harmadik helyen pedig a Skoda áll, amelyből a múlt hónapban 911 állt forgalomba.

2024 január és július között a legtöbb új autót a Suzuki helyezte forgalomba Magyarországon, összesen 8507 darabot. Szorosan mögötte következik a Toyota 8129 új autóval, majd a Skoda 6776-tal. Az első ötös listába még a Ford (5571) és a Volkswagen (5473) is bekerült.

A koreai márkák közül a Kia 4949, a Hyundai pedig 2917 új járművet helyezett forgalomba. A prémiumszegmensben a BMW vezet 4101 darabbal, őt követi a Mercedes 3309, valamint az Audi 2060 forgalomba helyezett autóval.

A Nissan 3783 új járművel előzi meg a Daciát (2434), a Renault-t (2365), valamint az Opelt (1634) és a Peugeot-t (1614). A Volvo 1674, míg a Tesla 1200 autót regisztrált. Az elektromos és kínai márkák közül az MG 1074, a BYD 1005, a KGM (korábban SsangYong) pedig 902 új autót helyezett forgalomba az év első hét hónapjában.

Pezsgőt bonthat a Ford

2025 első hét hónapjában a forgalomba helyezett új autók száma jelentősen emelkedett néhány márka esetében a 2024-es év azonos időszakához képest. A legnagyobb növekedést a Ford érte el, 64,38%-kal több járművet helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban. A kínai BYD 51,58%-os bővülést mutatott, míg a Peugeot 40,23%-kal növelte volumenét.

A Kia 29,28%-os, a BMW pedig 25,87%-os növekedést ért el. A Renault (17,37%), a Nissan (17,30%), valamint a Skoda (13,31%) és a Mercedes (12,21%) szintén kétszámjegyű emelkedést könyvelhetett el. Az Audi visszafogottabb, 6,30%-os növekedést mutatott, a Dacia pedig minimális, 2,83%-os pluszt regisztrált.

Ezzel szemben több márka forgalomba helyezése csökkent tavalyhoz képest. A Volkswagen 1,35%-kal, a Toyota 6,15%-kal, míg a Suzuki 10,66%-kal esett vissza. A Tesla (–10,71%), az MG (–11,46%) és a Hyundai (–12,82%) is kétszámjegyű csökkenést mutatott. A KGM (–18,37%), a Volvo (–21,56%) és különösen az Opel (–31,63%) jelentős visszaesést szenvedett el a 2024-es év azonos időszakához képest.

Ez Magyarország kedvenc autója

2025 első hét hónapjában a legtöbb új személyautót Magyarországon a Suzuki S-Crossból helyezték forgalomba: összesen 3769 darabot. Ezzel az S-Cross lett Magyarország kedvenc autója ebben az időszakban. A második helyen a Skoda Octavia végzett 3564 darabbal, míg a dobogó harmadik fokára egy másik Suzuki-modell, a Vitara állhatott fel 3220 forgalomba helyezéssel - korábban éveken keresztül vezette ezt az összesítést.

A középmezőnyben több SUV és városi crossover is helyet kapott. A Nissan Qashqai (2419), a Kia Ceed (2149), a Dacia Duster (1737) és a Ford Tourneo Custom (1713) jól teljesítettek. A Toyota három modellel is bekerült a húszas toplistába: a Corolla (1552), a Yaris Cross (1446) és a C-HR (1332) is népszerűnek bizonyult. A Volkswagen Golf (1251) még mindig tartja magát a listán, míg a Corolla Cross (1019) és a Ford New Puma (1018) szorosan követik egymást.

A lista második felében olyan modellek találhatók, mint a Hyundai Tucson (967), a Ford Kuga (955), a Nissan X-Trail (890) és a Skoda Superb (834). Az MG ZS 832 forgalomba helyezéssel zárja a húszas listát, ami azt jelzi, hogy a kínai márkák is egyre inkább megvetik a lábukat a magyar piacon.