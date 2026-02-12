2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Zürich, 2024. január 15.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a zürichi repülőtéren 2024. január 15-én. Zelenszkij a Világgazdasági Fórum 54. davosi találkozójára érkezett Svájcba.MTI/EPA-KEYSTONE/Alessandro Della Valle
Világ

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij a háború végéről: végre közel lehet a béke?

Pénzcentrum
2026. február 12. 11:49

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen, miközben továbbra sem biztos, hogy Moszkva részt vesz a jövő hétre tervezett, amerikai közvetítésű béketárgyalásokon - írta a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak erősebb politikai és gazdasági nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha valóban azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb a nyár folyamán véget érjen. Hozzátette, egyelőre nem tudni, Moszkva részt vesz-e a jövő hétre tervezett, amerikai közvetítésű béketárgyalásokon.

Az ukrán vezető korábban már jelezte, hogy Washington júniusig szeretné lezárni az immár négy éve tartó fegyveres konfliktust. Elmondása szerint Oroszország még mindig fontolgatja, hogy megjelenik-e a következő, háromoldalú egyeztetésen. Ukrajna készen áll a találkozóra, amely az elmúlt hónapban Abu-Dzabiban tartott két, eredménytelen tárgyalási fordulót követné.

A Kreml kedden közölte, hogy a következő fordulónak még nincs kitűzött időpontja, de a tárgyalások várhatóan hamarosan folytatódnak. A Reuters értesülései szerint amerikai tisztviselők hétfőre és keddre javasoltak háromoldalú találkozót Miamiban.

Kapcsolódó cikkeink:

Zelenszkij cáfolta a Financial Times azon értesülését, amely szerint február 24-én – az orosz invázió negyedik évfordulóján – elnökválasztást és a békemegállapodásról szóló népszavazást jelentene be. Az ukrán elnök leszögezte: választásokat csak akkor tartanak, ha az Egyesült Államok és más nyugati szövetségesek megfelelő biztonsági garanciákat nyújtanak.

Még ha lenne is ilyen cél, abszolút ostoba ötlet lenne ezt a dátumot választani politikai bejelentésekre. Először a biztonság, aztán a politika

 - fogalmazott Zelenszkij.

A Reuters egyik forrása szerint az elnök addig nem indíthatja el a választási és népszavazási folyamatot, amíg nem születik megállapodás Oroszországgal a béke feltételeiről. Kijev emellett tűzszünetet akar a teljes kampányidőszakra.

Az Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokon nem sikerült feloldani a nézeteltéréseket a kelet-ukrajnai Donbász térségéről. Oroszország a teljes régió feletti ellenőrzést követeli bármilyen békemegállapodás feltételeként. Ukrajna – amely még mindig több mint ötezer négyzetkilométert tart ellenőrzése alatt a Donbászból – ezt kizárja, ugyanakkor nyitottnak mutatkozik olyan megoldások vizsgálatára, mint egy demilitarizált vagy szabadkereskedelmi övezet létrehozása.

A mielőbbi választás megtartása része annak a húszpontos békejavaslatnak, amelyen ukrán és amerikai tárgyalók dolgoznak. Több, a folyamatot ismerő forrás szerint azonban a májusra tervezett választás és népszavazás irreális, mivel még nincs békemegállapodás, és a szavazás logisztikai előkészítése is jelentős időt és erőforrást igényel.

Bár Donald Trump amerikai elnök szeretné, ha Ukrajnában mielőbb választásokat tartanának, ezt jelenleg tiltja a 2022-es invázió óta érvényben lévő hadiállapot. Az ukránok többsége szintén ellenzi a háború alatti szavazást.

címlapkép: Alessandro Della Valle, MTI/MTVA 
