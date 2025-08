Még bőven tart a nyár! Rengeteg tengerparti nyaralást kínálnak féláron: ide érdemes utazni

Aki 2025 nyarán az utolsó pillanatban döntene a nyaralásról, annak most igazán jó hírekkel szolgálhatunk: a last minute utazások piaca augusztus elején is pezseg, és több utazási iroda kínál jelentős kedvezményeket a következő két hétben induló utakra. Aki rugalmas az időpontokkal, akár 30–40%-kal olcsóbban juthat el tengerpartra, egzotikus szigetekre vagy mediterrán városokba. Mutatjuk a legjobb ajánlatokat!

A nyár közepén sokan már túl vannak a vakáción, de akadnak szép számmal olyanok is, akik csak most kapnak észbe: jó lenne mégis elutazni valahova, mielőtt véget ér a szezon. A jó hír az, hogy 2025 augusztusában is bőven akadnak last minute ajánlatok, amelyekkel akár 30–40%-kal olcsóbban juthatunk el népszerű nyaralóhelyekre. Aki rugalmas az időpontokkal és nem ragaszkodik egy konkrét úti célhoz, most igazán jól járhat.

A last minute utazás lényege, hogy az indulás előtti napokban – vagy akár órákban – foglaljuk le az utat, így az utazási irodák jelentős kedvezményeket kínálnak a még szabad helyekre. Ez nemcsak pénztárcabarát megoldás, hanem izgalmas kaland is lehet: sokan épp az utolsó pillanat spontaneitását szeretik benne.

Friss last minute ajánlatok: indulás két héten belül

A következő ajánlatok mind augusztus első felében indulnak, és különböző utazási irodáktól származnak. Az árak egy főre értendők, és tartalmazzák a repülőjegyet, szállást, valamint az ellátást.

Török Riviéra – Alanya (Kartago Tours) Indulás: augusztus 9. Ár: 279 900 Ft/fő. Ellátás: all inclusive. Egy klasszikus török nyaralás, tengerparti szállodával és gazdag programlehetőségekkel.

Ellátás: all inclusive. Egy klasszikus török nyaralás, tengerparti szállodával és gazdag programlehetőségekkel. Egyiptom – Hurghada (Invia.hu) Indulás: augusztus 10. Ár: 147 612 Ft/fő Ellátás: all inclusive. Ideális választás, ha búvárkodnál vagy csak pihennél a Vörös-tenger partján.

Ellátás: all inclusive. Ideális választás, ha búvárkodnál vagy csak pihennél a Vörös-tenger partján. Horvátország – Crikvenica (Utazom.com) Indulás: augusztus 12. Ár: 291 933 Ft/fő Ellátás: félpanzió. Autóval is könnyen elérhető, mediterrán hangulatú városka a horvát tengerparton.

Ellátás: félpanzió. Autóval is könnyen elérhető, mediterrán hangulatú városka a horvát tengerparton. Görögország – Zakynthos (Itaka Hungary) Indulás: augusztus 11. Ár: 241 399 Ft/fő Ellátás: all inclusive Kristálytiszta víz, teknősök és hangulatos görög tavernák – mi kell még?

Ellátás: all inclusive Kristálytiszta víz, teknősök és hangulatos görög tavernák – mi kell még? Tunézia – Djerba szigete (Lastminute.hu) Indulás: augusztus 8. Ár: 238 900 Ft/fő Ellátás: all inclusive. Egy egzotikus sziget, ahol a homokos part és a keleti kultúra találkozik.

Mire figyelj last minute foglalásnál?

A legjobb ajánlatokat azok kapják, akik nem ragaszkodnak konkrét dátumhoz vagy úti célhoz. Az akciós helyek gyorsan elfogynak, így érdemes azonnal foglalni, ha megtetszik valami.



A last minute utazás nemcsak pénztárcakímélő, hanem izgalmas is: egy kis spontaneitással olyan helyekre juthatsz el, amikről korábban nem is álmodtál.