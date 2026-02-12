Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak

Miközben az éves átlagos infláció alig volt 2 százalék fölött, a havi pedig mindössze 0,3 százalék volt, azért bizonyos termékek ezeknél az adatoknál brutálisan nagyobb mértékben drágultak. Például egy év alatt az uborka ára 33 százalékkal nőtt, a kakaópor közel 30 százalékkal lett drágább, a marhahús több mint 25 százalékkal került többe. De egyetlen hónap is elég volt hozzá, tavaly december és most január között, hogy a zöldpaprika ára közel 39, a paradicsomé 26, az uborkáé pedig 21 százalékkal ugorjon meg.

Ahogy arról reggel a Pénzcentrumon is beszámoltunk, 2026 januárjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Egy hónap alatt pedig, azaz 2025 december és 2026 januárja között átlagosan 0,3 százalékos emelkedés történt.

Igen ám, de ahogyan megszokhattuk, az átlagok durván torzítják a képet, ezért érdemes kicsit jobban a számok mögé nézni. A Pénzcentrumon ezúttal is összeszedtük ez elmúlt egy év, valamint egy hónap csúcsdrágulóit.

Volt azért árrobbanás az elmúlt 1 évben is...

2025 januárja és 2026 januárja között több alapvető élelmiszer és mindennapi fogyasztási cikk ára is kétszámjegyű ütemben emelkedett. A vizsgált termékek közül valamennyi legalább 10 százalékkal drágult egy év alatt, de több esetben 20–30 százalék közötti áremelkedésről beszélhetünk.

A legnagyobb mértékben az uborka drágult: kilónkénti ára 1480 forintról 1970 forintra nőtt, ami 33,1 százalékos emelkedést jelent. Nem sokkal marad el tőle a kakaópor, amely 8060 forintról 10 430 forintra drágult kilogrammonként, ez 29,4 százalékos növekedés.

Jelentős volt a drágulás a húsoknál is: a marhahús (rostélyos) ára 4700 forintról 5900 forintra emelkedett, ami 25,5 százalékos plusz. De más húsfélék is rendesen megdrágultak, a pulykamellfilé 11,4 százalékkal, a csirkemellfilé 10,4 százalékkal kerül most többe, mint 1 évvel ezelőtt.

A citrom 23,8 százalékkal lett drágább, míg a mogyorós tejcsokoládé darabára 597 forintról 737 forintra nőtt, ami 23,5 százalékos emelkedés. A háztartási keksz pedig 22,5 százalékkal drágult.

Az adatokból az is jól látszik, hogy bizony nem csak az élelmiszerek érintettek a drágulásban. A 14 karátos arany karikagyűrű grammonkénti ára például 21,2 százalékkal emelkedett, míg a női szandál ára közel 19 százalékkal nőtt egy év alatt. A multifilter cigaretta 15,7 százalékkal, a vezetékes gáz 13,8 százalékkal került többe, utóbbi köbméterenként 152 forintról 173 forintra drágult.

A sajtótermékek sem maradtak ugyanakkor ki a szórásból. A Magyar Nők Lapja 13,7 százalékkal, a Nemzeti Sport 11,4 százalékkal drágult. A vendéglátásban a hamburger ára 12,7 százalékkal emelkedett. Érdemes azt is megjegyezni, hogy tisztított dió és az őrölt fekete borsnak is borsosabb lett az ára, ugyanis mindkét termék 11,5 százalékos áremelkedést mutatott.

Sok férfi és nő kedvenc itala, a sör literára is megugrott, és összességében 11 százalékkal nőtt, amiközben az akácméz 10,7 százalékkal drágult. Ehhez hozzájön még, hogy most egy a múzeumi belépőjegy 10,6 százalékkal kerül többe, mint egy éve, miközben férfi hajvágás ára pontosan 10 százalékkal emelkedett átlagosan.

Ne feledjük, az éves átlagos áremelkedés mértéke 2,1 százalékos volt, szóval ezen a termékek és szolgáltatások drágulása jócskán túlmutat az átlagon, van olyan termék ami 15-ször (!) nagyobb mértékben drágult, de még a listazáró 10 százalékos drágulás is 5-ször akkora, mint az átlag. Úgyhogy nem a vásárlók készülékében van a hiba akkor, hogyha ezeket a termékeket vásárolva azt érzékelik, bizony még mindig tart az inflációs pokol.

... és az elmúlt 1 hónapban is

A legnagyobb havi drágulást toronymagasan a friss zöldségek produkálták. A zöldpaprika ára 1390 forintról 1930 forintra ugrott kilogrammonként, ami 38,8 százalékos emelkedés egy hónap alatt. A paradicsom 26,1 százalékkal drágult (1150 forintról 1450-re), míg az uborka ára 21,6 százalékkal nőtt, 1620 forintról 1970 forintra.

Az élelmiszereken túl más kategóriákban is látható volt érdemi elmozdulás. A tankpezsgő ára 9,3 százalékkal emelkedett, a Magyar Nők Lapja 7,2 százalékkal került többe januárban, míg a papírzsebkendő ára 5,6 százalékkal nőtt.

A szeszes italoknál az Unicum 3,5 százalékkal, a felsőerjesztésű vagy búzasör 3 százalékkal drágult. A háztartási keksz szintén 3 százalékos havi áremelkedést mutatott. Ugyanakkor az építőanyagok és más szolgáltatások sem maradtak ki a havi emelésekből. A laminált parketta ára 2,7 százalékkal nőtt, míg a temetési szolgáltatásoknál, legyen szó hamvasztásról vagy egyedi megrendelésről 2-2,4 százalék közötti emelkedés volt mérhető.

Mindeközben a banán 2,4, a karikagyűrű 2,3, a gomba pedig 2,1 százalékkal drágult.