2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
HRCENTRUM

Búcsút mondhat a béremelésének rengeteg magyar dolgozó? Kiderült, ezt tervezik a munkahelyek 2026-ban

Pénzcentrum
2026. február 5. 11:29

Egy felmérés szerint a hazai munkáltatók többsége béremelést tervez 2026 első felében, de az emelések jellemzően mérsékelt mértékűek lesznek. A kutatás több mint 300 magyarországi vállalat HR és vezető szakembereinek válaszai alapján készült, és több ágazat várakozásait mutatja.

A cégek 84 százaléka számol béremeléssel. Az emelések többsége 5 százalék alatti vagy 6 és 10 százalék közötti sávba esik. Jelentősebb növelést csak kisebb részük tervez, bértömeg csökkentést alig jeleztek. Közel 14 százalék nem készül bérmódosításra. A kereskedelemben, valamint az egészségügyi és gyógyszertári területen erősebb az emelési szándék, a pénzügyi szektorban nagyobb a bizonytalanság - derült ki a Man Power Magyarország felméréséből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A béremelést tervező vállalatok több mint fele minden munkavállalóra kiterjeszti az intézkedést. További 26,98 százalék az állomány 50 és 80 százalékát érinti. A döntések hátterében az infláció, a munkaerő megtartása és a piaci bérekhez való igazodás áll. Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezetője szerint a kérdés ma már nem az, hogy szükséges e béremelés, hanem az, hogy azt milyen körben és milyen mértékben tudják fenntarthatóan végrehajtani.

Kapcsolódó cikkeink:

A juttatások és bónuszok terén visszafogottabb a kép. A cégek négyötöde nem tervez érdemi változtatást ezen a területen, és csak mintegy 18 százalék készül a juttatási csomag bővítésére.

A foglalkoztatási kilátások összességében kedvezőek. A vállalatok több mint harmada létszámbővítést tervez, 43 százalékuk stabil állománnyal számol. A toborzás ugyanakkor továbbra is nehéz. A cégek közel 43 százaléka tapasztalt problémát, főként az értékesítési, beszerzési, termelési, valamint számviteli és pénzügyi területeken.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A munkahelyi fluktuáció átlagos mértéke 2025-ben 12,5 százalék volt. A leggyakoribb ok az, hogy a munkavállalók magasabb fizetési ajánlatot kapnak más cégektől. Ez növeli a bérek és az ajánlati csomagok versenyképességének jelentőségét.

A bértranszparencia terén jelentős az elmaradás. A vállalatok kétharmada nem tüntet fel fizetési sávot az álláshirdetéseiben. Az uniós bértranszparencia szabályokra való felkészültség vegyes képet mutat, a cégek többsége még tervezési szakaszban jár. Varga Péter szerint egyre fontosabb lesz, hogy a vállalatok érthetően és átláthatóan kommunikálják bérpolitikájukat, mert a versenyképes ajánlat ma már nemcsak az összeg nagyságáról szól.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #béremelés #foglalkoztatás #munkaerő #álláshirdetés #munkaerőpiac #bérek #munkavállalók #vállalatok #juttatások #infláció mértéke

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:57
11:43
11:29
11:20
11:04
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.02.02 10:23
Ma már nem trendi trénernek lenni. És mi mégis trénerképzést indítunk.
Mondjuk ki. Ma nem trendi trénernek lenni. Volt idő, amikor ez a szakma magas presztízsű volt. Szel...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
hrdoktor  |  2026.01.14 12:39
Pingvinjárás: így csökkenthető az elesés kockázata csúszós járdán
Jelentősen megnehezíti a munkába járást, ha az ónos eső síkossá és csúszóssá teszi a járdákat. Ilyen...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 5.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
2026. február 4.
Kajarendelés vagy főzés: ki nem találod, melyik az olcsóbb 2026-ban Magyarországon
2026. február 4.
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 5. csütörtök
Ágota, Ingrid
6. hét
Február 5.
A választások világnapja
Február 5.
Nutella Nap
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér
2
2 hónapja
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
3
4 hete
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
4
2 hete
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
5
3 napja
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító részvénytársaság
részvénytársasági formában működő biztosító.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 10:28
Bemondta Gulyás Gergely: újabb állami dolgozók számíthatnak béremelésre, itt vannak a részletek
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 10:04
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
Agrárszektor  |  2026. február 5. 11:31
Régóta várják a magyarok az élelmiszeráfa csökkentését, de nincs rá pénz