Búcsút mondhat a béremelésének rengeteg magyar dolgozó? Kiderült, ezt tervezik a munkahelyek 2026-ban
Egy felmérés szerint a hazai munkáltatók többsége béremelést tervez 2026 első felében, de az emelések jellemzően mérsékelt mértékűek lesznek. A kutatás több mint 300 magyarországi vállalat HR és vezető szakembereinek válaszai alapján készült, és több ágazat várakozásait mutatja.
A cégek 84 százaléka számol béremeléssel. Az emelések többsége 5 százalék alatti vagy 6 és 10 százalék közötti sávba esik. Jelentősebb növelést csak kisebb részük tervez, bértömeg csökkentést alig jeleztek. Közel 14 százalék nem készül bérmódosításra. A kereskedelemben, valamint az egészségügyi és gyógyszertári területen erősebb az emelési szándék, a pénzügyi szektorban nagyobb a bizonytalanság - derült ki a Man Power Magyarország felméréséből.
A béremelést tervező vállalatok több mint fele minden munkavállalóra kiterjeszti az intézkedést. További 26,98 százalék az állomány 50 és 80 százalékát érinti. A döntések hátterében az infláció, a munkaerő megtartása és a piaci bérekhez való igazodás áll. Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezetője szerint a kérdés ma már nem az, hogy szükséges e béremelés, hanem az, hogy azt milyen körben és milyen mértékben tudják fenntarthatóan végrehajtani.
A juttatások és bónuszok terén visszafogottabb a kép. A cégek négyötöde nem tervez érdemi változtatást ezen a területen, és csak mintegy 18 százalék készül a juttatási csomag bővítésére.
A foglalkoztatási kilátások összességében kedvezőek. A vállalatok több mint harmada létszámbővítést tervez, 43 százalékuk stabil állománnyal számol. A toborzás ugyanakkor továbbra is nehéz. A cégek közel 43 százaléka tapasztalt problémát, főként az értékesítési, beszerzési, termelési, valamint számviteli és pénzügyi területeken.
A munkahelyi fluktuáció átlagos mértéke 2025-ben 12,5 százalék volt. A leggyakoribb ok az, hogy a munkavállalók magasabb fizetési ajánlatot kapnak más cégektől. Ez növeli a bérek és az ajánlati csomagok versenyképességének jelentőségét.
A bértranszparencia terén jelentős az elmaradás. A vállalatok kétharmada nem tüntet fel fizetési sávot az álláshirdetéseiben. Az uniós bértranszparencia szabályokra való felkészültség vegyes képet mutat, a cégek többsége még tervezési szakaszban jár. Varga Péter szerint egyre fontosabb lesz, hogy a vállalatok érthetően és átláthatóan kommunikálják bérpolitikájukat, mert a versenyképes ajánlat ma már nemcsak az összeg nagyságáról szól.
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
A munkahely vonzerejét továbbra is elsősorban a versenyképes fizetés és juttatási csomag, a munka-magánélet egyensúlya és a rugalmas munkavégzés határozza meg.
Az új technológiák bevezetése annak a több százmillió dolláros beruházási programnak a része, amellyel a kávéóriás igyekszik visszaszerezni vásárlóit.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Az amerikai munkaerőpiacon 2034-ig több mint 5,2 millió új munkahely jöhet létre, ám a növekedés messze nem egyenletes.
A rangsor szerint Magyarország a nominális minimálbér alapján a mezőny alsó harmadában, vásárlóerő alapján pedig a középmezőny alsó részén helyezkedik el.
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Baja Sándor a Portfolio-n a 2026-os közép-kelet-európai vállalati kilátásokat és munkaerőpiaci trendeket elemzi, kiemelve béremelést, létszámmozgásokat és az MI szerepét.
Nem mindenhol az idősebbek keresnek többet: van, ahol a fiatalok verik meg százezrekkel a tapasztaltabbakat.
Itt a végső döntés a december 24-i munkaszüneti napról szóló népszavazásról: minden eldőlt, nincs helye fellebbezésnek
Nem gyűlt össze a szükséges számú aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezéshez.
Lassuló ütemben, de tovább nőttek a bérek 2025-ben: a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére 2290 forintra emelkedett, ami 7,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt.
Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat.
Ez ám a meglepetés a magyar postásoknak! Bejelentette Nagy Márton, a vártnál nagyobb béremelést kapnak
Jelentősen emelkedik a béren kívüli juttatás is: a cafeteria évi keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra nő.
A magyarországi kiskereskedelmi ágazatban 2026-ra olyan béremelési hullám indult el, amely érdemben meghaladja a várható, 3–4 százalékos inflációt.
Akár 30 ezer dolgozót is elküld idén a UPS, miközben tovább szűkíti az Amazonnak nyújtott szállítási szolgáltatásait
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
A fővárosban magasabbak a bérek, de magasabbak az árak is: megnéztük, mire elég ma Budapesten a nettó átlagfizetés.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Európában átlagosan 33 nap fizetett szabadság jár évente, de hatalmas különbségek vannak országok és régiók szerint.
A Nike 775 munkavállalót bocsát el az Egyesült Államokban, a cél az automatizáció gyorsítása a gyártásban.
Százezernyi magyar fizetése csökkenhet fű alatt 2026-ban: erről kevés dolgozó tudott, nagyon ki fognak akadni
A hazai vállalatok többsége idén is béremelésre készül, de a tervezett növekedés mértéke elmarad a tavalyi várakozásoktól.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
