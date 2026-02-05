Búcsút mondhat a béremelésének rengeteg magyar dolgozó? Kiderült, ezt tervezik a munkahelyek 2026-ban

Egy felmérés szerint a hazai munkáltatók többsége béremelést tervez 2026 első felében, de az emelések jellemzően mérsékelt mértékűek lesznek. A kutatás több mint 300 magyarországi vállalat HR és vezető szakembereinek válaszai alapján készült, és több ágazat várakozásait mutatja.

A cégek 84 százaléka számol béremeléssel. Az emelések többsége 5 százalék alatti vagy 6 és 10 százalék közötti sávba esik. Jelentősebb növelést csak kisebb részük tervez, bértömeg csökkentést alig jeleztek. Közel 14 százalék nem készül bérmódosításra. A kereskedelemben, valamint az egészségügyi és gyógyszertári területen erősebb az emelési szándék, a pénzügyi szektorban nagyobb a bizonytalanság - derült ki a Man Power Magyarország felméréséből.

A béremelést tervező vállalatok több mint fele minden munkavállalóra kiterjeszti az intézkedést. További 26,98 százalék az állomány 50 és 80 százalékát érinti. A döntések hátterében az infláció, a munkaerő megtartása és a piaci bérekhez való igazodás áll. Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezetője szerint a kérdés ma már nem az, hogy szükséges e béremelés, hanem az, hogy azt milyen körben és milyen mértékben tudják fenntarthatóan végrehajtani.

A juttatások és bónuszok terén visszafogottabb a kép. A cégek négyötöde nem tervez érdemi változtatást ezen a területen, és csak mintegy 18 százalék készül a juttatási csomag bővítésére.

A foglalkoztatási kilátások összességében kedvezőek. A vállalatok több mint harmada létszámbővítést tervez, 43 százalékuk stabil állománnyal számol. A toborzás ugyanakkor továbbra is nehéz. A cégek közel 43 százaléka tapasztalt problémát, főként az értékesítési, beszerzési, termelési, valamint számviteli és pénzügyi területeken.

A munkahelyi fluktuáció átlagos mértéke 2025-ben 12,5 százalék volt. A leggyakoribb ok az, hogy a munkavállalók magasabb fizetési ajánlatot kapnak más cégektől. Ez növeli a bérek és az ajánlati csomagok versenyképességének jelentőségét.

A bértranszparencia terén jelentős az elmaradás. A vállalatok kétharmada nem tüntet fel fizetési sávot az álláshirdetéseiben. Az uniós bértranszparencia szabályokra való felkészültség vegyes képet mutat, a cégek többsége még tervezési szakaszban jár. Varga Péter szerint egyre fontosabb lesz, hogy a vállalatok érthetően és átláthatóan kommunikálják bérpolitikájukat, mert a versenyképes ajánlat ma már nemcsak az összeg nagyságáról szól.