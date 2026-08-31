Itt a legális hiteltrükk: így faraghatnak le akár egymillió forintot a tartozásból a magyarok

Újra felpörgött a személyi kölcsönök piaca Magyarországon: júniusban 156,5 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket, miközben a szerződések száma történelmi csúcsra, 42 483-ra emelkedett. Közben a kamatok csökkenése a korábban felvett hitelek kiváltását is egyre vonzóbbá teheti, egy többmilliós tartozásnál ugyanis akár több százezer forint is megtakarítható a futamidő alatt.

Felpörgött a személyi kölcsönök magyarországi piaca. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint júniusban történelmi csúcsra, 156,5 milliárd forintra emelkedett az új szerződések értéke, és rekordot jelentő 42 483 szerződés született.



A Netrisknél is emelkedett az érdeklődés: január és július között közel 2,8 millió forintra nőtt a személyi kölcsönök átlagos összege, ez januárban még 2,5 millió forint alatt volt. Az egymillió forint alatti kölcsönök az igénylések 26 százalékát adták, de majdnem ugyanekkora, közel 25 százalékos részt képviselt a 3–5 millió forintos kategória. Az 5–10 millió forintot keresők aránya 12,6 százalékot, a 10 millió forint feletti igényeké pedig 4,3 százalékot tett ki.



„A személyi kölcsönök piacán látható felfutás több tényezőnek köszönhető. A reálbérek tempós emelkedése javítja a háztartások hitelfelvételi lehetőségeit, miközben a kamatok is csökkenő trendben vannak, összhangban a jegybanki kamatvágásokkal. Emellett hosszabb távon az is hozzájárul a személyi kölcsönök népszerűségéhez, hogy ezek egyre könnyebben és gyorsabban hozzáférhető termékké váltak” – mondta Besnyő Márton, a cég Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

Kiváltási időszak jöhet, százezreket jelenthet a kamatkülönbség

Arra is felhívták a figyelmet, hogy most érdemes elővenni a régi személyi kölcsönöket is. A legjobb kamatok ugyanis 10 százalék alá kerültek, a hitelkiváltással pedig akár közel egymillió forint is megtakarítható. A cégnél egyébként az igénylések 19 százaléka futott be hitelkiváltási céllal, és átlagosan 5,16 millió forintos finanszírozást keresnek az érdeklődők.



„A személyi kölcsönök kamatainak csökkenése egyre több korábban felvett hitelnél teheti érdemessé a kondíciók újraszámolását is. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az új személyi hitelek átlagos évesített kamata 2025 júniusában 15,86 százalék volt, 2026 júniusára 14,11 százalékra csökkent. Ez egyetlen év alatt 1,75 százalékpontos kamatcsökkenést jelent. A legjobb jelenlegi ajánlatok azonban ennél is kedvezőbbek” – tette hozzá Besnyő Márton.





Egy többmilliós tartozásnál néhány százalékpont kamatkülönbség pedig már komoly megtakarítást jelenthet. Ha például a Netrisk adataiban szereplő 5,16 millió forint fennálló tartozást öt év alatt kell visszafizetni, akkor 15,86 százalékos kamat mellett a havi törlesztőrészlet nagyságrendileg 125 ezer forint. A törlesztési teher ugyanakkor 10 százalék körüli kamat mellett hozzávetőleg 110 ezer forintra mérséklődhet. A különbség havonta tehát mintegy 15 ezer forint, öt év alatt pedig megközelítheti a 900 ezer forintot.



Egy néhány éve felvett, többmilliós személyi kölcsönnél akkor is érdemes új kalkulációt végezni, ha az ügyfél ma is gond nélkül fizeti a törlesztőrészleteket. Nemcsak a havi teher lehet kisebb: változatlan hátralévő futamidő mellett az alacsonyabb kamat a teljes visszafizetendő összeget is több százezer forinttal mérsékelheti. Több bank ráadásul kifejezetten hitelkiváltásra is kínál személyi kölcsönt vagy ehhez kapcsolódó kedvezményt.

A váltás költségeit is bele kell számolni a megtakarításba

A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy a váltás költségeit ugyanakkor bele kell számítani a megtakarításba. A fogyasztási hiteleknél, ha az előtörlesztés és a hitel lejárata között több mint egy év van, az előtörlesztéshez kapcsolódó költség legfeljebb az előtörlesztett összeg 1 százaléka, egy éven belül pedig legfeljebb 0,5 százaléka lehet. A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hiteleknél ennél is kedvezőbb a szabály: az előtörlesztési díj legfeljebb 0,5 százalék lehet, egy évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén pedig díjmentes.



Besnyő Márton szerint a következő hónapokban a reálbérek alakulása mellett a kamatkörnyezet és a bankok versenye is meghatározó lehet a személyikölcsön-piacon. Éppen ezért a hitelfelvételt tervezőknek érdemes döntés előtt alaposan összehasonlítaniuk a bankok ajánlatait, mivel ugyanakkora hitelösszeg esetén is jelentős eltérések lehetnek a kamatokban, a havi törlesztőrészletben és a teljes visszafizetendő összegben.