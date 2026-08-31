2026. augusztus 31. hétfő Erika, Bella
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
hitel
Hitel

Itt a legális hiteltrükk: így faraghatnak le akár egymillió forintot a tartozásból a magyarok

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 11:04

Újra felpörgött a személyi kölcsönök piaca Magyarországon: júniusban 156,5 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket, miközben a szerződések száma történelmi csúcsra, 42 483-ra emelkedett. Közben a kamatok csökkenése a korábban felvett hitelek kiváltását is egyre vonzóbbá teheti, egy többmilliós tartozásnál ugyanis akár több százezer forint is megtakarítható a futamidő alatt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Felpörgött a személyi kölcsönök magyarországi piaca. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint júniusban történelmi csúcsra, 156,5 milliárd forintra emelkedett az új szerződések értéke, és rekordot jelentő 42 483 szerződés született. 
 
A Netrisknél is emelkedett az érdeklődés: január és július között közel 2,8 millió forintra nőtt a személyi kölcsönök átlagos összege, ez januárban még 2,5 millió forint alatt volt. Az egymillió forint alatti kölcsönök az igénylések 26 százalékát adták, de majdnem ugyanekkora, közel 25 százalékos részt képviselt a 3–5 millió forintos kategória. Az 5–10 millió forintot keresők aránya 12,6 százalékot, a 10 millió forint feletti igényeké pedig 4,3 százalékot tett ki.  
 
„A személyi kölcsönök piacán látható felfutás több tényezőnek köszönhető. A reálbérek tempós emelkedése javítja a háztartások hitelfelvételi lehetőségeit, miközben a kamatok is csökkenő trendben vannak, összhangban a jegybanki kamatvágásokkal. Emellett hosszabb távon az is hozzájárul a személyi kölcsönök népszerűségéhez, hogy ezek egyre könnyebben és gyorsabban hozzáférhető termékké váltak” – mondta Besnyő Márton, a cég Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.  

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kiváltási időszak jöhet, százezreket jelenthet a kamatkülönbség

Arra is felhívták a figyelmet, hogy most érdemes elővenni a régi személyi kölcsönöket is. A legjobb kamatok ugyanis 10 százalék alá kerültek, a hitelkiváltással pedig akár közel egymillió forint is megtakarítható. A cégnél egyébként az igénylések 19 százaléka futott be hitelkiváltási céllal, és átlagosan 5,16 millió forintos finanszírozást keresnek az érdeklődők.  
 
„A személyi kölcsönök kamatainak csökkenése egyre több korábban felvett hitelnél teheti érdemessé a kondíciók újraszámolását is. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az új személyi hitelek átlagos évesített kamata 2025 júniusában 15,86 százalék volt, 2026 júniusára 14,11 százalékra csökkent. Ez egyetlen év alatt 1,75 százalékpontos kamatcsökkenést jelent. A legjobb jelenlegi ajánlatok azonban ennél is kedvezőbbek” – tette hozzá Besnyő Márton.  

Kapcsolódó cikkeink:


 
Egy többmilliós tartozásnál néhány százalékpont kamatkülönbség pedig már komoly megtakarítást jelenthet. Ha például a Netrisk adataiban szereplő 5,16 millió forint fennálló tartozást öt év alatt kell visszafizetni, akkor 15,86 százalékos kamat mellett a havi törlesztőrészlet nagyságrendileg 125 ezer forint. A törlesztési teher ugyanakkor 10 százalék körüli kamat mellett hozzávetőleg 110 ezer forintra mérséklődhet. A különbség havonta tehát mintegy 15 ezer forint, öt év alatt pedig megközelítheti a 900 ezer forintot. 
 
Egy néhány éve felvett, többmilliós személyi kölcsönnél akkor is érdemes új kalkulációt végezni, ha az ügyfél ma is gond nélkül fizeti a törlesztőrészleteket. Nemcsak a havi teher lehet kisebb: változatlan hátralévő futamidő mellett az alacsonyabb kamat a teljes visszafizetendő összeget is több százezer forinttal mérsékelheti. Több bank ráadásul kifejezetten hitelkiváltásra is kínál személyi kölcsönt vagy ehhez kapcsolódó kedvezményt.  

A váltás költségeit is bele kell számolni a megtakarításba

A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy a váltás költségeit ugyanakkor bele kell számítani a megtakarításba. A fogyasztási hiteleknél, ha az előtörlesztés és a hitel lejárata között több mint egy év van, az előtörlesztéshez kapcsolódó költség legfeljebb az előtörlesztett összeg 1 százaléka, egy éven belül pedig legfeljebb 0,5 százaléka lehet. A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hiteleknél ennél is kedvezőbb a szabály: az előtörlesztési díj legfeljebb 0,5 százalék lehet, egy évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén pedig díjmentes. 
 
Besnyő Márton szerint a következő hónapokban a reálbérek alakulása mellett a kamatkörnyezet és a bankok versenye is meghatározó lehet a személyikölcsön-piacon. Éppen ezért a hitelfelvételt tervezőknek érdemes döntés előtt alaposan összehasonlítaniuk a bankok ajánlatait, mivel ugyanakkora hitelösszeg esetén is jelentős eltérések lehetnek a kamatokban, a havi törlesztőrészletben és a teljes visszafizetendő összegben.  
Címlapkép: Getty Images
#hitel #mnb #kamat #személyi kölcsön #hitelfelvétel #személyi hitel #hitelek #magyar nemzeti bank #hiteltörlesztés #kamatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:32
13:20
13:03
12:42
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 28. 16:50
Bayer Construct: mi marad, ha nem sikerül a megegyezés?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. augusztus 31. 12:10
Papp Gergő az RTL élő adásában bejelentette: távozik a csatornától
Az RTL Reggeli egyik legismertebb műsorvezetője 8 év után int búcsút a második legnézettebb keresked...
Bankmonitor  |  2026. augusztus 28. 14:16
Kik járnak keresnek a legjobban, és hol tátonganak a legnagyobb bérszakadékok?
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2026. júniusi gyorstájékoztatója szerint a teljes munka...
ChikansPlanet  |  2026. augusztus 28. 08:00
Egy fólia, ami a melegben is hidegen tartja a fagyit, és még a gleccsereket is megvédheti
A hűtési lánc a világ élelmiszer-ellátásának egyik legkarbonigényesebb eleme: a világ áramfelhasznál...
KonyhaKontrolling  |  2026. augusztus 28. 07:44
Többtízmillió állampapírban - miért tennél ilyet?
Az utóbbi években a forint elég sokat vesztett az értékéből, így a korábbi általános pozícióm, hogy...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 31.
Igazi hidegzuhany lehet az iskolakezdés a magyar családoknak: ők roppanhatnak össze leginkább a hatalmas teher alatt
2026. augusztus 30.
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
2026. augusztus 31.
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
2026. augusztus 31.
Sorsukra hagyott babák százai várnak segítségre hazai kórházakban: "Ezek a gyerekek gyakorlatilag nem léteznek"
2026. augusztus 30.
Aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása Budapesten: teljes átalakulás előtt az ingatlanpiac
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 31. hétfő
Erika, Bella
36. hét
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A magyarok többsége nem tud róla: már 400 ezer forintos fizetéstől is élvezhetik ezt a kiváltságot
2
1 hónapja
Kegyetlen hidegzuhany érheti a magyar lakáshiteleseket: rengeteg család kaphat nem várt levelet a bankjától
3
2 hónapja
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
4
2 hónapja
Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben
5
3 hónapja
Mára alig kér valaki az egykori slágerhitelből: hiába kamatmentes, földbe állt a konstrukció
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztási hitel
természetes személyek által a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához és szolgáltatások igénybe vételéhez felhasználható hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 31. 13:03
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 31. 11:31
Ebben a mesebeli faluban él a hazai sztár: helyi látványosságnak hitték a turisták csodás kertjét
Agrárszektor  |  2026. augusztus 31. 13:27
Hatalmas vita robbant ki sokak kedvenc sajtja miatt: áll a bál