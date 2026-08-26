A felújított eszközök óvhatják a családi kasszát a memóriakrízis miatt elszálló áraktól

Az idei iskolakezdés előtt a családoknak az elektronikai eszközök beszerzése is komolyabb kiadást jelenthet. A mesterséges intelligencia fejlesztései ugyanis jelentős mennyiségű memóriát és tárhelyet igényelnek, emiatt a gyártók egyre nagyobb kapacitásokat kötnek le az adatközpontok számára. Ez a fogyasztói eszközök piacán is érezteti hatását, és elsősorban az olcsóbb, illetve középkategóriás okostelefonok és laptopok árát hajthatja fel - írja közleményében a Rejoy.

Az FDM CCS Insight elemzőcég szerint a memóriahiány miatt idén 12 százalékkal zsugorodhat az új okostelefonok piaca a tavalyihoz képest. Eközben a bevizsgált, felújított készülékek forgalma várhatóan 9 százalékkal nőhet. A vásárlók számára ezért egyre vonzóbb alternatívát jelenthet a garanciával kínált másodpiaci készülék.

A memóriahiány ráadásul megváltoztatja az árviszonyokat is. Az elemzők szerint a vásárlók ma egy alacsonyabb specifikációjú új készülékért is többet fizethetnek, mint korábban egy jobb képességű, előző generációs modellért. Közben az androidos készülékek és az iPhone-ok közötti korábbi árkülönbség is szűkülhet.

Mint írták, a hazai vásárlók körében is erősödik a kereslet a felújított készülékek iránt. Blaumann Bence, a Rejoy ügyvezetője szerint az iskolakezdés előtt a magyar vásárlók már nem feltétlenül a legolcsóbb telefont keresik, hanem azt a modellt, amely az adott keretből a legtöbb szolgáltatást nyújtja. A diákok körében az iPhone 13 a legnépszerűbb, ezt az iPhone 15 széria követi.

Egy általános iskolásnak még egy régebbi modell is megfelelő lehet. Az iPhone 11 felújított példányai 65, 85 ezer forint körüli áron érhetők el, két év garanciával, míg egy iPhone 12 ára nagyjából 70, 95 ezer forint között mozog. Utóbbi már OLED kijelzőt, 5G-t és MagSafe támogatást is kínál.

Hozzátették, hogy a középiskolások számára a nagyobb teljesítmény, a hosszabb üzemidő és a fejlettebb kamera lehet fontosabb. Az iPhone 13 és az iPhone 14 felújított példányai a tárhelytől és az állapottól függően jellemzően 90, 150 ezer forintba kerülnek.

A memóriahiány a laptopok piacán is érezteti hatását. Az IDC szerint a számítógépek piacán a memóriaszűke 2027-ig is fennmaradhat. Az Apple saját processzoros MacBook Air modelljei ezért továbbra is népszerűek lehetnek, mivel a macOS 8 gigabájt memóriával is megfelelően működik.

A hazai vásárlók elsősorban a 2020-ban és azután megjelent, Apple saját fejlesztésű processzorával szerelt MacBook Aireket keresik. A felújított modellek ára körülbelül 130, 300 ezer forint között alakulhat, miközben az új MacBook Neo 300 ezer forinttól indul. Az iskolakezdés előtt így a családok számára érdemes lehet az új készülékek mellett a bevizsgált, garanciális felújított modelleket is számításba venni. A másodpiacon ugyanannyi pénzért akár egy magasabb kategóriájú, hosszabb ideig használható készülék is elérhető lehet.