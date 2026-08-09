Működik a legális banki trükk: durván megvágták a slágerhitelek kamatait, jól járhat, aki most lép

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Az elmúlt hónapokban a bankközi hozamok érezhetően csökkentek, ez pedig megjelent a személyi kölcsönök piacán is. Több bank is csökkentette a személyi kölcsönök kamatait, így egy 10 millió forintos hitel havi törlesztője már több mint kétezer forinttal alacsonyabb lehet, mint év elején. A szakértők szerint a következő hónapokban további kamatcsökkentésekre is van esély.
Az elmúlt hónapokban sokat lehetett hallani és olvasni arról, hogy a hosszú futamidejű bankközi hozamok (BIRS) érdemben csökkentek. Ez a kölcsönök szempontjából lényeges, ugyanis, ha leegyszerűsítjük, ennek a mutatónak az értéke erősen befolyásolja a hosszú ideig fix kamatozású kölcsönök banki forrásköltségét. Ha pedig a banki forrásköltség mérséklődik, akkor lehetőség van az új hitelkihelyezéseknél az ügyfélkamatok, így a törlesztőrészletek mérséklésére is - számolt be róla a Bankmonitor.
Bár 2 százalékponttal csökkent a hosszú futamidejű BIRS mutató értéke tavasz óta, ugyanakkor a lakáshiteleknél még nem indult meg az tömeges kamatcsökkenés. A személyi hiteleknél azonban kicsit más a helyzet: szinte az összes nagybank kamatot csökkentett.
A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy 10 millió forint személyi hitelt 7 éves futamidőre, 500 ezer forintos nettó fizetés esetén milyen kondíciók mellett lehet felvenni jelenleg, és milyen kondíciókat biztosítottak a bankok a hasonló érdeklődőknek az év elején.
Az adatokból látszik, hogy az utóbbi hónapokban szinte az összes nagybank kamatot csökkentett 0,11 és 1,72 százalékpont között, így a THM értéke is csökkent. Egy banknál nem történt csak változás, míg egy pénzintézet minimálisan, 0,27 százalékponttal növelte a kamatait.
Mind a nyolc ajánlatot együttesen nézve átlagosan 44 százalékponttal mérséklődött a bankok ajánlatainak THM értéke. (Idén január 7-én a THM átlagos értéke 11,14 százalék volt, míg augusztus 7-én a mutató értéke 10,70 százalék volt.)
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Ez a változás azt jelenti, hogy míg az év elején egy 10 millió forintos hitelre 7 éves futamidő alatt havonta 171 900 forintot kellett fizetni, addig egy ugyanilyen új kölcsön törlesztője augusztusban már 169 600 forint körül alakulna. Ez a teljes futamidő alatt durván 193 200 forint megtakarítást jelent. Jól látható, hogy a legtöbb banknál a forrásköltségek csökkenésétől elmaradt az új hitelek kamatcsökkenése, éppen ezért a szakértők az elkövetkező hónapokban további kamatvágásokra számítanak.
Fontos kiemelni azonban, hogy a meglévő hiteleknél ez a kamatcsökkenés nem fog jelentkezni, csak az új igényléseknél mérséklődtek a kamatok, azonban egy hitelkiváltással, vagyis a meglévő kölcsön lecserélésénél egy újra, már érvényesíteni lehet a kedvezőbb kamatokat. A döntés során azonban mérlegelni kell azt is, hogy milyen költségekkel jár a meglévő hitel lecserelése.
Akár több tízezer forintot is megspórolhat az, aki hitelfelvétel előtt összehasonlítja a bankok ajánlatait.
A legkedvezőbb konstrukció megtalálása nagyban függ az igazolt jövedelemtől, a hitelösszegtől, a fedezetül szolgáló ingatlan értékétől és a vállalt banki feltételektől is.
Fontos hangsúlyozni, hogy a már meglévő, korábban folyósított kölcsönöket nem érinti a változás, azoknál megmarad a szerződésben rögzített kamat és törlesztőrészlet.
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