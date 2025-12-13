Beavatkozás a Duna magyar szakaszán, a főágban: ilyen még nem törént, ezen most nagyon sok múlhat

Hosszú előkészítés után elindult egy olyan beavatkozás a Duna főágában, amely egyszerre szolgálja a hajózási érdekeket és a természetvédelmet. A part menti sarkantyúk átalakításával nemcsak a folyó ökológiai állapota javulhat, hanem a halivadékok túlélési esélyei is jelentősen nőhetnek a magyar Duna-szakaszon.

Innovatív természetvédelmi beavatkozás indult el a Duna magyarországi főágában – közölte a WWF Hungary egy friss Facebook-bejegyzésben. A hosszú előkészítést és egyeztetéseket követő munkálatokat a Duna–Ipoly Nemzeti Park szakmai vezetésével végzik, és céljuk az elavult partmenti folyószabályozási műtárgyak, az úgynevezett sarkantyúk átalakítása.

A sarkantyúk eredetileg azért épültek, hogy a hajózási főútvonal felé tereljék a vizet, biztosítva ezzel, hogy a Dunán az év minél nagyobb részében lehessen hajózni. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azonban azt mutatták, hogy ezek a kőművek számos kedvezőtlen hatással jártak: lelassították a part menti áramlást, elősegítették a finom hordalék lerakódását, szűkítették a medret, valamint inváziós növény- és állatfajok megtelepedésének is kedveztek.

A most elindult mintabeavatkozás célja, hogy a sarkantyúk hajózást segítő funkciója megmaradjon, ugyanakkor a műtárgyakat úgy alakítsák át, hogy alkalmazkodási lehetőséget biztosítsanak a halivadékok számára.

A jelenlegi állapotban a hullámverés gyakran a partra sodorja ezeket az élőlényeket, ahonnan nincs visszaút a folyóba; az átalakítás ezt a problémát hivatott mérsékelni.

A beavatkozás további előnye, hogy nem szűkül tovább a Duna főmedre, és a változatosabbá váló part menti áramlási viszonyok kedvezőbb élőhelyet teremtenek több halfaj számára is. A restauráció a Danube4All projekt keretében valósul meg, és a WWF Hungary szerint fontos lépést jelent a folyó ökológiai állapotának javítása felé.