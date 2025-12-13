Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Hidegpárna uralja hazánk időjárását, a legtöbb helyen marad a szürke idő, de helyenként a rétegfelhőzetet áttörheti a napfény - írja az Időkép.

A következő napok sem hoznak télies fordulatot. A hidegpárna velünk marad, ami jellemző a Kárpát-medence időjárására ebben az időszakban, amikor nyugodt időjárásban van részünk.

Vasárnap az ország nagy részén borongós, párás, ködös időben lesz részünk. Helyenként szitálás, ködszitálás, kezdetben néhol ónos ködszitálás is előfordulhat. Napos időszakokra a legmagasabb hegycsúcsokon számíthatunk, de helyenként északnyugaton és északkeleten is esély mutatkozik arra, hogy átmenetileg felszakadozik a rétegfelhőzet, és kis időre kisüt a nap a felhők közül. A nyugati, északnyugati, majd a délnyugati szél általában gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul, majd napközben 1 és 7 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Hétfőn az ország nagy részén folytatódik a borongós, helyenként tartósan párás, ködös idő, de lesznek olyan tájaink is, ahol rövid időszakokra előbújhat a nap. Jelentős csapadék továbbra sem várható, de szitálás, ködszitálás, hajnalban, reggel néhol ónos szitálás előfordulhat. Nyugaton és a Dunántúl északi felén többfelé megélénkülhet a déli, délkeleti szél. Kora délután 2-7 fokra van kilátás.

A jelenlegi számítások szerint kedden és szerdán is többfelé marad a borongós, helyenként tartósan párás, ködös idő, de esély mutatkozik arra is, hogy egyes tájegységeinken átmenetileg feloszlik a rétegfelhőzet, ezáltal pár órára kisüthet a nap ezeken a tájakon. Számottevő csapadék továbbra sem várható, csupán szitálás, ködszitálás, esetleg gyenge eső fordulhat elő helyenként, valamint hajnalban, reggel ónos szitálás lehet egyes tájainkon. Kedden nyugaton és a Dunántúl északi felén többfelé élénk, néhol akár erős lökések kísérhetik a déli, délkeleti szelet, majd szerdán már csak északnyugaton fordulhatnak elő élénk széllökések. Kedden 2 és 8, szerdán 3 és 10 fok közötti maximumokra van kilátás.