2025. december 13. szombat Luca, Otília
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
tél, időjárás, meteorológia
Utazás

Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Pénzcentrum
2025. december 13. 17:01

Hidegpárna uralja hazánk időjárását, a legtöbb helyen marad a szürke idő, de helyenként a rétegfelhőzetet áttörheti a napfény - írja az Időkép.

A következő napok sem hoznak télies fordulatot. A hidegpárna velünk marad, ami jellemző a Kárpát-medence időjárására ebben az időszakban, amikor nyugodt időjárásban van részünk. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vasárnap az ország nagy részén borongós, párás, ködös időben lesz részünk. Helyenként szitálás, ködszitálás, kezdetben néhol ónos ködszitálás is előfordulhat. Napos időszakokra a legmagasabb hegycsúcsokon számíthatunk, de helyenként északnyugaton és északkeleten is esély mutatkozik arra, hogy átmenetileg felszakadozik a rétegfelhőzet, és kis időre kisüt a nap a felhők közül. A nyugati, északnyugati, majd a délnyugati szél általában gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul, majd napközben 1 és 7 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Hétfőn az ország nagy részén folytatódik a borongós, helyenként tartósan párás, ködös idő, de lesznek olyan tájaink is, ahol rövid időszakokra előbújhat a nap. Jelentős csapadék továbbra sem várható, de szitálás, ködszitálás, hajnalban, reggel néhol ónos szitálás előfordulhat. Nyugaton és a Dunántúl északi felén többfelé megélénkülhet a déli, délkeleti szél. Kora délután 2-7 fokra van kilátás.

A jelenlegi számítások szerint kedden és szerdán is többfelé marad a borongós, helyenként tartósan párás, ködös idő, de esély mutatkozik arra is, hogy egyes tájegységeinken átmenetileg feloszlik a rétegfelhőzet, ezáltal pár órára kisüthet a nap ezeken a tájakon. Számottevő csapadék továbbra sem várható, csupán szitálás, ködszitálás, esetleg gyenge eső fordulhat elő helyenként, valamint hajnalban, reggel ónos szitálás lehet egyes tájainkon. Kedden nyugaton és a Dunántúl északi felén többfelé élénk, néhol akár erős lökések kísérhetik a déli, délkeleti szelet, majd szerdán már csak északnyugaton fordulhatnak elő élénk széllökések. Kedden 2 és 8, szerdán 3 és 10 fok közötti maximumokra van kilátás.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #szél #időjárás #hőmérséklet #tél #hó #hideg #felhő #köd #csapadék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:44
16:33
16:02
15:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi Simson-motorok: bármelyik magyar garázsban lapulhat egy ilyen
2025. december 12.
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
2025. december 13.
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
2025. december 13.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
2025. december 12.
Ez a szörnyű rögvalóság: titkolni próbálják, pedig ennyien éheznek valójában Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 13. szombat
Luca, Otília
50. hét
December 13.
A hegedű nemzetközi napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
1 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
3
2 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
4
1 napja
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
5
6 napja
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Főszámla
a fizetési műveletek alapértelmezett számlája

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 13. 16:02
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
Pénzcentrum  |  2025. december 13. 14:02
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
Agrárszektor  |  2025. december 13. 16:28
Madarak hurcolták be a halálos vírust: későn fújt riadót a hatóság?