Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Érdemes előre tervezni azoknak, akik digitális jegyet használnak vagy vásárlást terveznek a BudapestGO-n keresztül.
Hidegpárna uralja hazánk időjárását, a legtöbb helyen marad a szürke idő, de helyenként a rétegfelhőzetet áttörheti a napfény - írja az Időkép.
A következő napok sem hoznak télies fordulatot. A hidegpárna velünk marad, ami jellemző a Kárpát-medence időjárására ebben az időszakban, amikor nyugodt időjárásban van részünk.
Vasárnap az ország nagy részén borongós, párás, ködös időben lesz részünk. Helyenként szitálás, ködszitálás, kezdetben néhol ónos ködszitálás is előfordulhat. Napos időszakokra a legmagasabb hegycsúcsokon számíthatunk, de helyenként északnyugaton és északkeleten is esély mutatkozik arra, hogy átmenetileg felszakadozik a rétegfelhőzet, és kis időre kisüt a nap a felhők közül. A nyugati, északnyugati, majd a délnyugati szél általában gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul, majd napközben 1 és 7 fok közötti maximumokat mérhetünk.
Hétfőn az ország nagy részén folytatódik a borongós, helyenként tartósan párás, ködös idő, de lesznek olyan tájaink is, ahol rövid időszakokra előbújhat a nap. Jelentős csapadék továbbra sem várható, de szitálás, ködszitálás, hajnalban, reggel néhol ónos szitálás előfordulhat. Nyugaton és a Dunántúl északi felén többfelé megélénkülhet a déli, délkeleti szél. Kora délután 2-7 fokra van kilátás.
A jelenlegi számítások szerint kedden és szerdán is többfelé marad a borongós, helyenként tartósan párás, ködös idő, de esély mutatkozik arra is, hogy egyes tájegységeinken átmenetileg feloszlik a rétegfelhőzet, ezáltal pár órára kisüthet a nap ezeken a tájakon. Számottevő csapadék továbbra sem várható, csupán szitálás, ködszitálás, esetleg gyenge eső fordulhat elő helyenként, valamint hajnalban, reggel ónos szitálás lehet egyes tájainkon. Kedden nyugaton és a Dunántúl északi felén többfelé élénk, néhol akár erős lökések kísérhetik a déli, délkeleti szelet, majd szerdán már csak északnyugaton fordulhatnak elő élénk széllökések. Kedden 2 és 8, szerdán 3 és 10 fok közötti maximumokra van kilátás.
Az ország nagy részét borultság és köd uralja, de nyugaton és északkeleten néhol kisüt a nap, akár 10 fokot is mérhetünk.
A szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot.
A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság.
A nyugdíjasok nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is utaznak, aktívan keresik a kulturális és gasztronómiai élményeket, és gyakran az unokákat is magukkal viszik.
A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában.
Egyes országok állampolgárainak, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként.
A vasúttársaság közleménye szerint az új rendszer igazságosabb az eddiginél, hiszen a korábbi kedvezménytípust csak kevesen tudták igénybe venni.
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen hívja fel a fogyasztók figyelmét a felelős vásárlás és használat fontosságára.
Szeptemberben igazán kedvező áron lehet eljutni Budapestről Korfura: most oda-vissza 27 980 forintért foglalhatók jegyek.
