Megszereztük a bajai halászlé eredeti receptjét: ha így készíted, még a szegedit is lekörözi

Nálatok sincs karácsony ünnepi halászlé nélkül? Te hogyan szereted a magyarok híres hallevesét, melyik receptúra felel meg leginkább az ízlésednek? Órákig lehetne vitatkozni azon, hogy mégis hogyan készül az igazi magyar halászlé, hiszen két hagyományos recept is bekerült hungarikumaink közé, amelyek a szegedi, illetve a bajai halászlevek. Ezúttal annak jártunk utána, hogyan készül a bajai halászlé hagyományos módon, cseresznyepaprikával és gyufatésztával tálalva. Ha eddig nem kóstoltad, itt az ideje – garantáltan felveszi a versenyt a szegedivel szemben!

Az elmúlt évek során számos izgalmas, különleges és közkedvelt magyar étel került be a Hungarikumok Gyűjteményébe: többek között a gulyásleves, a karcagi birkapörkölt, a kürtőskalács, a lángos, a pozsonyi kifli és a dobostorta mellett a szegedi és a bajai halászlevek külön-külön megbecsült helyet kaptak a Magyar Értéktárban. Na de mégis, mi a különbség a magyarok két leghíresebb halászleve között? Hogyan készül a bajai verzió, mi teszi különlegessé a receptet?

Amit a halászléről eddig nem tudtál

Nem véletlenül kerül halászlé karácsonykor a magyarok asztalára: amellett, hogy a hal Jézus Krisztust és az ő csodatételeit szimbolizálja, egy olyan hagyományos böjti alapanyagról van szó, ami – bár ezzel ma már vitába szállnánk – régen nem tartozott a szabályok szerinti húsételek közé, melyek fogyasztása böjt idején tiltott volt. Bár évszázadok óta fogyasztunk különböző halleveseket Magyarország területén,

maga a „halászlé”, mint önálló étel az 1800-as évek során került be a köztudatba. Első ismert receptje Rézi néni 1871-es Szegedi szakácskönyvében szerepelt, aki először úgy nevezte az ételt, hogy „halpaprikás halászosan”.

Korábban valószínűleg hosszú lére eresztett halpaprikásnak tartották. A legrégebbi receptek szerint a hozzávalók egyszerre kerültek bele a bográcsba, alaplevüket pedig nem passzírozták, ahogy ezt a mai szegedi halászlevek esetében megszokhattuk. Bár ma már egyre népszerűbb a harcsahússal készített halászlé, a legtöbb esetben vagy színtiszta ponty, vagy vegyes halászleveket fogyasztunk, többnyire pontyhússal tálalva. A vegyes halászlevekbe és az alaplébe nem szokás olyan nemes halféléket tenni (pl. süllő), melyeknek értékes a filéje, helyettük leginkább a kevésbé jellegzetes halféléket (pl. apróhalak, amur, busa, kárász) vagy a nemes halak leeső részeit (pl. csont, fej) használják.

Milyen halászlé típusokat készítünk?

A magyar hagyományok szerint a halászlé készítésének három fő csapásvonalát tartjuk számon, amelyek a tiszai (szegedi), a dunai (bajai) és a balatoni halászlevek. Az alapreceptek kapcsán általánosságban elmondhatjuk, hogy a dunai halászlevek központi elemének tartjuk a tartalmas, sűrű levet és a metélttésztát, a balatoni halászlevekhez több zöldséget használnak, a tiszai halászleveknél pedig a jó alaplére fektetik a hangsúlyt.

Bár a tiszai halászlevek tágabb kategóriájába többféle halászlevet is sorolunk (pl. szolnoki halászlé), a legtöbben a kifejezést szinonimaként használják a szegedi halászlére. A szegedi halászlé egy olyan passzírozott alaplével készített halászlé fajta, melyhez leginkább a ponty leeső részeit és filéjét/patkóját használják - azonban a harcsafilés verzió is kezd egyre nagyobb teret nyerni.

EZ IS ÉRDEKELHET Így készül az igazi magyar halászlé: ezzel a filléres trükkel érheted el a legjobb ízt Nincs karácsony egy jó nagy fazék halászlé nélkül: mutatjuk, mi mindent érdemes tudni a készítéséről, hogyan főzd tökéletesre, hogy vacsoravendégeid mind a tíz ujjukat megnyalják utána!

A dunai halászlevek közé szintén többféle hallevest sorolunk (pl. paksi, mohácsi, komáromi, szigetközi halászlé), ezek általános jellemzője, hogy nem alaplével készülnek, és – bár a ponty dominál – többféle halat is használnak hozzájuk. A balatoni halászlevek (pl. füredi, lellei) változatos módon készülnek, jellemzően használunk hozzájuk valamilyen ízgazdag, passzírozott alaplevet, amelybe tipikusan lecsós alap is kerül. Érdekesség: a balatoni halászlevek esetében sokan külön, az alaplé és víz keverékéből álló „befőzőlében” főzik meg a halszeleteket (tipikusan pontyot), hogy a levesben ne essen szét a halhús.

Mi a különbség a szegedi és a bajai halászlé között?

Cikkünk főszereplőire, a szegedi és a bajai halászlevekre visszatérve tehát elmondhatjuk, hogy a két halászlé típus között az az első és legfontosabb eltérés, hogy a szegedi halászlé passzírozott alaplével készül, a bajai viszont nem. A különbségek azonban nem merülnek ki ennyiben, ugyanis míg a szegedi halászlében nincs tészta (kenyérrel szokás tálalni), addig

a bajai halászlé esetében tálaláskor a tányér aljára gyufatészta kerül, majd erre szedik rá a forró levet és a halszeletet. Szintén különbség, hogy a bajai halászlé esetében a halhúst a főzés előtt besózzák és állni hagyják, a szegedinél ez nem szükséges, továbbá a bajai halászléhez az esetek többségében cseresznyepaprikát is használnak, amit egészben főznek bele a lébe.

A két halászlé legfőbb közös tulajdonsága, hogy rendszerint a ponty dominál az alapanyagok között, továbbá, hogy mindkét típushoz gyakran kínálnak a levesben főtt ikrát és haltejet is, az ízesítésük pedig mindkét esetben lehet erősen fűszeres, gyakran csípős. A bajai halászléhez lecsós alapot is készíthetünk, azonban ezt leszámítva hígabb, kevésbé tömény léről van szó.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Ha eddig nem kóstoltad, itt az ideje: ez az ősi magyar recept kiüti a nyeregből a szegedi, bajai halászlevet Nálatok sem nélkülözheti egy családi ünnep vagy hétvégi lakoma sem a halászlevet? Ez az ízletes, nyárias verzió garantáltan felveszi a versenyt a szegedi, bajai halászlevekkel is!

Recept: Bajai halászlé

Mielőtt nekilátnánk a bajai halászlé elkészítésének, hangsúlyozzuk: bár a bajai halászlé egyike a magyarságtudat és a magyaros ízlés szimbólumaiként felvonultatott ételeinknek, készítésére nem létezik kőbe vésett, univerzális érvényű szabály. Bár vannak mondhatni „kötelező” elemek, mint például a gyufatészta, ennél a receptnél is érvényesül az „ahány ház, annyi szokás” elve, éppen ezért számos, egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő receptúrával találkozhatunk a magyar szakácskönyvekben. Nézzük, hogyan készül a mi verziónk!

Bajai halászlé

Hozzávalók

1,5 kg pontypatkó

2 fej vöröshagyma

4 db cseresznyepaprika (csípős)

1 db tv paprika

1 db paradicsom

kb. 2 liter víz

0,5 dl napraforgóolaj

3 ek őrölt fűszerpaprika

só, bors ízlés szerint

15 g gyufatészta

A bajai halászlé készítése

Előkészület gyanánt előző este vagy legalább 2 órával a főzés előtt tisztítsuk meg és szeleteljük patkóira a pontyot, majd sózzuk be és hagyjuk így állni a hűtőben. A halászlé készítése során kockázzuk finomra a vöröshagymát, majd kezdjük el megdinsztelni az olajon. Ha a hagyma elkezdett összeesni, adjuk hozzá a szintén megtisztított és felkockázott paradicsomot és paprikát is. Főzzünk belőlük lecsós alapot.

Hogy néz ki a gyufatészta?

Fektessük a halszeleteket a lecsós alapra, majd húzzuk fel kb. 2 liter vízzel (a hal kilónkénti mennyiségének kb. az 1,3-szorosával szokás számolni). Kezdjük el felforralni nagy lángon, majd ha már forr, szórjuk meg az őrölt fűszerpaprikával és akkor tegyük bele egészben a cseresznyepaprikát is. Főzzük kis/közepes lángon kb. 15 percen keresztül. A levet sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.

Amíg készül a bajai halászlé, egy külön edényben főzzük meg a gyufatésztát enyhén sós vízben, majd szűrjük le. A levesből kivesszük a halszeleteket, majd minden tányérba belehelyezünk egy-két patkót, 2-3 ek főtt gyufatésztát és ízlés szerint cseresznyepaprikát vagy más csípős paprikát, majd rászedjük a forró levet. Kenyérrel tálaljuk.

EZ IS ÉRDEKELHET Top 5 hajmeresztő régi magyar étel: neked meghozzák az étvágyadat vagy rájuk se bírsz nézni? Járjunk utána, melyek a magyar konyha legbizarrabb régi receptjei, mi teszi ezeket az ételeket igazán furcsává és hogyan kell őket elkészíteni! Te melyiket kóstolnád meg?

Szegedi VS bajai halászlé: szerinted melyik a jobb?

Így, hogy korábbi cikkünkben elkészítettük a híres szegedi halászlevet, most pedig kipróbáltuk a bajai verziót is, el kell, hogy áruljuk, valóban nehéz dolgunk lenne, ha meg kellene neveznünk, melyik a finomabb. A szegedi halászlé leve – éppen a hosszú időn készített, passzírozott alaplének köszönhetően – töményebb és ízgazdagabb (sokan ezt tartják a tradicionálisabb típusnak), ezzel szemben a bajai leve hígabb, könnyedebb.

A halhús mindkét esetben ugyanolyan finom (maga a pontypatkó csak rövid időre, kb. 15 percre kerül a lébe, különben szétfőne), viszont a bajainál a hús mellett nagy extrát jelent a gyufatészta is, ami még különlegesebbé és laktatóbbá varázsolja az ételt. Összességében elmondhatjuk, hogy mindkét halászlé méltán kiérdemelte a hungarikum címet: azoknak, akiknek a lé a fontosabb, valószínűleg a szegedi fog jobban ízleni, akik viszont a gazdag betéteket szereti a hígabb lében, a bajai mellett fogják letenni a voksukat.

Fotók: Tóth Viktória