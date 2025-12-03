Miskolci karácsonyi vásár 2025: csilingel a fényvillamos, nyit a jégpálya - ne maradj le a sztárfellépőkről sem!

Miskolc 2025-ben is ünnepi fényárba borult advent idején, amikor a belváros szíve, a Szent István tér és környéke pezsgő karácsonyi forgataggá válik. A hivatalos nyitány november 28-án, advent első vasárnapján volt, ekkor kapcsolódtak fel az ünnepi fények, nyílt meg a vásár, és a város szívében a jégpályát is kinyitották. A miskolci karácsony még csak most kezdődik: az elkövetkező hetekben a vásári forgatag és a változatos programok izgalmas kombinációját kínálja majd.

Miskolc adventi varázsa 2025-ben is különleges látványossággal indult: a nyolcszor Európa legszebb adventi villamosának választott szerelvény idén a Diótörő meséjének hangulatát idéző arany-, piros- és zöld díszben közlekedik, és már várja az utasokat. Advent első vasárnapján indult útnak a város egyik legkedveltebb ünnepi látványossága, amely 2026. január 6-ig jár a Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között, így a helyiek és a turisták egyaránt élvezhetik a mesés, karácsonyi hangulatú utazást. De lássuk, hol, milyen programokkal és látványosságokkal készült az idei Miskolci advent 2025!

A karácsonyi vásár 2025 helyszíne Miskolcon

A Szent István tér és környéke válik a miskolci karácsonyi vásár központjává, ahol a hangulatos utcákon sétálva a látogatók a helyi kézművesek portékái között válogathatnak. A vásárban ékszerek, kerámiák, mézeskalácsok, textil ajándékok és könyvek várják az érdeklődőket. A város ünnepi díszbe öltözött: a tér fényfüzérekkel, fényjátékokkal és dekorációkkal kelti életre a mesebeli karácsonyt.

Programok a miskolci adventen 2025-ben

Az adventi időszak minden hétvégéjén koncertekkel, táncprodukciókkal és gyerekprogramokkal készülnek. A Szent István tér mögötti jégpálya a korcsolyázás szerelmeseinek is felejthetetlen élményt kínál, ahol a fények és a zenék együtt varázsolják mesébe a várost.

December 12–14.: A következő hétvégén pénteken 16:00 órától az Egyszervolt Mesezenekar, 17:00-tól a Szépenszóló Társulat, 18:00-tól a Zsolca Táncegyüttes, 19:00-tól pedig HoldEső szórakoztatja a látogatókat. Szombaton Kiss Kata interaktív gyermekkoncertje, Varga Andrea & Kriston Milán, Miskolc Dixieland Band, Gabreal x LuiBig és Swing Project ad koncertet a Szent István téren. Vasárnap az Alkalmi Csibészek gólyalábas előadása nyitja a napot, a gyertyagyújtás és az Avasi kilátó fényjátéka után Barnóczki Beáta és barátai, valamint The Acoustic Affair zárja a hétvégi programot.

A következő hétvégén pénteken 16:00 órától az Egyszervolt Mesezenekar, 17:00-tól a Szépenszóló Társulat, 18:00-tól a Zsolca Táncegyüttes, 19:00-tól pedig HoldEső szórakoztatja a látogatókat. Szombaton Kiss Kata interaktív gyermekkoncertje, Varga Andrea & Kriston Milán, Miskolc Dixieland Band, Gabreal x LuiBig és Swing Project ad koncertet a Szent István téren. Vasárnap az Alkalmi Csibészek gólyalábas előadása nyitja a napot, a gyertyagyújtás és az Avasi kilátó fényjátéka után Barnóczki Beáta és barátai, valamint The Acoustic Affair zárja a hétvégi programot. December 19–21.: Az advent utolsó hétvégéjén pénteken a Pom-Pom Együttes, Kelet Brass Band, Miskolci Illés EmlékZenekar és Takács Nikolas lép színpadra. Szombaton a Komisz Zenekar, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Elwood Boogie & Fortuna Tánc- és Divatstúdió, valamint Lakatos Vilmos Quartet és Titi szórakoztatja a közönséget. Vasárnap a Rutkai Bori Banda zenél, 16:00-kor kezdődik a gyertyagyújtás, 16:45-kor az Avasi kilátó fényjátéka, majd Vásáry André és The Bits – Beatles tribute koncertje zárja a miskolci adventi hétvégét.

Az adventi vásár standjai mellett minden héten más vendéglátó gondoskodik az ünnepi gasztronómiai élményekről. A KARÁM Bor & Gasztro a klasszikus vásári ételek mellett különleges fogásokkal dobja fel az ünnepvárást, a Szeretet Sütigyár pedig a mézeskalács vásárlásával a rászoruló családokat támogatja.

Látnivalók és különlegességek

Az adventi időszak egyik kiemelt attrakciója - ahogy bevezetőnkben is írtuk már - a Miskolci adventi villamos, amely idén a Diótörő meséjének tematikájában közlekedik. A villamos belseje puha fotelekkel, elektromos kandallóval és több száz gömbdísszel varázsol mesebeli hangulatot, miközben a közel 400 méter fénycső a külső díszítést világítja meg. Az Európa-hírű jármű menetrend szerint jár, és hagyományos jeggyel bárki felszállhat, így az egész család átélheti a mesés utazást a fények és karácsonyi hangulat világában.

Miskolc Zoo is mikulásprogrammal és látványetetésekkel készül decemberben.

Miskolctapolca – fények és családi programok

Idén először Miskolctapolca is teljes értékű része a miskolci adventnek. A Csónakázó-tó környékén káprázatos fényinstallációk és 3D elemek varázsolják mesebeli sétálóhellyé a parkot. A fények november 29-től január 5-ig minden nap 16:30 és 22:00 között ragyognak, miközben a tó tükrén és a környező fákon visszatükröződő fényjáték minden látogatót elvarázsol.

A helyszínen hétvégenként kézműves foglalkozások, Mikulásváró műsorok, zenés produkciók és tűzzsonglőr-bemutatók várják a családokat, így a természetközeli környezet még különlegesebbé teszi az adventi élményt.

Miért érdemes ellátogatni Miskolcra 2025-ben?

A Miskolci karácsonyi vásár 2025 nem csupán vásárlási lehetőséget kínál, hanem teljes élményvilágot: a fények, a zene, a gasztronómiai kínálat és a családi programok együtt hozzák létre a mesebeli hangulatot. A látogatók részt vehetnek az adventi villamos utazásán, korcsolyázhatnak a belvárosban, felfedezhetik a fényinstallációkat Lillafüreden vagy Miskolctapolcán, miközben az ünnepi forgatag mindenki számára felejthetetlen élményt nyújt Észak-Magyarország egyik legszebb városában.

Az ország megannyi városában beindul a karácsonyi őrület

Ahogy korábban beszámoltunk róla:

Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.