Ma itt landol a Mikulás! Kecskeméti Advent 2025: fények és karácsonyi varázslat a Téli Csodaországban

Kecskeméti Advent 2025 ezen a hétvégén is életre kel: landol a Mikulás szánja, nyit a karácsonyi vásár, ahol mézeskalács-illatú bódék és izgalmas programok várnak. A Kecskeméti Téli Fesztivál – Téli Csodaország és Kecskeméti Karácsony december 31-ig várja az érdeklődőket, ahol ünnepi fények, kézműves vásár, ínycsiklandó gasztroélmények és családi programok teszik felejthetetlenné a karácsonyra hangolódást. Fedezd fel Kecskemét karácsonyi forgatagát, merülj el az adventi élmények világában, és éld át a város mesés ünnepi hangulatát!

Kecskemét adventi forgataga 2025-ben is életre kel: a Mikulás szánja, a karácsonyi játékboltok és a mézeskalács-illatú cukrászdák varázslatos hangulatot teremtenek a belvárosban. A Hírös Agóra felejthetetlen Téli Csodaországot hozott a Főtérre, ahol családok és barátok együtt élvezhetik az ünnepi hétvégéket. A levegőben sült gesztenye, forralt bor, forró csokoládé és kürtőskalács illata keveredik, miközben az ünnepi fények és adventi dallamok meghitté varázsolják a város szívét.

Ünnepi forgatag és gazdag Mikulás-napi programkínálat

Az adventi várakozás napjaiban színpadi előadások, híres fellépők, látványos felvonulások és gyerekprogramok várják a látogatókat. A két ünnep között is izgalmas programok várják a látogatókat, mint a jégkorcsolya, az óriáskerék, az Agórafalva, világító szelfipontok, kisvasút és körhinta, hogy a téli szünet se maradjon élmények nélkül.

Íme, a kecskeméti adventi programok:

December 6-án, szombaton Kecskemét Főtere ismét gazdag programokkal várja a látogatókat. Délelőtt 11 órától a Kodály Intézetben nyílik a Szent Miklós-templom ünnepi kiállítása, délután a Főtéren a Vagabanda Mikulás gólyalábas műsora és a Grapevine tánciskola Mikulás-napi flashmobja szórakoztatja a közönséget. 16 órától a legkisebbek találkozhatnak az Agóra Mikulással, majd 17 órakor a második adventi gyertyát Dr. Bábel Balázs érsek, a polgármester és az országgyűlési képviselő gyújtja meg a Piarista Kórus közreműködésével. Este Sári Évi akusztikus koncertje és az igluban vetített adventi mesefilmek, például a „Királyok Királya” gondoskodnak a karácsonyi hangulatról. Ünnepi fények, díszes kirakatok és hagyományos finomságok varázsolják a Főteret valódi adventi csodává.

December 12-én a Főtérre érkezőket a „Két bringa húzta, szán repítette" interaktív játszóház várja, ahol a kezes-lábas installáció a kreativitást és a játékot hozza közelebb a családokhoz délutántól estig. Ugyanezen a napon a volt Pagony Könyvesboltban az „Ünnep illata" illóolaj workshop és élményfestés segít elmélyülni a karácsonyi hangulatban, miközben a színpad előtt az Eleven Light Visual Show látványos fény- és táncprodukcióval kápráztatja el a közönséget. A Barátok temploma előtt a „Csillagszóró szikrái – Régi kecskeméti karácsonyok" mutatja be a város ünnepi hagyományait, míg a Szent István szobornál Gerendás Péter mesemondása és szóló koncertje hozza el a családi karácsony varázsát.

December 13-án a játszóház újra életre kel a Főtéren, délután a volt Pagony Könyvesboltban a „Boszorkányok délutánja" és a Luca napi búzaültetés kínál kreatív élményeket, miközben a színpad előtt a Gyertyás senior örömtánc és az adventi muzsika teszi ünnepivé a hangulatot. A Szent István szobornál Lipóthné Komjáti Andrea mesemondása és az Adventi Mozi „Karácsonyi Állatmesék" vetítése biztosítja, hogy a kicsik és nagyok egyaránt elmerülhessenek az adventi csodákban. Estére Ryan Donohue & Jumping Matt koncertje zárja a napot.

December 19-én a Vasútkertből a Főtérig tartó Lámpás felvonulás vezeti be az advent esti hangulatát, majd a színpadon a Scherzo kórus koncertje és Gyenes-Barta Gabriella mesemondása következik, estére pedig a Let the Cigar Die trio adventi koncertje biztosítja a zenés élményt.

December 20-án a színpad előtt a Babtársulat „A három kívánság" előadása és az Angyalváró BÖGRENAP, a fenntartható teadélután kínál programot a családoknak. A Barátok temploma előtt újra felcsillannak a „Csillagszóró szikrái", a volt Pagony könyvesboltban pedig Szilágyi Áron adventi hangszersimogatója várja a látogatókat. A Szent István szobornál a Regölés a Kecskemét Táncegyüttessel, Orsovai Reni mesemondása és az Adventi Mozi „Sarkvidéki Varázslat" vetítése biztosítja a karácsonyi hangulatot, estére Advent Orsovai Renivel koncert zárja a napot. A negyedik adventi gyertyát ezen a napon Engert Jakabné és Gaál József alpolgármesterek gyújtják meg.

Az év utolsó napján, december 31-én a Kecskeméti Téli Fesztivál a szilveszteri programokkal érkezik: Hamvai PG 21 órától, Voksán Virág 23 órától, majd a 23:45-ös Lézer Show és az éjféli koncert garantálja az ünnepi hangulatot, amely 01:30-ig tart.

Meseváros és családi élmények

A Városháza díszudvarában kialakított Meseváros különleges helyszín: a téli erdő, a Mikulás szánja, a karácsonyi játékbolt és a mézeskalács illatú cukrászda varázslatossá teszik a látogatást. Szombatonként és vasárnaponként a városka lakói közös szelfire és játékra hívják a betérő vendégeket, így a gyermekek és gyermeklelkű felnőttek egyaránt átélhetik az adventi csodát. Az interaktív foglalkozások, adventi hangszersimogató és kreatív workshopok során mindenki újra gyermekként élheti meg az ünnepet.

Állandó attrakciók és gasztronómia

Az állandó attrakciók között található az óriáskerék, a mesés emeletes lovas körhinta, a kisvasút, valamint a Hírös Agóra kreatív műhelyei és kézműves vására. A gasztrofalu hagyományos karácsonyi ínyencségekkel, forralt borral és süteményekkel várja a látogatókat. A városban a szeretet körüli villámcsődületek, a Mikulás és az angyalok minden hétvégén felbukkannak, így Kecskemét Főtere igazi ünnepi csodahellyé válik decemberben.

Hol vár a Kecskeméti Advent 2025-ben?

A Kecskeméti Advent és Téli Csodaország 2025-ben a város szívében, a Főtéren kel életre,. A látogatók itt találkozhatnak a kézműves vásárral, gasztroélményekkel, interaktív gyermekprogramokkal, karácsonyi játékboltokkal és az iglu mesefilm vetítésekkel. A főtér mellett a Szent István szobor, a Barátok temploma előtti tér és a volt Pagony Könyvesbolt környéke ad otthont a legizgalmasabb adventi programoknak. Ünnepi fények borítják a belvárost, a boltok karácsonyi kirakatai és a látványos dekorációk pedig garantálják, hogy a látogatók minden sarkon a karácsony varázsát élhessék át.

