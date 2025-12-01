A Nébih felmérése alapján egy 4 fős magyar család évente átlagosan 239 kilogramm háztartási élelmiszerhulladékot termel.
Szentendrei karácsony 2025: Fények, ízek, titkos átjárók és szuperolcsó korcsolyázás a Duna-parton
Egészen Vízkeresztig meg sem áll a bál, helyesebben az adventi karácsonyvárás: január 7-ig tart az Advent Szentendrén programsorozat, ahol vásár, korcsolyapálya, kézműves portékák és koncertek várják az érdeklődőket a belváros meseszép terein.
Ha már unod a zsúfolt bécsi vásárokat, fedezd fel, hogyan készül az év legszebb ünnepére a bájos ékszerdoboz, Szentendre, mindössze egy kőhajításnyira Budapesttől. A Szentendrei Kulturális Központ idén is megszervezte az adventi vásárt Szentendre belvárosában. A Dumtsa Jenő utcától a Barcsay Udvaron át egészen a Péter Pál utcáig sétálva megcsodálhatjuk a feldíszített karácsonyi bódékat, ahol helyi kézművesek portékái, forralt bor és tradicionális ünnepi finomságok csalogatnak. Így a karácsonyi vásár Szentendre nem csupán egy vásárlási lehetőség a sok közül, hanem igazi hangulatos adventi találkozóhely is lehet.
A szentendrei karácsonyi vásár 2025 különleges programokkal készül
A hétvégén hivatalosan is megnyílt a hagyományos adventi vásár Szentendre – idén több útvonalon is felfedezhetjük a belvárost. A Dumtsa Jenő utca, a Bükkös-patak partjához eső oldalától, a keresztény hagyományok szerint berendezett iglutól indulva, kézműves portékák és karácsonyi finomságok között válogathatunk, majd eljuthatunk a Barcsay Udvarba. Innen utunk tovább vezet a Péter Pál utcai nagy fakapun át a Barlang adventi forgatagáig.
Innen már csak néhány lépés a Szentendrei Kor(i)zó, így akár korcsolyázva is eljuthatunk a Lázár cár térre, ahol balkán különlegességek mellett megismerhetjük a szerb-ortodox karácsonyi szokásokat. Az adventi vásár Szentendre 2025 során a helyi vállalkozók is bemutatkoznak: a több évtizedes hagyományokkal rendelkező vendéglátóhelyek kínálják a forralt bort és a finom ételeket, miközben helyi és környékbeli kézművesek portékáit fedezhetjük fel.
Adventi programokból sem lesz hiány
Az utcákon éneklő óvodások, a fények és az igluk mind hozzájárulnak a szentendrei ünnepi varázshoz. A Fő téri karácsonyfa alatt idén Papadimitriu Athina és Magyar Elektra is koncertezik.
Az adventi időszakban a városba látogatnak az angliai testvérvárosok, Godmanchester és Huntingdon képviselői is. A hétfős delegáció saját standot üzemeltet, bemutatkozik a látogatóknak, és a helyi civil szervezetekkel együtt felhívják a figyelmet az adventi adománygyűjtő akciókra.
A Szentendrei Kor(i)zót is kár lenne kihagyni
Az adventi időszakban iImét lehetőség nyílik korcsolyázni is Szentendrén! A Szentendre és Térsége TDM Nkft. üzemeltetésében a Dunakorzó központi, kavicsos területén egy 55 méter hosszú és 7 méter széles, modern, környezetbarát jégpályát alakítottak ki. A Szentendrei Kor(i)zó használata a helyi lakosok számára ingyenes: a jogosultság gyorsan és egyszerűen érvényesíthető mobiltelefonnal, a Szentendre Városkártyával vagy a lakcímkártya felmutatásával. Íme a legfontosabb tudnivalók:
Nyitvatartás:
- Vasárnaptól csütörtökig: 9:00 – 20:00 között
- Pénteken és szombaton: 9:00 – 21:00 között
Jegyárak
- Szentendrei lakcímkártyával vagy Szentendre Városkártáyával: ingyenes; más lakcímkártyával: 1.000,- Ft
Miért érdemes ellátogatni a szentendrei karácsonyi vásárra?
- Meghitt adventi hangulat a belváros utcáin.
- Kézműves portékák és karácsonyi finomságok.
- Különleges élmények, mint a korcsolyapálya és a Titkos átjáró.
- Kulturális programok, koncertek, fények és igluk.
Az Advent Szentendrén 2025 így ideális program mindazoknak, akik szeretnék átélni a karácsony varázsát a Dunakanyar egyik legszebb városában, miközben a Szentendre karácsonyi vásár 2025 minden kézműves kincsével és különleges élményével várja a látogatókat.
Hol lesz tehát az advent Szentendrén?
Az Advent Szentendrén 2025-ben is betölti majd a belváros hangulatos utcáit és tereit. A programok a Dumtsa Jenő utcától a Barcsay Udvaron át egészen a Péter Pál utcáig terjednek, így mindenki könnyedén bebarangolhatja a város hangulatos bódéit, és megcsodálhatja a helyi kézművesek portékáit. A Fő tér központi karácsonyfája köré szervezett események, a jégpálya és a Titkos átjáró különleges élményekkel gazdagítják a látogatást, így a szentendrei karácsonyi vásár 2025 minden korosztály számára felejthetetlen adventi élményt kínál.
Hamarosan az ország számos pontján beindul a karácsonyi őrület
Ahogy korábban beszámoltunk róla:
- Veszprémben téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik
- sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei debreceni adventet.
- Robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak Székesfehérváron.
- Igazi sztárhangulatot hoz Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába, Győrbe is az idei advent.
- Pécs is újra felkerül a téli bakancslistákra: a Zsolnay Kulturális Negyed esténként valódi fényerdővé változik.
- Egerben a a Csík Zenekar mellett extra olcsó, 1552 Ft-os menüvel is készülnek.
- Nyit a Zamárdi Téli Korzó 2025 is a Balaton partján,
- Szolnok pedig adventi csodafaluval, manóműhellyel és gőzölgő forralt borral várja a látogatókat.
- Szegeden sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta kelti életre a Dóm teret.
- És persze Szombathelyen sem marad el a karácsonyi varázslat: az adventi Fő téren idén pörög az óriáskerék, Caramel koncertje és a Fradi-kamion is garantálja a jó hangulatot.
Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.
Székesfehérvári karácsonyi vásár 2025: robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak
Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a székesfehérvári adventi vásár, hol találod a főbb helyszíneket, milyen programokkal készülnek idén, itt most mindent megtalálhatsz!
