Szentendrei karácsony 2025: Fények, ízek, titkos átjárók és szuperolcsó korcsolyázás a Duna-parton

Egészen Vízkeresztig meg sem áll a bál, helyesebben az adventi karácsonyvárás: január 7-ig tart az Advent Szentendrén programsorozat, ahol vásár, korcsolyapálya, kézműves portékák és koncertek várják az érdeklődőket a belváros meseszép terein.

Ha már unod a zsúfolt bécsi vásárokat, fedezd fel, hogyan készül az év legszebb ünnepére a bájos ékszerdoboz, Szentendre, mindössze egy kőhajításnyira Budapesttől. A Szentendrei Kulturális Központ idén is megszervezte az adventi vásárt Szentendre belvárosában. A Dumtsa Jenő utcától a Barcsay Udvaron át egészen a Péter Pál utcáig sétálva megcsodálhatjuk a feldíszített karácsonyi bódékat, ahol helyi kézművesek portékái, forralt bor és tradicionális ünnepi finomságok csalogatnak. Így a karácsonyi vásár Szentendre nem csupán egy vásárlási lehetőség a sok közül, hanem igazi hangulatos adventi találkozóhely is lehet.

A szentendrei karácsonyi vásár 2025 különleges programokkal készül

A hétvégén hivatalosan is megnyílt a hagyományos adventi vásár Szentendre – idén több útvonalon is felfedezhetjük a belvárost. A Dumtsa Jenő utca, a Bükkös-patak partjához eső oldalától, a keresztény hagyományok szerint berendezett iglutól indulva, kézműves portékák és karácsonyi finomságok között válogathatunk, majd eljuthatunk a Barcsay Udvarba. Innen utunk tovább vezet a Péter Pál utcai nagy fakapun át a Barlang adventi forgatagáig.

Innen már csak néhány lépés a Szentendrei Kor(i)zó, így akár korcsolyázva is eljuthatunk a Lázár cár térre, ahol balkán különlegességek mellett megismerhetjük a szerb-ortodox karácsonyi szokásokat. Az adventi vásár Szentendre 2025 során a helyi vállalkozók is bemutatkoznak: a több évtizedes hagyományokkal rendelkező vendéglátóhelyek kínálják a forralt bort és a finom ételeket, miközben helyi és környékbeli kézművesek portékáit fedezhetjük fel.

Adventi programokból sem lesz hiány

Az utcákon éneklő óvodások, a fények és az igluk mind hozzájárulnak a szentendrei ünnepi varázshoz. A Fő téri karácsonyfa alatt idén Papadimitriu Athina és Magyar Elektra is koncertezik.

Az adventi időszakban a városba látogatnak az angliai testvérvárosok, Godmanchester és Huntingdon képviselői is. A hétfős delegáció saját standot üzemeltet, bemutatkozik a látogatóknak, és a helyi civil szervezetekkel együtt felhívják a figyelmet az adventi adománygyűjtő akciókra.

A Szentendrei Kor(i)zót is kár lenne kihagyni

Az adventi időszakban iImét lehetőség nyílik korcsolyázni is Szentendrén! A Szentendre és Térsége TDM Nkft. üzemeltetésében a Dunakorzó központi, kavicsos területén egy 55 méter hosszú és 7 méter széles, modern, környezetbarát jégpályát alakítottak ki. A Szentendrei Kor(i)zó használata a helyi lakosok számára ingyenes: a jogosultság gyorsan és egyszerűen érvényesíthető mobiltelefonnal, a Szentendre Városkártyával vagy a lakcímkártya felmutatásával. Íme a legfontosabb tudnivalók:

Nyitvatartás:

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Vasárnaptól csütörtökig: 9:00 – 20:00 között

Pénteken és szombaton: 9:00 – 21:00 között

Jegyárak

Szentendrei lakcímkártyával vagy Szentendre Városkártáyával: ingyenes; más lakcímkártyával: 1.000,- Ft

Miért érdemes ellátogatni a szentendrei karácsonyi vásárra?

Meghitt adventi hangulat a belváros utcáin.

Kézműves portékák és karácsonyi finomságok.

Különleges élmények, mint a korcsolyapálya és a Titkos átjáró.

Kulturális programok, koncertek, fények és igluk.

Az Advent Szentendrén 2025 így ideális program mindazoknak, akik szeretnék átélni a karácsony varázsát a Dunakanyar egyik legszebb városában, miközben a Szentendre karácsonyi vásár 2025 minden kézműves kincsével és különleges élményével várja a látogatókat.

Hol lesz tehát az advent Szentendrén?

Az Advent Szentendrén 2025-ben is betölti majd a belváros hangulatos utcáit és tereit. A programok a Dumtsa Jenő utcától a Barcsay Udvaron át egészen a Péter Pál utcáig terjednek, így mindenki könnyedén bebarangolhatja a város hangulatos bódéit, és megcsodálhatja a helyi kézművesek portékáit. A Fő tér központi karácsonyfája köré szervezett események, a jégpálya és a Titkos átjáró különleges élményekkel gazdagítják a látogatást, így a szentendrei karácsonyi vásár 2025 minden korosztály számára felejthetetlen adventi élményt kínál.

Hamarosan az ország számos pontján beindul a karácsonyi őrület

Ahogy korábban beszámoltunk róla:

Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.