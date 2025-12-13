Áron alul vihető a vidéki nagyváros ikonikus kísértetszállója: bárki lecsaphat a híres toronyra + Fotók

Több mint egy évtizednyi üresen állás után ismét árverésre bocsátották Salgótarján egykori ikonikus szállodáját, a Karancs Hotelt. Az 1964-ben épült toronyépület a város modern központjának meghatározó eleme volt, mára azonban erősen leromlott állapotban, szinte szerkezetkészen várja új tulajdonosát. Az ingatlant a becsült értéknél jóval alacsonyabb áron kínálják: a licit 270 millió forintos kikiáltási árról indul, ami négyzetméterenként mindössze 75 ezer forintot jelent.

Salgótarján különleges helyzetben van a hazai városhálózatban. Bár megyei jogú város, jelenleg Magyarország egyetlen olyan megyeszékhelye, ahol nem működik klasszikus értelemben vett hotel. Ennek a hiánynak évtizedek óta szimbolikus alakja a Karancs Hotel, amely több mint húsz éve áll üresen a város főterén. Az épület most újra megjelent a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar árverési rendszerében, rendkívül alacsony irányárral.

Aki kíváncsi arra, milyen a szálloda állapota belülről, azt is megnézheti. Az elhagyatott magyarországi helyek felfedezője 2024-ben jutott be az épületbe, és közösségi oldalán tett közzé képösszeállítást az ott tapasztalt látványról:

A modern Salgótarján jelképe volt

A Karancs Hotel a hatvanas évek elején, Jánossy György és Hrecska József tervei alapján épült meg, és a modern városközponttal együtt 1964-ben adták át. Már megnyitásakor a vidéki szállodaépítés egyik kiemelkedő példájának számított. A hét emeletes toronyban 84 szobát alakítottak ki, az épülethez étterem, presszó, bár és cukrászda is tartozott, a tetőteraszon pedig napozót hoztak létre – ami a korszakban ritkaságnak számított.

A szálloda gyorsan a város társasági életének egyik központja lett, és a salgótarjáni modernizáció jelképévé vált. Építészeti jelentőségét a nemzetközi szakma is elismerte: Salgótarján modernista öröksége – benne a Karancs Hotellel – önálló anyagként szerepelt a Velencei Építészeti Biennálén. A betonfelületek, a funkcionális tömegformálás és a városszerkezeti szerep mind a hatvanas évek urbanisztikai gondolkodását tükrözik.

„Kísértetszálló” a város közepén

A hotel bezárása óta Salgótarján sajátos, hosszú távon is problémás helyzetbe került. A városba érkező üzleti vendégek, konferenciarésztvevők és turisták kénytelenek a környező településeken megszállni, ami gátolja a helyi gazdaság és a turizmus fejlődését. A városközpont rekonstrukciója is befejezetlennek hat a Karancs torony nélkül: az épület a főtér meghatározó eleme, így sorsa nem csupán ingatlanpiaci, hanem városépítészeti kérdés is.

Az elmúlt több mint húsz év alatt az épület állapota jelentősen leromlott. A belső terek nagy része bontott vagy hiányos, a gépészet elavult, egyes szintek gyakorlatilag szerkezetkész állapotban vannak. Nem véletlen, hogy a helyiek körében gyakran „kísértetszállóként” emlegetik a toronyépületet – ugyanakkor elhelyezkedése, mérete és építészeti értéke miatt továbbra is komoly potenciált hordoz.

Jelentősen áron alul keresnek új tulajdonost

A jelenlegi értékbecslés szerint az ingatlan 720 millió forintot ér, ehhez képest az árverésen meghatározott minimálár 270 millió forint. A négyzetméterenkénti körülbelül 75 ezer forintos ár egy megyeszékhely központi elhelyezkedésű épületénél szinte példátlanul alacsonynak számít.

A Karancs Hotel megújítására korábban már konkrét elképzelések is születtek. Egy Ybl-díjas szakemberek bevonásával készült koncepció szerint a torony 86 szobás szállodaként születhetett volna újjá, 145 férőhelyes étteremmel, 200 fős rendezvényteremmel és egy tetőteraszos bárral. Mivel a földszinti lepényépület időközben magántulajdonba került, a recepciót az első emeletre helyezték volna át – a tervekre építési engedélyt is kaptak, a beruházás azonban végül nem valósult meg.

Szakértők szerint egy felújított Karancs Hotel jelentős lendületet adhatna Salgótarján turizmusának és üzleti életének. A térség ipari jelenléte, a határ közelsége, a természetjárási lehetőségek és a konferenciaturizmus egyaránt indokolttá tennék egy középkategóriás vagy felső-középkategóriás szálloda működését. A kérdés immár csak az, akad-e befektető, aki fantáziát lát a város egyik legismertebb, ám régóta elhagyatott épületében.

