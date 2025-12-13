2025. december 13. szombat Luca, Otília
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Sport

Botrány tört ki Messi látogatásán: székeket dobáltak, szétverték a stadiont a rajongói + videó

Pénzcentrum
2025. december 13. 16:44

Káoszba fulladt Lionel Messi indiai látogatásának első állomása, amikor a szurkolók székeket téptek ki és dobáltak a pályára a kolkatai Salt Lake Stadionban a futballsztár rövid megjelenése után - számolt be a The Guardian.

A 2022-es világbajnok, jelenleg az Inter Miamiban játszó Lionel Messi jótékonysági és promóciós körútja részeként érkezett Indiába, ahol Kolkata mellett Hyderabad, Mumbai és Delhi városokban is programokat terveztek számára. A kolkatai esemény azonban botrányba fulladt, miután a sztár mindössze 20 percet töltött a stadionban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A híradások szerint Messi csupán körbesétált a pályán és integetett a szurkolóknak, de egy nagy létszámú csoport szorosan körbevette, majd rövid idő után távozott. Ezt követően a feldühödött rajongók kitépett székeket és egyéb tárgyakat dobáltak a pályára.

"Nem hiszem el, hogy ilyen rosszul szervezték meg az eseményt" - nyilatkozta Eddie Lal Hmangaihzuala, aki közel 1500 kilométert utazott két napon át Mizoramból, hogy láthassa a sztárt. "Messi gyorsan távozott, szerintem nem érezte magát biztonságban. Alig láttam őt."

Az esemény főszervezőjét, Satadru Duttát a rendőrség őrizetbe vette. Rajeev Kumar, Nyugat-Bengál rendőrfőnöke közölte: "Intézkedünk, hogy ez a rossz szervezés ne maradjon büntetlenül. A szervező már írásban vállalta, hogy visszatéríti a jegyek árát."

Mamata Banerjee, Nyugat-Bengál állam főminisztere bocsánatot kért Messitől és vizsgálatot rendelt el az incidens ügyében. "Mélyen felkavar és sokkol a Salt Lake stadionban tapasztalt rossz szervezés" - írta közösségi oldalán.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Indiai Labdarúgó Szövetség (AIFF) közleményben határolódott el az eseménytől, hangsúlyozva, hogy egy PR-ügynökség által szervezett magánrendezvényről volt szó, amelynek szervezésében, tervezésében vagy lebonyolításában semmilyen minőségben nem vettek részt.

Messi, aki 2011-ben már játszott a Salt Lake Stadionban egy Argentína-Venezuela barátságos mérkőzésen, szombaton virtuálisan leplezett le egy 70 láb magas, róla készült szobrot Kolkatában.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #jótékonyság #sport #stadion #labdarúgás #india #argentína #szurkolók #lionel messi #inter miami #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:44
16:33
16:02
15:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi Simson-motorok: bármelyik magyar garázsban lapulhat egy ilyen
2025. december 12.
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
2025. december 13.
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
2025. december 13.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
2025. december 12.
Ez a szörnyű rögvalóság: titkolni próbálják, pedig ennyien éheznek valójában Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 13. szombat
Luca, Otília
50. hét
December 13.
A hegedű nemzetközi napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
3
6 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
4
6 napja
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
5
5 napja
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Főszámla
a fizetési műveletek alapértelmezett számlája

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 13. 16:02
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
Pénzcentrum  |  2025. december 13. 14:02
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
Agrárszektor  |  2025. december 13. 16:28
Madarak hurcolták be a halálos vírust: későn fújt riadót a hatóság?