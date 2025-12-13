A vitatott küzdősport egyre növekvő népszerűségnek örvend, miközben szakértők és kritikusok között folyamatos vita zajlik annak biztonságáról.
Botrány tört ki Messi látogatásán: székeket dobáltak, szétverték a stadiont a rajongói + videó
Káoszba fulladt Lionel Messi indiai látogatásának első állomása, amikor a szurkolók székeket téptek ki és dobáltak a pályára a kolkatai Salt Lake Stadionban a futballsztár rövid megjelenése után - számolt be a The Guardian.
A 2022-es világbajnok, jelenleg az Inter Miamiban játszó Lionel Messi jótékonysági és promóciós körútja részeként érkezett Indiába, ahol Kolkata mellett Hyderabad, Mumbai és Delhi városokban is programokat terveztek számára. A kolkatai esemény azonban botrányba fulladt, miután a sztár mindössze 20 percet töltött a stadionban.
A híradások szerint Messi csupán körbesétált a pályán és integetett a szurkolóknak, de egy nagy létszámú csoport szorosan körbevette, majd rövid idő után távozott. Ezt követően a feldühödött rajongók kitépett székeket és egyéb tárgyakat dobáltak a pályára.
"Nem hiszem el, hogy ilyen rosszul szervezték meg az eseményt" - nyilatkozta Eddie Lal Hmangaihzuala, aki közel 1500 kilométert utazott két napon át Mizoramból, hogy láthassa a sztárt. "Messi gyorsan távozott, szerintem nem érezte magát biztonságban. Alig láttam őt."
Az esemény főszervezőjét, Satadru Duttát a rendőrség őrizetbe vette. Rajeev Kumar, Nyugat-Bengál rendőrfőnöke közölte: "Intézkedünk, hogy ez a rossz szervezés ne maradjon büntetlenül. A szervező már írásban vállalta, hogy visszatéríti a jegyek árát."
Mamata Banerjee, Nyugat-Bengál állam főminisztere bocsánatot kért Messitől és vizsgálatot rendelt el az incidens ügyében. "Mélyen felkavar és sokkol a Salt Lake stadionban tapasztalt rossz szervezés" - írta közösségi oldalán.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az Indiai Labdarúgó Szövetség (AIFF) közleményben határolódott el az eseménytől, hangsúlyozva, hogy egy PR-ügynökség által szervezett magánrendezvényről volt szó, amelynek szervezésében, tervezésében vagy lebonyolításában semmilyen minőségben nem vettek részt.
Messi, aki 2011-ben már játszott a Salt Lake Stadionban egy Argentína-Venezuela barátságos mérkőzésen, szombaton virtuálisan leplezett le egy 70 láb magas, róla készült szobrot Kolkatában.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett.
Mohammed Ben Sulayem újabb négy évre a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke marad.
Wayne Rooney-t halálosan megfenyegették, amikor az Evertontól a Manchester Unitedhez igazolt még 2004-ben.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a...
A FIFA súlyos kritikákat kap a 2026-os világbajnokság jegyárai miatt, miután kiderült, hogy a döntőre szóló legolcsóbb belépők is több mint 3000 fontba kerülnek.
Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét - vajon sikerül neki?
Ennyi volt, már a télen távozhat Mo Salah Liverpoolból: komoly kérő jelentkezett, a világ kincsét kifizetnék érte
A szaúdi labdarúgó-bajnokság hivatalosan is megerősítette érdeklődését Mohamed Salah iránt, miután a Liverpool csatára és vezetőedzője között nyilvános konfliktus alakult ki.
Átfogó nyomozás zajlik a török labdarúgásban a fogadási botrány miatt, amely játékosok, klubtulajdonosok és játékvezetők százait érinti.
Egy angol szurkoló számára a 2026-os labdarúgó világbajnokság három csoportmérkőzésének megtekintése közel 10 ezer fontba kerülhet.
Az MLSZ jelentése szerint a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban kapták a legkevesebb játékpercet a fiatal játékosok.
Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait.
A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben.
Az UEFA megerősítette, hogy továbbra is szigorúan fellép a többklub-tulajdonlás ellen az európai kupasorozatokban.
Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő.
Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett egy szaúd-arábiai tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett.
A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.