Botrány tört ki Messi látogatásán: székeket dobáltak, szétverték a stadiont a rajongói + videó

Káoszba fulladt Lionel Messi indiai látogatásának első állomása, amikor a szurkolók székeket téptek ki és dobáltak a pályára a kolkatai Salt Lake Stadionban a futballsztár rövid megjelenése után - számolt be a The Guardian.

A 2022-es világbajnok, jelenleg az Inter Miamiban játszó Lionel Messi jótékonysági és promóciós körútja részeként érkezett Indiába, ahol Kolkata mellett Hyderabad, Mumbai és Delhi városokban is programokat terveztek számára. A kolkatai esemény azonban botrányba fulladt, miután a sztár mindössze 20 percet töltött a stadionban.

A híradások szerint Messi csupán körbesétált a pályán és integetett a szurkolóknak, de egy nagy létszámú csoport szorosan körbevette, majd rövid idő után távozott. Ezt követően a feldühödött rajongók kitépett székeket és egyéb tárgyakat dobáltak a pályára.

"Nem hiszem el, hogy ilyen rosszul szervezték meg az eseményt" - nyilatkozta Eddie Lal Hmangaihzuala, aki közel 1500 kilométert utazott két napon át Mizoramból, hogy láthassa a sztárt. "Messi gyorsan távozott, szerintem nem érezte magát biztonságban. Alig láttam őt."

Az esemény főszervezőjét, Satadru Duttát a rendőrség őrizetbe vette. Rajeev Kumar, Nyugat-Bengál rendőrfőnöke közölte: "Intézkedünk, hogy ez a rossz szervezés ne maradjon büntetlenül. A szervező már írásban vállalta, hogy visszatéríti a jegyek árát."

Mamata Banerjee, Nyugat-Bengál állam főminisztere bocsánatot kért Messitől és vizsgálatot rendelt el az incidens ügyében. "Mélyen felkavar és sokkol a Salt Lake stadionban tapasztalt rossz szervezés" - írta közösségi oldalán.

Az Indiai Labdarúgó Szövetség (AIFF) közleményben határolódott el az eseménytől, hangsúlyozva, hogy egy PR-ügynökség által szervezett magánrendezvényről volt szó, amelynek szervezésében, tervezésében vagy lebonyolításában semmilyen minőségben nem vettek részt.

Messi, aki 2011-ben már játszott a Salt Lake Stadionban egy Argentína-Venezuela barátságos mérkőzésen, szombaton virtuálisan leplezett le egy 70 láb magas, róla készült szobrot Kolkatában.

