Nagyon összevesztek a Lakers-játékosok egymással: csak ez hozott békét, felborult az öltöző?

Will Smith látogatása a Los Angeles Lakers csapatánál feszültséget okozott a játékosok között, derül ki Yaron Weitzman új könyvéből, amely a LeBron James-korszak Lakers csapatának belső dinamikáját mutatja be - közölte a The Guardian.

Yaron Weitzman "A Hollywood Ending: The Dreams and Drama of the LeBron Lakers" című könyvében részletesen bemutatja, hogyan alakult a sztárcsapat élete LeBron James érkezése után. Az egyik emlékezetes jelenet 2022-ből származik, amikor Will Smith - hat hónappal az Oscar-gálán történt Chris Rock-incidens után - a Lakers öltözőjében tartott motivációs beszédet.

A könyv szerint a Rob Pelinka általános menedzser által szervezett hírességekkel való találkozók egyikén LeBron James annyira elárasztotta kérdésekkel Smitht, hogy a tervezett félórás látogatás közel egy órára nyúlt. Ez láthatóan frusztrálta Russell Westbrookot, aki a közös csapatfotón is rosszallóan nézett.

Weitzman könyve betekintést nyújt a Lakers belső működésébe, bemutatva a Buss család - különösen Jeanie Buss - szerepét, valamint LeBron James érkezésének hatását a franchise-ra. A szerző közel 300 interjút készített a könyvhöz, bár sem James, sem a csapat tulajdonosai nem nyilatkoztak neki.

A könyv végigköveti a Lakers sikereit és kudarcait James érkezése óta: a 2020-as bajnoki címet, a Westbrook-kísérlet kudarcát, James NBA-rekordot döntő pontszerzését, valamint a legutóbbi fejleményeket, köztük Bronny James draftolását, ami ritka apa-fia párost eredményezett a csapatban.

A könyv eredetileg Bronny James Lakers-hez kerülésével zárult volna, de a kézirat lezárása után történt egy váratlan fordulat: a Lakers megszerezte Luka Dončićot, aki várhatóan LeBron James utódja lesz a franchise arcaként.

Időközben a Buss család eladta többségi tulajdonrészét Mark Walternek, a Los Angeles Dodgers tulajdonosának, bár Jeanie Buss megtartott 15%-ot és az igazgatói pozíciót. Weitzman szerint kérdéses, hogy Buss hosszú távon megtarthatja-e befolyását a csapatnál.