Michael van Gerwen, a háromszoros darts világbajnok optimistán tekint a jövőbe egy rendkívül nehéz év után.
Nagyon összevesztek a Lakers-játékosok egymással: csak ez hozott békét, felborult az öltöző?
Will Smith látogatása a Los Angeles Lakers csapatánál feszültséget okozott a játékosok között, derül ki Yaron Weitzman új könyvéből, amely a LeBron James-korszak Lakers csapatának belső dinamikáját mutatja be - közölte a The Guardian.
Yaron Weitzman "A Hollywood Ending: The Dreams and Drama of the LeBron Lakers" című könyvében részletesen bemutatja, hogyan alakult a sztárcsapat élete LeBron James érkezése után. Az egyik emlékezetes jelenet 2022-ből származik, amikor Will Smith - hat hónappal az Oscar-gálán történt Chris Rock-incidens után - a Lakers öltözőjében tartott motivációs beszédet.
A könyv szerint a Rob Pelinka általános menedzser által szervezett hírességekkel való találkozók egyikén LeBron James annyira elárasztotta kérdésekkel Smitht, hogy a tervezett félórás látogatás közel egy órára nyúlt. Ez láthatóan frusztrálta Russell Westbrookot, aki a közös csapatfotón is rosszallóan nézett.
Weitzman könyve betekintést nyújt a Lakers belső működésébe, bemutatva a Buss család - különösen Jeanie Buss - szerepét, valamint LeBron James érkezésének hatását a franchise-ra. A szerző közel 300 interjút készített a könyvhöz, bár sem James, sem a csapat tulajdonosai nem nyilatkoztak neki.
A könyv végigköveti a Lakers sikereit és kudarcait James érkezése óta: a 2020-as bajnoki címet, a Westbrook-kísérlet kudarcát, James NBA-rekordot döntő pontszerzését, valamint a legutóbbi fejleményeket, köztük Bronny James draftolását, ami ritka apa-fia párost eredményezett a csapatban.
A könyv eredetileg Bronny James Lakers-hez kerülésével zárult volna, de a kézirat lezárása után történt egy váratlan fordulat: a Lakers megszerezte Luka Dončićot, aki várhatóan LeBron James utódja lesz a franchise arcaként.
Időközben a Buss család eladta többségi tulajdonrészét Mark Walternek, a Los Angeles Dodgers tulajdonosának, bár Jeanie Buss megtartott 15%-ot és az igazgatói pozíciót. Weitzman szerint kérdéses, hogy Buss hosszú távon megtarthatja-e befolyását a csapatnál.
Lindsey Vonn 41 évesen történelmet írt, amikor a San Moritz-i világkupa-futamon győzött, ezzel ő lett minden idők legidősebb világkupa-győztese.
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnök elárulta, szerinte miért bocsátották el Christian Hornert a Red Bull Formula 1-es csapatától.
Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett.
Mohammed Ben Sulayem újabb négy évre a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke marad.
Wayne Rooney-t halálosan megfenyegették, amikor az Evertontól a Manchester Unitedhez igazolt még 2004-ben.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a...
A FIFA súlyos kritikákat kap a 2026-os világbajnokság jegyárai miatt, miután kiderült, hogy a döntőre szóló legolcsóbb belépők is több mint 3000 fontba kerülnek.
Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét - vajon sikerül neki?
Ennyi volt, már a télen távozhat Mo Salah Liverpoolból: komoly kérő jelentkezett, a világ kincsét kifizetnék érte
A szaúdi labdarúgó-bajnokság hivatalosan is megerősítette érdeklődését Mohamed Salah iránt, miután a Liverpool csatára és vezetőedzője között nyilvános konfliktus alakult ki.
Átfogó nyomozás zajlik a török labdarúgásban a fogadási botrány miatt, amely játékosok, klubtulajdonosok és játékvezetők százait érinti.
Egy angol szurkoló számára a 2026-os labdarúgó világbajnokság három csoportmérkőzésének megtekintése közel 10 ezer fontba kerülhet.
Az MLSZ jelentése szerint a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban kapták a legkevesebb játékpercet a fiatal játékosok.
Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait.
A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben.
Az UEFA megerősítette, hogy továbbra is szigorúan fellép a többklub-tulajdonlás ellen az európai kupasorozatokban.
Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő.
Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett egy szaúd-arábiai tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett.
A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben
