Budapest, 2025. január 24.Tûzoltók dolgoznak a IX. kerületi Vakapu utcában, ahol feltehetõleg robbanás történt egy társasházban 2025. január 24-én. A munkálatok közben átvizsgálták az égõ lakás feletti szinteket, az egyik negyedik e
Biztosítás

Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni

Pénzcentrum
2025. december 13. 16:02

Hiába terjednek a füstérzékelők, az otthonok valódi tűzbiztonsága továbbra is sok kívánnivalót hagy maga után - derült ki egy friss felmérésből. A lakosság jelentős része túlértékeli saját felkészültségét, miközben a hideg hónapokban ugrásszerűen nő a lakástüzek száma. Magyarországon idén szeptember közepéig több mint 4500 lakástűz történt, 72 halálos áldozattal. A szakértők szerint a tragédiák jelentős része megelőzhető lenne tudatosabb védekezéssel.

Bár a legtöbb háztartásban már megtalálhatók a füstérzékelők, a valódi tűzvédelemhez szükséges eszközök és ismeretek terén továbbra is komoly hiányosságok vannak - derül ki a Német Autóklub felméréséből. A szervezet több mint 2000 embert kérdezett meg arról, mennyire érzik magukat felkészültnek egy esetleges lakástűzre. Az eredmények szerint miközben évente több százezer tűzeset történik Németországban, a lakosság jelentős része túlértékeli saját biztonságát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tragédiák többsége a hideg hónapokban történik: az adventi időszak gyertyái, a lángra kapó karácsonyfák és a hibásan használt elektromos eszközök mind komoly kockázatot jelentenek.

A felkészültség érzése és a valóság között szakadék tátong

A felmérés szerint a megkérdezettek mindössze 30 százaléka tartja magát jól vagy nagyon jól felkészültnek egy otthoni tűzesetre, míg 26 százalék kifejezetten felkészületlennek érzi magát. Külön figyelemre méltó, hogy a fiatalabb korosztály bizonytalanabb, mint az idősebbek: a 30 év alattiaknál a bizonytalanság aránya 32 százalék, az idősebbeknél 22 százalék.

A legtöbben ugyan megfelelőnek ítélik a menekülési útvonalakkal és a füstérzékelők működésével kapcsolatos ismereteiket, és úgy érzik, tisztában vannak a legfontosabb tűzveszélyes forrásokkal, ám amikor konkrét tűzoltási eszközökről van szó, már egészen más kép rajzolódik ki.

Kapcsolódó cikkeink:

A válaszadók csupán fele mondta azt, hogy van valamennyi ismerete a tűzoltásról, és majdnem ugyanennyien vallották be, hogy nem tudják, hogyan kell helyesen használni a tűzoltó készüléket vagy a tűzoltó takarót. Az összefüggés egyértelmű: akik kevesebb tudással rendelkeznek, jellemzően rosszabbnak értékelik otthoni felszereltségüket is.

A legnagyobb veszély nem a láng, hanem a füst

Sokan nem tudják, hogy a legtöbb halálesetet nem maga a tűz, hanem a mérgező füst okozza. Néhány belégzés után eszméletvesztés, majd fulladás következhet be

- hívta fel a figyelmet Claudia Goetschel, a Brandrauchprävention Fórum szakértője. Tapasztalatai szerint az emberek többségének nincs tűzoltó készüléke, és akiknek mégis van, gyakran nem tudják szakszerűen használni. Kiderült, a lakások 91 százalékában van legalább egy füstérzékelő.

Még rosszabb a helyzet a tényleges tűzoltási eszközökkel: a válaszadók alig több mint fele rendelkezik egy egyszerű műanyag vödörrel, amely alkalmas lehet égő fa, papír, textil vagy műanyag oltására. Ugyanakkor zsír-, olaj-, fém- vagy elektromos tüzeknél a víz kifejezetten életveszélyes. Ezekhez kizárólag megfelelő típusú tűzoltó készülék használható.

Tűzoltó készülék mindössze a megkérdezettek 41 százalékánál található, és közülük is csak négyből három tudja pontosan, milyen típusú oltókészüléke van. Tűzoltó takarót vagy tűzoltó spray-t pedig csak elenyésző kisebbség tart otthon.

A megkérdezettek 16 százaléka, vagyis minden hatodik válaszadó már megtapasztalt legalább egy lakástüzet élete során. Az esetek kétharmadában egyetlen tárgy gyulladt ki, 16 százalékban egy helyiség egy része, 4 százalékban pedig egy teljes szoba égett. A leggyakoribb kiváltó ok a nyílt láng volt – gyertyák, kandallók –, ezt követték a tűzhelyen keletkezett tüzek, a zsírtüzek a konyhában, valamint a hibás elektromos berendezések okozta rövidzárlatok.

Aggasztó, hogy az ilyen esetek kétharmadában a tűzoltókat nem riasztották, ami azt jelenti, hogy a hivatalos statisztikák a valósnál jóval alacsonyabb számokat mutathatnak. A szakértők szerint az idősek különösen veszélyeztetettek, mivel vészhelyzetben gyakran lassabban reagálnak, ráadásul hallásproblémák esetén a füstérzékelő sem mindig nyújt megbízható védelmet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Német Autóklub szakértői hangsúlyozzák: egy tűzesetnél másodperceken múlhat az élet, ezért az otthoni védekezés nem lehet félmegoldás. A legfontosabb ajánlások közé tartozik a könnyen kezelhető tűzoltókészülék beszerzése, a füst- és szén-monoxid-érzékelők telepítése, valamint a konyhai zsírtüzekhez szükséges tűzoltó takaró.

Tűz esetén a legfontosabb szabály: az emberélet mindennél előbbre való. Ha beüt a baj, az ajtókat célszerű bezárni a lángok terjedésének lassítása érdekében, a füst miatt pedig lehajolva vagy kúszva kell közlekedni. A szakértők egyértelműen leszögezik: ha a tűzoltás akár minimális kockázattal is jár, akkor bele se kezdjünk, azonnal menekülni kell, liftek használata tilos, és a szabadba jutás után a 112-es segélyhívón értesíteni kell a tűzoltókat.

Magyarországon is rengeteg a tragédia

Szeptember közepéig több mint 4500 lakástűz keletkezett Magyarországon, amelyekben 72 ember vesztette életét, tizennéggyel többen, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. A tüzek leggyakoribb okai az elektromos hibák, a nyílt láng használata, a fűtési rendszerek meghibásodása, valamint a sütés-főzés közbeni figyelmetlenség. A fűtési szezon kezdetével jelentősen nő a tűzesetek száma, ilyenkor naponta átlagosan 16 alkalommal riasztják a tűzoltókat, hidegebb napokon akár ennek a duplájával is.

A lakástüzek döntő többsége emberi mulasztásra és a karbantartás hiányára vezethető vissza. A felhalmozott lomok és egyéb éghető anyagok tovább növelik a kockázatot, ráadásul akadályozzák a menekülést és nehezítik a tűzoltók munkáját is, súlyosbítva a következményeket.

A tapasztalatok szerint ahol működött füstérzékelő, ott nem alakult ki nagyobb tűz, az eseteket gyorsan sikerült megfékezni, nem történt haláleset, és az anyagi kár is lényegesen kisebb volt. A lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő idős emberek, ezért az ő otthonaikba különösen ajánlott olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nemcsak hangjelzést ad, hanem a hozzátartozók telefonjára is riasztást küld.

Óriásiak a károk

Az egyik hazai biztosító adatai szerint 2024 decemberében és 2025 januárjában együtt mintegy 200 millió forintot fizettek ki lakástüzek károsultjainak, ami az éves tűzkárkifizetések közel egynegyedét teszi ki. A biztosító tapasztalata szerint már a fűtési szezon kezdetén megugrik a tűzesetek száma, az ünnepek közeledtével pedig tovább erősödik ez a tendencia. Gyakori kiváltó ok a tüzelőberendezések és kémények elmaradt karbantartása, a szakszerűtlen beüzemelés, valamint karácsony körül a konyhai tüzek és a zárlatos izzósorok.

Egy átlagos hónapban 20-25 tűzkárt jelentenek be, az ünnepi időszakban azonban ennek akár a duplájára is nő a számuk, ráadásul az egy káreseményre jutó átlagos kárérték is emelkedik: tavaly decemberben 3,5 millió forint volt, szemben az éves 1,8 milliós átlaggal. A legfontosabb továbbra is a megelőzés: a fűtési rendszer rendszeres ellenőrzése, a füst- és tűzjelzők használata, megbízható elektromos eszközök üzemeltetése, a nyílt láng kerülése, valamint egy porral vagy szén-dioxiddal oltó készülék otthoni rendelkezésre állása.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
