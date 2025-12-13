Putyin még évekig képes finanszírozni az ukrajnai háborút az orosz gazdaság stagnálása ellenére is.
Óriási áramszünet rázta meg ezeket az európai városokat: több mint 1 millióan maradtak áram nélkül
Az orosz hadsereg több mint 450 csapásmérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát szombatra virradóan, több polgári létesítményben károk keletkeztek, családok ezrei maradtak áram nélkül - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon.
"Fontos, hogy most mindenki lássa, mit csinál Oroszország. A terror, a támadások lakosaink ellen egyáltalán nem a háború lezárásáról szólnak. Továbbra is el akarják pusztítani államunkat, és a lehető legnagyobb fájdalmat akarják okozni az embereknek. Éppen ezért szükségünk van támogatásra mindenben, ami segít megvédeni az emberéleteket, és lezárni ezt a háborút: a légvédelem és a fronton harcoló katonáink megerősítésére, nagy hatótávolságú képességeink növelésére, valamint az Oroszországra nehezedő nyomás fokozására - hangsúlyozta az államfő.
Zelenszkij rámutatott: a diplomáciai erőfeszítések eredményességéhez nyomást kell gyakorolni az agresszor Oroszországra, hogy véget vessen az általa indított háborúnak. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 30 különböző típusú rakétával és 465 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelemnek sikerült semlegesítenie 417 pilóta nélküli repülőeszközt, négy Iszkander-K és kilenc Kalibr rakétát.
Nyolc rakéta és 33 csapásmérő drón célba talált 18 helyszínen, továbbá roncsok zuhantak le három helye. Emellett hat rakéta nem érte el a célját, becsapódásuk helyét még pontosítják. A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a déli Odessza megyében négyen megsebesültek a régiót ért támadásokban. A helyi hatóságok közlései szerint az orosz támadás következtében reggelre hat megyében áramszolgáltatás nélkül maradtak a fogyasztók.
A herszoni régióban a Dnyeper folyó jobb partja teljesen áram nélkül maradt. Odessza városa az eddigi legnagyobb méretű támadást szenvedte el 2022 februárja óta. Az UNIAN hírügynökség helyszíni beszámolók alapján azt írta, hogy órákon át folyamatosan robbanások és lövések voltak hallhatók, nincs áram, fűtés és víz. Emellett mobilkommunikációs zavarok is tapasztalhatók. Leállt az elektromos tömegközlekedés is.
Ihor Klimenko belügyminiszter a Telegramon közölte, hogy országszerte több mint egymillió fogyasztó maradt áram nélkül. Szavai szerint Oroszország a rakétákat és a drónokat öt régióra irányította: Dnyipropetrovszk, Kirovohrad, Mikolajiv, Odessza és Csernyihiv megyékre. Legkevesebb öt ember sérült meg. Az áramszolgáltatás helyzete az ország déli részén, az odesszai és a mikolajivi régiókban a legrosszabb.
Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat igazgatótanácsának elnöke egy tévéműsorban elmondta, hogy az orosz támadás következtében megsérültek a zaporizzsjai atomerőművet árammal ellátó távvezetékek, emiatt több mint egy órára leválasztották az ukrán energiarendszerről a nukleáris létesítményt. Az atomerőmű ez idő alatt dízelgenerátorokról működött.
Az ukrán nemzeti gárda egyik felderítő zászlóaljparancsnoka egy rádióadásban azt mondta, hogy a Harkiv megyei Kupjanszkban, a város központi részén mintegy kétszáz orosz katonát kerítettek be, és az utánpótlás már több hete nem jut el hozzájuk. "Mindannyian logisztikai elszigeteltségben vannak, nem jutnak hozzá gyógyszerekhez, ételhez, és esetükben szó sem lehet arról, hogy mások felváltják ott őket" - tette hozzá a parancsnok.
